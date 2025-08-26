Ondersteuning op locatie voor wanneer u niet op locatie bent

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
Splashtop Tutorials - Splashtop AR

Remote supportsoftware met augmented reality

Los problemen tot 50% sneller op met Splashtop Augmented Reality (AR)

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Voordelen van AR remote assistancesoftware

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Productiviteit verhogen

    Technici in staat stellen meerdere externe locaties te ondersteunen en minder auto's te laten rijden 

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Delen en samenwerken

    Niet-technisch personeel ter plaatse in staat stellen problemen op te lossen of leerlingen in het veld te helpen 

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Problemen sneller oplossen

    Verminder uitvaltijd en los problemen op met interactieve annotaties 

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Tevredenheid vergroten

    Medewerkers en klanten in staat stellen technische problemen op te lossen met ervaren begeleiding 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

Hoe AR-Remote supportsoftware werkt

  • Verbinden: Maak verbinding via de camera op een mobiel apparaat en bekijk op afstand de omgeving alsof u ter plaatse bent. 

  • Samenwerken: Bekijk het probleem virtueel en werk samen met personeel ter plaatse alsof u naast elkaar zit. 

  • Oplossen: Verminder downtime door AR annotaties te gebruiken om problemen op te lossen zonder IT ter plaatse. 


Belangrijkste kenmerken van Splashtop AR Remote Support

  • Tweezijdige interactieve AR-annotaties
  • Delen van camera's en VoIP-communicatie
  • Flashlight op afstand bedienen
  • Sessie-opname
  • User device management
  • Sessie-opname
  • En meer!
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Praktijktoepassingen

1000+ Endpoints. 46 Locaties. Geen probleem.

Ontdek hoe Peter Pane Restaurants on-demand remote support kon bieden met behulp van augmented reality om de downtime van hun apparaten te verminderen.

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Bronnen

Splashtop Augmented Reality (AR) - Supportartikel

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Veelgestelde vragen

Op welke manier presteert AR-software voor remote assistance beter dan videochat?
Hoe kan AR remote supportsoftware de operationele kosten verlagen?
Hoe veilig is AR-gebaseerde remote supportsoftware?