Splashtop Enterprise

"Ik zou Splashtop aan iedereen aanbevelen. Ik moedig u aan om het uit te proberen, zodat u kunt ervaren hoe gemakkelijk het te gebruiken is en hoe geweldig de klantenservice is. Splashtop maakte het gemakkelijk om alles over het register, groepsbeleid en aanverwante items te controleren. Hierdoor konden we Splashtop snel implementeren in onze omgeving. Het is gemakkelijke, betaalbare en zeer slimme ondersteuning."