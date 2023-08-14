Neem contact met ons op

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Andere manieren om contact met ons op te nemen

Verkoop

  • VS/Internationaal: +1.408.886.7177

  • Australië: +61 (2) 9161 7275

  • Canada: (778) 569-0889

  • Frankrijk: +33 (0)1 85 14 97 32

  • Duitsland: +49 (711) 340 67876

  • Nederland: +31 (0)20 888 5115

  • Nieuw-Zeeland: +64 (9) 886 1323

  • Singapore: +65 6911 6898

  • Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 20 3884 2681

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

Algemene (niet-support) vragen


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Technische ondersteuning

Splashtop Remote Access, Remote Support, SRS Premiumen Enterprise productondersteuning:

  • VS / Internationaal: +1.408.610.1631

  • Australië: +61 (2) 9161 7275

  • Canada: (778) 569-0889

  • Frankrijk: +33 (0)1 85 14 97 58

  • Duitsland: +49 (711) 340 67876

  • Nederland: +31 (0)20 888 5115

  • Nieuw-Zeeland: +64 (9) 886 1323

  • Verenigd Koninkrijk: +44 (0) 20 3353 7079

  • China: +86 (0) 571 8711 9188

Alle andere producten:

  • VS / Internationaal: +1.408.809.3225


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Splashtop Vestigingen

View of Silicon Valley

Wereldwijd hoofdkantoor, Silicon Valley

10050 North Wolfe Road Suite SW2-S260, Cupertino, CA 95014.

City view of Tokyo Japan

Tokio

Level 20 Marunouchi Trust Tower - Main 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-Ku Tokyo 100-0005 Japan

City view of Taipei

Taipei

Rm. A1, 4F., No. 16, Sec. 4, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan (R.O.C.), 10550

City view of Amsterdam

Europees hoofdkantoor, Amsterdam

Piet Heinkade 133-135, 1019 GM Amsterdam, Nederland.

City view of Singapore

Singapore

6 Raffles Boulevard, Marina Square, #03-308, Suite 3198, Singapore 039594

City view of Hangzhou

Hangzhou

Unit B/C, 10F Building A, Paradise Software Park, No 3 Xidoumen Road, Xihu District, Hangzhou, P.R.C. 310012.

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