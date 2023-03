Warner Bros. New Zealand maakt postproductie op afstand mogelijk met Splashtop Enterprise

WBITVP Nieuw Zeeland gebruikt Splashtop om zowel werken op afstand voor redacteuren mogelijk te maken, als om ondersteuning op afstand te bieden. Hieronder staan enkele redenen waarom Mike en zijn team Splashtop kozen als hun oplossing voor toegang op afstand:

Hoge prestaties en gebruiksgemak op Windows en Mac Met geavanceerde prestatiekenmerken biedt Splashtop remote sessies tot 60 beelden per seconde (fps), minimale latency en variabiliteit en kwaliteitsinstellingen om de kleurdiepte en fidelity aan te passen. Gebruikers krijgen een native ervaring, zelfs voor de rekenintensieve taken die gepaard gaan met post-productie, ongeacht het apparaat dat ze gebruiken.

"Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze op kantoor zijn. De remote controls werken gemakkelijk en gebruiksvriendelijk," aldus Mike.

Solide security en single sign-on (SSO) "Wij gebruiken Okta voor SSO. Een van de belangrijkste redenen waarom we Splashtop Enterprise kozen was vanwege de gemakkelijke en naadloze SSO-integratie naast de andere securitycontroles zoals multi-factor-authenticatie, apparaat authenticatie, encryptie, enzovoort," zegt Mike.

Superieur gebruikers- en groepsbeheer Splashtop Enterprise biedt IT-beheerders meer toegangscontrole via op gebruikers, computers, rollen en groepen gebaseerde granulaire machtigingen. "Ik koos voor Splashtop omdat ik een eenvoudige, maar beheersbare oplossing wilde en Splashtop voldeed aan alle eisen. Ik vind het erg leuk hoe je gebruikers en groepen kunt beheren en ze on the fly kunt toewijzen," zegt Mike.

Eenvoudige en snelle implementatie "We konden binnen slechts vijf uur aan de slag! Niet alleen was de inzet en de uitrol van de gebruikers eenvoudig en gemakkelijk vanuit een admin-perspectief, maar de feedback was positief, zelfs van de redactie. In feite was ik, vanaf de eerste introductie tot het verlenen van toegang aan gebruikers, erg onder de indruk van de eenvoudige maar veilige opzet. De snelle doorlooptijd hield onze werkstromen soepel op gang," zegt Mike.

Effectieve IT-supporttools IT kan hetzelfde platform handig gebruiken om de remote access voor de organisatie te beheren en ook om remote support te bieden, zowel beheerd als onbeheerd.

Mike gebruikt de mogelijkheden voor remote support van Splashtop Enterprise om ervoor te zorgen dat gebruikers op afstand hulp krijgen zodra ze die nodig hebben en om de workstations op kantoor up-to-date te houden. "Als admin is Splashtop uiterst nuttig gebleken bij het assisteren van gebruikers. De SOS-functie is geweldig en stelt me in staat om problemen op te lossen en verzoeken snel op te lossen. De gebruiker kan elke computer gebruiken of zelfs een iPad of Chromebook, en ik kan op afstand inloggen en uitzoeken wat er gebeurt."