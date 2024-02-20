Remote Desktop Software for iPhone

Remote Desktop-software voor iPhone
Krijg toegang tot externe computers vanaf uw iPhone met Splashtop
Belangrijkste kenmerken van Splashtop Remote Desktop voor iPhone
Werk overal!
Gebruik uw iPhone om toegang te krijgen tot uw computers terwijl u onderweg werkt. U hoeft uw computer niet mee te nemen, u heeft alleen een iPhone nodig.
Onbeperkte flexibiliteit
Het maakt niet uit waar u bent en of u uw computer heeft achtergelaten. Met Splashtop en een iPhone heeft u op elk gewenst moment toegang tot uw computer.
Verhoog de productiviteit
Het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt, zelfs terwijl u deze op afstand bestuurt vanaf een iPhone. Op afstand werken vanaf een iPhone is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Superieure gebruikersinterface
Eenvoudige, snelle en gemakkelijk te gebruiken remote desktopsoftware voor iPhone. Naadloze remote access tot uw computers, zonder gedoe.
Remote Desktop-software Ontworpen voor iPhone
Met Splashtop remote desktop-software voelt het alsof u echter achter uw computer zit terwijl u deze op afstand bedient vanaf uw iPhone. U kunt zelfs een muis en toetsenbord gebruiken om uw computer op afstand te bedienen vanaf een iPhone.
Tijdens een remote desktopsessie kunt u elk bestand openen en elke app op uw externe computer gebruiken, inclusief videobewerkingssoftware, grafisch ontwerp en 3D-modelingtools. Op afstand werken is een koud kunstje met Splashtop.
Hoe u Remote Desktop op de iPhone kunt instellen
U kunt Splashtop remote desktop-software instellen door een Splashtop-account aan te maken en de Splashtop-apps op uw apparaten te installeren.
Eenmaal ingesteld, opent u de Splashtop-app op uw iPhone en klikt u vervolgens op de computer waartoe u toegang wilt om de externe verbinding te starten. U ziet het scherm van uw externe computer in realtime op uw iPhone en u kunt hem bedienen.
Bekijk onze Splashtop remote desktop voor iPhone-downloads.
Hoogst gewaardeerde remote desktop-app voor iPhone
Splashtop heeft duizenden 5-sterrenrecensies van gebruikers gekregen dankzij zijn superieure prestaties, security en gebruiksgemak.
Of u nu thuis of onderweg werkt met een iPhone, of remote support biedt aan iPhones, u kunt het allemaal met Splashtop!
4 belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor iPhone
Cross-platform Ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac OS- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos op laptops, tablets en smartphones.
Gebruiksgemak
Uw computer en al uw bestanden en applicaties zijn voor u toegankelijk vanaf uw iPhone. Op afstand werken gaat totaal naadloos met Splashtop.
Hoogwaardige verbindingen
U kunt uw werkcomputers op afstand bedienen alsof u er echt achter zit. 4K-streaming en remote desktop-verbindingen met lage latency zorgen voor een soepele remote desktop-ervaring.
Veilig en compliant
Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bits AES-codering. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.
Van onze tevreden klanten
Ik heb met andere remote desktoptools gewerkt, maar Splashtop is een veel beter product. Ik word blij van het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers aan bepaalde gebruikers toe te wijzen en de mogelijkheid om in te loggen op een pc vanaf je telefoon, tablet en computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Van onze tevreden klanten
Ik gebruikte eerder andere remote desktoptools, maar ik kreeg problemen met die software. Toen ontdekte ik Splashtop. Het is geweldig en erg Mac-vriendelijk. Bedankt voor een geweldig product.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Van onze tevreden klanten
Tot nu toe ben ik erg onder de indruk. De latency is zo laag dat ik het gevoel had dat ik aan echt het werk was op die computer. Dat is precies wat ik nodig heb. Alles is duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken... Ik gebruik de Splashtop-app op m'n telefoon om de status van mijn systemen te controleren. Daar is het perfect voor.
Brian Davids