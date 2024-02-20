Android Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop remote desktop software on her Android tablet.

Android remote desktopsoftware

Remote access van en naar Android-apparaten

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Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop
Best Remote Desktop Software for Android: Splashtop


Remote Desktop-oplossing voor Android-apparaten

  • Werk overal!

    Maak gebruik van uw Android-apparaten om toegang te krijgen tot uw computers, waar u ook bent. Met Splashtop zijn uw computers altijd voor u toegankelijk.

  • Onbeperkte flexibiliteit

    Gebruik uw Android om toegang te krijgen tot elke computer. Gebruik een ander apparaat om toegang te krijgen tot uw Android-apparaten. Onbeperkte flexibiliteit voor werken op afstand en IT-support.

  • Verhoog de productiviteit

    Het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt, zelfs als u toegang heeft vanaf een Android-apparaat. Open elk bestand en gebruik alle apps in realtime.

  • Superieure gebruikersinterface

    Eenvoudige, snelle, veilige en gebruiksvriendelijke remote desktopsoftware voor Android. Naadloze remote access geeft u een persoonlijke ervaring terwijl u uw apparaat op afstand bedient.

A person using an Android phone to access a device

Ontketen de kracht van Android Remote Desktop met Splashtop

Met Splashtop remote desktop-software geniet u van hoogwaardige externe verbindingen met alle functies die u mag verwachten van een remote desktop-tool, zelfs wanneer u op afstand van of naar Android-apparaten werkt.

Tijdens een remote desktopsessie kunt u elk bestand openen en elke app op uw externe computer gebruiken, inclusief videobewerkingssoftware, grafisch ontwerp en 3D-modelingprogramma's.

An Android device screen with the Splashtop Business App open.

Hoe u Remote Desktop voor Android instelt

U kunt Splashtop remote desktop-software in slechts een paar minuten instellen . Zodra u uw Splashtop-account heeft aangemaakt en de Splashtop remote desktop-app op uw Android en andere apparaten heeft gedownload, bent u klaar om te beginnen!

Wilt u toegang tot uw computer vanaf uw Android-tablet of mobiele apparaat? Pak hem erbij, start de Splashtop-app en klik vervolgens op de computer waartoe u toegang wilt om de externe verbinding te starten. U ziet het scherm van uw externe computer op uw Android-apparaat en neemt de controle over alsof u er echt achter zit.

Bekijk onze Splashtop remote desktop voor Android-downloads.

An Android phone with Splashtop that can be used to remotely access a desktop computer

Android Remote Desktop voor particulieren, bedrijven en onderwijs

Vereenvoudig dagelijkse taken en wees productiever terwijl u uw computer op afstand bedient. Met Splashtop krijgt u alle topfuncties die u nodig heeft.

Splashtop is ideaal om werken op afstand, onderwijs, IT-support en meer mogelijk te maken! Gebruik uw Android-apparaten om overal te werken. Bied remote support aan Android-apparaten. Het kan allemaal met Splashtop!

4 belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor Android

  • Cross-platform Ondersteuning

    Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac OS- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos op laptops, tablets en smartphones.

  • Gebruiksgemak

    Wees niet langer beperkt tot het persoonlijk gebruik van uw computer. Met Splashtop is uw computer met al uw bestanden en applicaties, toegankelijk vanaf uw Android-device.  Werk naadloos via externe verbindingen.

  • Hoogwaardige verbindingen

    Krijg toegang tot uw desktops vanaf uw Android-apparaat zonder haperingen en vertraging, zodat u zo productief mogelijk kunt zijn. Geniet van remote desktopverbindingenin HD-kwaliteit.

  • Veilig en compliant

    Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bits AES-codering. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.

Van onze tevreden klanten

Ik heb met andere remote desktoptools gewerkt, maar Splashtop is een veel beter product. Ik word blij van het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers aan bepaalde gebruikers toe te wijzen en de mogelijkheid om in te loggen op een pc vanaf je telefoon, tablet en computer.

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

Van onze tevreden klanten

Tot nu toe ben ik erg onder de indruk. De latency is zo laag dat ik het gevoel had dat ik aan echt het werk was op die computer. Dat is precies wat ik nodig heb. Alles is duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken... Ik gebruik de Splashtop-app op m'n telefoon om de status van mijn systemen te controleren. Daar is het perfect voor.

Brian Davids

Van onze tevreden klanten

Ik heb overal toegang tot mijn werkcomputer en dus heb ik vertrouwen dat ik mijn werk altijd kan doen. Splashtop geeft me de flexibiliteit die ik nodig heb om werk en privé te combineren.

Bobby Bottom, Integrated Electrical

Splashtop Remote Desktop voor Android downloads

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Veelgestelde vragen

Wat is de beste remote desktop-app voor Android?
Hoe kan ik mijn pc bedienen vanaf mijn Android-telefoon?
Kan ik op afstand toegang krijgen tot een Android-device vanaf een ander apparaat?
Is er een virtuele desktop app voor Android?
Hoe kunt u een pc op afstand bedienen vanaf een Android-device?
Kan ik Android op afstand bedienen?

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