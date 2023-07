Gebruikmaken van USB-apparaatomleiding voor naadloos werken op afstand

Naarmate de moderne werkomgeving blijft evolueren, is de behoefte aan effectieve en naadloze oplossingen voor werken op afstand nog nooit zo cruciaal geweest. Als u een creatieve professional, ervaren gebruiker of zelfs een gameliefhebber bent, is de mogelijkheid om vanaf elke locatie te werken of te spelen een groot voordeel.

Dit vereist echter vaak meer dan alleen de mogelijkheid om op afstand toegang te krijgen tot werkstations. Creatieve professionals en ervaren gebruikers hebben vaak de mogelijkheid nodig om extra apparaten te gebruiken terwijl ze toegang hebben tot hun externe computers.

Splashtop is een leider in remote desktop-oplossingen die zijn ontworpen om deze kloof te overbruggen en een ongeëvenaarde werkervaring op afstand te bieden. Met functies zoals krachtige 60 fps externe toegang, de beveiliging waarop u kunt vertrouwen en extra functionaliteiten die zijn afgestemd op creatieve professionals en gamers, zorgt Splashtop ervoor dat afstand geen belemmering vormt voor productiviteit of entertainment.

Een van de belangrijkste kenmerken waarmee Splashtop zich onderscheidt, is USB Device Redirection. Deze functie is beschikbaar in de Splashtop Business Access Performance- en Splashtop Enterprise- pakketten en stelt gebruikers in staat een USB-apparaat om te leiden van hun lokale computer naar de externe computer.

Of het nu een smartcard, een beveiligingssleutel, een spelcontroller, een printer of een HID-apparaat is, met Splashtops USB Device Redirection werkt het omgeleide apparaat alsof het rechtstreeks op de externe computer is aangesloten.

In deze blog gaan we in detail in op wat USB-apparaatomleiding is, hoe het werkt en hoe je het kunt gebruiken voor een naadloze werkervaring op afstand.

Omleiding van USB-apparaten begrijpen

USB-apparaatomleiding is een krachtige functie waarmee een lokaal USB-apparaat vanaf een externe computer kan worden benaderd alsof het rechtstreeks op die externe computer is aangesloten. Met de geavanceerde remote desktop-oplossingen van Splashtop is deze functionaliteit slechts een paar klikken verwijderd.

Hoe werkt het

Wanneer een USB-apparaat is aangesloten op uw lokale computer, wordt het doorgaans alleen herkend en toegankelijk door het lokale systeem. Met USB Device Redirection maakt Splashtop het echter mogelijk om de invoer van dit apparaat naar uw externe computer te "omleiden".

Het proces hierachter is eenvoudig. Wanneer u USB-apparaatomleiding inschakelt, identificeert de Splashtop-software het lokale USB-apparaat en maakt er een virtuele versie van op de externe computer. Alle bewerkingen en gegevensuitwisselingen die normaal tussen de lokale computer en het USB-apparaat zouden plaatsvinden, worden vervolgens in realtime naar de externe computer geleid.

Belangrijkste voordelen en toepassingen

USB Device Redirection biedt tal van voordelen, vooral voor degenen die in specifieke rollen werken:

Creatieve professionals : artiesten, grafische ontwerpers en andere creatieve professionals vertrouwen vaak op gespecialiseerde USB-apparaten zoals grafische tablets, 3D-muizen en fotografische apparatuur. Met USB Device Redirection kunnen ze deze apparaten vanaf elke locatie gebruiken, waardoor hun creatieve workflow ononderbroken blijft.

Power Users : Of het nu gaat om toegang tot bestanden vanaf een USB-station, printen naar een lokale printer of het gebruik van een beveiligingssleutel voor softwarelicenties, power users vinden talloze toepassingen voor USB Device Redirection.

Gaming-enthousiastelingen: met de mogelijkheid om gamecontrollers om te leiden, kunnen gamers genieten van hun favoriete games op hun krachtige thuissystemen, zelfs als ze onderweg zijn.

Gebruikmaken van USB-apparaatomleiding voor verschillende scenario's

USB-apparaatomleiding is niet alleen een handige truc, het is een krachtige tool die een breed scala aan mogelijkheden opent voor werken en spelen op afstand. Hier zullen we enkele praktijkvoorbeelden onderzoeken van hoe USB Device Redirection optimaal kan worden gebruikt voor verschillende taken en rollen.

HID-apparaten

HID-apparaten, of Human Interface Devices, omvatten een breed scala aan randapparatuur zoals toetsenborden, muizen en digitizer-tablets. Media- en entertainmentprofessionals vertrouwen voor hun werk vaak op gespecialiseerde HID-apparaten. Met USB Device Redirection kunnen ze deze apparaten gebruiken met hun externe computers, zodat hun creativiteit niet wordt gehinderd door hun locatie.

Drukkers

Wilt u een belangrijk document afdrukken vanaf uw externe computer naar een lokale printer? Met de USB-apparaatomleiding van Splashtop is dit een fluitje van een cent. Sluit uw printer gewoon aan op uw lokale computer, schakel USB-omleiding in en u kunt rechtstreeks vanaf de externe computer afdrukken alsof de printer daar is aangesloten.

Smartcards en beveiligingssleutels

In een wereld waar digitale veiligheid van het allergrootste belang is, gebruiken veel organisaties en softwaretoepassingen smartcards of beveiligingssleutels voor authenticatie en toegangscontrole. Met de USB-apparaatomleiding van Splashtop kunnen deze worden omgeleid naar uw externe computer, waardoor u een hoog beveiligingsniveau kunt behouden, zelfs als u niet bij uw primaire werkstation bent.

Gaming-controllers

Voor gameliefhebbers kan het weg zijn van je thuissysteem vaak betekenen dat je een compromis moet sluiten over de game-ervaring. Met USB Device Redirection kun je je favoriete gamecontroller aansluiten op je lokale apparaat en deze omleiden naar je krachtige thuissysteem. Of je nu een snelle actiegame of een strategische RPG speelt, je kunt spelen alsof je achter je thuiscomputer zit.

De geavanceerde prestatieoplossingen van Splashtop

De robuuste oplossingen van Splashtop gaan verder dan alleen USB-apparaatomleiding. Ontworpen voor gameliefhebbers, creatieve professionals en ervaren gebruikers, levert het Splashtop Business Access Performance- pakket een superieure remote desktop-ervaring. Enkele van de belangrijkste kenmerken zijn:

4:4:4-kleurmodus : dit levert het hoogste niveau van kleurnauwkeurigheid en beeldhelderheid, wat essentieel is voor taken als grafisch ontwerp en videobewerking.

Ultrahoge Audio Fidelity-instellingen: met hoge audiobitrates kunnen gebruikers de audio van hun externe computer in eersteklas kwaliteit horen.

Externe stylus en tekentablet : gebruik uw stylus op uw lokale apparaat om uw externe computer in realtime te bedienen.

Microfoondoorvoer: gebruik uw lokale microfoon als invoer voor uw externe computer.

Dit pakket is perfect voor gebruikers die op zoek zijn naar geavanceerde prestatiemogelijkheden van hun software voor externe toegang.

Bovendien is het Splashtop Enterprise- pakket een alles-in-één oplossing voor externe toegang en ondersteuning die wordt geleverd met dezelfde functies en mogelijkheden om op afstand te werken als in Splashtop Business Access Performance. Maar het wordt ook geleverd met extra functies voor ondersteuning op afstand en eindpuntbeheer voor IT-teams.

Of u nu een individuele gebruiker bent of deel uitmaakt van een grotere organisatie, de geavanceerde prestatie- en bedrijfsoplossingen van Splashtop zijn ontworpen om aan uw behoeften te voldoen. Deze aanbiedingen, in combinatie met functies zoals USB Device Redirection, bieden een uitgebreide, betrouwbare en efficiënte werkomgeving op afstand.

Ga aan de slag met Splashtop

De toekomst van werk is onmiskenbaar ver weg en de tools die we gebruiken moeten deze verschuiving weerspiegelen. Zoals we in dit bericht hebben gezien, heeft de functie USB Device Redirection van Splashtop het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we werken en spelen op afstand benaderen. Door uw lokale USB-apparaten effectief naar uw externe computer te "transporteren", doorbreekt Splashtop nog een andere barrière voor naadloze bediening op afstand.

Terwijl we door het landschap van werken op afstand blijven navigeren, zal het gebruik van deze geavanceerde functionaliteiten van cruciaal belang zijn om de productiviteit te behouden en de algehele werkervaring op afstand te verbeteren.

U kunt nu een gratis proefversie van Splashtop Business Access Performance starten om zelf te zien hoe dit uw externe werkervaring kan verbeteren.

Verwante content