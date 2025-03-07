Beste RDP & VPN-alternatief 2026
Splashtop is een hoogwaardig alternatief voor uw RDP/VPN infrastructuur
Is Legacy VPN een nachtmerrie? Heeft u genoeg van trage en dure RDP?
Probeer in plaats daarvan Splashtop en ondersteun BYOD! Overweegt u Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) via een VPN om remote access van werknemers tot Windows- en Mac-computers mogelijk te maken? Alleen RDP gebruiken buiten de firewall stelt verkeer bloot aan veiligheidsrisico's - en kan hostcomputers kwetsbaar maken voor aanvallen van buitenaf - dus is een VPN vereist.
Dit lijkt misschien de gemakkelijke of goedkope keuze, maar organisaties die het implementeren, realiseren zich al snel dat deze oplossing duur is om op te zetten en te onderhouden, moeilijk te schalen en omslachtig voor werknemers om te gebruiken, om nog maar te zwijgen van de vertragingsproblemen.
Uitdagingen bij het gebruik van verouderde remote access met RDP via VPN
- Securityrisico's: VPN's en RDP zijn vaak doelwitten voor cyberbedreigingen zoals ransomware en ongeautoriseerde toegang.
- Prestatieproblemen: Trage verbindingen en hoge latency maken RDP/VPN onbetrouwbaar.
- Complexe installatie en onderhoud: Vereist uitgebreide IT-configuratie en doorlopend beheer.
- Schaalbaarheidsbeperkingen: Moeilijk efficiënt te schalen voor groeiende teams en externe arbeidskrachten.
- Slechte gebruikerservaring: Frequente verbroken verbindingen en omslachtige authenticatiestappen verstoren de workflow.
- Beperkte apparaatcompatibiliteit: beperkte ondersteuning voor mobiele apparaten en niet-Windows-platforms.
Belangrijke factoren om te overwegen bij het kiezen van een alternatief voor RDP & VPN
Het kiezen van het juiste alternatief voor RDP en VPN vereist het evalueren van oplossingen op basis van beveiliging, prestaties en gebruiksgemak. Dit zijn de kritische factoren om in gedachten te houden:
Zero Trust-security: Zorg ervoor dat de oplossing een zero-trust-benadering volgt met sterke authenticatie, versleuteling en apparaatverificatie.
Geen blootstelling aan het netwerk: De beste alternatieven hebben geen open poorten of VPN-tunnels nodig, waardoor de beveiliging minder kwetsbaar wordt.
Naadloos toegangsbeheer: Zoek naar op rollen gebaseerde toegangscontroles en gebruikersrechten om het IT-toezicht te stroomlijnen.
Betrouwbaarheid en uptime: Een robuuste remote accesstool moet consistente high-availability verbindingen bieden zonder frequente uitval.
Gereedheid voor compliance: Controleer of de oplossing voldoet aan industriestandaarden zoals AVG, GDPR, HIPAA en SOC 2 voor veilige gegevensverwerking.
Geoptimaliseerd voor werken op afstand en IT-support: Het alternatief moet geschikt zijn voor zowel individuele gebruikers als IT-teams en onbeheerde toegang, sessieregistratie en functies voor het oplossen van problemen op afstand bieden.
Upgrade naar een next-gen VPN-vervanging & RDP-alternatief: Beveiligde Remote Access met Splashtop
Splashtop biedt een alternatieve oplossing voor RDP en VPN die gemakkelijk te gebruiken is door werknemers en het instellen van toegang op afstand voor IT vereenvoudigt. Splashtop Remote Access ondersteunt uw bedrijfscontinuïteitsplan, rampherstelplan, thuiswerkinitiatief, pandemiebeleid, telewerken en BYOD-initiatief, zodat werknemers veilig blijven terwijl ze overal productief kunnen zijn.
Bekijk waarom Splashtop een superieur alternatief is voor VPN (virtual private network).
Waarom is Splashtop een beter alternatief voor Legacy RDP en VPN?
Splashtop
Traditioneel VPN / RDP
Veiligheid
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Ja (authenticatie wordt eerst tot stand gebracht via de Splashtop cloud broker, en pas na succesvolle authenticatie krijgt de gebruiker op afstand toegang tot het geautoriseerde systeem). De analyse van Gartner van juni 2019 voorspelt dat tegen 2023 60% van de ondernemingen hun remote access VPN zal uitfaseren ten gunste van Zero Trust Network Access-oplossingen*.
Nee (er ontstaat te veel vertrouwen tussen het remote apparaat en het bedrijfsnetwerk, waardoor laterale bedreigingen, zoals bijvoorbeeld ransomware, mogelijk worden)
Twee-factor-authenticatie (2FA/MFA)
Ja
Ja, maar sommige MFA-functies zijn niet gratis
Apparaatverificatie
Ja
Niet beschikbaar in de meeste VPN-oplossingen
Infrastructuur Update
Ja, werkt zichzelf automatisch bij tegen nieuwe bedreigingen
Handmatig en riskant. Dept of Homeland Security (DHS) waarschuwde: "Aangezien VPN's 24/7 beschikbaar zijn, is het minder waarschijnlijk dat organisaties ze up-to-date houden met de nieuwste beveiligingsupdates en -patches." (13 maart 2020)
Software-update
Ja, automatisch
U moet zich zorgen maken over verschillende versies van VPN-clients en RDP en over compatibiliteitsproblemen
SSO
Ja
Ja
Sessie-opname
Ja
Geen
Schakel bestandsoverdracht en afdrukken op afstand uit / in
Ja
Geen
Logging en monitoring
Leesbare logboeken
Logs zijn niet mensvriendelijk
Productiviteit van gebruikers
Gebruiksgemak
Click & connect - snelle remote verbindingen
Nee - Moeilijk om VPN en RDP op te zetten en te gebruiken; VPN kan meer dan 20 seconden duren om verbinding te maken, en RDP is vaak traag.
Kan persoonlijk apparaat gebruiken, ondersteuning van BYOD
Ja - Kan elk persoonlijk apparaat gebruiken, inclusief tablets en telefoons
Nee - Voor de veiligheid is een door het bedrijf uitgegeven apparaat nodig.
Performance
Hoge prestaties; Geschikt voor 3D CAD / CAM; 1080p bij 60 fps; 4k bij 30 fps
Traag & kan 3D CAD/CAM en streaming video niet ondersteunen & RDP-ondersteuning voor MAC is slecht
Tools/Utilities
Bestandsoverdracht, toetsenbord/muis vergrendelen, chatten, enz.
Beperkt aantal ingebouwde tools met MS native RDP-client
Mogelijkheid tot uitbreiden
Aan boord zijn duizenden gebruikers
Snel & gemakkelijk (zowel door IT ingezet als door de eindgebruiker zelf)
Lang en moeilijk proces voor IT
Beperkt door gateway-hardware
Niet van toepassing; softwarematig
VPN CPU/geheugen kan overbelast raken en moet worden opgewaardeerd
Netwerkverkeer
Bedrijfstoegang gebruikt bedrijfsbandbreedte. De persoonlijke browser gebruikt de bandbreedte van thuis.
Gebruikers vergeten vaak dat ze op VPN zitten en al het persoonlijke verkeer (Youtube) wordt ook door het bedrijfsnetwerk geleid, waardoor het netwerk verstopt raakt. Het uitschakelen van split-tunneling verlaagt de productiviteit; het inschakelen van split-tunneling verhoogt het risico.
Elk apparaat
Gebruik gewoon elk persoonlijk apparaat, inclusief tablets, smartphones, Chromebook
Apparaten van het bedrijf nodig
VPN-gateway opzetten in elk kantoor
Niet van toepassing; softwarematig
Vereist instelling van & beheer van VPN-gateway voor elk kantoor
Betrouwbaarheid
Altijd geüpdatet
Ja - door Splashtop beheerde updates
Nee - altijd problemen aan het oplossen, en vereist handmatige updates
Consistente tool voor alle platforms
Ja - Consistente ervaring met remote access op Windows-, MAC- en Linux-besturingssystemen
Nee - RDP is alleen Windows-vriendelijk
Kosten
Voordelig vanaf € 5,50 per gebruiker per maand (volumelicentiekorting beschikbaar)
Complex & duur om in te stellen en te beheren; handmatige security-updates; vereist door het bedrijf uitgegeven apparaat; voortdurend problemen met gebruikersondersteuning
Beheer
Eenvoudig beheer van gebruikers/groepen
U moet VPN gebruiker/groepsbeheer opzetten en ook RDP gebruiker/groepsbeheer, wat leidt tot overbodig werk en moeilijk te volgen/beheren is
Conclusie
Eindgebruikers en IT houden van Splashtop
VPN/RDP instellen is een gedoe voor IT en gebruikers
*Bron: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
Nog steeds RDP nodig?
Gebruik Splashtop Connector om op afstand toegang te krijgen tot computers en servers via Splashtop, zonder VPN te gebruiken of een remote access-agent te installeren. Bekijk onze vergelijking van Splashtop Connector en RDP & VPN voor meer informatie.
RDP & RD Gateway kwetsbaarheidsrisico's
Op 5 november 2019 adviseert Het FortiGuard Labs team dat klanten onmiddellijk de nieuwste patches van Microsoft voor CVE-2019-0708 toepassen op alle getroffen machines, en waar mogelijk ook RDP volledig uitschakelen. BLUEKEEP RDP AANVALLEN BEGINNEN: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html.
Op 27 september 2018 waarschuwde de Public Service Annoucement (PSA) "CYBER ACTORS INCREASINGLY EXPLOIT THE REMOTE DESKTOP PROTOCOL (RDP) TO CONDUCT MALICIOUS ACTIVITY," waarin problemen werden geschetst rond verouderde RDP-versies met een gebrekkig versleutelingsmechanisme, onbeperkte toegang tot de standaard RDP-poort (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
Op 14 januari 2020 heeft het CERT Coordination Center Vulnerability Note VU#491944 vrijgegeven op MICROSOFT Windows Remote Desktop GATEWAY (RD Gateway) ALLOWS FOR UNAUTHENTICATED REMOTE CODE EXECUTION: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. "Microsoft RD Gateway in Windows Server 2012 en later bevat twee kwetsbaarheden waardoor een niet-geauthenticeerde aanvaller op afstand willekeurige code kan uitvoeren met SYSTEM-privileges..... liggen de gebreken in de omgang met fragmentatie. Deze kwetsbaarheid is uit te buiten door verbinding te maken met de RD Gateway dienst die luistert op UDP/3391."
Geen gedoe meer met ouderwetse RDP over VPN! Toegang tot uw desktops, apps en bestanden met Splashtop
Splashtop is ontworpen om gebruikers vanaf elk apparaat naadloze, veilige remote access tot hun computers te bieden, waarbij BYOD wordt omarmd. Met zijn toonaangevende remote desktoptechnologie die via een beveiligde SSL-tunnel (AES-256) loopt, biedt Splashtop gebruikers toegang tot hun pc- en Mac-desktops via hun Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaten alsof ze daadwerkelijk achter hun computers of servers zitten. U krijgt alle voordelen van RDP en VPN zonder de hierboven genoemde problemen en complexiteiten. Bovendien kost het slechts enkele minuten om het in te stellen.