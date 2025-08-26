Ondersteuning op locatie voor wanneer u niet op locatie bent

Remote supportsoftware met augmented reality
Los problemen tot 50% sneller op met Splashtop Augmented Reality (AR)
Voordelen van AR remote assistancesoftware
Productiviteit verhogen
Technici in staat stellen meerdere externe locaties te ondersteunen en minder auto's te laten rijden
Delen en samenwerken
Niet-technisch personeel ter plaatse in staat stellen problemen op te lossen of leerlingen in het veld te helpen
Problemen sneller oplossen
Verminder uitvaltijd en los problemen op met interactieve annotaties
Tevredenheid vergroten
Medewerkers en klanten in staat stellen technische problemen op te lossen met ervaren begeleiding
Hoe AR-Remote supportsoftware werkt
Verbinden: Maak verbinding via de camera op een mobiel apparaat en bekijk op afstand de omgeving alsof u ter plaatse bent.
Samenwerken: Bekijk het probleem virtueel en werk samen met personeel ter plaatse alsof u naast elkaar zit.
Oplossen: Verminder downtime door AR annotaties te gebruiken om problemen op te lossen zonder IT ter plaatse.
Belangrijkste kenmerken van Splashtop AR Remote Support
- Tweezijdige interactieve AR-annotaties
- Delen van camera's en VoIP-communicatie
- Flashlight op afstand bedienen
- Sessie-opname
- User device management
- Sessie-opname
- En meer!
Praktijktoepassingen
1000+ Endpoints. 46 Locaties. Geen probleem.
Ontdek hoe Peter Pane Restaurants on-demand remote support kon bieden met behulp van augmented reality om de downtime van hun apparaten te verminderen.