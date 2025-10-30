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A woman stands in a server room using a laptop. Above her is a screenshot of a dashboard with data and API icons connected by dashed lines, suggesting integration and data management.

Splashtop Enterprise

Een veilig, schaalbaar remote access en remote supportplatform, gebouwd om te voldoen aan alle zakelijke beveiligingseisen en IT-behoeften

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Waarom kiezen voor Splashtop Enterprise?

Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid

Bescherm uw activiteiten met beveiligingsfuncties op bedrijfsniveau en gecentraliseerd beheer met toegangscontrole, zodat uw team zich geen zorgen hoeft te maken.

Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

Werken op afstand voor hybride teams

Maak krachtige en veilige remote access mogelijk voor eigen werknemers, freelancers en hybride teams, om overal productief te kunnen zijn.

Blue icon of a laptop with a large medical cross symbol above it, suggesting digital healthcare or online medical services, on a light gray background.

Vereenvoudigde IT met gecentraliseerde oplossing

Bied efficiënte remote support voor elk apparaat en stroomlijn endpointmanagement met geautomatiseerde patching, realtime inzichten en vereenvoudigde workflows.

Blue outline icon of a person’s head wearing a headset with a microphone, symbolizing customer support or a call center representative, on a light gray background.

Ongeëvenaarde klantenservice

Ervaar de best denkbare klantenservice met snelle reactietijden, efficiënte technische ondersteuning, voortdurende strategische begeleiding en een bevlogen team dat zich altijd inzet voor uw succes.

Flexibele en schaalbare licenties

Pas u aan de veranderende eisen van uw organisatie aan met flexibele licentieopties. Kies Remote Access-licenties om externe werknemers toegang te geven tot hun eigen werkcomputers en Remote Support-licenties voor IT om apparaten te ondersteunen en te beheren. Meer informatie

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Functies die u vooruit helpen

Performance icon

High-Performance

Hoge framesnelheid en 4K streaming tot 60fps en iMac Pro Retina 5K streaming met lage latency, en de mogelijkheid om instellingen te fine-tunen.

Blue icon of a computer monitor connected to a network with a padlock symbol, representing computer or network security and data protection.

Onbemande toegang

Krijg onbeheerde remote access tot Windows, Mac, Linux, Android, fysieke en virtual machines vanaf elk apparaat. Toegang tot maximaal 10 computers met een Remote Access-licentie en 300 computers met een Remote Support-licentie.

SSO and SAML integration key icon

SSO / SAML-integratie

Authenticatie met Okta, Azure AD, OneLogin, JumpCloud, Workspace ONE, G-Suite en meer voor vereenvoudigd toegangsbeheer.

Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

Geavanceerde security en toegangscontroles

Verbeter de security en compliance met cloud sessie opname, granulaire toegangscontrole, SIEM integratie voor real-time monitoring en IP whitelisting.

Blue icon of an eye with a padlock in front, symbolizing privacy, restricted access, or protected visibility.

Geavanceerde bediening voor remote sessies

Leid stylustools en USB-devices (smartcards, securitykeys en meer) om of gebruik uw lokale microfoon als invoer op uw externe computer. Ervaar de 4:4:4-kleurenmodus met hifi-audio voor naadloze en meeslepende workflows.  

A blue icon of a pencil poised over a rectangular form or document, symbolizing editing or writing, on a light gray background.

Wacom-bridge

Gebruik de pentechnologie van Wacom naadloos op lokale en externe computers, verminder de latency en verbeter uw digitale workflow.

Blue icon showing a password entry field with three dots and a clock symbol in front, suggesting time-based password or timed authentication.

Remote Support Functie

On-Demand support

Bied snelle, ad-hoc support aan eindgebruikers op computers en mobiele apparaten via een sessiecode, zonder een vooraf geïnstalleerde software.

Blue outline icon of a laptop with a large gear in front of it, symbolizing computer settings, configuration, or technical support.

Remote Support Functie

Background Actions

Krijg toegang tot systeemtools zoals taakbeheer, register-editor, apparaatbeheer, servicemanager en remote commands zonder de eindgebruiker te storen.

Blue line drawing of a headset with a microphone, representing customer support or a call center.

Remote Support Functie

Geavanceerde workflow voor servicedesks

Bied geavanceerde on-demand support met het groeperen van technici, het beheer van servicekanalen en uitnodigingslinks, supportverzoeken via SOS Call en webformulierwidgets, sessieroutering en meer

A blue geometric icon featuring three circles connected by lines, forming a triangular shape with curved ends, resembling a network or abstract technology symbol on a light gray background.

Remote Support Functie

Geavanceerde integraties

Integreer met ticketing en andere platforms voor naadloze remote support en maak gebruik van open API's om workflows te automatiseren en IT-activiteiten te verbeteren.

A blue outline of an eye is centered on a graph-like background, with one arrow pointing upward and to the right, suggesting vision, view, or data visualization.

Remote Support Functie

Gratis inzichten in kwetsbaarheden

Krijg inzicht in CVE's (Common Vulnerabilities and Exposures) en KEV's (Known Exploited Vulnerabilities) en krijg AI-gestuurde inzichten om kwetsbaarheden te prioriteren voor herstel.

Add-ons voor ondernemingen

Autonomous Endpoint Management

Apparaten efficiënt bewaken, beheren en bijwerken met realtime patchbeheer, software-implementatie, dashboardinzichten, beleidsregels en meer - allemaal vanuit de Splashtop Console.

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Splashtop Augmented Reality (AR)

Maak verbinding met externe locaties en los problemen live op dankzij het delen van camera's en AR-annotaties.

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Splashtop Connector

Bridge RDP, VNC en SSH verbindingen op een veilige manier met computers en servers zonder VPN te gebruiken of een remote access agent te installeren.

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Splashtop Antivirus

Bescherm uw endpoints tegen verschillende dreigingen en maak naadloze implementatie en beleidsbeheer vanuit Splashtop mogelijk met onze antivirusoplossing, powered by Bitdefender.

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EDR

Beschik over geavanceerde endpointdetectie en -respons van Bitdefender, SentinelOne of CrowdStrike om dreigingen in realtime te identificeren, analyseren en erop te reageren en uw organisatie te beschermen.

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Van onze tevreden klanten

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Splashtop: Betrouwbaar, compleet en betaalbaar

"Ik heb andere opties geprobeerd, maar Splashtop biedt de eenvoud en betrouwbaarheid voor een prijs die we ons kunnen veroorloven. Voor de IT-afdeling geldt dat het het oplossen van problemen aanzienlijk versnelt en het heeft ons in staat gesteld om voor sommige zaken een remote IT-medewerker in te schakelen."

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Tom van Gorkom

Broadcast Engineer/Directeur Media – Onderwijsinstelling

Van onze tevreden klanten

TrustRadius logo featuring a stylized blue TR geometric design above the word TrustRadius written in bold blue letters.

Geweldig product en een geweldige waarde

"De gebruiksvriendelijke interface, betrouwbare prestaties en sterke naleving van normen zoals AVG, GDPR en HIPAA maken het een betrouwbare keuze. De eenvoudige licenties en op maat gemaakte abonnementen van Splashtop bieden meer flexibiliteit."

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Geverifieerde reviewer

Beheerder in informatietechnologie - Onderwijsmanagement

Van onze tevreden klanten

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Eenvoudig en efficiënt

"Splashtop was eenvoudig te implementeren en gebruikers pasten zich snel aan. De implementatie van applicaties en antivirusoplossingen op alle werkplekken ging zeer eenvoudig. De mogelijkheid om op afstand te werken vanaf elke locatie met elk apparaat, inclusief het web, maakt Splashtop een betere oplossing dan andere opties."

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Glen T.

CTO, Middelgroot bedrijf (51-1.000 werknemers)

Van onze tevreden klanten

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Perfect voor basis en middelbaar onderwijs!

"Het gebruikt heel weinig van de laptopcapaciteit van studenten. Studenten kunnen de client niet verwijderen of stoppen. Ik gebruik het meer dan 10 keer per dag in onze omgeving van 3.000 apparaten. De implementatie was een fluitje van een cent via Intune, ik had me geen makkelijkere integratie kunnen wensen!"

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David M.

Directeur Technologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers)

Van onze tevreden klanten

The image shows the white letter G and number 2 combined into a logo within a solid orange-red circle.

Dit is het beste product dat ik ooit heb gebruikt voor remote support

"Dit is het beste product dat ik heb gebruikt voor remote support. Ik gebruik Splashtop Remote Support nu al bijna tien jaar. Ze hebben consequent verbeteringen toegevoegd die laten zien dat ze de behoeften van het MKB en serviceproviders begrijpen."

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David M.

Directeur Informatietechnologie, Middelgroot bedrijf (51-1000 werknemers.)

Van onze tevreden klanten

"We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenondersteuning en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager."

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Ericson Oliveira

Proces Specialist, Tivit

Van onze tevreden klanten

"Ik zou Splashtop aan iedereen aanbevelen. Ik moedig u aan om het uit te proberen, zodat u kunt ervaren hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe geweldig de klantenservice is. Splashtop maakte het gemakkelijk om alles over het register, groepsbeleid en aanverwante items te controleren. Hierdoor konden we Splashtop snel implementeren in onze omgeving. Het is gemakkelijke, betaalbare en zeer slimme ondersteuning."

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Björn Runge

Hoofd IT bij Paniceus

Van onze tevreden klanten

"We hadden Splashtop geïmplementeerd en we kregen meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik pas echt aan de slag, ik kan mijn werk nu goed gedaan krijgen. Dus je begint die gebruikerstevredenheid te krijgen."

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Andres Reyes

Hoofd technologie, Boxel Studio

Van onze tevreden klanten

"Splashtop voldeed aan al onze eisen. Met één schaalbare oplossing konden we onze schermen overal op afstand bedienen en een breed scala aan apparaten voor klanten en intern personeel ondersteunen. Allemaal met niet-invasieve en veilige software die on-demand kan worden geactiveerd."

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Michaël Thompson

Digital architect en digital signage expert, Beyond Digital Solutions

Van onze tevreden klanten

"Na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel beter was en dat ze een responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig of geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn."

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Mike Marsh

IT Manager bij WBITVP New Zealand

GARTNER is een gedeponeerd handelsmerk en servicemerk, en PEER INSIGHTS is een gedeponeerd handelsmerk van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hierin met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden. De inhoud van Gartner Peer Insights bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen en mag niet worden opgevat als feitelijke verklaringen, noch vertegenwoordigen ze de standpunten van Gartner of zijn gelieerde ondernemingen. Gartner onderschrijft geen enkele leverancier, product of service die in deze inhoud wordt afgebeeld, noch geeft enige garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze inhoud, over de nauwkeurigheid of volledigheid ervan, inclusief eventuele garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

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De best beoordeelde softwareoplossing voor remote access en support

Ontdek hoe Splashtop Enterprise de security, IT-werkzaamheden en de mogelijkheden voor werken op afstand van uw organisatie kan verbeteren.

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Geavanceerde dataprotectie en security

De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Veilige infrastructuur

    Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.

    Meer informatie
  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Geavanceerde securityfuncties

    Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.

    Meer informatie
  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standaarden en compliance

    Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.

    Meer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen licenties voor Remote Access en Remote Support?
Wat moet ik doen als ik toegang nodig heb tot meer computers?
Hoe kan ik de mogelijkheden voor endpointmanagement krijgen?
Bieden jullie een optie voor implementatie op locatie?
Hoe kunnen meerdere technici een supportsessie beheren?
Ondersteunt Splashtop Enterprise Android- en IoT-apparaten?
Kan ik toegang krijgen tot computers via RDP, SSH of VNC?
Folder (PDF)Datasheet (PDF)Gedetailleerde functielijst (PDF)
Interactieve onboardinggidsNeem contact met ons op voor API'sRemote Labs Onboarding GidsEasy setup-video
Beheerdershandleiding (PDF)Beheerdershandleiding (video)Product demo

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