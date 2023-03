Software voor remote control-software - Bedien uw bureaublad

Desktopsoftware voor afstandsbediening voor Windows en Mac. Hier is alles wat u kunt doen, inclusief bestandsoverdracht, afdrukken op afstand en meer.

Met Splashtop-software voor afstandsbediening kunt u uw externe desktopcomputer overal ter wereld bedienen. Vanaf een ander apparaat zie je het scherm van je remote desktop en kun je het gebruiken alsof je ervoor zit.

Splashtop Computer Afstandsbediening Oplossingen

Splashtop biedt verschillende tools voor afstandsbediening die zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Dit zorgt ervoor dat u de oplossing krijgt met alles wat u nodig heeft voor de beste prijs. Andere bedrijven die software voor computerafstandsbediening aanbieden, bundelen al hun functies en/of oplossingen in één product, waardoor het voor iedereen duur wordt.

Dat gezegd hebbende, als u op zoek bent naar een computer-app voor afstandsbediening die u eenvoudige, snelle en veilige externe toegang tot uw computer geeft, zodat u op afstand kunt werken of elke taak kunt uitvoeren, dan is Splashtop Business Access de beste oplossing voor u. .

Splashtop Business Access geeft u op afstand bestuurde computertoegang tot uw Windows- en Mac-computers vanaf elke andere computer, tablet of smartphone. Blijf hieronder lezen om erachter te komen wat u allemaal kunt doen met deze best-in-class desktopoplossing voor afstandsbediening. Of ga nu gratis aan de slag (geen creditcard of vastlegging vereist om uw gratis proefperiode van 14 dagen te starten).

Als u een IT-, MSP-, ondersteunings- of helpdeskprofessional bent die op zoek is naar desktopoplossingen voor externe besturing voor ondersteuning op afstand, scrolt u naar de onderkant van deze pagina om andere Splashtop-oplossingen te zien!

Wat u kunt doen met Splashtop-software voor afstandsbediening

Met Splashtop krijgt u een snelle en veilige remote desktopverbinding met uw computers, en heeft u de volledige controle dankzij verschillende handige functies in de software. Dit is wat u kunt verwachten met Splashtop:

Toegang op afstand tot uw computer vanaf elke locatie

Het maakt niet uit hoe ver u verwijderd bent van uw externe computers, u kunt ze nog steeds in een oogwenk openen met slechts een paar klikken. U hoeft niet te onthouden met welk netwerk uw computer is verbonden of het IP-adres. Het enige wat je nodig hebt is de Splashtop Business-app en een internetverbinding.

Wanneer u de app op uw apparaat opent, ziet u een lijst met alle externe pc-computers in uw account. Selecteer gewoon de gewenste computer en de externe verbinding wordt tot stand gebracht!

Bedien uw Mac of Windows-computer vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat

Het maakt niet uit of u software voor afstandsbediening voor Windows of software voor afstandsbediening voor Mac nodig heeft, u kunt beide doen met Splashtop Business Access. Bovendien kunt u uw desktops op afstand bedienen vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS- of Android-apparaat. Dat geldt ook voor tablets en mobiele apparaten!

Splashtop Business Access is meer dan een app voor het delen van schermen. Zelfs vanaf uw smartphones en tablets kunt u uw computer gemakkelijk op afstand bedienen. U kunt elke app of elk bestand openen en ermee communiceren alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt.

U kunt ook de Splashtop Business Chrome-extensie gebruiken om op afstand naar uw computer te gaan vanuit een Chrome-webbrowser. Hiermee kunt u uw computers ook op afstand bedienen vanaf elk Chromebook-apparaat!

En het maakt niet uit of uw externe computer op Windows draait en uw enige apparaat bij de hand een iPhone is. Splashtop is volledig platformonafhankelijk, dus u kunt al uw apparaten gebruiken, ongeacht op welk besturingssysteem ze draaien.

Remote Connect zo lang als u wilt en zo vaak als u wilt

In tegenstelling tot andere softwareleveranciers voor externe toegang, beperkt Splashtop uw externe sessies niet. U kunt uw computer zo lang en zo vaak als u wilt aansluiten en op afstand bedienen.

Splashtop geeft u de vrijheid om toegang te krijgen tot uw externe computer en deze te bedienen alsof u deze altijd bij u heeft. Voel je nooit meer losgekoppeld.

Blijf productief terwijl u op afstand werkt

Op afstand werken zou net zo eenvoudig moeten zijn als werken op kantoor, daarom biedt Splashtop Business Access verschillende functies om u te helpen uw dagelijkse taken gemakkelijk uit te voeren.

U hoeft geen aparte service voor het delen van bestanden te gebruiken. Breng eenvoudig bestanden over tussen uw externe computer en lokaal apparaat binnen Splashtop. Druk op afstand documenten af vanaf uw externe computer, bekijk meerdere monitoren tegelijk en meer.

Ga naar de Splashtop Business Access -pagina om de pakketten en functies te bekijken.

Waarom kiezen voor Splashtop boven andere oplossingen?

Apple's remote desktop en Windows' remote desktop-tools kunnen traag en onbetrouwbaar zijn. Andere software-apps voor afstandsbediening, waaronder LogMeIn Pro , GoToMyPC , RemotePC en TeamViewer (commercieel abonnement) kunnen 50% tot 90% duurder zijn dan Splashtop, ondanks dat ze dezelfde topfuncties hebben.

Met Splashtop kunt u op elk moment genieten van onbeperkte, snelle toegang op afstand tot uw computers. Je kunt het gratis proberen en het zelf zien. Geen verplichting of creditcard vereist om aan de slag te gaan.

Andere Splashtop Computer Remote Control-apps

Als u een MSP of IT-professional bent en op zoek bent naar een desktoptool voor externe besturing voor onbeheerde toegang ter ondersteuning van de computers van uw klanten, ga dan naar Splashtop Remote Support .

Als je een helpdeskberoep bent die on-demand ondersteuning moet bieden aan computers en mobiele apparaten, ga dan naar Splashtop SOS .