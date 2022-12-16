Warner Bros. New Zealand maakt postproductie op afstand mogelijk met Splashtop Enterprise
Krachtige remote access voor postproductiewerk op afstand zonder compromissen
Samenvatting
Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland heeft Splashtop ingezet om hun postproductieworkflows op afstand door te laten gaan tijdens de coronacrisis. Na het testen van andere remote access-oplossingen, kozen ze voor Splashtop, waarmee ze konden voldoen aan hun behoefte aan veiligheid en high performance remote productiviteit.
Mike Marsh, IT Manager bij WBITVP New Zealand, deelt hun Splashtop verhaal.
Van Warner Bros. International Television Production New Zealand
We hebben AnyDesk op een paar computers geprobeerd, maar na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel beter was en dat ze een meer responsieve ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig of geen vertraging, net alsof ze op kantoor zijn.
Mike Marsh, IT Manager
De uitdaging: een snelle en veilige remote access-oplossing vinden om werken op afstand mogelijk te maken
Nadat ze plotseling de deuren moesten sluiten wegens Corona, moest het postproductieteam snel een oplossing vinden en implementeren om vanuit huis op afstand te kunnen blijven werken. Ze moesten editors in staat stellen hun Windows en Mac workstations op kantoor, waarop gespecialiseerde software zoals Avid Media Composer en DaVinci Resolve draait, op afstand te gebruiken. Ze hadden een oplossing nodig die hun dezelfde veiligheid en productiviteit zou bieden als werken op kantoor.
Postproductieactiviteiten zoals geluid- en videobewerking, visuele effecten, geluidsmixen, color grading, nasynchronisatie, AV-synchronisatie en andere vereisen zeer goed werkende remote sessies om frustratievrij werken op afstand mogelijk te maken. Beveiliging van content en privacy zijn ook van het grootste belang in de media- en entertainmentindustrie, dus had het team een oplossing nodig die zou voldoen aan het beleid en de normen van Warner Bros.
Mike's team begon met het proberen van andere remote access-oplossingen, maar vond de gebruikerservaring van Splashtop veel beter.
De oplossing: Splashtop Enterprise biedt Warner Bros. New Zealand eenvoudige, krachtige remote access en support.
WBITVP Nieuw Zeeland gebruikt Splashtop om zowel werken op afstand voor redacteuren mogelijk te maken, als om ondersteuning op afstand te bieden. Hieronder staan enkele redenen waarom Mike en zijn team Splashtop kozen als hun oplossing voor toegang op afstand:
Hoge prestaties en gebruiksgemak op Windows en Mac Met geavanceerde prestatiekenmerken biedt Splashtop remote sessies tot 60 beelden per seconde (fps), minimale latency en variabiliteit en kwaliteitsinstellingen om de kleurdiepte en fidelity aan te passen. Gebruikers krijgen een native ervaring, zelfs voor de rekenintensieve taken die gepaard gaan met post-productie, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.
"Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze op kantoor zijn. De remote controls werken gemakkelijk en gebruiksvriendelijk," aldus Mike.
Solide security en single sign-on (SSO) "Wij gebruiken Okta voor SSO. Een van de belangrijkste redenen waarom we Splashtop Enterprise kozen was vanwege de gemakkelijke en naadloze SSO-integratie naast de andere securitycontroles zoals multi-factor-authenticatie, apparaat authenticatie, encryptie, enzovoort," zegt Mike.
Superieur gebruikers- en groepsbeheer Splashtop Enterprise biedt IT-beheerders meer toegangscontrole via op gebruikers, computers, rollen en groepen gebaseerde granulaire machtigingen. "Ik koos voor Splashtop omdat ik een eenvoudige, maar beheersbare oplossing wilde en Splashtop voldeed aan alle eisen. Ik vind het erg leuk hoe je gebruikers en groepen kunt beheren en ze on the fly kunt toewijzen," zegt Mike.
Eenvoudige en snelle implementatie "We konden binnen slechts vijf uur aan de slag! Niet alleen was de inzet en de uitrol van de gebruikers eenvoudig en gemakkelijk vanuit een admin-perspectief, maar de feedback was positief, zelfs van de redactie. In feite was ik, vanaf de eerste introductie tot het verlenen van toegang aan gebruikers, erg onder de indruk van de eenvoudige maar veilige opzet. De snelle doorlooptijd hield onze werkstromen soepel op gang," zegt Mike.
Effectieve IT-supporttools IT kan hetzelfde platform handig gebruiken om de remote access voor de organisatie te beheren en ook om remote support te bieden, zowel beheerd als onbeheerd.
Mike gebruikt de mogelijkheden voor ondersteuning op afstand van Splashtop Enterprise om ervoor te zorgen dat gebruikers op afstand hulp krijgen zodra ze die nodig hebben en om de werkstations op kantoor up-to-date te houden. "Als beheerder is Splashtop zeer nuttig gebleken bij het helpen van gebruikers. De beheerde functie voor ondersteuning op afstand was geweldig en stelt me in staat om snel problemen op te lossen en verzoeken op te lossen. De gebruiker kan elke computer gebruiken of zelfs een iPad of Chromebook, en ik kan op afstand inloggen en uitzoeken wat er gebeurt."
Resultaten: bedrijfscontinuïteit en verhoogde werkflexibiliteit
"Mijn doel was simpelweg om gebruikers op afstand te laten werken. Het was mijn topprioriteit om mensen de mogelijkheid te bieden om vanuit huis te werken. Dit zou in de korte tijd die we hadden niet mogelijk zijn geweest zonder Splashtop," zegt Mike. "Ook na de pandemie zullen we de remote functies blijven aanbieden. Het bieden van werkflexibiliteit is ons doel en Splashtop is een belangrijk onderdeel om dat te bereiken.”
Details
Over Warner Bros. International Television Production (WBITVP) Nieuw-Zeeland
WBITVP Nieuw-Zeeland is een van Nieuw-Zeelands grootste en meest spannende productiemaatschappijen, die bekroonde televisie produceert voor publiek in Nieuw-Zeeland en de rest van de wereld.
Het team heeft zich verzekerd van een reputatie als betrouwbare productiepartner en gepassioneerde producent van uitstekende Nieuw-Zeelandse televisie. Het team levert prime-time televisie, met in-house productie, post-productie audio en motion graphics teams die trots zijn op het creëren van de allerbeste content. Ze zetten zich voortdurend in om geweldige verhalen te vertellen, spannende formats te ontwikkelen en content te creëren en te produceren die het publiek wereldwijd blijft boeien.
Over Splashtop Onderneming
Splashtop Enterprise is een alles-in-één remote access en remote supportoplossing voor organisaties. Krachtige remote sessies en een solide set functies maken productief werken op afstand mogelijk, zelfs voor creatieven die toegang moeten hebben tot high-end workstations en software.
IT-teams kunnen gemakkelijk veilige remote access voor werknemers implementeren en beheren, en ook effectief workstations en apparaten van werknemers ondersteunen.