Virginia Tech ondersteunt op afstand meer dan 2.200 apparaten op 140 locaties

Over het algemeen zijn O'Dell en zijn team zeer tevreden over hoe Splashtop Remote Support hen in staat heeft gesteld hun apparaten te ondersteunen.

Naast de kernfunctie van remote access heeft Splashtop Remote Support voor O'Dell en zijn team extra voordelen opgeleverd, zoals kostenbesparing, minder reizen en de mogelijkheid om problemen in kortere tijd op te lossen.

"We wilden iets waarmee we een gebruikerssysteem konden overnemen en de faculteit konden helpen met problemen. Kostenbesparing en minder reizen waren bijkomende voordelen, maar geen vereisten. We leggen nog steeds de nadruk op het proberen om face-to-face tijd met onze gebruikers te hebben. Maar onze werkdruk is zo gegroeid (en we hebben het afgelopen jaar veel personeelswisselingen gehad) dat we veel per telefoon moeten doen of vanuit kantoor met Splashtop moeten werken. Remote Support maakt het een stuk eenvoudiger om het probleem gelijk op te lossen. Veel beter dan te moeten wachten tot iemand er over twee weken kan zijn."

Bovendien meldde O'Dell dat hij efficiënter kon werken met Splashtop Remote Support.

"Vaak plannen we een tijd met gebruikers om op afstand in te loggen en hun problemen op te lossen. We kunnen dan hier dan tegelijkertijd aan iets anders werken," zei O'Dell. "Zo kunnen we twee grote problemen tegelijk aanpakken. Als ik bijvoorbeeld deze software voor u probeer te installeren en het geeft problemen, dan moet ik wachten tot het installatieprogramma klaar is om te zien waar het misgaat. Ik kan dan ondertussen hier op kantoor iets anders doen."

Naast het bieden van ondersteuning gebruikt O'Dell remote support voor het op afstand inzetten van nieuwe computers.

"We gebruiken ook Remote Support als we voor iemand een nieuwe computer inzetten. We sturen ze een PC en zodra ze die aansluiten, maken we er verbinding mee stellen de laatste zaken in. We helpen ze bijvoorbeeld hun e-mailsysteem te configureren, ons back-upsysteem te configureren, en we dragen ze gegevens over die ze misschien nodig hebben."

Een ander voordeel van Remote Support is dat O'Dell docenten op afstand toegang kan geven tot hun werkcomputers. Hiervoor gebruikt hij zijn onbeperkte secundaire accounts (inbegrepen in alle Splashtop Remote Support pakketten) om toegang voor eindgebruikers mogelijk te maken. "We hebben nu meer dan 50 medewerkers die Remote Support thuis gebruiken om op afstand in te loggen op hun kantoor- of lab-pc's om werk te doen," zei hij.

In totaal heeft het IT-team van Virginia Tech CALS Splashtop Remote Support gebruikt voor meer dan 9.000 remote verbindingen in minder dan drie jaar. O'Dell verklaarde: "Een van onze technici heeft het meer dan 1.900 keer gebruikt. Hij was iemand die vroeger altijd onderweg was; nu reist hij veel minder. Zelfs bij iets waar hij mensen telefonisch doorheen zou kunnen leiden, is het vaak makkelijker en sneller om het voor hen te doen met Splashtop Remote Support."

Onlangs heeft O'Dell Splashtop Remote Support zelfs aanbevolen aan de bibliotheek van Virginia Tech. Sindsdien hebben ze de software geëvalueerd en aangeschaft.

"We hadden al zoveel bedrijven bekeken," zei O'Dell. "Maar we hebben Splashtop aanbevolen om verschillende redenen: de kosten, de persistente client, de afgedwongen twee-factor-authenticatie en het gebruikersbeheer voor individuele technici." O'Dell vervolgde: "Hier op Virginia Tech hebben we het beleid dat software eerst door ons juridische team moet worden goedgekeurd voordat het kan worden aangeschaft. Het was al goedgekeurd, het beviel ons en het werkte goed, dus we hebben het aanbevolen."