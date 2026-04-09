Remote Access and Support Prijzen

Splashtop-abonnementen en prijzen
Veilige high-performance en concurrerend geprijsde oplossingen vanaf € 5,50 per maand.
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Remote Access Solo
€ 5,50
€ 1
Per maand. Het eerste jaar gefactureerd voor € 12 en verlengd op € 66
Ontworpen voor individuele gebruikers. Ervaar de essentie van remote access, waaronder:
- Toegang vanaf elk apparaat
- Eenvoudige installatie
Ontworpen voor individuele gebruikers. Ervaar de essentie van remote access, waaronder:
- Toegang vanaf elk apparaat
- Eenvoudige installatie
- High-Performance
- Robuuste beveiliging
Pro
€ 7,50/ maand per gebruiker
Jaarlijks gefactureerd voor € 90 per gebruiker
Voor individuen en kleine teams die productiviteit op afstand nodig hebben
Alles in Solo plus
- Ondersteuning voor meerdere monitoren
- Rol en toegangsbeheer van de gebruiker
- Chat- en sessie-opname
- Meerdere gebruikers (tot 3) op één computer
Voor individuen en kleine teams die productiviteit op afstand nodig hebben
Alles in Solo plus
- Ondersteuning voor meerdere monitoren
- Rol en toegangsbeheer van de gebruiker
- Chat- en sessie-opname
- Meerdere gebruikers (tot 3) op één computer
Performance
€ 11,25/ maand per gebruiker
Jaarlijks gefactureerd voor € 135 per gebruiker
De ultieme ervaring van werken op afstand
Alles in Pro plus
- 4:4:4 kleurnauwkeurigheid
- 240 FPS capaciteit
- Hifi-audio
- Externe stylus en Wacom Bridge
- USB-omleiding en meer
De ultieme ervaring van werken op afstand
Alles in Pro plus
- 4:4:4 kleurnauwkeurigheid
- 240 FPS capaciteit
- Hifi-audio
- Externe stylus en Wacom Bridge
- USB-omleiding en meer
Enterprise
Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen
Voor geavanceerde beveiliging, beheerbaarheid en toegangscontrole
Alles in Performance plus
- SSO-integratie
- Gedetailleerde toegangscontroles, geplande toegang, SIEM-registratie
- Android/IoT onbeheerde access
- API's, IP-whitelist, Cloudopname, Connector en meer
Voor geavanceerde beveiliging, beheerbaarheid en toegangscontrole
Alles in Performance plus
- SSO-integratie
- Gedetailleerde toegangscontroles, geplande toegang, SIEM-registratie
- Android/IoT onbeheerde access
- API's, IP-whitelist, Cloudopname, Connector en meer
Remote Support - SOS
Vanaf
€ 21/ maand/gelijktijdige gebruikerslicentie
Jaarlijks gefactureerd tegen € 244 of € 369 per gelijktijdige gebruiker
- Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
- Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
- Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
- 1 licentie: 300 beheerde computers
- 2 licenties: 600 beheerde computers
- 3 licenties: 900 beheerde computers
- 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
- Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
- Toegang tot een onbeperkt aantal computers en mobiele apparaten on demand via een sessiecode
- Op afstand beheerde endpoints bedienen en ondersteunen, met of zonder aanwezigheid van eindgebruikers
- Optie 1: Krijg 10 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Optie 2: Krijg 300 beheerde computers per gebruikerslicentie
- Elke licentie geeft toegang tot extra beheerde computers, tot 1.200. Bijvoorbeeld, voor optie 2:
- 1 licentie: 300 beheerde computers
- 2 licenties: 600 beheerde computers
- 3 licenties: 900 beheerde computers
- 4+ licenties: 1.200 beheerde computers
- Voeg mogelijkheden voor endpointmanagement toe voor realtime patching, monitoring en herstel
Remote Support - Enterprise
Neem contact met ons op voor aanpasbare licenties en prijzen
Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus
- Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
- Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
- Meer dan 1.200 beheerde apparaten
Voor teams die alles nodig hebben in SOS Plus
- Verbeterde beveiliging met SSO, gedetailleerde toegangscontroles, IP-whitelisting en cloud-opnames
- Geavanceerde IT-support met servicedesk, onbeheerde Android-toegang en API's
- Meer dan 1.200 beheerde apparaten
Autonomous Endpoint Management
- Automatiseer patching en software-updates voor gestroomlijnde IT-activiteiten
- Bewaak de status van apparaten in realtime voor proactieve probleemoplossing
- Beschik over gecentraliseerde controle over meerdere endpoints met minimale handmatige tussenkomst
- Ook beschikbaar als add-on met SOS- en Enterprise Remote Support-licenties
- Automatiseer patching en software-updates voor gestroomlijnde IT-activiteiten
- Bewaak de status van apparaten in realtime voor proactieve probleemoplossing
- Beschik over gecentraliseerde controle over meerdere endpoints met minimale handmatige tussenkomst
- Ook beschikbaar als add-on met SOS- en Enterprise Remote Support-licenties
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender add-on
- Beschermen tegen virussen, malware en ransomware
- Naadloze implementatie van antivirus en beheer van aangepast beleid vanuit Splashtop
- Bespaar geld met exclusieve lage prijzen voor Splashtop-klanten
- Beschermen tegen virussen, malware en ransomware
- Naadloze implementatie van antivirus en beheer van aangepast beleid vanuit Splashtop
- Bespaar geld met exclusieve lage prijzen voor Splashtop-klanten
BitDefender GravityZone EDR
- Detecteer, analyseer en reageer in realtime op geavanceerde cyberdreigingen met geavanceerde endpointdetectie en respons
- Verbeter het overzicht over endpoints, netwerken en cloudomgevingen voor uitgebreide bescherming
- Detecteer, analyseer en reageer in realtime op geavanceerde cyberdreigingen met geavanceerde endpointdetectie en respons
- Verbeter het overzicht over endpoints, netwerken en cloudomgevingen voor uitgebreide bescherming
Foxpass wifi-security
- Beperk cyberaanvallen en datalekken met een complete wifi-securityoplossing
- Zorg voor veiligheid en privacy - houd gasten en studenten buiten het personeelsnetwerk
- Flexibele en robuuste implementatie geleverd met zowel wachtwoord- als wachtwoordloze authenticatie
- Beperk cyberaanvallen en datalekken met een complete wifi-securityoplossing
- Zorg voor veiligheid en privacy - houd gasten en studenten buiten het personeelsnetwerk
- Flexibele en robuuste implementatie geleverd met zowel wachtwoord- als wachtwoordloze authenticatie
Secure Workspace
- Uniform beveiligd toegangsplatform met SSE- en SASE-services
- Veilige toegang van derden met just-in-time-access, sessie-opname, live-monitoring en meer
- Uniform beveiligd toegangsplatform met SSE- en SASE-services
- Veilige toegang van derden met just-in-time-access, sessie-opname, live-monitoring en meer
Classroom Cloud
US$ 29,99/ leraar per jaar
Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.
Software voor het delen van schermen en annotaties waarmee docenten de hele klas kunnen betrekken.
Mirroring 360 Pro
US$ 29,99/ leraar per jaar
Spiegel een scherm van een mobiel of desktop naar uw pc of Mac zonder de kabels.
Spiegel een scherm van een mobiel of desktop naar uw pc of Mac zonder de kabels.
Enterprise voor het onderwijs
Verbeter de leerervaring, zowel op afstand als persoonlijk, met oplossingen voor studenten, docenten en IT
Verbeter de leerervaring, zowel op afstand als persoonlijk, met oplossingen voor studenten, docenten en IT
De best beoordeelde softwareoplossing voor remote access en support
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Stap voor meer gestroomlijnde activiteiten over op Splashtop Enterprise en ontgrendel geavanceerde securityfuncties, zoals SSO, registratie van sessies in de cloud en granulaire toegangscontroles, terwijl u uw IT-teams de beschikking geeft over servicedesktools, onbeheerde toegang tot Android, API's en veel meer.