Real-time patchbeheer met CVE Insights
Stroomlijn het patchbeheer in uw omgeving met realtime updates, AI-verbeterde CVE-zichtbaarheid en geautomatiseerde controle om de efficiëntie te verbeteren, naleving te garanderen en kwetsbaarheden te minimaliseren.
Krijg inzicht in kwetsbaarheden
Gebruik op CVE gebaseerde inzichten om dreigingen op besturingssysteemniveau te identificeren en te prioriteren. Beoordeel snel details van kwetsbaarheden met AI-gestuurde samenvattingen en herstelacties om risico's te verminderen en een sterke beveiligingshouding te behouden.
Patch voor besturingssystemen en software van derden
Automatiseer updates voor Windows, MacOS en software van derden om risico's te verminderen en alle systemen bijgewerkt en veilig te houden.
Automatiseer patchworkflows
Creëer aangepaste, op beleid gebaseerde patchstrategieën met versiegoedkeuringen, update-ringen en beleidsovererving. Zorg ervoor dat patches worden getest, gecontroleerd en uitgerold op een manier die past bij uw IT-omgeving.
Voordelen van Splashtop patch- en kwetsbaarhedenbeheer
Verbeterde security en compliance
Pak kwetsbaarheden aan met tijdige patching in besturingssystemen en software van derden, ondersteund door AI-gestuurde CVE-inzichten, beleidsconfiguraties en rapportage die klaar is voor compliance.
Verhoogde IT-efficiëntie
Bespaar tijd met geautomatiseerde patchprocessen en gecentraliseerd beheer, waardoor IT-teams zich kunnen concentreren op strategisch werk in plaats van repetitieve en handmatige taken
Geconsolideerd platform voor IT-support
Of u nu opschaalt of vereenvoudigt, Splashtop combineert remote access, remote support en autonoom endpointmanagement in één platform.
Kosteneffectief en schaalbaar voor IT-teams
Verlaag de operationele kosten met concurrerende prijzen en schaal het patchbeheer op in hybride teams, externe omgevingen en grote apparatenparken met meerdere besturingssystemen.
Onze afhankelijkheid van Intune voor bepaalde functionaliteit voor het beheer van endpoints wordt aangevuld door Splashtop, dat kritieke hiaten opvult, waaronder beter inzicht in en meer controle over software-updates, en een betere documentatie. We zijn nu binnen één platform in staat om problemen op alle externe apparaten op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering