IoT Remote Access - Beheer & ondersteun apparaten vanaf overal 

Remote access voor IoT-devices - Beheer & support vanaf elke locatie
Maximaliseer de uptime voor uw mobiele computers, POS-systemen, scanners, ELD's en meer.
Remote support voor IoT-devices: Stroomlijn support en monitoring voor maximale efficiëntie
Splashtop remote access en supportsoftware is SOC 2-compliant en ondersteunt ook andere voorschriften en industrie- en overheidsnormen, zoals AVG, GDPR, CCPA, PCI, HIPPA en FERPA.
Optimaliseer IoT-activiteiten met remote monitoring en support
Bescherm uw IoT-investeringen en maximaliseer de uptime met bewaakte remote support en onbemande remote supportmogelijkheden . Bied on-demand apparaatondersteuning tijdens piekuren om langdurige stilstand van apparaten te voorkomen. Monitor en beheer apparaten op afstand om ervoor te zorgen dat ze up-to-date zijn en de bedrijfsvoering soepel laat verlopen.
Verhoog de productiviteit van technici met remote accesstools
Technici kunnen supportverzoeken snel beheren en beantwoorden, zodat onderbrekingen die uw omzet beïnvloeden tot een minimum beperkt blijven. Met remote access kunnen gecentraliseerde IT-teams meer locaties tegelijk ondersteunen, zodat er geen plaatselijke IT-technici ter plaatse nodig zijn. Dankzij geavanceerde bewaking en waarschuwingsmogelijkheden kunnen technici problemen proactief oplossen, waardoor de efficiëntie toeneemt en de kosten dalen.
Minimaliseer technische bezoeken op locatie met Augmented Reality-support
Krijg toegang tot de camera van mobiele apparaten op locatie en ervaar interactieve augmented reality annotaties en spraakcommunicatie. Los problemen snel op, vooral als apparaten geen verbinding kunnen maken met internet. Remote of level 2 technici kunnen problemen oplossen alsof ze ter plaatse zijn en vervolgens stapsgewijze begeleiding geven aan personeel ter plaatse. Problemen oplossen in een fractie van de tijd die het kost om een technicus te sturen.
Industrie oplossingen
Detailhandel & Restaurants
Retail POS-systemen vormen de ruggengraat van bedrijfsvoering, terwijl muzieksystemen en digitale displays de klantervaring verbeteren. Wanneer POS-apparaten uitvallen, kan dat een aanzienlijke impact hebben op de omzet en de klantervaring. Met Splashtop kunnen technici eenvoudig apparaten monitoren en proactief problemen oplossen wanneer er problemen ontstaan.
Hospitality
Digitale bewegwijzering en kiosken verbeteren alleen de klantreis wanneer ze werken. Downtime kan frustrerend zijn voor klanten en een negatieve ervaring met je merk creëren. Met Splashtop kun je eenvoudig Windows- of Android-apparaten gebruiken om systemen op afstand opnieuw op te starten, systeemupdates te installeren en meer om uitvaltijd te minimaliseren.
Transport
Telematica en ELD-apparaten hebben tal van voordelen, waaronder route-optimalisatie, verhoogde driver safety en meer. Het kan echter moeilijk zijn om apparaten te ondersteunen die zich op verschillende locaties bevinden. Splashtop maakt het gemakkelijk om problemen in realtime te vinden en op te lossen en gebruikers te ondersteunen waar ze ook zijn.
Logistiek & Warehousing
Rugged devices en scanners staan centraal in logistieke operaties en maken alles mogelijk; van verzenden en ontvangen tot orderpicken en verpakken. Downtime van apparaten kan de productiviteit van werknemers beïnvloeden en uiteindelijk vertragingen in de verzending veroorzaken die weer de klantervaring beïnvloeden. Splashtop stelt gecentraliseerde IT-teams in staat om snel on-demand support te bieden en ook buiten de kantooruren apparaten te updaten en te onderhouden om de gevolgen voor het bedrijf tot een minimum te beperken.
10 belangrijkste kenmerken van Splashtop IoT Remote Support
- Brede apparaatondersteuning voor mobiele computers, rugged devices & scanners, kiosken, digital signage, POS-systemen, ELD's en meer.
- Controleer de online status
- 1-op-veel APK push-installatie
- Op afstand herstarten en bestanden verzenden
- Android systeem inventariseren en rapporteren
- Android Enterprise klaar voor eenvoudige AppConfig en implementatie met bestaande MDM-oplossingen
- Augmented Reality (AR)
- Ondersteuning voor Raspberry Pi
- Cloud of on-premise implementaties
- Volledige beveiliging met TLS en 256-bit AES encryptie
IoT remote access: Ondersteunde platforms en besturingssystemen
Praktijktoepassingen
1000+ Endpoints. 46 Locaties. Geen probleem.
Ontdek hoe Peter Pane Restaurants on-demand remote support kon bieden met behulp van augmented reality om de downtime van hun apparaten te verminderen.
Belangrijkste voordelen van remote access tot IoT-devices
Op afstand toegang krijgen tot IoT-devices brengt tal van voordelen met zich mee die de bedrijfsvoering aanzienlijk kunnen verbeteren:
Verbeterde operationele efficiëntie: Door op afstand toegang te krijgen tot IoT-devices kunnen bedrijven hun netwerken beheren en bewaken zonder dat er bezoeken ter plaatse nodig zijn. Dit leidt tot een meer gestroomlijnde bedrijfsvoering, snellere besluitvorming en minder downtime.
Realtime probleemoplossing en onderhoud: Remote access-software maakt directe probleemoplossing en onderhoud van IoT-apparaten mogelijk. Problemen kunnen in realtime worden vastgesteld en opgelost, waardoor mogelijke verstoringen worden voorkomen en continue werking wordt gegarandeerd.
Schaalbaarheid op meerdere locaties: Naarmate bedrijven groeien, groeit ook hun netwerk van IoT-devices. Splashtop remote access biedt de schaalbaarheid die nodig is om een groot aantal apparaten op meerdere locaties te beheren, zonder dat er extra infrastructuur of personeel op locatie nodig is.
Versterkte securitymaatregelen: Regelmatige remote updates en securitypatches zorgen ervoor dat IoT-devices beveiligd blijven tegen evoluerende cyberdreigingen. Remote access maakt ook de implementatie van geavanceerde beveiligingsprotocollen mogelijk, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd en de naleving van industrienormen wordt gehandhaafd.
Kostenbesparingen en optimalisatie van middelen: Remote access vermindert de noodzaak van fysieke reizen en onderhoud ter plaatse, wat leidt tot aanzienlijke kostenbesparingen. Middelen kunnen op andere manieren worden gebruikt, waardoor de productiviteit en efficiëntie verder worden verbeterd.
Deze voordelen maken remote access tot IoT-devices niet alleen een gemak, maar ook een strategisch voordeel voor bedrijven die wendbaarheid, veiligheid en efficiëntie willen behouden in een steeds meer verbonden wereld.