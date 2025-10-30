Splashtop Enterprise
Een veilig, schaalbaar remote access en remote supportplatform, gebouwd om te voldoen aan alle zakelijke beveiligingseisen en IT-behoeften
Waarom kiezen voor Splashtop Enterprise?
Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid
Bescherm uw activiteiten met beveiligingsfuncties op bedrijfsniveau en gecentraliseerd beheer met toegangscontrole, zodat uw team zich geen zorgen hoeft te maken.
Werken op afstand voor hybride teams
Maak krachtige en veilige remote access mogelijk voor eigen werknemers, freelancers en hybride teams, om overal productief te kunnen zijn.
Vereenvoudigde IT met gecentraliseerde oplossing
Bied efficiënte remote support voor elk apparaat en stroomlijn endpointmanagement met geautomatiseerde patching, realtime inzichten en vereenvoudigde workflows.
Ongeëvenaarde klantenservice
Ervaar de best denkbare klantenservice met snelle reactietijden, efficiënte technische ondersteuning, voortdurende strategische begeleiding en een bevlogen team dat zich altijd inzet voor uw succes.
Flexibele en schaalbare licenties
Pas u aan de veranderende eisen van uw organisatie aan met flexibele licentieopties. Kies Remote Access-licenties om externe werknemers toegang te geven tot hun eigen werkcomputers en Remote Support-licenties voor IT om apparaten te ondersteunen en te beheren. Meer informatie
Functies die u vooruit helpen
High-Performance
Hoge framesnelheid en 4K streaming tot 60fps en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency, en de mogelijkheid om instellingen te fine-tunen.
Onbemande toegang
Krijg onbeheerde remote access tot Windows, Mac, Linux, Android, fysieke en virtual machines vanaf elk apparaat. Toegang tot maximaal 10 computers met een Remote Access-licentie en 300 computers met een Remote Support-licentie.
SSO / SAML-integratie
Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.
Geavanceerde security en toegangscontroles
Verbeter de security en compliance met cloud sessie opname, granulaire toegangscontrole, SIEM integratie voor real-time monitoring en IP whitelisting.
Geavanceerde bediening voor remote sessies
Leid stylustools en USB-devices (smartcards, securitykeys en meer) om of gebruik uw lokale microfoon als invoer op uw externe computer. Ervaar de 4:4:4-kleurenmodus met hifi-audio voor naadloze en meeslepende workflows.
Wacom-bridge
Gebruik de pentechnologie van Wacom naadloos op lokale en externe computers, verminder de latency en verbeter uw digitale workflow.
Remote Support Functie
On-Demand support
Bied snelle, ad-hoc support aan eindgebruikers op computers en mobiele apparaten via een sessiecode, zonder een vooraf geïnstalleerde software.
Remote Support Functie
Background Actions
Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.
Remote Support Functie
Geavanceerde workflow voor servicedesks
Bied geavanceerde on-demand support met het groeperen van technici, het beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer
Remote Support Functie
Geavanceerde integraties
Integreer met ticketing en andere platforms voor naadloze remote support en maak gebruik van open API's om workflows te automatiseren en IT-activiteiten te verbeteren.
Remote Support Functie
Gratis inzichten in kwetsbaarheden
Krijg inzicht in CVE's (Common Vulnerabilities and Exposures) en KEV's (Known Exploited Vulnerabilities) en krijg AI-gestuurde inzichten om kwetsbaarheden te prioriteren voor herstel.
Add-ons voor ondernemingen
Autonomous Endpoint Management
Apparaten efficiënt bewaken, beheren en bijwerken met realtime patchbeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleidsregels en meer - allemaal vanuit de Splashtop Console.
Splashtop Augmented Reality (AR)
Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op dankzij het delen van camera's en AR-annotaties.
Splashtop Connector
Bridge RDP, VNC en SSH verbindingen op een veilige manier met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren.
Splashtop Antivirus
Bescherm uw endpoints tegen verschillende dreigingen en maak naadloze implementatie en beleidsbeheer vanuit Splashtop mogelijk met onze antivirusoplossing, powered by Bitdefender.
EDR
Beschik over geavanceerde endpointdetectie en -respons van Bitdefender, SentinelOne of CrowdStrike om dreigingen in realtime te identificeren, analyseren en erop te reageren en uw organisatie te beschermen.
Van onze tevreden klanten
Splashtop: Betrouwbaar, compleet en betaalbaar
"Ik heb andere opties geprobeerd, maar Splashtop biedt de eenvoud en betrouwbaarheid voor een prijs die we ons kunnen veroorloven. Voor de IT-afdeling geldt dat het het oplossen van problemen aanzienlijk versnelt en het heeft ons in staat gesteld om voor sommige zaken een remote IT-medewerker in te schakelen."
Tom van Gorkom
Broadcast Engineer/Directeur Media – Onderwijsinstelling
Van onze tevreden klanten
Geweldig product en een geweldige waarde
"De gebruiksvriendelijke interface, betrouwbare prestaties en sterke naleving van normen zoals AVG, GDPR en HIPAA maken het een betrouwbare keuze. De eenvoudige licenties en op maat gemaakte abonnementen van Splashtop bieden meer flexibiliteit."
Geverifieerde reviewer
Beheerder in informatietechnologie - Onderwijsmanagement
Van onze tevreden klanten
Eenvoudig en efficiënt
"Splashtop was eenvoudig te implementeren en gebruikers pasten zich snel aan. De implementatie van applicaties en antivirusoplossingen op alle werkplekken ging zeer eenvoudig. De mogelijkheid om op afstand te werken vanaf elke locatie met elk apparaat, inclusief het web, maakt Splashtop een betere oplossing dan andere opties."
Glen T.
CTO, Middelgroot bedrijf (51-1.000 werknemers)
Van onze tevreden klanten
Perfect voor basis en middelbaar onderwijs!
"Het gebruikt heel weinig van de laptopcapaciteit van studenten. Studenten kunnen de client niet verwijderen of stoppen. Ik gebruik het meer dan 10 keer per dag in onze omgeving van 3.000 apparaten. De implementatie was een fluitje van een cent via Intune, ik had me geen makkelijkere integratie kunnen wensen!"
David M.
Directeur Technologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers)
Van onze tevreden klanten
Dit is het beste product dat ik ooit heb gebruikt voor remote support
"Dit is het beste product dat ik heb gebruikt voor remote support. Ik gebruik Splashtop Remote Support nu al bijna tien jaar. Ze hebben consequent verbeteringen toegevoegd die laten zien dat ze de behoeften van het MKB en serviceproviders begrijpen."
David M.
Directeur Informatietechnologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers.)
Van onze tevreden klanten
"We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenondersteuning en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager."
Ericson Oliveira
Proces Specialist, Tivit
Van onze tevreden klanten
"Ik zou Splashtop aan iedereen aanbevelen. Ik moedig u aan om het uit te proberen, zodat u kunt ervaren hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe geweldig de klantenservice is. Splashtop maakte het gemakkelijk om alles over het register, groepsbeleid en aanverwante items te controleren. Hierdoor konden we Splashtop snel implementeren in onze omgeving. Het is gemakkelijke, betaalbare en zeer slimme ondersteuning."
Björn Runge
Hoofd IT bij Paniceus
Van onze tevreden klanten
"We hadden Splashtop geïmplementeerd en we kregen meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik pas echt aan de slag, ik kan mijn werk nu goed gedaan krijgen. Dus je begint die gebruikerstevredenheid te krijgen."
Andres Reyes
Hoofd technologie, Boxel Studio
Van onze tevreden klanten
"Splashtop voldeed aan al onze eisen. Met één schaalbare oplossing konden we onze schermen overal op afstand bedienen en een breed scala aan apparaten voor klanten en intern personeel ondersteunen. Allemaal met niet-invasieve en veilige software die on-demand kan worden geactiveerd."
Michaël Thompson
Digital architect en digital signage expert, Beyond Digital Solutions
Van onze tevreden klanten
"Na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel beter was en dat ze een responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig of geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn."
Mike Marsh
IT Manager bij WBITVP New Zealand
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De best beoordeelde softwareoplossing voor remote access en support
Ontdek hoe Splashtop Enterprise de security, IT-werkzaamheden en de mogelijkheden voor werken op afstand van uw organisatie kan verbeteren.
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.