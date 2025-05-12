Snelle en veilige IT Remote Control Software

Vereenvoudig remote IT-support met veilige, schaalbare software
Een voordelige en veilige remote access en supportoplossing voor IT-teams, om endpoints efficiënt te beheren, te bedienen en te ondersteunen.
Veilige verbindingen
Splashtop biedt beveiliging op zakelijk niveau met 256-bits encryptie, MFA, SSO, gedetailleerde toegangscontroles en sessielogs—waarmee IT-teams worden geholpen om aan compliancenormen zoals ISO 27001, SOC 2, GDPR, AVG, HIPAA en meer te voldoen, zonder extra overhead.
Superieure gebruikerservaring
Met betrouwbare verbindingen met bijna geen latency, ondersteuning voor 4K-streaming en een intuïtieve interface zorgt Splashtop voor een naadloze ervaring voor zowel technici als eindgebruikers.
Slimmere workflows, snellere oplossingen
Maak snellere, efficiëntere support mogelijk met geïntegreerde workflows en meerdere externe verbindingsmethoden. Start sessies direct vanuit uw ITSM-tools, voer achtergrondacties uit, hou toezicht op apparaten en los problemen snel op.
Geconsolideerd platform voor IT-support
Of u nu opschaalt of stroomlijnt, Splashtop combineert remote support, remote access en endpointmanagement voor alle apparaten en besturingssystemen in één allesomvattende oplossing en bespaart zo tijd en kosten en vermindert tegelijkertijd complexiteit.
Remote IT-supporttools voor veilig en efficiënt apparaatbeheer
Beeerde & Onbeheerde SupportMeer informatie
Maak direct verbinding met elk apparaat - of er nu een gebruiker aanwezig is of niet. Bied on-demand support of krijg toegang tot onbeheerde systemen voor updates, het oplossen van problemen en routineonderhoud.
Autonoom EndpointmanagementMeer informatie
Aanvullende endpointmanagement-mogelijkheden om apparaten efficiënt te monitoren, beheren en updaten met realtime patches voor systeemsoftware en software van derden, intuïtieve dashboards, voorraadrapportages en snelle hersteltools.
Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheidMeer informatie
Upgrade uw activiteiten met beveiliging op zakelijk niveau en betere beheersbaarheid met SSO, servicedesk, gedetailleerde toegangscontrole, IP whitelisting, cloud sessie-opname, onbeheerde Android-support en meer.
EndpointprotectieMeer informatie
Bescherm uw endpoints tegen dreigingen en beperk de risico's van cyberaanvallen met Splashtop AV en EDR, powered by Bitdefender.
Van onze tevreden klanten
Onze afhankelijkheid van Intune voor bepaalde functionaliteit voor het beheer van endpoints wordt aangevuld door Splashtop, dat kritieke hiaten opvult, waaronder beter inzicht in en meer controle over software-updates, en een betere documentatie. We zijn nu binnen één platform in staat om problemen op alle externe apparaten op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen.
IT Manager, pb2 Architecture + Engineering
Van onze tevreden klanten
We waren AnyDesk op een paar computers aan het testen, maar toen we ook Splashtop gingen proberen was de feedback van gebruikers direct dat de framerates met Splashtop veel beter waren en dat ze een veel responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn.
Mike Marsh, IT-manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand
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SOS
Oplossing voor beheerde en onbeheerde remote support voor computers en mobiele apparaten.
Enterprise
Enterprise-grade oplossing voor remote support en remote access met SSO, geavanceerde beveiliging, servicedesk met geavanceerde workflows en beheerbaarheid. On-Prem versie beschikbaar.