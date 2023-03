Op 5 november 2019 adviseert Het FortiGuard Labs team dat klanten onmiddellijk de nieuwste patches van Microsoft voor CVE-2019-0708 toepassen op alle getroffen machines, en waar mogelijk ook RDP volledig uitschakelen. BLUEKEEP RDP AANVALLEN BEGINNEN: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html.

Op 27 september 2018 waarschuwde de Public Service Annoucement (PSA) "CYBER ACTORS INCREASINGLY EXPLOIT THE REMOTE DESKTOP PROTOCOL (RDP) TO CONDUCT MALICIOUS ACTIVITY," waarin problemen werden geschetst rond verouderde RDP-versies met een gebrekkig versleutelingsmechanisme, onbeperkte toegang tot de standaard RDP-poort (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx

Op 14 januari 2020 heeft het CERT Coordination Center Vulnerability Note VU#491944 vrijgegeven op MICROSOFT Windows Remote Desktop GATEWAY (RD Gateway) ALLOWS FOR UNAUTHENTICATED REMOTE CODE EXECUTION: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. "Microsoft RD Gateway in Windows Server 2012 en later bevat twee kwetsbaarheden waardoor een niet-geauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige code kan uitvoeren met SYSTEM-privileges..... liggen de gebreken in de omgang met fragmentatie. Deze kwetsbaarheid is uit te buiten door verbinding te maken met de RD Gateway dienst die luistert op UDP/3391."