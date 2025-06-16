Splashtop-prijzen

Splashtop Awards
Splashtop krijgt eervolle vermelding
Splashtop CEO uitgeroepen tot Entrepreneur Of The Year Finalist
ChannelVision Magazine
Visionary Spotlight Award - 2026
Splashtop ontving de Visionary Spotlight Award van ChannelVision Magazine 2026 voor het unified AEM-platform, dat helpt MSPs endpointbeheer te vereenvoudigen, toolverspreiding te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de operaties op te schalen. Lees meer
G2
Hoogst geschatte ROI - Zomer 2026
Splashtop werd in de G2 Summer Reports binnen meerdere productcategorieën door klanten consistent geprezen voor hun superieure rendement op investering (ROI).
G2
Beste resultaten - Zomer 2026
Splashtop’s Foxpass cloud-PKI- en RADIUS-oplossing leverde volgens de G2 Summer Reports de beste resultaten.
G2
Grid Leader - Zomer 2026
Splashtop werd Grid Leader in het G2 Summer Report in de categorieën Remote Support, Remote Desktop-access en Network Access Control.
G2
High Performer - Zomer 2026
De autonome endpoinmanagement-oplossing van Splashtop is de High Performer in de G2 Summer Reports voor de categorieën Endpointmanagement en patchmanagement.
Fuji Chimera Onderzoeksinstituut
Splashtop behaalt het hoogste marktaandeel in Japan
Splashtop K.K. heeft in 2024 het grootste marktaandeel in Japanse remote access-diensten, gestuurd door de groeiende vraag naar remote support, beveiliging en hybride werk, met geplande verdere uitbreiding. Lees meer
PC Mag
Premium Remote Access Geoptimaliseerd voor Makers
PCMag, een toonaangevende technologie-magazine, gaf Splashtop een beoordeling van 4.0 en "Excellent", een erkenning voor software die uitblinkt op het gebied van prestaties, functies of waarde met minimale nadelen. Deze erkenning weerspiegelt Splashtop's vermogen om een betrouwbare, hoogwaardige remote access-ervaring te leveren met krachtige mogelijkheden die productiviteit ondersteunen in een breed scala aan gebruikssituaties. Meer informatie
CAPTERRA
Best Ease of Use - 2026
Splashtop heeft de erkenning van Capterra's Best Ease of Use ontvangen op het gebied van IT-beheer, MSP, Remote Support en Remote Work, wat onderstreept hoe eenvoudig het is voor teams om op grote schaal te implementeren, beheren en te gebruiken. Deze prijs weerspiegelt het gebruiksgemak, de snelle installatie en intuïtieve workflows van Splashtop, waardoor IT-teams en dienstverleners gebruikers sneller kunnen ondersteunen, complexiteit verminderen en de externe operaties soepel laten verlopen zonder onnodige frictie.
CAPTERRA
Shortlist – 2026
Splashtop is uitgeroepen tot winnaar van de Capterra Shortlist 2026 voor Remote Desktop, IT Management and Managed Service Providers (MSP's), waarmee het zijn positie als vertrouwd platform voor beveiligde remote access en remote support versterkt. Deze erkenning benadrukt de sterke klanttevredenheid en algehele productprestaties van Splashtop, waardoor het een standaardoplossing is voor IT-teams en MSP's die gebruikers moeten ondersteunen, endpoints moeten beheren en de dienstverlening efficiënt moeten opschalen.
Software Advice
Frontrunner - 2026
Splashtop is erkend als een Software Advice Frontrunner in zowel IT Management als Managed Service Providers (MSP's) categorieën, wat de sterke prestaties en groeiende adoptie onder teams die veilige en betrouwbare remote access en support nodig hebben, benadrukt. Dit onderscheid weerspiegelt Splashtop's vermogen om praktische functies te leveren en garandeert hoge gebruikerstevredenheid en maakt het een solide waarde voor IT-afdelingen en MSP's voor het beheren van apparaten en eindgebruikers op grote schaal.
TrustRadius
Buyer's Choice - 2026
Splashtop heeft de TrustRadius Buyer's Choice Award 2026 gewonnen, een signaal dat echte klanten ons zien als een platform dat grote waarde, betrouwbare prestaties en responsieve support levert op het gebied van remote access, remote support en endpointmanagement. Deze erkenning benadrukt de eenvoudige implementatie van Splashtop, solide ROI en betrouwbare gebruikerservaring
G2
Best Est. ROI - Winter 2026
Het Autonomous Endpoint Management (AEM)-platform van Splashtop heeft de G2 Best Estimated ROI-award voor de winter van 2026 gewonnen, vooral door een door klanten gerapporteerde terugverdientijd van slechts 4–5 maanden; reviewers wezen op de automatisering, realtime patching en gestroomlijnde endpointworkflows als de reden dat het bijzonder snel waarde en meetbare kostenefficiëntie oplevert voor IT-teams.
CAPTERRA
Beste gebruiksgemak - 2025
We zijn erkend voor Best Ease of Use door Capterra, een award die voortkomt uit geverifieerde gebruikersreviews die de eenvoudige installatie, intuïtieve navigatie en minimale leercurve van Splashtop prijzen.
CAPTERRA
Op de shortlist - 2025
We staan op de shortlist van Capterra's 2025 categorierapporten voor Remote Support, IT Management en Remote Desktop software, met sterke prestaties en gebruikersbeoordelingen die Splashtop bij de beste oplossingen in elk marktsegment plaatsen.
GetApp
Leader - 2025
We zijn door GetApp uitgeroepen tot Leader in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop, Remote Work en Managed Service Providers (MSP). De Leaders-lijsten van GetApp rangschikken de beste software in elke categorie met behulp van eigen scores op het gebied van gebruikerstevredenheid, functionaliteit en marktaanwezigheid.
Software Advice
Front Runner - 2025
We zijn uitgeroepen tot Front Runner door Software Advice in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop, Remote Work en Managed Service Providers (MSP). Het Front Runners-programma erkent de best beoordeelde producten in elke softwaremarkt op basis van bruikbaarheids- en klanttevredenheidsscores van echte gebruikers.
TrustRadius
Top Rated Award - 2025
De Top Rated Award erkent de beste software die steeds weer uitzonderlijke feedback krijgt over prestaties, betrouwbaarheid en gebruikerstevredenheid. Splashtop behaalde topscores in vier cruciale categorieën: Remote Support, Remote Monitoring en Management (RMM), Unified Endpointmanagement (UEM), en Remote Access.
Nucleus Research
ROI Award 2025
Splashtop is samen met onze klant pb2 Architecture + Engineering uitgeroepen tot winnaar van de 2025 ROI Awards. De award prijst pb2's inzet van Splashtop's geïntegreerde remote access, remote support en autonomous endpointmanagementoplossing, die een geverifieerde 458% return on investment opleverde en een terugverdientijd van slechts 11 weken had. Meer informatie
Intellyx
2025 Digital Innovator Award
Splashtop heeft de Intellyx Digital Innovator Award 2025 ontvangen voor zijn Autonomous Endpoint Management (AEM) oplossing, waarmee IT-teams beveiliging, patching en zichtbaarheid van apparaten kunnen automatiseren voor kleine en middelgrote bedrijven en managed service providers. Meer informatie
TrustRadius
Vertrouwde verkoper - 2025
Splashtop is trots op het feit dat we een 2025 TrustRadius Trusted Seller zijn. Dit weerspiegelt onze toewijding aan transparantie, klanttevredenheid en het leveren van uitzonderlijke remote accessoplossingen. Meer informatie
ZDNet
Best Remote Access Software: Getest Door Experts
Splashtop is volgens ZDNet een van de beste remote access-softwareoplossingen, geprezen vanwege de veelzijdigheid, compatibiliteit met meerdere apparaten, robuuste security en gebruiksvriendelijkheid. Met krachtige functies zoals afdrukken op afstand en naadloze toegang tot Windows, MacOS, iOS en Android, is Splashtop de topkeuze voor bedrijven en professionals. Meer informatie
Gartner Peer Insights
Voice of the Customer
Splashtop is een Strong Performer in het Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer-rapport voor Remote Desktop Software. Klanten waarderen Splashtop vanwege de intuïtieve interface, interoperabiliteit, beveiliging en voorbeeldige klantenservice. Meer informatie
TrustRadius
Buyer's Choice Awards
Splashtop is bekroond met de 2025 TrustRadius Buyer's Choice Award, waarmee de uitmuntendheid in Remote Desktop en Remote Supportoplossingen wordt erkend.
TrustRadius
Best beoordeeld 2025
Splashtop is bekroond met de Top Rated Award van TrustRadius, waarmee de hoge klanttevredenheid en sterke prestaties worden weerspiegeld. Meer informatie
CAPTERRA
Best Ease of Use - 2024
Erkend voor Best Ease of Use door Capterra, met rankings gebaseerd op consistente feedback van klanten die het gemak van onboarding, gestroomlijnde workflows en een gebruiksvriendelijke interface noemen.
CAPTERRA
Op de shortlist - 2024
We staan op de shortlist van Capterra's 2024 categorierapporten voor Remote Work, IT Management en Remote Desktop software, waarmee Splashtop's concurrerende kenmerken en hoge tevredenheidsscores over diverse gebruikssituaties worden bevestigd.
GetApp
Leader - 2024
Door GetApp uitgeroepen tot Leader in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop en Remote Work, dankzij de goede klantenreviews en sterke concurrentiepositie.
Software Advice
Front Runner - 2024
We zijn uitgeroepen tot koploper door Software Advice in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop en Remote Work, met de nadruk op sterke prestaties op het gebied van gebruikerservaring en waar voor uw geld.
Secure Campus Awards
Campus Security Winnaar - 2024
Splashtop is bekroond met de Platinum Award bij de Secure Campus Awards 2024 voor zijn Foxpass Cloud RADIUS-oplossing, vanwege de uitmuntendheid in toegangscontrole en cloudgebaseerd beheer.
TrustRadius
Most Loved Award Winnaar - 2024
Splashtop won tijdens de TrustRadius Awards 2024 de "Most Loved Award". We werden geëerd voor het leveren van producten die een grote indruk maken en waar gebruikers tevreden over zijn, waardoor ze veel waardering krijgen in hun respectievelijke categorieën. Meer informatie
Globee Awards
Gold Winner 2024 - Securing the Remote Workforce
Splashtop is bij de Globee Awards de Gold Winner voor 2024 in de categorie "Securing the Remote Workforce" geworden. Deze prestigieuze eer erkent de uitmuntendheid van Splashtop in het leveren van veilige, efficiënte remote accessoplossingen, en benadrukt de cruciale rol ervan bij het voor bedrijven mogelijk maken om hun externe personeel veilig te beheren. Meer informatie
Globee Awards
Silver Winner 2024 - Zero Trust Security
Splashtop, een gerenommeerde leverancier van remote access en supportoplossingen, heeft een Silver Globee Award gewonnen voor hun uitzonderlijke Zero Trust Security-implementatie. Deze onderscheiding, onderdeel van de prestigieuze Globee Business Awards, onderstreept Splashtop's inzet voor en uitmuntendheid in het verbeteren van cybersecuritymaatregelen door middel van een Zero Trust-aanpak. Meer informatie
EdTech Digest
Cool Tool Award Finalist
Splashtop's Cloud RADIUS-oplossing is een van de Cool Tool finalisten in de categorie Security Solution van de EdTech Awards 2024, waarmee uitmuntendheid in cybersecurity voor onderwijsinstellingen wordt benadrukt. Deze oplossing biedt veilige toegangscontrole voor wifinetwerken, zodat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten verbinding kunnen maken, waardoor de veiligheid van studenten en de gegevensbescherming worden verbeterd. Meer informatie
SDC
Security Vendor of the Year 2023
Splashtop werd erkend voor het leveren van een moderne oplossing voor applicatie-, netwerk- en resourcetoegang, waarbij moderne frameworks van Zero Trust Network Access, Privileged Access Management en Secure Access Service Edge samenkomen.
TrustRadius
Beste functieset 2023
Voor het derde jaar op rij won Splashtop de 2023 Best Of Awards voor Best Feature Set in de categorie Remote Desktop.
TrustRadius
Beste prijs-kwaliteitverhouding 2023
Voor het derde jaar op rij won Splashtop de Best Of Awards 2023 voor de beste prijs-kwaliteitverhouding in de categorie Remote Desktop.
TrustRadius
Beste relatie 2023
Voor het derde jaar op rij won Splashtop de Best Of Awards 2023 voor de beste relatie binnen de categorie Remote Desktop.
CAPTERRA
Beste waarde 2023
In 2023 won Splashtop Capterra 's "Best Value" award voor de categorie IT Management. Capterra 's "Best Of" awards erkennen producten die opvallen in hun specifieke categorieën.
CAPTERRA
Best Ease of Use 2023
In 2023 behaalde Splashtop Capterra's "Best Ease of Use"-award voor de categorie IT-management. Capterra 's "Best Of" awards erkennen producten die opvallen in hun specifieke categorieën.
CAPTERRA
Shortlist 2023
Splashtop werd door Capterra geselecteerd als een van de beste remote desktoptools. De Capterra Shortlist 2023 maakt gebruik van exclusieve gegevens en reviews om voor elke shortlistcategorie de hoogst gewaardeerde en meest populaire producten te bepalen.
GetApp
Remote Desktop Leader 2023
Remote Desktop Leader is gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers voor vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, waar voor uw geld, functionaliteit, klantenondersteuning en de kans op aanbeveling. Splashtop kreeg in 2023 de Remote Work Leader-badge.
G2 Crowd
Leader SMB Summer 2023
Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.
G2 Crowd
Leader Europe Summer 2023
Splashtop Business Access is onderscheiden als Europese leider en krijgt hoge onderscheidingen van G2-gebruikers vanwege de uitzonderlijke tevredenheidsscores en aanzienlijke aanwezigheid op de markt.
G2 Crowd
Leader Fall 2023
Splashtop Business Access wordt sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersreviews.
G2 Crowd
Leider SMB Fall 2023
Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.
Beveiliging vandaag
New Product of the Year Award 2023
Dit programma eert de uitstekende prestaties op het gebied van productontwikkeling van fabrikanten van securitytechnologie en -oplossingen waarvan de producten bijzonder opmerkelijk worden geacht vanwege hun vermogen om de security te verbeteren. De Splashtop Secure Workspace-oplossing won in de categorie Convergence & Integrated Software and Solutions.
RemoteTech
Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023
De RemoteTech Breakthrough Award 2023 selecteerde Splashtop als de toonaangevende provider van softwareoplossingen die krachtige hybride werkomgevingen mogelijk maakt.
Software Advice
Remote Work Software 2023 Frontrunners
Splashtop Business Access is door Software Advice erkend als een top-rated Remote Work Solution in hun laatste Frontrunners Report.
EdTech
EdTech Breakthrough Awards 2023
Splashtop is uitgeroepen tot Remote Learning Solution Provider of the Year bij de EdTech Breakthrough Awards, die innovatieve oplossingen en bedrijven in de schijnwerpers zet die in een echte behoefte voorzien, een complex of kritiek probleem oplossen, of een kans grijpen en een nieuwe markt of industrie creëren of ingrijpend te veranderen.
IT Europa Channel
IT Europa Highly Commended – Vertical Application Solution of the Year 2023
Splashtop werd tijdens de IT Europa Channel Awards 2023 erkend als een Highly Commended Vendor in de categorie Vertical Application Solution of the Year.
NAB Show
NAB Show Product of the Year 2023
De NAB Show Product of the Year Awards erkennen en waarderen de meest significante en veelbelovende nieuwe producten en technologieën voor de media en omroepbranche.
Crozscore
Crozscore Beste IT-managementoplossingen van 2023
De beste IT-managemetsoftwareproducten in 2023 zoals bepaald door het Crozscore-rankingalgoritme. Producten zijn doorgelicht op relevantie. Alle andere statistieken en ranglijsten zijn algoritmisch bepaald, volgens de Crozscore-rankingmethode.
TrustRadius
Top Rated Award 2023
Splashtop wordt voor het tweede jaar op rij erkend voor uitzonderlijke gebruikerservaring en klantenondersteuning in categorieën voor remote desktop en remote support.
EdTech Digest
EdTech Awards 2023 finalist
De EdTech Awards van EdTech Digest is 's werelds grootste awardprogramma voor onderwijstechnologie. Hierin wordt uitgeroepen wat de beste bijdragen zijn aan het transformeren van onderwijs door middel van technologie.
IABM
BaM Awards® 2023
Genomineerd in de categorie "Produce" voor Splashtop's hoogwaardige remote productieoplossingen voor broadcasting en media.
Software Advice FrontRunners
Top MSP-software van 2023
Splashtop Remote Support is uitgeroepen tot een best beoordeelde softwareoplossing in het recent uitgebrachte FrontRunners-rapport van Software Advice voor Top MSP-software van 2023.
TrustRadius
Best Software List Award 2022
Splashtop werd geëerd als winnaar van de Best Software List Award 2022 van TrustRadius, een van de beste softwarebeoordelingsplatforms ter wereld. Splashtop remote access-software werd geselecteerd als meest geschikt voor alle marktsegmenten: kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Splashtop heeft via TrustRadius ook verschillende op verdiensten gebaseerde prijzen gekregen, waaronder die voor Best Rated, Solutions Leader, Best Value en Best Feature set. De awards zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van TrustRadius-gebruikers.
ChannelPro MKB-forum
Best Software Solution 2022
Splashtop heeft de Best Software Solution award gewonnen op het 2022 ChannelPro SMB Forum in Charlotte.
IT Europa Channel Awards
Vertical Application Solution of the Year 2022
Splashtop werd door IT Europa erkend voor uitmuntendheid in softwareontwikkeling en IT voor Europese kanalen, en won de award voor 'Best Vertical Solution of the Year' voor een innovatief klantenproject met Internet of Things (IoT) Remote Support en Augmented Reality (AR) -oplossingen. Meer informatie
TrustRadius
Top Rated Award 2022
Splashtop heeft twee Best Rated-awards gewonnen in de categorieën Remote Desktop Software en Remote Support Software van TrustRadius, een gerespecteerd B2B-softwarebeoordelingsplatform. De awards zijn volledig gebaseerd op feedback van klanten, die met name het delen van schermen, over-the-Internet remote sessies, en de mogelijkheid om remote control te initiëren vanaf mobiel noemen, samen met de hoogwaardige klantenondersteuning. Splashtop behaalde een zeer competitieve trScore van 9,5 op 10, met meer dan 475 geverifieerde beoordelingen.
Capterra Shortlist
Remote Support Software Top Performers 2022 Q1
Splashtop Remote Support en SOS zijn door Capterra uit 161 producten gekozen als twee van de beste remote supporttools. De Capterra-shortlist voor 2022 komt voort uit exclusieve gegevens en reviews om de best beoordeelde en meest populaire producten voor elke shortlist-categorie te bepalen.
Capterra Shortlist
IT Management Software Top Performers 2022 Q1
Splashtop Remote Support werd door Capterra uit 367 producten geselecteerd als een van de beste IT-managementtools. De Capterra-shortlist voor 2022 komt voort uit exclusieve gegevens en reviews om de best beoordeelde en meest populaire producten voor elke shortlist-categorie te bepalen.
GetApp
Categorie Leaders in Remote Work 2022 Q1
Splashtop Business Access is uit 407 producten benoemd tot GetApp's top Category Leader in Remote Work. Het won met een score van 98 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, functionaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, kans op aanbeveling en klantenondersteuning.
GetApp
Category Leaders in Remote Support 2022 Q1
Splashtop SOS en Remote Support zijn uit 113 producten uitgeroepen tot Category Leaders van GetApp in Remote Support Ze behaalden scores van respectievelijk 85 en 80 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, prijs-kwaliteitverhouding, functionaliteit, klantenondersteuning en kans op aanbeveling.
GetApp
Category Leaders in IT Management 2022 Q1
Splashtop Remote Support is uit 198 producten uitgeroepen tot een van de Category Leaders in IT Management van GetApp. Het behaalde een algehele score van 83 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, functionaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, kans op aanbeveling en klantenondersteuning.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Support Software 2022 Q1
Splashtop SOS en Remote Support werden geselecteerd uit de beste oplossingen voor remote support van 2022 Q1. De FrontRunners van Software Advice zijn gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde softwareproducten voor remote support in Noord-Amerika.
Software Advice FrontRunners
Top IT Management Software 2022 Q1
Splashtop Remote Support werd geselecteerd als een van de beste IT-managementoplossingen van Q1 2022. Software Advice’s FrontRunners zijn gebaseerd op reviews van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde IT-managementsoftwareproducten in Noord-Amerika.
Software Advice FrontRunners
Top Remote Work Software 2022 Q1
Splashtop Business Access werd geselecteerd als een van de beste oplossingen voor werken op afstand van Q1 2022. De FrontRunners van Software Advice zijn gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde softwareproducten voor werken op afstand in Noord-Amerika.
Digital.com
De beste IT managementsoftware van 2021
Splashtop werd door Digital.com genoemd als een van de beste IT-managementoplossingen onder meer dan 125 producten. Klanten geven vaak aan dat Splashtop beter is dan de meeste andere remote IT-managementoplossingen die ze eerder hebben gebruikt.
Digital.com
De beste Remote Desktop-software van 2021
Splashtop Business Access werd geselecteerd als een van de beste remote desktop-tools van 2021 uit een analyse van meer dan 80 producten door Digital.com. Splashtop remote desktop-software werd genoemd vanwege het bieden van een naadloze overgang voor externe werknemers.
SMB TechFest
Best Innovation 2021 Q3
De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. De Best Innovation Award op de conferentie maakt Splashtop de winnaar voor de leverancier met de beste innovatieve en creatieve oplossing. De prijswinnaars worden geselecteerd door de aanwezige partners middels een stemronde.
G2 Crowd
Leader 2021
Splashtop Business Access wordt sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersreviews.
G2 Crowd
High Performer, Mid-Market, zomer 2021
Splashtop Business Access wordt sinds de winter van 2021 erkend als een High Performer in de Mid-Market Remote Desktop-categorie op basis van gebruikersrecensies.
G2 Crowd
Leader (Small Business)
Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards voor Business Access
Splashtop Business Access (voor individuen en teams die externe toegang tot hun computers willen) kreeg van G2 badges in 13 categorieën, gebaseerd op klantbeoordelingen en reviews! Dit zijn onder andere: Easiest to Use, Easiest Setup, Easiest Admin, Easiest to do Business With, Best Usability, Best Support, Best Relationship, Best Results, Best Meets Requirements, Best to do Business With, Users Most Likely to Recommend, High Performer, Leader, and Momentum Leader.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards voor Remote Support
Splashtop Remote Support (voor MSPs die monitoring- en managementtools voor remote computeraccess willen om remote support te bieden) kreeg maar liefst 8 Summer 2021-badges van G2. Splashtop Remote Support kreeg de badges voor Best Estimated ROI, Best Support, Best Meets Requirements, Highest User Adoption, Easiest Admin, Easyiest to Use, Momentum Leader en High Performer awards.
G2 Crowd
Summer 2021 Awards voor SOS
Splashtop SOS (voor servicedesk-, IT-support en helpdeskprofessionals die remote support moeten bieden aan de apparaten van hun klanten) kreeg van G2 de hoogste 'Summer 2021' waardering in 15 categorieën! Splashtop SOS heeft badges gekregen voor Best Estimated ROI, Best Meets Requirements, Best Support, Best Usability, Best Results, Fastest Implementation, Easiest Setup, Easiest to do Business With, Easiest to Use, Easiest Admin, Leader, Momentum Leader, Most Implementable, Highest User Adoption en Users Most Likely to Recommend.
SMB TechFest
Best in Show 2021 Q2
De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. Splashtop werd tijdens een stemronde onder deelnemende partners geselecteerd als de algemene winnaar van de conferentie. De Best in Show-prijs geeft erkenning aan Splashtop voor het behalen van de hoogste algemene ranking op het event voor de combinatie van ons bedrijf, onze producten en onze oplossingen.
EdTech Digest
Cool Tool Finalist 2021
Splashtop Enterprise for Remote Labs ontving in 2021 de EdTech Cool Tool Finalist award. Het was een erkennning voor zijn uitstekende bijdragen aan het transformeren van onderwijs door middel van technologie. Meer informatie
CAPTERRA
Shortlist voor Splashtop Remote Support 2021
Splashtop Remote Support is het best scorende product voor wat betreft populariteit en reviews op Capterra voor 2021.
GetApp
Category Leaders 2021
Category Leaders vertegenwoordigen subjectieve meningen uit reviews, ranglijsten en gegevens van eindgebruikers die worden toegepast op basis van een gedocumenteerde methodologie. Splashtop ontving in 2021 de Category Leaders-badge.
Software Advice
FrontRunners for Remote Support 2021
FrontRunners vormen de subjectieve meningen uit individuele beoordelingen, reviews en gegevens van eindgebruikers die zijn toegepast op basis van een gedocumenteerde methodologie. Splashtop behaalde deze prijs voor zowel Splashtop Remote Support als Splashtop SOS-producten in 2021.
SMB TechFest
Beste product Q3 2020
De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in de technologie-industrie. Splashtop werd geselecteerd als de beste in hun categorie door partners op het event tijdens een stemronde. De prijs voor het beste product is een erkenning voor de leverancier die de hoogste ranking heeft behaald voor zijn technologieproduct. Meer informatie
Crozdesk
Happiest Users Badge 2020
Splashtop Remote Support heeft de Crozdesk's Happiest Users-badge verdiend. De badge wordt toegekend aan leveranciers met tevreden klanten en veel positieve tevredenheidssignalen. Slechts ongeveer 10% van alle oplossingen krijgt deze onderscheiding. Meer informatie
Crozdesk
Trusted Vendor Badge 2020
De Trusted Vendor-badge van Crozdesk wordt toegekend aan leveranciers met een hoge marktaanwezigheid en marktaandeel. Meer informatie
GetApp
Best Functionality & Features 2020
Splashtop Business Access heeft in maart 2020 de badge Best Functionality & Features van GetApp gekregen. De badge is verdiend op basis van individuele beoordelingen van eindgebruikers voor Splashtop Business Access die op de GetApp-website zijn geplaatst.
Crozdesk
Quality Choice Top Ranked Solution 2020
De Quality Choice-badge van Crozdesk wordt toegekend aan leveranciers die zich onderscheiden van de rest van de markt. Meer informatie
G2 Crowd
High Performer 2019
Splashtop Business Access wordt sinds de herfst van 2018 elk kwartaal erkend als een High Performer in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersrecensies. Splashtop Remote Support en Splashtop SOS worden sinds zomer 2019 en lente 2019 erkend als G2 Crowd High Performers in hun categorieën.
Crozdesk
Wat onze gebruikers vinden
Splashtop Remote Access & Support 4+ sterren waardering. Meer informatie
SMB TechFest
Beste Product Q1 2019
De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. Tijdens elk event eren we de besten in elke categorie. De prijswinnaars worden geselecteerd door onze aanwezige partners via een stemronde. De prijs voor het beste product is een erkenning voor de leverancier die de hoogste ranking heeft behaald voor zijn technologieproduct.
Software Informer
Keuze van de redactie
De Splashtop Business-app (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) is door Software Informer geëerd met hun Editor's Pick, Good Choice Award in 2019. Meer informatie
SourceForge
Gebruikersreviews
Splashtop Remote Support wordt hoog gewaardeerd in de SourceForge business products directory. Meer informatie
Software Informer
100% Clean
De Splashtop Business App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) is in 2019 door Software Informer bekroond met hun 100% Clean Award voor geen spyware, geen virussen en geen adware. Meer informatie
G2 Crowd
High Performer (Small Business)
Splashtop Remote Support en SOS worden sinds de zomer en lente van 2018 elk kwartaal erkend als High Performers in het segment voor kleine bedrijven. Splashtop Business Access is erkend als een High Performer in het Small-Business-segment van Remote Desktop op basis van gebruikersreviews, elk kwartaal sinds de herfst van 2018.
G2 Crowd
Users Love Us
Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Business Access ontvingen sinds het voorjaar van 2017 elk kwartaal de G2 Crowd's Users Love Us-prijs. De onderscheiding is gebaseerd op gebruikersrecensies van G2 Crowd.
CAPTERRA
Gebruikersreviews
Splashtop Business Access, Remote Support en SOS 4+ sterrenwaardering.
Nvidia
5 Hot Startups winnen prijzen
Splashtop is het eerste bedrijf dat twee jaar op rij de NVIDIA's Emerging Companies Award heeft gewonnen.
Tech & Learning magazine
Awards of Excellence 2012
Splashtop Whiteboard, remote desktop-app met annotatie, geselecteerd als een uitstekend onderwijstechnologieproduct door het Tech & Learning magazine.
PC Mag
Editors’ Choice Award
Win8 Metro Testbed werd de PCMag's Editors' Choice en kreeg 4,5 sterren van de 5.
CODiE Awards
Finalist 2012
“Splashtop Whiteboard is genomineerd als CODiE Awards Finalist 2021 voor het beste educatieve gebruik van een apparaatspecifieke app in de categorie Onderwijstechnologie.
CES
Best of CES 2012
"Splashtop Remote Desktop THD wint 'Best mobile app'."
webOS
Best of 2011 Awards
Splashtop wint de prijs voor beste webOS-tablet-app van 2011 en de beste webOS Business/Finance-app van 2011, geselecteerd door meer dan 9000 kiezers uit honderden apps in de webOS Nation Best of 2011 Awards.
Appalooza
De beste apps aller tijden
Splashtop Remote Desktop wint wedstrijd "Appalooza – The Greatest Apps of All Time", een wedstrijd voor mobiele apps met winnaars gekozen door Facebook-fans, die is in het leven is geroepen om de levendige iOS-marktplaats op Macworld in het zonnetje te zetten | iWorld 2012.
Tap!
100 beste apps 2011
Splashtop Externe Desktop is gekozen voor de lijst met de 100 beste apps aller tijden in het nieuwe nummer van Tap! Het iPhone- en iPad-magazine!
CES
Best of CES 2011
Splashtop op Afstand voor Android won Best of CES voor "Best App / Software".
LAPTOP Magazine
Best of CES 2010
Splashtop 2.0 werd door LAPTOP Magazine bekroond met de prijs "Best of 2010 CES" en erkend als de beste software of service van de Consumer Electronics Show 2010.
AlwaysON OnDC
Top 100
Splashtop voor Business instant-on technologie erkend als baanbrekend voor de overheid en organisaties van elke omvang.
Popular Science
Best of What’s New
Het grootste wetenschaps- en technologietijdschrift ter wereld kent Splashtop een prestigieuze prijs toe.
CEA
Innovaties 2009 Design and Engineering Award Honoree
De CEA erkent Splashtop als een van de meest innovatieve producten voor consumentenelektronica (CE) in de branche.
Onder de radar
Publieksprijs voor virtualisatie
Volgens het aanwezige publiek op de Microsoft Campus in Mountain View was DeviceVM het beste bedrijf in de categorie virtualisatie. Dit roept de vraag op: "Waarom was het publiek zo ingenomen met Splashtop?"
PC World
Top 25 Most Innovative Products
Splashtop van DeviceVM is door PC World uitgeroepen tot een van de 25 meest innovatieve producten van 2007.
Hardware Zone
100 Top Products of 2007
"DeviceVM veranderde het spel in 2007 met Splashtop, een geweldige desktopomgeving gebaseerd op een veilige, ultralichte Linux-variant die uw pc in een paar seconden draaiend heeft met volledige toegang tot internet en webgebaseerde applicaties zoals e- mail, VoIP en zelfs tekstverwerking.”
Phoronix
Grootste Linux-innovaties van 2007
"Als het dit jaar gaat om pure innovatie binnen het Linux-ecosysteem, dacht ik meteen aan DeviceVM en hun Splashtop-product." Meer informatie