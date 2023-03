IoT Remote Access - Beheer & ondersteun apparaten vanaf overal 

Rugged devices en scanners staan centraal in logistieke operaties en maken alles mogelijk; van verzenden en ontvangen tot orderpicken en verpakken. Downtime van apparaten kan de productiviteit van werknemers beïnvloeden en uiteindelijk vertragingen in de verzending veroorzaken die weer de klantervaring beïnvloeden. Splashtop stelt gecentraliseerde IT-teams in staat om snel on-demand support te bieden en ook buiten de kantooruren apparaten te updaten en te onderhouden om de gevolgen voor het bedrijf tot een minimum te beperken.