Remote Access and Support Prijzen

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EU-hoofdkantoor Splashtop BV (Nederland) - EU-data gehost in Duitsland - GDPR/AVG - ISO 27001 - SOC 2 — € 1 in het eerste jaar voor individuele gebruikers.

Splashtop-abonnementen en prijzen

Veilige high-performance en concurrerend geprijsde oplossingen vanaf € 5,50 per maand.

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Aanbieding voor het eerste jaar

Remote Access Solo

€ 5,50

€ 1

Per maand. Het eerste jaar gefactureerd voor € 12 en verlengd op € 66

Koop NuGratis proefperiode

Ontworpen voor individuele gebruikers. Ervaar de essentie van remote access, waaronder:

  • Toegang vanaf elk apparaat
  • Eenvoudige installatie

Ontworpen voor individuele gebruikers. Ervaar de essentie van remote access, waaronder:

  • Toegang vanaf elk apparaat
  • Eenvoudige installatie
  • High-Performance
  • Robuuste beveiliging
  • Vergelijk Abonnementen

Pro

€ 7,50/ maand per gebruiker

Jaarlijks gefactureerd voor € 90 per gebruiker

Koop NuGratis proefperiode

Voor individuen en kleine teams die productiviteit op afstand nodig hebben

Alles in Solo plus

  • Ondersteuning voor meerdere monitoren
  • Rol en toegangsbeheer van de gebruiker
  • Chat- en sessie-opname
  • Meerdere gebruikers (tot 3) op één computer

Voor individuen en kleine teams die productiviteit op afstand nodig hebben

Alles in Solo plus

  • Ondersteuning voor meerdere monitoren
  • Rol en toegangsbeheer van de gebruiker
  • Chat- en sessie-opname
  • Meerdere gebruikers (tot 3) op één computer
Hoogwaardig

Performance

€ 11,25/ maand per gebruiker

Jaarlijks gefactureerd voor € 135 per gebruiker

Koop NuGratis proefperiode

De ultieme ervaring van werken op afstand

Alles in Pro plus

  • 4:4:4 kleurnauwkeurigheid
  • 240 FPS capaciteit
  • Hifi-audio
  • Externe stylus en Wacom Bridge
  • USB-omleiding en meer

De ultieme ervaring van werken op afstand

Alles in Pro plus

  • 4:4:4 kleurnauwkeurigheid
  • 240 FPS capaciteit
  • Hifi-audio
  • Externe stylus en Wacom Bridge
  • USB-omleiding en meer

Enterprise

Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen

Vraag een offerte aanGratis proefperiode

Voor geavanceerde beveiliging, beheerbaarheid en toegangscontrole

Alles in Performance plus

  • SSO-integratie
  • Gedetailleerde toegangscontroles, geplande toegang, SIEM-registratie
  • Android/IoT onbeheerde access
  • API's, IP-whitelist, Cloudopname, Connector en meer

Voor geavanceerde beveiliging, beheerbaarheid en toegangscontrole

Alles in Performance plus

  • SSO-integratie
  • Gedetailleerde toegangscontroles, geplande toegang, SIEM-registratie
  • Android/IoT onbeheerde access
  • API's, IP-whitelist, Cloudopname, Connector en meer

Remote Support - SOS

Vanaf

€ 21/ maand/gelijktijdige gebruikerslicentie

Jaarlijks gefactureerd tegen € 244 of € 369 per gelijktijdige gebruiker

Koop NuGratis proefperiode
  • Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
  • Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
    • Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
      • 1 licentie: 300 beheerde computers
      • 2 licenties: 600 beheerde computers
      • 3 licenties: 900 beheerde computers
      • 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
  • Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
  • Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
  • Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
    • Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
    • Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
      • 1 licentie: 300 beheerde computers
      • 2 licenties: 600 beheerde computers
      • 3 licenties: 900 beheerde computers
      • 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
  • Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel

Remote Support - Enterprise

Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen

Vraag een offerte aanGratis proefperiode

Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus

  • Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
  • Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
  • Meer dan 1.200 beheerde apparaten

Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus

  • Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
  • Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
  • Meer dan 1.200 beheerde apparaten

Autonomous Endpoint Management

Zie prijzenNeem contact op met onze verkoop
  • Automatiseer patching en software-updates voor gestroomlijnde IT-activiteiten
  • Bewaak de status van apparaten in realtime voor proactieve probleemoplossing
  • Beschik over gecentraliseerde controle over meerdere endpoints met minimale handmatige tussenkomst
  • Ook beschikbaar als add-on met SOS- en Enterprise Remote Support-licenties
  • Automatiseer patching en software-updates voor gestroomlijnde IT-activiteiten
  • Bewaak de status van apparaten in realtime voor proactieve probleemoplossing
  • Beschik over gecentraliseerde controle over meerdere endpoints met minimale handmatige tussenkomst
  • Ook beschikbaar als add-on met SOS- en Enterprise Remote Support-licenties

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on

Zie prijzenMeer informatie
  • Beschermen tegen virussen, malware en ransomware
  • Naadloze implementatie van antivirus en beheer van aangepast beleid vanuit Splashtop
  • Bespaar geld met exclusieve lage prijzen voor Splashtop-klanten
  • Beschermen tegen virussen, malware en ransomware
  • Naadloze implementatie van antivirus en beheer van aangepast beleid vanuit Splashtop
  • Bespaar geld met exclusieve lage prijzen voor Splashtop-klanten

BitDefender GravityZone EDR

Vraag een offerte aanMeer informatie
  • Detecteer, analyseer en reageer in realtime op geavanceerde cyberdreigingen met geavanceerde endpointdetectie en respons
  • Verbeter het overzicht over endpoints, netwerken en cloudomgevingen voor uitgebreide bescherming
  • Detecteer, analyseer en reageer in realtime op geavanceerde cyberdreigingen met geavanceerde endpointdetectie en respons
  • Verbeter het overzicht over endpoints, netwerken en cloudomgevingen voor uitgebreide bescherming

Foxpass wifi-security

Vraag een offerte aanMeer informatie
  • Beperk cyberaanvallen en datalekken met een complete wifi-securityoplossing
  • Zorg voor veiligheid en privacy - houd gasten en studenten buiten het personeelsnetwerk
  • Flexibele en robuuste implementatie geleverd met zowel wachtwoord- als wachtwoordloze authenticatie
  • Beperk cyberaanvallen en datalekken met een complete wifi-securityoplossing
  • Zorg voor veiligheid en privacy - houd gasten en studenten buiten het personeelsnetwerk
  • Flexibele en robuuste implementatie geleverd met zowel wachtwoord- als wachtwoordloze authenticatie

Secure Workspace

Meer informatieGratis proefperiode
  • Uniform beveiligd toegangsplatform met SSE- en SASE-services
  • Veilige toegang van derden met just-in-time-access, sessie-opname, live-monitoring en meer
  • Uniform beveiligd toegangsplatform met SSE- en SASE-services
  • Veilige toegang van derden met just-in-time-access, sessie-opname, live-monitoring en meer

Classroom Cloud

US$ 29,99/ leraar per jaar

Koop NuGratis proefperiode

Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.

Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.

Mirroring 360 Pro

US$ 29,99/ leraar per jaar

Koop NuGratis proefperiode

Spiegel een scherm van een mobiel of desktop naar uw pc of Mac zonder de kabels.

Spiegel een scherm van een mobiel of desktop naar uw pc of Mac zonder de kabels.

Enterprise voor het onderwijs

Vraag een offerte aanGratis proefperiode

Verbeter de leerervaring, zowel op afstand als persoonlijk, met oplossingen voor studenten, docenten en IT

    Verbeter de leerervaring, zowel op afstand als persoonlijk, met oplossingen voor studenten, docenten en IT

      De best beoordeelde softwareoplossing voor remote access en support

      Six G2 award badges for Summer 2023, labeled: Grid Leader, Highest User Adoption, Best Est. ROI, Easiest Setup, Easiest To Use, and Fastest Implementation. Each badge has colored accents and the G2 logo.


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      Stap voor meer gestroomlijnde activiteiten over op Splashtop Enterprise en ontgrendel geavanceerde securityfuncties, zoals SSO, registratie van sessies in de cloud en granulaire toegangscontroles, terwijl u uw IT-teams de beschikking geeft over servicedesktools, onbeheerde toegang tot Android, API's en veel meer.


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