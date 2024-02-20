Android Remote Desktop Software by Splashtop

Android remote desktopsoftware
Remote access van en naar Android-apparaten
Remote Desktop-oplossing voor Android-apparaten
Werk overal!
Maak gebruik van uw Android-apparaten om toegang te krijgen tot uw computers, waar u ook bent. Met Splashtop zijn uw computers altijd voor u toegankelijk.
Onbeperkte flexibiliteit
Gebruik uw Android om toegang te krijgen tot elke computer. Gebruik een ander apparaat om toegang te krijgen tot uw Android-apparaten. Onbeperkte flexibiliteit voor werken op afstand en IT-support.
Verhoog de productiviteit
Het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt, zelfs als u toegang heeft vanaf een Android-apparaat. Open elk bestand en gebruik alle apps in realtime.
Superieure gebruikersinterface
Eenvoudige, snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote desktopsoftware voor Android. Naadloze remote access geeft u een persoonlijke ervaring terwijl u uw apparaat op afstand bedient.
Ontketen de kracht van Android Remote Desktop met Splashtop
Met Splashtop remote desktop-software geniet u van hoogwaardige externe verbindingen met alle functies die u mag verwachten van een remote desktop-tool, zelfs wanneer u op afstand van of naar Android-apparaten werkt.
Tijdens een remote desktopsessie kunt u elk bestand openen en elke app op uw externe computer gebruiken, inclusief videobewerkingssoftware, grafisch ontwerp en 3D-modelingprogramma's.
Hoe u Remote Desktop voor Android instelt
U kunt Splashtop remote desktop-software in slechts een paar minuten instellen . Zodra u uw Splashtop-account heeft aangemaakt en de Splashtop remote desktop-app op uw Android en andere apparaten heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!
Wilt u toegang tot uw computer vanaf uw Android-tablet of mobiele apparaat? Pak hem erbij, start de Splashtop-app en klik vervolgens op de computer waartoe u toegang wilt om de externe verbinding te starten. U ziet het scherm van uw externe computer op uw Android-apparaat en neemt de controle over alsof u er echt achter zit.
Bekijk onze Splashtop remote desktop voor Android-downloads.
Android Remote Desktop voor particulieren, bedrijven en onderwijs
Vereenvoudig dagelijkse taken en wees productiever terwijl u uw computer op afstand bedient. Met Splashtop krijgt u alle topfuncties die u nodig heeft.
Splashtop is ideaal om werken op afstand, onderwijs, IT-support en meer mogelijk te maken! Gebruik uw Android-apparaten om overal te werken. Bied remote support aan Android-apparaten. Het kan allemaal met Splashtop!
4 belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor Android
Cross-platform Ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac OS- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos op laptops, tablets en smartphones.
Gebruiksgemak
Wees niet langer beperkt tot het persoonlijk gebruik van uw computer. Met Splashtop is uw computer met al uw bestanden en applicaties, toegankelijk vanaf uw Android-device. Werk naadloos via externe verbindingen.
Hoogwaardige verbindingen
Krijg toegang tot uw desktops vanaf uw Android-apparaat zonder haperingen en vertraging, zodat u zo productief mogelijk kunt zijn. Geniet van remote desktopverbindingenin HD-kwaliteit.
Veilig en compliant
Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bits AES-codering. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.
Van onze tevreden klanten
Ik heb met andere remote desktoptools gewerkt, maar Splashtop is een veel beter product. Ik word blij van het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers aan bepaalde gebruikers toe te wijzen en de mogelijkheid om in te loggen op een pc vanaf je telefoon, tablet en computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Van onze tevreden klanten
Tot nu toe ben ik erg onder de indruk. De latency is zo laag dat ik het gevoel had dat ik aan echt het werk was op die computer. Dat is precies wat ik nodig heb. Alles is duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken... Ik gebruik de Splashtop-app op m'n telefoon om de status van mijn systemen te controleren. Daar is het perfect voor.
Brian Davids
Van onze tevreden klanten
Ik heb overal toegang tot mijn werkcomputer en dus heb ik vertrouwen dat ik mijn werk altijd kan doen. Splashtop geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privé te combineren.
Bobby Bottom, Integrated Electrical