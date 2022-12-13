Werk dit belastingseizoen slimmer door op afstand toegang te krijgen tot QuickBooks en boekhoudsoftware

Remote access-oplossingen voor QuickBooks en boekhouding
Eenvoudige, betrouwbare en veilige toegang tot de computers en boeken van uw klanten
Toegankelijkheid voor accounting professionals die het hele jaar door belastingzaken doen
Met Splashtop kunt u veilig op afstand inloggen op de computers van uw klanten, hun versie van QuickBooks beheren, of toegang krijgen tot boekhoudsoftware om alle belastinggerelateerde documenten in te dienen.
Met Splashtop Remote Access kunt u:
Op afstand toegang krijgen tot en controle hebben over QuickBooks en andere boekhoudsoftware
Geld besparen door minder naar klanten te reizen of minder softwarelicenties aan te schaffen
Op afstand toegang krijgen tot de software van uw klant wanneer u die nodig heeft
Op afstand inkomensoverzichten en andere documenten afdrukken
Productief werken onderweg of vanuit uw eigen huis
Laat uw abonnement van start gaanGratis proefperiode
Voor 1 gelicentieerde gebruiker
Remote Access Solo
Toegang tot maximaal 2 computers
€ 5,50 per maand
Jaarlijks gefactureerd voor € 66
Voor individuen + kleine teams
Remote Access Pro
Toegang tot 10 computers per licentie
Vanaf € 7,50/ maand
Jaarlijks gefactureerd voor € 90
Voor bedrijven en powerusers
Enterprise
Krijg geavanceerde functies zoals single sign-on, granulaire functiecontrole, USB-device en stylus omleiding, en meer!
Voor IT-teams die endpoints beheren
Splashtop AEM
Gecentraliseerd endpointmanagement om apparaten van accountantskantoren op grote schaal te monitoren, patchen en onderhouden.
Voordelen van Splashtop voor belastingprofessionals die op afstand werken
Remote Access Quickbooks
Moet u QuickBooks gebruiken, maar staat de desktopcomputer ergens anders? Geen probleem. Pak uw device erbij, maak de verbinding en bedien de externe computer waar QuickBooks op staat.
Werk op afstand en blijf productief
Remote access geeft u de vrijheid om overal te werken, ook vanuit het comfort van thuis. Maak uw werk af vanuit uw luie stoel. Krijg een voorsprong door werk buiten kantoortijden te doen.
Plug and Play - Gebruik elk apparaat
Heeft u uw laptop niet bij de hand? Geen probleem. Gebruik uw tablet of smartphone om op afstand toegang te krijgen tot uw computers en bedien ze. Het enige dat u nodig heeft om toegang te krijgen tot uw computers, is de Splashtop-app. Het instellen duurt minder dan een minuut.
Minder reizen
Minder reizen betekent dat u uw taken eerder kunt afmaken. Door uw taken sneller af te ronden, werkt u minder. Er is geen groter voordeel voor een accountant tijdens het drukke seizoen dan het verminderen van het aantal uren dat ze moeten werken.
Belastingformulieren op afstand afdrukken, bestanden overzetten en meer!
Print op afstand bestanden van de computers van uw klanten naar uw lokale printer. Breng belangrijke documenten over van hun computers naar die van u. Train uw klanten door u in te schrijven en hen te laten zien wat ze moeten doen. De mogelijkheden zijn eindeloos!
Zorg voor veiligheid en privacy
U kunt uw klanten en uzelf verzekeren dat de gegevens van iedereen veilig zijn. Dankzij gecodeerde verbindingen, wachtwoordopties op meerdere niveaus, twee-factor-authenticatie en andere securityfuncties zijn uw gegevens veilig. Meer informatie over de beveiliging van Splashtop.