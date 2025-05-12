Beste Remote Desktop-software 2023 - Splashtop

Vertrouwde remote desktopsoftware-oplossingen
Snelle, veilige en gemakkelijk te gebruiken remote desktopsoftware
Naadloze bediening op afstand met Splashtop remote desktopsoftware
Ervaar het werken vanaf elke locatie
Werk net zoals u aan uw bureau zou doen, met hoge prestaties, verbindingen met lage latency, ondersteuning voor 4K-streaming en een intuïtieve interface.
Bestanden en apps, direct toegankelijk
Krijg in realtime toegang tot bestanden, gegevens en zware software, zonder uploads, synchronisaties of transfers.
Betrouwbare prestaties voor elke workflow
Maak, ontwerp, bewerk, werk samen of beheer projecten met scherpe beelden, heldere audio en responsieve input tijdens remote sessies met de consistentie die uw workflows nodig hebben.
Veilige verbindingen
Bescherm gegevens en toegang met beveiliging op bedrijfsniveau, waaronder 256-bits encryptie, MFA, SSO, gedetailleerde toegangscontroles en sessieregistratie om te voldoen aan compliancenormen zoals ISO 27001, SOC 2, AVG, HIPAA en meer.
Stroomlijn activiteiten in alle sectoren met remote desktopsoftware
Remote desktopsoftware is een gamechanger voor bedrijven in verschillende sectoren. Het biedt een naadloze manier om computers en netwerken vanaf elke locatie te benaderen, beheren en ondersteunen, wat de operationele efficiëntie en flexibiliteit verhoogt. Van gezondheidszorg tot financiën, van productie tot detailhandel en onderwijs: oplossingen voor remote access en support zoals Splashtop stellen organisaties in staat hun activiteiten te stroomlijnen, de kosten te verlagen en samenwerking te verbeteren.
Door gebruik te maken van de kracht van remote access kunnen bedrijven ervoor zorgen dat hun teams productief en veilig blijven, waar ze ook werken.
Gebruiksscenario's voor remote desktop
Geef uw werknemers overal toegang tot werkcomputers met Splashtop. U hoeft zich geen zorgen te maken over het overzetten van gegevens naar de cloud of het investeren in extra hardware of softwarelicenties.
Werknemers kunnen op afstand inloggen op hun werkcomputers, hun bestanden inzien en de software gebruiken die ze nodig hebben. De gegevens van uw bedrijf zullen veilig zijn omdat Splashtop zeer veilige remote desktopverbindingen biedt en meerdere securityfuncties heeft ingebouwd.
Remote Desktop vanaf elk apparaat
Of u nu een Windows-pc, een Mac, een iOS (iPhone en iPad), een Android-device, een Linux- machine of zelfs een Chromebook gebruikt, Splashtop biedt een soepele en veilige remote access-ervaring.
Belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop
Cross-platform Ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos tussen besturingssystemen en laptops, tablets en mobiele apparaten.
Productiviteitsfuncties tijdens de sessie
Vereenvoudig dagelijkse taken en verhoog de productiviteit terwijl u uw computer op afstand bedient. Bestandsoverdracht via drag-and-drop, chatten, wakker worden op afstand, meerdere monitors, afdrukken op afstand en meer.
Hoogwaardige verbindingen
Gebruikers hebben op afstand toegang tot resource-intensieve werkstations, net alsof ze echt achter hun bureau zitten. 4K-streaming met maximaal 60 fps en lage latency geven gebruikers een eersteklas remote desktopverbinding.
Veilig en compliant
Dankzij gecodeerde verbindingen, wachtwoordopties op meerdere niveaus, twee-factor-authenticatie en andere securityfuncties zijn uw gegevens veilig. Meer informatie over de beveiliging van Splashtop.
Start uw gratis proefperiode vandaag
Stel uw team in staat om op afstand te werken zonder zich zorgen te maken over tragere prestaties of zwakkere beveiliging. Ontdek waarom onze Business Access een van de best beoordeelde remote desktop-oplossingen is.
Wat maakt Splashtop de beste oplossing voor remote desktop?
- Eenvoudig en intuïtief in gebruik
- Wordt geleverd met alle topfuncties
- Klantenservice waarop u kunt vertrouwen
- Toonaangevende security
Van onze tevreden klanten
GoToMyPC gaf veel afgebroken sessies voor al onze gebruikers. Splashtop heeft dat probleem niet. Gebruikers vinden het intuïtief in gebruik, en waarderen de snelheid van de remote controlsessie.
Brent Cole at Altitude Health Services
Van onze tevreden klanten
Ik ben overgestapt van LogMeIn Pro naar Splashtop, omdat ik problemen met de betrouwbaarheid had en hun klantenservice helemaal niet bereid leek om het op te lossen. Ik heb een stuk of zes alternatieven uitgeprobeerd, en Splashtop en TeamViewer waren verreweg de beste. TeamViewer is echter duurder. Splashtop had ongeveer dezelfde functies en was veel beter geprijsd.
Simon White, CTO and Founder of TheYachtMarket.com
TrustRadius beoordelingen van klanten: De Splashtop remote desktop-app is nummer 1
Waarom kiezen voor Splashtop?
Splashtop levert een snelle, veilige en probleemloze remote desktop-ervaring en is ontworpen voor professionals, teams en bedrijven. Dit is waarom Splashtop eruit springt:
Ongeëvenaarde prestaties – Geniet van ultralage latency, 4K-streaming en responsieve bediening, waardoor uw remote ervaring net zo soepel verloopt als persoonlijk werken.
Beveiliging op bedrijfsniveau – Bescherm uw gegevens met toonaangevende encryptie, multi-factor-authenticatie en geavanceerde toegangscontroles.
Toegang vanaf elk apparaat – Werk naadloos vanaf uw computer, tablet of smartphone zonder beperkingen.
Naadloze toegang tot bestanden en software - Open, bewerk en beheer bestanden direct op uw externe computer - geen cloud-uploads of e-mail transfers nodig.
Krachtig werken op afstand & IT-support - Of u nu op afstand werkt of IT-support biedt, Splashtop biedt robuuste tools zoals rebooten op afstand, bestandsoverdracht en het opnemen van sessies.
Kosteneffectief & Schaalbaar - Krijg eersteklas remote access zonder de hoge kosten van concurrenten als TeamViewer of LogMeIn.
Splashtop maakt werken op afstand gemakkelijker, sneller en veiliger, zodat u zich kunt concentreren op wat u moet doen.