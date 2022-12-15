Virginia Tech ondersteunt op afstand meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties

Virginia Tech ondersteunt meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties op afstand
Verhoog de efficiëntie en verlaag de kosten van IT-teams door toegang op afstand te gebruiken
Samenvatting
Het IT-team van het Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences (CALS) is verantwoordelijk voor de ondersteuning van meer dan 2.200 computers en apparaten op 140 locaties.
Met een IT-team van 7 helpdeskmedewerkers en 6 Area Information Technologists was het een uitdaging om te voldoen aan de groeiende vraag van klanten die zijn verspreid over een groot gebied. Na het uitproberen van andere remote supportoplossingen, vond het team van Virginia Tech CALS met Splashtop precies wat ze zochten.
Eenmaal gebruikmakend van Splashtop was het IT-team in staat om de efficiëntie te verhogen en de reistijd en -kosten te verlagen door op elk moment op afstand toegang te kunnen krijgen tot al hun beheerde apparaten om support te bieden.
Van Virginia Tech
We hebben Splashtop om verschillende redenen aanbevolen: de kosten, de persistente client, de verplichte twee-factor-authenticatie en het gebruikersbeheer voor individuele technici.
Edward O’Dell, IT Support Specialist
De uitdaging: Besparen op reistijd/kosten en tegelijkertijd efficiënte IT-support bieden.
Het College of Agriculture and Life Sciences (CALS) van Virginia Tech heeft ongeveer 140 locaties met meer dan 2.200 computers en apparaten. Een IT-team van 7 helpdeskmedewerkers en 6 Area Information Technologists (AIT's) beheert en ondersteunt alle computers en apparaten.
IT Support Specialist Edward O'Dell beschreef de uitdaging voor zijn team, met name de AIT's die door de hun toegewezen districten reisden om faculteiten te ondersteunen en ervoor te zorgen dat al hun endpoints probleemloos werkten.
"Twee van de districten hadden twee AIT's voor het toezicht en de andere elk één," zegt O'Dell. "Elke AIT bestreek een groot gebied en reizen was duur. Bovendien konden ze, als ze onderweg waren, niemand anders ondersteunen. Met een remote desktop sessie hadden ze zoveel meer werk kunnen doen."
Op zoek naar een oplossing waarmee ze hun endpoints op afstand konden ondersteunen, probeerde het IT-team van Virginia Tech CALS aanvankelijk SimpleHelp. Ze liepen echter tegen verschillende problemen aan en gingen al snel op zoek naar iets anders.
"We probeerden SimpleHelp te gebruiken," zegt O'Dell, "maar dat werkte niet altijd. Gebruikers moesten op hun website hun ondersteuningsapplicatie downloaden, wat sommige mensen ingewikkeld en verwarrend vonden."
De oplossing: Virginia Tech CALS krijgt snelle, veilige en eenvoudige remote support met Splashtop
Toen O'Dell en zijn team op zoek gingen naar een nieuwe remote access-oplossing, richtten ze zich op het vinden van een product dat het hen gemakkelijker zou maken om snel verbinding te maken met de computers van hun klanten. O'Dell verklaarde: "Het belangrijkste wat we wilden in een oplossing was dat het een persistente client zou hebben, zodat we gewoon via een soort beheerconsole er verbinding mee kunnen maken."
Na meerdere oplossingen te hebben onderzocht, ontdekte het team dat Splashtop Remote Support aan deze vereiste voldeed en vele andere voordelen opleverde.
Splashtop Remote Support wordt gebruikt door IT-teams voor onbeperkte onbeheerde remote access tot hun beheerde computers. Het werkt door de Splashtop Streamer te installeren op de beheerde computers. Zodra de streamer is geïnstalleerd, kunnen IT-beheerders op elk moment op afstand in het apparaat komen via de Splashtop app.
Naast remote access vanaf een onbeperkt aantal apparaten bevat Splashtop Remote Support een uitgebreide set functies om IT-beheerders te helpen hun dagelijkse taken uit te voeren, waaronder bestandsoverdracht, multi-to-multi-monitor mogelijkheden, sessie-opname en beheerde support.
Het IT team van Virginia Tech CALS gebruikt veel van deze mogelijkheden om hun endpoints te ondersteunen. Een functie die O'Dell bijzonder waardeert is twee-factor-verificatie, die Splashtop Remote Support gebruikers kunnen inschakelen om de security van hun accounts te optimaliseren.
"Wij vinden het prettig dat je twee-factor-authenticatie kunt afdwingen bij al je technici," zegt O'Dell. "Als je de accounts gewoon open laat staan zonder twee-factor-verificatie en iemand komt toevallig binnen, dan hebben ze toegang tot elke machine die in je systeem geladen is."
O'Dell prees ook de gemakkelijke functies Computer Grouping en User Grouping. "We vinden het fijn dat je systemen kunt groeperen," zegt hij. "Elke verschillende persoon kan toegang hebben tot één machine of een groep machines of allemaal."
Tot slot wijst O'Dell op de functie Beheerde Remote Support, die goed werkt voor wanneer IT-professionals klanten moeten ondersteunen op een break/fix basis. Technici kunnen elk apparaat op afstand ondersteunen door verbinding te maken met een eenvoudige sessiecode, waardoor ze ook apparaten kunnen ondersteunen die nog niet worden beheerd in hun Splashtop Remote Support account.
"De beheerde support functie is geweldig gebleken; als we in het apparaat van een klant moeten komen, kunnen we ze naar de Splashtop website laten gaan, de applicatie laten downloaden, en we zijn binnen."
Resultaten: kosten verlagen, minder reizen, efficiëntie verhogen en meer
Over het algemeen zijn O'Dell en zijn team zeer tevreden over hoe Splashtop Remote Support hen in staat heeft gesteld hun apparaten te ondersteunen.
Naast de kernfunctie van remote access heeft Splashtop Remote Support voor O'Dell en zijn team extra voordelen opgeleverd, zoals kostenbesparing, minder reizen en de mogelijkheid om problemen in kortere tijd op te lossen.
"We wilden iets waarmee we een gebruikerssysteem konden overnemen en de faculteit konden helpen met problemen. Kostenbesparing en minder reizen waren bijkomende voordelen, maar geen vereisten. We leggen nog steeds de nadruk op het proberen om face-to-face tijd met onze gebruikers te hebben. Maar onze werkdruk is zo gegroeid (en we hebben het afgelopen jaar veel personeelswisselingen gehad) dat we veel per telefoon moeten doen of vanuit kantoor met Splashtop moeten werken. Remote Support maakt het een stuk eenvoudiger om het probleem gelijk op te lossen. Veel beter dan te moeten wachten tot iemand er over twee weken kan zijn."
Bovendien meldde O'Dell dat hij efficiënter kon werken met Splashtop Remote Support.
"Vaak plannen we een tijd met gebruikers om op afstand in te loggen en hun problemen op te lossen. We kunnen dan hier dan tegelijkertijd aan iets anders werken," zei O'Dell. "Zo kunnen we twee grote problemen tegelijk aanpakken. Als ik bijvoorbeeld deze software voor u probeer te installeren en het geeft problemen, dan moet ik wachten tot het installatieprogramma klaar is om te zien waar het misgaat. Ik kan dan ondertussen hier op kantoor iets anders doen."
Naast het bieden van ondersteuning gebruikt O'Dell remote support voor het op afstand inzetten van nieuwe computers.
"We gebruiken ook Remote Support als we voor iemand een nieuwe computer inzetten. We sturen ze een PC en zodra ze die aansluiten, maken we er verbinding mee stellen de laatste zaken in. We helpen ze bijvoorbeeld hun e-mailsysteem te configureren, ons back-upsysteem te configureren, en we dragen ze gegevens over die ze misschien nodig hebben."
In totaal heeft het IT-team van Virginia Tech CALS Splashtop Remote Support gebruikt voor meer dan 9.000 remote verbindingen in minder dan drie jaar. O'Dell verklaarde: "Een van onze technici heeft het meer dan 1.900 keer gebruikt. Hij was iemand die vroeger altijd onderweg was; nu reist hij veel minder. Zelfs bij iets waar hij mensen telefonisch doorheen zou kunnen leiden, is het vaak makkelijker en sneller om het voor hen te doen met Splashtop Remote Support."
Onlangs heeft O'Dell Splashtop Remote Support zelfs aanbevolen aan de bibliotheek van Virginia Tech. Sindsdien hebben ze de software geëvalueerd en aangeschaft.
"We hadden al zoveel bedrijven bekeken," zei O'Dell. "Maar we hebben Splashtop aanbevolen om verschillende redenen: de kosten, de persistente client, de afgedwongen twee-factor-authenticatie en het gebruikersbeheer voor individuele technici." O'Dell vervolgde: "Hier op Virginia Tech hebben we het beleid dat software eerst door ons juridische team moet worden goedgekeurd voordat het kan worden aangeschaft. Het was al goedgekeurd, het beviel ons en het werkte goed, dus we hebben het aanbevolen."
9.000 remote verbindingen via Splashtop in drie jaar tijd
Ondersteuning van meer dan 2.200 endpoints op 140 locaties en minder reizen, wat leidt tot efficiëntere support.
Details
Virginia Tech College of Agriculture and Life Sciences
Het College of Agriculture and Life Sciences (CALS) van Virginia Tech heeft ongeveer 140 locaties met meer dan 2.200 computers en apparaten. Een IT-team van 7 helpdeskmedewerkers en 6 Area Information Technologists (AIT's) beheert en ondersteunt alle computers en apparaten.
Voordelen van Splashtop Remote Support
Brede apparaatondersteuning: Ondersteuning van Windows en Mac computers vanaf elk ander Windows, Mac, iOS, Android en Chromebook apparaat.
Snelle toegang op afstand: Splashtop Remote Support wordt aangedreven door dezelfde bekroonde RAS-engine die te vinden is in de oplossingen voor persoonlijk gebruik van Splashtop. Geniet van snelle externe verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Verhoogde productiviteit: Splashtop Remote Support wordt geleverd met de topfuncties die IT-teams nodig hebben, waaronder bestandsoverdracht, chat, wakker worden op afstand, herstarten op afstand, opnemen van sessies, beheer van gebruikers en computers, groepering en meer.
Kostenbesparingen: Splashtop kan u meer dan 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen. Bovendien heeft Splashtop geen vervelende geschiedenis van allerlei prijsverhogingen zoals andere remote accessaanbieders.
Waarom kiezen voor Splashtop
Dit is waarom IT-teams in het onderwijs, zoals die van Virginia Tech CALS, van Splashtop houden:
Splashtop Remote Support kost tot 80% minder dan andere producten voor remote support.
IT-teams kunnen gemakkelijk aan de groeiende vraag voldoen dankzij de toegenomen efficiëntie.
Schakel toegang voor eindgebruikers in, zodat docenten op afstand toegang hebben tot hun eigen computers.
Doe uw dagelijkse werk met gemak, dankzij het Splashtop-pakket van de allerbeste tools en functies.