De kloof tussen werken op afstand voor creatieven overbruggen met Splashtop + Wacom
In het snelle digitale landschap van vandaag kent creativiteit geen grenzen. Creatieve professionals, van kunstenaars tot ontwerpers en meer, zijn voortdurend op zoek naar manieren om hun artistieke potentieel te ontketenen en hun visies tot leven te brengen. De steeds evoluerende werkomgeving vereist echter flexibiliteit en aanpassingsvermogen, vooral als het gaat om werken op afstand.
In de kern draait de samenwerking tussen Splashtop en Wacom om het mogelijk maken van naadloos gebruik van uw
Wacom-apparaten op elke computer. Of u nu een digitale kunstenaar bent die ingewikkelde ontwerpen schetst, een fotograaf die afbeeldingen retoucheert, of een grafisch ontwerper die verbluffende beelden maakt
de mogelijkheid van Splashtop
voor het gebruik van lokale Wacom tablets alsof ze op de externe computer zijn aangesloten
zorgt ervoor dat uw creatieve proces ononderbroken door kan gaan, ongeacht uw locatie.
Creativiteit zonder grenzen: gebruik uw Wacom-tablet overal, alsof deze is aangesloten op uw externe werkcomputer.
3 manieren om Wacom tablets te gebruiken met Splashtop
Wacom-bridge
USB-apparaat omleiding
Remote stylus
Wat is het
Ervaar de exclusieve technologie die Wacom en Splashtop gezamenlijk hebben ontwikkeld en die altijd en overal een naadloze samenwerking tussen Wacom-apparaten en uw digitale werkruimte mogelijk maakt.
Leid een USB-apparaat zoals een Wacom-tablet op uw lokale computer om naar een externe computer.
Gebruik uw stylus of tekentablet tijdens een remote sessie en maak gebruik van de mogelijkheden voor pen-input van Windows 10.
OS-support
Windows 10 of hoger
Windows 10, 11 of Win Server 2016/2019 (voor lokaal en extern)
MacOS 11 of hoger (voor lokaal), MacOS 12 of hoger (voor extern)
Alleen beschikbaar bij verbinding met Windows 10 vanaf Windows 10, iPad iOS 13, Android 4.0 of nieuwer
Latency
Erg laag
Hoog
Erg laag
Tabletgebruik
Zowel lokaal als remote
Lokaal of remote
Alleen remote
Synchronisatie van app-instellingen
Automatisch
N.v.t.
N.v.t.
Inkline-functie om potentiële latency te overbruggen
Ja
Nee
Nee
Ondersteuning voor druk, oriëntatie, kanteling en meer bij het gebruik van een stylus
Volledig
Volledig
Beperkte ondersteuning
Beschikbaarheid
Van onze tevreden klanten
Na onze implementatie van Splashtop kregen we meteen e-mails van onze artiesten - Wow, dit is geweldig, nu kan ik echt werken, ik kan nu (op afstand) mijn werk echt goed doen. Dus je begint die gebruikerstevredenheid te krijgen.
Andres Reyes, Chief Technology Officer, Boxel Studio
Van onze tevreden klanten
Na het gebruik van Splashtop was de feedback van gebruikers dat de framesnelheid veel hoger was en dat ze een responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn.
Mike Marsh, IT Manager at Warner Bros. International Television Production (WBITVP) New Zealand