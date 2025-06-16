Splashtop-prijzen

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Splashtop Awards

A blue background with white text reading 2026 Gartner Magic Quadrant for Endpoint Management Tools next to a screenshot of a software dashboard showing charts, graphs, and statistics.

Splashtop krijgt eervolle vermelding

Meer informatie
Mark Lee, CEO and Co-founder of Splashtop, is honored by EY as an Entrepreneur Of The Year 2026 Bay Area finalist for leadership in technology.

Splashtop CEO uitgeroepen tot Entrepreneur Of The Year Finalist

Meer informatie

ChannelVision Magazine

Visionary Spotlight Award - 2026

Splashtop ontving de Visionary Spotlight Award van ChannelVision Magazine 2026 voor het unified AEM-platform, dat helpt MSPs endpointbeheer te vereenvoudigen, toolverspreiding te verminderen, de efficiëntie te verbeteren en de operaties op te schalen. Lees meer

G2

Hoogst geschatte ROI - Zomer 2026

Splashtop werd in de G2 Summer Reports binnen meerdere productcategorieën door klanten consistent geprezen voor hun superieure rendement op investering (ROI).

G2

Beste resultaten - Zomer 2026

Splashtop’s Foxpass cloud-PKI- en RADIUS-oplossing leverde volgens de G2 Summer Reports de beste resultaten.

G2

Grid Leader - Zomer 2026

Splashtop werd Grid Leader in het G2 Summer Report in de categorieën Remote Support, Remote Desktop-access en Network Access Control.

G2

High Performer - Zomer 2026

De autonome endpoinmanagement-oplossing van Splashtop is de High Performer in de G2 Summer Reports voor de categorieën Endpointmanagement en patchmanagement.

A blue and white logo with a stylized i and P inside an oval, Japanese text above, and the number 10823983 below. This symbol represents privacy protection.

Fuji Chimera Onderzoeksinstituut

Splashtop behaalt het hoogste marktaandeel in Japan

Splashtop K.K. heeft in 2024 het grootste marktaandeel in Japanse remote access-diensten, gestuurd door de groeiende vraag naar remote support, beveiliging en hybride werk, met geplande verdere uitbreiding. Lees meer

The word “PCMag” is centered in bold black text on a light gray background with a thin blue border.

PC Mag

Premium Remote Access Geoptimaliseerd voor Makers

PCMag, een toonaangevende technologie-magazine, gaf Splashtop een beoordeling van 4.0 en "Excellent", een erkenning voor software die uitblinkt op het gebied van prestaties, functies of waarde met minimale nadelen. Deze erkenning weerspiegelt Splashtop's vermogen om een betrouwbare, hoogwaardige remote access-ervaring te leveren met krachtige mogelijkheden die productiviteit ondersteunen in een breed scala aan gebruikssituaties. Meer informatie

Capterra Best Ease of Use 2026 badge for IT Management

CAPTERRA

Best Ease of Use - 2026

Splashtop heeft de erkenning van Capterra's Best Ease of Use ontvangen op het gebied van IT-beheer, MSP, Remote Support en Remote Work, wat onderstreept hoe eenvoudig het is voor teams om op grote schaal te implementeren, beheren en te gebruiken. Deze prijs weerspiegelt het gebruiksgemak, de snelle installatie en intuïtieve workflows van Splashtop, waardoor IT-teams en dienstverleners gebruikers sneller kunnen ondersteunen, complexiteit verminderen en de externe operaties soepel laten verlopen zonder onnodige frictie.

Capterra Shortlist 2026 badge for IT Management

CAPTERRA

Shortlist – 2026

Splashtop is uitgeroepen tot winnaar van de Capterra Shortlist 2026 voor Remote Desktop, IT Management and Managed Service Providers (MSP's), waarmee het zijn positie als vertrouwd platform voor beveiligde remote access en remote support versterkt. Deze erkenning benadrukt de sterke klanttevredenheid en algehele productprestaties van Splashtop, waardoor het een standaardoplossing is voor IT-teams en MSP's die gebruikers moeten ondersteunen, endpoints moeten beheren en de dienstverlening efficiënt moeten opschalen.

Software Advice FrontRunners 2026 badge for IT Management

Software Advice

Frontrunner - 2026

Splashtop is erkend als een Software Advice Frontrunner in zowel IT Management als Managed Service Providers (MSP's) categorieën, wat de sterke prestaties en groeiende adoptie onder teams die veilige en betrouwbare remote access en support nodig hebben, benadrukt. Dit onderscheid weerspiegelt Splashtop's vermogen om praktische functies te leveren en garandeert hoge gebruikerstevredenheid en maakt het een solide waarde voor IT-afdelingen en MSP's voor het beheren van apparaten en eindgebruikers op grote schaal.

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2026’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Buyer's Choice - 2026

Splashtop heeft de TrustRadius Buyer's Choice Award 2026 gewonnen, een signaal dat echte klanten ons zien als een platform dat grote waarde, betrouwbare prestaties en responsieve support levert op het gebied van remote access, remote support en endpointmanagement. Deze erkenning benadrukt de eenvoudige implementatie van Splashtop, solide ROI en betrouwbare gebruikerservaring

G2 award badge labeled ‘Best Estimated ROI – Winter 2026’ with a purple-accented bottom edge

G2

Best Est. ROI - Winter 2026

Het Autonomous Endpoint Management (AEM)-platform van Splashtop heeft de G2 Best Estimated ROI-award voor de winter van 2026 gewonnen, vooral door een door klanten gerapporteerde terugverdientijd van slechts 4–5 maanden; reviewers wezen op de automatisering, realtime patching en gestroomlijnde endpointworkflows als de reden dat het bijzonder snel waarde en meetbare kostenefficiëntie oplevert voor IT-teams.

A blue shield-shaped badge with the Capterra logo at the top, text reading Best Ease of Use in the center on a light blue banner, and 2025 at the bottom.

CAPTERRA

Beste gebruiksgemak - 2025

We zijn erkend voor Best Ease of Use door Capterra, een award die voortkomt uit geverifieerde gebruikersreviews die de eenvoudige installatie, intuïtieve navigatie en minimale leercurve van Splashtop prijzen.

A shield-shaped badge with the Capterra logo, the word SHORTLIST on an orange banner, and 2025 below, indicating selection for the Capterra Shortlist 2025.

CAPTERRA

Op de shortlist - 2025

We staan op de shortlist van Capterra's 2025 categorierapporten voor Remote Support, IT Management en Remote Desktop software, met sterke prestaties en gebruikersbeoordelingen die Splashtop bij de beste oplossingen in elk marktsegment plaatsen.

A diamond-shaped badge with the GetApp logo and text that reads: GetApp Category Leaders 2025 in white and teal on a dark gray background.

GetApp

Leader - 2025

We zijn door GetApp uitgeroepen tot Leader in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop, Remote Work en Managed Service Providers (MSP). De Leaders-lijsten van GetApp rangschikken de beste software in elke categorie met behulp van eigen scores op het gebied van gebruikerstevredenheid, functionaliteit en marktaanwezigheid.

A dark blue hexagonal badge with an orange border displays the text Software Advice FRONT RUNNERS 2025 in white and orange, with a speech bubble icon and dotted design.

Software Advice

Front Runner - 2025

We zijn uitgeroepen tot Front Runner door Software Advice in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop, Remote Work en Managed Service Providers (MSP). Het Front Runners-programma erkent de best beoordeelde producten in elke softwaremarkt op basis van bruikbaarheids- en klanttevredenheidsscores van echte gebruikers.

A blue hexagonal badge with the TrustRadius logo, the words Top Rated 2025, and five white stars along the bottom.

TrustRadius

Top Rated Award - 2025

De Top Rated Award erkent de beste software die steeds weer uitzonderlijke feedback krijgt over prestaties, betrouwbaarheid en gebruikerstevredenheid. Splashtop behaalde topscores in vier cruciale categorieën: Remote Support, Remote Monitoring en Management (RMM), Unified Endpointmanagement (UEM), en Remote Access.

Image of the Nucleus Research ROI Awards 2025 logo with the word WINNER in bold white text on a red background at the bottom.

Nucleus Research

ROI Award 2025

Splashtop is samen met onze klant pb2 Architecture + Engineering uitgeroepen tot winnaar van de 2025 ROI Awards. De award prijst pb2's inzet van Splashtop's geïntegreerde remote access, remote support en autonomous endpointmanagementoplossing, die een geverifieerde 458% return on investment opleverde en een terugverdientijd van slechts 11 weken had. Meer informatie

Logo for Intellyx with a brain icon and text reading Digital Innovator 2025 on a gray, yellow, and blue background.

Intellyx

2025 Digital Innovator Award

Splashtop heeft de Intellyx Digital Innovator Award 2025 ontvangen voor zijn Autonomous Endpoint Management (AEM) oplossing, waarmee IT-teams beveiliging, patching en zichtbaarheid van apparaten kunnen automatiseren voor kleine en middelgrote bedrijven en managed service providers. Meer informatie

A blue shield-shaped badge with the TrustRadius logo at the top, the words TrustRadius Trusted Seller in white text, and a shield with a checkmark in the center.

TrustRadius

Vertrouwde verkoper - 2025

Splashtop is trots op het feit dat we een 2025 TrustRadius Trusted Seller zijn. Dit weerspiegelt onze toewijding aan transparantie, klanttevredenheid en het leveren van uitzonderlijke remote accessoplossingen. Meer informatie

ZDNet logo with bold, black letters spelling ZDNET stacked on a bright lime green background.

ZDNet

Best Remote Access Software: Getest Door Experts

Splashtop is volgens ZDNet een van de beste remote access-softwareoplossingen, geprezen vanwege de veelzijdigheid, compatibiliteit met meerdere apparaten, robuuste security en gebruiksvriendelijkheid. Met krachtige functies zoals afdrukken op afstand en naadloze toegang tot Windows, MacOS, iOS en Android, is Splashtop de topkeuze voor bedrijven en professionals. Meer informatie

The image shows the word Gartner in bold black letters centered on a light blue rounded rectangle background.

Gartner Peer Insights

Voice of the Customer

Splashtop is een Strong Performer in het Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer-rapport voor Remote Desktop Software. Klanten waarderen Splashtop vanwege de intuïtieve interface, interoperabiliteit, beveiliging en voorbeeldige klantenservice. Meer informatie

Teal TrustRadius award badge labeled ‘Buyer’s Choice 2025’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Buyer's Choice Awards

Splashtop is bekroond met de 2025 TrustRadius Buyer's Choice Award, waarmee de uitmuntendheid in Remote Desktop en Remote Supportoplossingen wordt erkend.

Blue TrustRadius award badge labeled ‘Top Rated 2024’ with star icons along the bottom.

TrustRadius

Best beoordeeld 2025

Splashtop is bekroond met de Top Rated Award van TrustRadius, waarmee de hoge klanttevredenheid en sterke prestaties worden weerspiegeld. Meer informatie

A blue badge with the Capterra logo and text that reads Best Ease of Use 2024.

CAPTERRA

Best Ease of Use - 2024

Erkend voor Best Ease of Use door Capterra, met rankings gebaseerd op consistente feedback van klanten die het gemak van onboarding, gestroomlijnde workflows en een gebruiksvriendelijke interface noemen.

A dark blue shield-shaped badge with the Capterra logo and the text SHORTLIST 2024 on an orange banner.

CAPTERRA

Op de shortlist - 2024

We staan op de shortlist van Capterra's 2024 categorierapporten voor Remote Work, IT Management en Remote Desktop software, waarmee Splashtop's concurrerende kenmerken en hoge tevredenheidsscores over diverse gebruikssituaties worden bevestigd.

A dark gray diamond-shaped badge with the GetApp logo and text: GetApp Category Leaders 2024 in white and teal.

GetApp

Leader - 2024

Door GetApp uitgeroepen tot Leader in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop en Remote Work, dankzij de goede klantenreviews en sterke concurrentiepositie.

A hexagonal badge with an orange outline reads Software Advice Front Runners 2024 in white and orange text on a dark blue background, with a speech bubble and dotted grid graphic.

Software Advice

Front Runner - 2024

We zijn uitgeroepen tot koploper door Software Advice in de categorieën Remote Support, IT Management, Remote Desktop en Remote Work, met de nadruk op sterke prestaties op het gebied van gebruikerservaring en waar voor uw geld.

A circular badge reads “2024 WINNER CAMPUS SECURITY TODAY SECURE CAMPUS AWARDS” in bold letters, featuring a star and a blue ribbon at the bottom.

Secure Campus Awards

Campus Security Winnaar - 2024

Splashtop is bekroond met de Platinum Award bij de Secure Campus Awards 2024 voor zijn Foxpass Cloud RADIUS-oplossing, vanwege de uitmuntendheid in toegangscontrole en cloudgebaseerd beheer.

A pink hexagonal badge with the text TrustRadius Most Loved 2024 and a heart icon at the bottom.

TrustRadius

Most Loved Award Winnaar - 2024

Splashtop won tijdens de TrustRadius Awards 2024 de "Most Loved Award". We werden geëerd voor het leveren van producten die een grote indruk maken en waar gebruikers tevreden over zijn, waardoor ze veel waardering krijgen in hun respectievelijke categorieën. Meer informatie

Gold and black badge reading 2024 Globee Awards Gold Winner - Cybersecurity with a globe, laurel wreath, and the words Globee Awards at the top.

Globee Awards

Gold Winner 2024 - Securing the Remote Workforce

Splashtop is bij de Globee Awards de Gold Winner voor 2024 in de categorie "Securing the Remote Workforce" geworden. Deze prestigieuze eer erkent de uitmuntendheid van Splashtop in het leveren van veilige, efficiënte remote accessoplossingen, en benadrukt de cruciale rol ervan bij het voor bedrijven mogelijk maken om hun externe personeel veilig te beheren. Meer informatie

Zero Trust Security award

Globee Awards

Silver Winner 2024 - Zero Trust Security

Splashtop, een gerenommeerde leverancier van remote access en supportoplossingen, heeft een Silver Globee Award gewonnen voor hun uitzonderlijke Zero Trust Security-implementatie. Deze onderscheiding, onderdeel van de prestigieuze Globee Business Awards, onderstreept Splashtop's inzet voor en uitmuntendheid in het verbeteren van cybersecuritymaatregelen door middel van een Zero Trust-aanpak. Meer informatie

Logo for The EdTech Awards Cool Tool Finalist 2024, featuring overlapping orange and yellow loops forming a stylized E with the award title in blue, orange, and black text above and below the graphic.

EdTech Digest

Cool Tool Award Finalist

Splashtop's Cloud RADIUS-oplossing is een van de Cool Tool finalisten in de categorie Security Solution van de EdTech Awards 2024, waarmee uitmuntendheid in cybersecurity voor onderwijsinstellingen wordt benadrukt. Deze oplossing biedt veilige toegangscontrole voor wifinetwerken, zodat alleen geautoriseerde gebruikers en apparaten verbinding kunnen maken, waardoor de veiligheid van studenten en de gegevensbescherming worden verbeterd. Meer informatie

SDC Awards 2023 Winner

SDC

Security Vendor of the Year 2023

Splashtop werd erkend voor het leveren van een moderne oplossing voor applicatie-, netwerk- en resourcetoegang, waarbij moderne frameworks van Zero Trust Network Access, Privileged Access Management en Secure Access Service Edge samenkomen.

TrustRadius Best Feature Set 2023 badge

TrustRadius

Beste functieset 2023

Voor het derde jaar op rij won Splashtop de 2023 Best Of Awards voor Best Feature Set in de categorie Remote Desktop.

TrustRadius Best Value for Price 2023 badge

TrustRadius

Beste prijs-kwaliteitverhouding 2023

Voor het derde jaar op rij won Splashtop de Best Of Awards 2023 voor de beste prijs-kwaliteitverhouding in de categorie Remote Desktop.

TrustRadius Best Relationship 2023 badge

TrustRadius

Beste relatie 2023

Voor het derde jaar op rij won Splashtop de Best Of Awards 2023 voor de beste relatie binnen de categorie Remote Desktop.

Capterra Best Value 2023 badge

CAPTERRA

Beste waarde 2023

In 2023 won Splashtop Capterra 's "Best Value" award voor de categorie IT Management. Capterra 's "Best Of" awards erkennen producten die opvallen in hun specifieke categorieën.

Capterra Best Ease of Use 2023 badge

CAPTERRA

Best Ease of Use 2023

In 2023 behaalde Splashtop Capterra's "Best Ease of Use"-award voor de categorie IT-management. Capterra 's "Best Of" awards erkennen producten die opvallen in hun specifieke categorieën.

Capterra Shortlist 2023 badge

CAPTERRA

Shortlist 2023

Splashtop werd door Capterra geselecteerd als een van de beste remote desktoptools. De Capterra Shortlist 2023 maakt gebruik van exclusieve gegevens en reviews om voor elke shortlistcategorie de hoogst gewaardeerde en meest populaire producten te bepalen.

GetApp Category Leaders 2023 badge

GetApp

Remote Desktop Leader 2023

Remote Desktop Leader is gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers voor vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, waar voor uw geld, functionaliteit, klantenondersteuning en de kans op aanbeveling. Splashtop kreeg in 2023 de Remote Work Leader-badge.

G2 Leader Small Business Summer 2023 badge

G2 Crowd

Leader SMB Summer 2023

Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.

G2 Leader Europe Summer 2023 badge

G2 Crowd

Leader Europe Summer 2023

Splashtop Business Access is onderscheiden als Europese leider en krijgt hoge onderscheidingen van G2-gebruikers vanwege de uitzonderlijke tevredenheidsscores en aanzienlijke aanwezigheid op de markt.

G2 Leader Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Leader Fall 2023

Splashtop Business Access wordt sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersreviews.

G2 Leader Small Business Fall 2023 Badge

G2 Crowd

Leider SMB Fall 2023

Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.

Security today's new product of the year 2023

Beveiliging vandaag

New Product of the Year Award 2023

Dit programma eert de uitstekende prestaties op het gebied van productontwikkeling van fabrikanten van securitytechnologie en -oplossingen waarvan de producten bijzonder opmerkelijk worden geacht vanwege hun vermogen om de security te verbeteren. De Splashtop Secure Workspace-oplossing won in de categorie Convergence & Integrated Software and Solutions.

Splashtop is the winner of the RemoteTech Breakthrough Award 2023.

RemoteTech

Hybrid Work Solution Provider of the Year 2023

De RemoteTech Breakthrough Award 2023 selecteerde Splashtop als de toonaangevende provider van softwareoplossingen die krachtige hybride werkomgevingen mogelijk maakt.

Software Advice Front Runners 2023 award badge

Software Advice

Remote Work Software 2023 Frontrunners

Splashtop Business Access is door Software Advice erkend als een top-rated Remote Work Solution in hun laatste Frontrunners Report.

Splashtop is the winner of the EdTech Breakthrough Award 2023.

EdTech

EdTech Breakthrough Awards 2023

Splashtop is uitgeroepen tot Remote Learning Solution Provider of the Year bij de EdTech Breakthrough Awards, die innovatieve oplossingen en bedrijven in de schijnwerpers zet die in een echte behoefte voorzien, een complex of kritiek probleem oplossen, of een kans grijpen en een nieuwe markt of industrie creëren of ingrijpend te veranderen.

Promotional graphic for ITEuropa Channel Awards

IT Europa Channel

IT Europa Highly Commended – Vertical Application Solution of the Year 2023

Splashtop werd tijdens de IT Europa Channel Awards 2023 erkend als een Highly Commended Vendor in de categorie Vertical Application Solution of the Year.

NAB Show Product of the Year 2023 Winner logo

NAB Show

NAB Show Product of the Year 2023

De NAB Show Product of the Year Awards erkennen en waarderen de meest significante en veelbelovende nieuwe producten en technologieën voor de media en omroepbranche.

Crozdesk Leader badge in IT Management Software Awards 2023

Crozscore

Crozscore Beste IT-managementoplossingen van 2023

De beste IT-managemetsoftwareproducten in 2023 zoals bepaald door het Crozscore-rankingalgoritme. Producten zijn doorgelicht op relevantie. Alle andere statistieken en ranglijsten zijn algoritmisch bepaald, volgens de Crozscore-rankingmethode.

TrustRadius Top Rated 2023 award emblem

TrustRadius

Top Rated Award 2023

Splashtop wordt voor het tweede jaar op rij erkend voor uitzonderlijke gebruikerservaring en klantenondersteuning in categorieën voor remote desktop en remote support.

EdTech Awards 2023 Cool Tool Finalist logo

EdTech Digest

EdTech Awards 2023 finalist

De EdTech Awards van EdTech Digest is 's werelds grootste awardprogramma voor onderwijstechnologie. Hierin wordt uitgeroepen wat de beste bijdragen zijn aan het transformeren van onderwijs door middel van technologie.

BaM Awards® 2023 Finalist at the NAB Show for Produce category

IABM

BaM Awards® 2023

Genomineerd in de categorie "Produce" voor Splashtop's hoogwaardige remote productieoplossingen voor broadcasting en media.

Software Advice Front Runners 2023 award badge

Software Advice FrontRunners

Top MSP-software van 2023

Splashtop Remote Support is uitgeroepen tot een best beoordeelde softwareoplossing in het recent uitgebrachte FrontRunners-rapport van Software Advice voor Top MSP-software van 2023.

TrustRadius Best Software 2022 award badge

TrustRadius

Best Software List Award 2022

Splashtop werd geëerd als winnaar van de Best Software List Award 2022 van TrustRadius, een van de beste softwarebeoordelingsplatforms ter wereld. Splashtop remote access-software werd geselecteerd als meest geschikt voor alle marktsegmenten: kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Splashtop heeft via TrustRadius ook verschillende op verdiensten gebaseerde prijzen gekregen, waaronder die voor Best Rated, Solutions Leader, Best Value en Best Feature set. De awards zijn rechtstreeks gebaseerd op feedback van TrustRadius-gebruikers.

2022 Winner Best Software Solution award with ribbon

ChannelPro MKB-forum

Best Software Solution 2022

Splashtop heeft de Best Software Solution award gewonnen op het 2022 ChannelPro SMB Forum in Charlotte.

ITEuropa Channel Awards Winner

IT Europa Channel Awards

Vertical Application Solution of the Year 2022

Splashtop werd door IT Europa erkend voor uitmuntendheid in softwareontwikkeling en IT voor Europese kanalen, en won de award voor 'Best Vertical Solution of the Year' voor een innovatief klantenproject met Internet of Things (IoT) Remote Support en Augmented Reality (AR) -oplossingen. Meer informatie

TrustRadius Top Rated 2022 award emblem

TrustRadius

Top Rated Award 2022

Splashtop heeft twee Best Rated-awards gewonnen in de categorieën Remote Desktop Software en Remote Support Software van TrustRadius, een gerespecteerd B2B-softwarebeoordelingsplatform. De awards zijn volledig gebaseerd op feedback van klanten, die met name het delen van schermen, over-the-Internet remote sessies, en de mogelijkheid om remote control te initiëren vanaf mobiel noemen, samen met de hoogwaardige klantenondersteuning. Splashtop behaalde een zeer competitieve trScore van 9,5 op 10, met meer dan 475 geverifieerde beoordelingen.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Capterra Shortlist

Remote Support Software Top Performers 2022 Q1

Splashtop Remote Support en SOS zijn door Capterra uit 161 producten gekozen als twee van de beste remote supporttools. De Capterra-shortlist voor 2022 komt voort uit exclusieve gegevens en reviews om de best beoordeelde en meest populaire producten voor elke shortlist-categorie te bepalen.

Capterra 2022 Shortlist award badge

Capterra Shortlist

IT Management Software Top Performers 2022 Q1

Splashtop Remote Support werd door Capterra uit 367 producten geselecteerd als een van de beste IT-managementtools. De Capterra-shortlist voor 2022 komt voort uit exclusieve gegevens en reviews om de best beoordeelde en meest populaire producten voor elke shortlist-categorie te bepalen.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Categorie Leaders in Remote Work 2022 Q1

Splashtop Business Access is uit 407 producten benoemd tot GetApp's top Category Leader in Remote Work. Het won met een score van 98 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, functionaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, kans op aanbeveling en klantenondersteuning.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Category Leaders in Remote Support 2022 Q1

Splashtop SOS en Remote Support zijn uit 113 producten uitgeroepen tot Category Leaders van GetApp in Remote Support Ze behaalden scores van respectievelijk 85 en 80 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, prijs-kwaliteitverhouding, functionaliteit, klantenondersteuning en kans op aanbeveling.

GetApp Category Leaders 2022 award emblem

GetApp

Category Leaders in IT Management 2022 Q1

Splashtop Remote Support is uit 198 producten uitgeroepen tot een van de Category Leaders in IT Management van GetApp. Het behaalde een algehele score van 83 uit 100. Scores zijn gebaseerd op beoordelingen van eindgebruikers op vijf belangrijke gebieden: gebruiksgemak, functionaliteit, prijs-kwaliteitverhouding, kans op aanbeveling en klantenondersteuning.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top Remote Support Software 2022 Q1

Splashtop SOS en Remote Support werden geselecteerd uit de beste oplossingen voor remote support van 2022 Q1. De FrontRunners van Software Advice zijn gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde softwareproducten voor remote support in Noord-Amerika.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top IT Management Software 2022 Q1

Splashtop Remote Support werd geselecteerd als een van de beste IT-managementoplossingen van Q1 2022. Software Advice’s FrontRunners zijn gebaseerd op reviews van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde IT-managementsoftwareproducten in Noord-Amerika.

Software Advice Front Runners 2022 award badge

Software Advice FrontRunners

Top Remote Work Software 2022 Q1

Splashtop Business Access werd geselecteerd als een van de beste oplossingen voor werken op afstand van Q1 2022. De FrontRunners van Software Advice zijn gebaseerd op beoordelingen van echte gebruikers en belichten de best beoordeelde softwareproducten voor werken op afstand in Noord-Amerika.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

De beste IT managementsoftware van 2021

Splashtop werd door Digital.com genoemd als een van de beste IT-managementoplossingen onder meer dan 125 producten. Klanten geven vaak aan dat Splashtop beter is dan de meeste andere remote IT-managementoplossingen die ze eerder hebben gebruikt.

Digital Best IT Management Software badge

Digital.com

De beste Remote Desktop-software van 2021

Splashtop Business Access werd geselecteerd als een van de beste remote desktop-tools van 2021 uit een analyse van meer dan 80 producten door Digital.com. Splashtop remote desktop-software werd genoemd vanwege het bieden van een naadloze overgang voor externe werknemers.

SMB TechFest best innovation 2021 Q3 awards logo

SMB TechFest

Best Innovation 2021 Q3

De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. De Best Innovation Award op de conferentie maakt Splashtop de winnaar voor de leverancier met de beste innovatieve en creatieve oplossing. De prijswinnaars worden geselecteerd door de aanwezige partners middels een stemronde.

G2 leader summer 2021 logo

G2 Crowd

Leader 2021

Splashtop Business Access wordt sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersreviews.

High performer mid-market summer 2021 logo

G2 Crowd

High Performer, Mid-Market, zomer 2021

Splashtop Business Access wordt sinds de winter van 2021 erkend als een High Performer in de Mid-Market Remote Desktop-categorie op basis van gebruikersrecensies.

G2 leader small business in summer 2021 logo

G2 Crowd

Leader (Small Business)

Splashtop Business Access wordt op basis van gebruikersreviews sinds het voorjaar van 2019 erkend als leider in het Small Business-segment van de categorie Remote Desktop.

G2 Best Relationship award for Summer 2021

G2 Crowd

Summer 2021 Awards voor Business Access

Splashtop Business Access (voor individuen en teams die externe toegang tot hun computers willen) kreeg van G2 badges in 13 categorieën, gebaseerd op klantbeoordelingen en reviews! Dit zijn onder andere: Easiest to Use, Easiest Setup, Easiest Admin, Easiest to do Business With, Best Usability, Best Support, Best Relationship, Best Results, Best Meets Requirements, Best to do Business With, Users Most Likely to Recommend, High Performer, Leader, and Momentum Leader.

G2 Best Support award for Mid-Market Summer 2021

G2 Crowd

Summer 2021 Awards voor Remote Support

Splashtop Remote Support (voor MSPs die monitoring- en managementtools voor remote computeraccess willen om remote support te bieden) kreeg maar liefst 8 Summer 2021-badges van G2. Splashtop Remote Support kreeg de badges voor Best Estimated ROI, Best Support, Best Meets Requirements, Highest User Adoption, Easiest Admin, Easyiest to Use, Momentum Leader en High Performer awards.

Easiest Setup award badge for Summer 2021 from G2

G2 Crowd

Summer 2021 Awards voor SOS

Splashtop SOS (voor servicedesk-, IT-support en helpdeskprofessionals die remote support moeten bieden aan de apparaten van hun klanten) kreeg van G2 de hoogste 'Summer 2021' waardering in 15 categorieën! Splashtop SOS heeft badges gekregen voor Best Estimated ROI, Best Meets Requirements, Best Support, Best Usability, Best Results, Fastest Implementation, Easiest Setup, Easiest to do Business With, Easiest to Use, Easiest Admin, Leader, Momentum Leader, Most Implementable, Highest User Adoption en Users Most Likely to Recommend.

Award ribbon for SMB TechFest Best in Show 2021 Q2 with five stars

SMB TechFest

Best in Show 2021 Q2

De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. Splashtop werd tijdens een stemronde onder deelnemende partners geselecteerd als de algemene winnaar van de conferentie. De Best in Show-prijs geeft erkenning aan Splashtop voor het behalen van de hoogste algemene ranking op het event voor de combinatie van ons bedrijf, onze producten en onze oplossingen.

EdTech awards cool tool 2021 finalist logo

EdTech Digest

Cool Tool Finalist 2021

Splashtop Enterprise for Remote Labs ontving in 2021 de EdTech Cool Tool Finalist award. Het was een erkennning voor zijn uitstekende bijdragen aan het transformeren van onderwijs door middel van technologie. Meer informatie

Capterra shortlist 2021 logo

CAPTERRA

Shortlist voor Splashtop Remote Support 2021

Splashtop Remote Support is het best scorende product voor wat betreft populariteit en reviews op Capterra voor 2021.

GetApp Category Leaders 2021 badge

GetApp

Category Leaders 2021

Category Leaders vertegenwoordigen subjectieve meningen uit reviews, ranglijsten en gegevens van eindgebruikers die worden toegepast op basis van een gedocumenteerde methodologie. Splashtop ontving in 2021 de Category Leaders-badge.

Software Advice Front Runner 2021 logo

Software Advice

FrontRunners for Remote Support 2021

FrontRunners vormen de subjectieve meningen uit individuele beoordelingen, reviews en gegevens van eindgebruikers die zijn toegepast op basis van een gedocumenteerde methodologie. Splashtop behaalde deze prijs voor zowel Splashtop Remote Support als Splashtop SOS-producten in 2021.

SMB TechFest best product award 2020 Q3

SMB TechFest

Beste product Q3 2020

De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in de technologie-industrie. Splashtop werd geselecteerd als de beste in hun categorie door partners op het event tijdens een stemronde. De prijs voor het beste product is een erkenning voor de leverancier die de hoogste ranking heeft behaald voor zijn technologieproduct. Meer informatie

crozdesk happiest users 2020 logo

Crozdesk

Happiest Users Badge 2020

Splashtop Remote Support heeft de Crozdesk's Happiest Users-badge verdiend. De badge wordt toegekend aan leveranciers met tevreden klanten en veel positieve tevredenheidssignalen. Slechts ongeveer 10% van alle oplossingen krijgt deze onderscheiding. Meer informatie

Crozdesk Trusted Vendor High Market Presence 2020 badge

Crozdesk

Trusted Vendor Badge 2020

De Trusted Vendor-badge van Crozdesk wordt toegekend aan leveranciers met een hoge marktaanwezigheid en marktaandeel. Meer informatie

GetApp Best Functionality and Features 2020 badge

GetApp

Best Functionality & Features 2020

Splashtop Business Access heeft in maart 2020 de badge Best Functionality & Features van GetApp gekregen. De badge is verdiend op basis van individuele beoordelingen van eindgebruikers voor Splashtop Business Access die op de GetApp-website zijn geplaatst.

Crozdesk Quality Choice Top Ranked Solution 2020 badge

Crozdesk

Quality Choice Top Ranked Solution 2020

De Quality Choice-badge van Crozdesk wordt toegekend aan leveranciers die zich onderscheiden van de rest van de markt. Meer informatie

G2 high performer of summer 2019 logo

G2 Crowd

High Performer 2019

Splashtop Business Access wordt sinds de herfst van 2018 elk kwartaal erkend als een High Performer in de categorie Remote Desktop op basis van gebruikersrecensies. Splashtop Remote Support en Splashtop SOS worden sinds zomer 2019 en lente 2019 erkend als G2 Crowd High Performers in hun categorieën.

crozdesk user rating logo

Crozdesk

Wat onze gebruikers vinden

Splashtop Remote Access & Support 4+ sterren waardering. Meer informatie

SMB TechFest best product Q1 2019 award logo

SMB TechFest

Beste Product Q1 2019

De SMB TechFest-conferentie is gastheer van enkele van de beste leveranciers in onze technologie-industrie. Tijdens elk event eren we de besten in elke categorie. De prijswinnaars worden geselecteerd door onze aanwezige partners via een stemronde. De prijs voor het beste product is een erkenning voor de leverancier die de hoogste ranking heeft behaald voor zijn technologieproduct.

Software informer editor's pick logo

Software Informer

Keuze van de redactie

De Splashtop Business-app (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) is door Software Informer geëerd met hun Editor's Pick, Good Choice Award in 2019. Meer informatie

SorceForge user reviews logo

SourceForge

Gebruikersreviews

Splashtop Remote Support wordt hoog gewaardeerd in de SourceForge business products directory. Meer informatie

Software Informer 100% Clean badge

Software Informer

100% Clean

De Splashtop Business App (Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS On-Demand Support) is in 2019 door Software Informer bekroond met hun 100% Clean Award voor geen spyware, geen virussen en geen adware. Meer informatie

G2 High Performer Small Business Summer 2019 badge

G2 Crowd

High Performer (Small Business)

Splashtop Remote Support en SOS worden sinds de zomer en lente van 2018 elk kwartaal erkend als High Performers in het segment voor kleine bedrijven. Splashtop Business Access is erkend als een High Performer in het Small-Business-segment van Remote Desktop op basis van gebruikersreviews, elk kwartaal sinds de herfst van 2018.

G2 Users Love Us badge

G2 Crowd

Users Love Us

Splashtop Remote Support, Splashtop SOS en Splashtop Business Access ontvingen sinds het voorjaar van 2017 elk kwartaal de G2 Crowd's Users Love Us-prijs. De onderscheiding is gebaseerd op gebruikersrecensies van G2 Crowd.

Capterra 5 Star Rating badge

CAPTERRA

Gebruikersreviews

Splashtop Business Access, Remote Support en SOS 4+ sterrenwaardering.

nVIDIA logo

Nvidia

5 Hot Startups winnen prijzen

Splashtop is het eerste bedrijf dat twee jaar op rij de NVIDIA's Emerging Companies Award heeft gewonnen.

Tech & Learning Award of Excellence logo

Tech & Learning magazine

Awards of Excellence 2012

Splashtop Whiteboard, remote desktop-app met annotatie, geselecteerd als een uitstekend onderwijstechnologieproduct door het Tech & Learning magazine.

PC Mag Editors' Choice Very Good logo

PC Mag

Editors’ Choice Award

Win8 Metro Testbed werd de PCMag's Editors' Choice en kreeg 4,5 sterren van de 5.

CODiE 2012 SIAA CODiE Finalist

CODiE Awards

Finalist 2012

“Splashtop Whiteboard is genomineerd als CODiE Awards Finalist 2021 voor het beste educatieve gebruik van een apparaatspecifieke app in de categorie Onderwijstechnologie.

2012 Best of CES award logo

CES

Best of CES 2012

"Splashtop Remote Desktop THD wint 'Best mobile app'."

webOS Nation Best of 2011 award logo

webOS

Best of 2011 Awards

Splashtop wint de prijs voor beste webOS-tablet-app van 2011 en de beste webOS Business/Finance-app van 2011, geselecteerd door meer dan 9000 kiezers uit honderden apps in de webOS Nation Best of 2011 Awards.

Appalooza Winner Greatest 25 Apps of All Time! logo

Appalooza

De beste apps aller tijden

Splashtop Remote Desktop wint wedstrijd "Appalooza – The Greatest Apps of All Time", een wedstrijd voor mobiele apps met winnaars gekozen door Facebook-fans, die is in het leven is geroepen om de levendige iOS-marktplaats op Macworld in het zonnetje te zetten | iWorld 2012.

Tap! 100 Greatest Apps 2011 Logo

Tap!

100 beste apps 2011

Splashtop Externe Desktop is gekozen voor de lijst met de 100 beste apps aller tijden in het nieuwe nummer van Tap! Het iPhone- en iPad-magazine!

LAPTOP Best of CES 2011 logo

CES

Best of CES 2011

Splashtop op Afstand voor Android won Best of CES voor "Best App / Software".

Laptop Magazine logo

LAPTOP Magazine

Best of CES 2010

Splashtop 2.0 werd door LAPTOP Magazine bekroond met de prijs "Best of 2010 CES" en erkend als de beste software of service van de Consumer Electronics Show 2010.

OnDC 100 Winner logo

AlwaysON OnDC

Top 100

Splashtop voor Business instant-on technologie erkend als baanbrekend voor de overheid en organisaties van elke omvang.

Popular Science Best of What's New Logo

Popular Science

Best of What’s New

Het grootste wetenschaps- en technologietijdschrift ter wereld kent Splashtop een prestigieuze prijs toe.

Innovations International 2009 Logo

CEA

Innovaties 2009 Design and Engineering Award Honoree

De CEA erkent Splashtop als een van de meest innovatieve producten voor consumentenelektronica (CE) in de branche.

Under the Radar Audience Choice Winner 2008 Logo

Onder de radar

Publieksprijs voor virtualisatie

Volgens het aanwezige publiek op de Microsoft Campus in Mountain View was DeviceVM het beste bedrijf in de categorie virtualisatie. Dit roept de vraag op: "Waarom was het publiek zo ingenomen met Splashtop?"

PCWorld 25 Most Innovative Products Logo

PC World

Top 25 Most Innovative Products

Splashtop van DeviceVM is door PC World uitgeroepen tot een van de 25 meest innovatieve producten van 2007.

Hardwarezone Best of 2007 Editor's Pick logo

Hardware Zone

100 Top Products of 2007

"DeviceVM veranderde het spel in 2007 met Splashtop, een geweldige desktopomgeving gebaseerd op een veilige, ultralichte Linux-variant die uw pc in een paar seconden draaiend heeft met volledige toegang tot internet en webgebaseerde applicaties zoals e- mail, VoIP en zelfs tekstverwerking.”

Phoronix logo

Phoronix

Grootste Linux-innovaties van 2007

"Als het dit jaar gaat om pure innovatie binnen het Linux-ecosysteem, dacht ik meteen aan DeviceVM en hun Splashtop-product." Meer informatie