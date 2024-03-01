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Person using a Wacom Cintiq Pro 22 tablet

De kloof tussen werken op afstand voor creatieven overbruggen met Splashtop + Wacom

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In het snelle digitale landschap van vandaag kent creativiteit geen grenzen. Creatieve professionals, van kunstenaars tot ontwerpers en meer, zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun artistieke potentieel te ontketenen en hun visies tot leven te brengen. De steeds evoluerende werkomgeving vereist echter flexibiliteit en aanpassingsvermogen, vooral als het gaat om werken op afstand.

In de kern draait de samenwerking tussen Splashtop en Wacom om het mogelijk maken van naadloos gebruik van uw
Wacom-apparaten op elke computer. Of u nu een digitale kunstenaar bent die ingewikkelde ontwerpen schetst, een fotograaf die afbeeldingen retoucheert, of een grafisch ontwerper die verbluffende beelden maakt
de mogelijkheid van Splashtop
voor het gebruik van lokale Wacom tablets alsof ze op de externe computer zijn aangesloten
zorgt ervoor dat uw creatieve proces ononderbroken door kan gaan, ongeacht uw locatie.

Creativiteit zonder grenzen: gebruik uw Wacom-tablet overal, alsof deze is aangesloten op uw externe werkcomputer.

3 manieren om Wacom tablets te gebruiken met Splashtop


Wacom-bridge

USB-apparaat omleiding

Remote stylus

Wat is het

Ervaar de exclusieve technologie die Wacom en Splashtop gezamenlijk hebben ontwikkeld en die altijd en overal een naadloze samenwerking tussen Wacom-apparaten en uw digitale werkruimte mogelijk maakt.

Leid een USB-apparaat zoals een Wacom-tablet op uw lokale computer om naar een externe computer.

Gebruik uw stylus of tekentablet tijdens een remote sessie en maak gebruik van de mogelijkheden voor pen-input van Windows 10.

OS-support

Windows 10 of hoger

Windows 10, 11 of Win Server 2016/2019 (voor lokaal en extern)

MacOS 11 of hoger (voor lokaal), MacOS 12 of hoger (voor extern)

Alleen beschikbaar bij verbinding met Windows 10 vanaf Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 of nieuwer

Latency

Erg laag

Hoog

Erg laag

Tabletgebruik

Zowel lokaal als remote

Lokaal of remote

Alleen remote

Synchronisatie van app-instellingen

Automatisch

N.v.t.

N.v.t.

Inkline-functie om potentiële latency te overbruggen

Ja

Nee

Nee

Ondersteuning voor druk, oriëntatie, kanteling en meer bij het gebruik van een stylus

Volledig

Volledig

Beperkte ondersteuning

Beschikbaarheid

Splashtop Remote Access Performance en Splashtop Enterprise

Splashtop Remote Access Performance en Splashtop Enterprise

Splashtop Remote Access Performance en Splashtop Enterprise


Van onze tevreden klanten

Na onze implementatie van Splashtop kregen we meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt werken, ik kan nu (op afstand) mijn werk echt goed doen. Dus je begint die gebruikerstevredenheid te krijgen.

Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio

Van onze tevreden klanten

Na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel hoger was en dat ze een responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn.

Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand

Aan de slag met Splashtop en Wacom

Gratis proefperiodeMeer informatie