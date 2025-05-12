Snelle en veilige IT Remote Control Software

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An IT support agent working on their computer.

Vereenvoudig remote IT-support met veilige, schaalbare software

Een voordelige en veilige remote access en supportoplossing voor IT-teams, om endpoints efficiënt te beheren, te bedienen en te ondersteunen.

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Hands typing on a laptop keyboard.

Veilige verbindingen

Splashtop biedt beveiliging op zakelijk niveau met 256-bits encryptie, MFA, SSO, gedetailleerde toegangscontroles en sessielogs—waarmee IT-teams worden geholpen om aan compliancenormen zoals ISO 27001, SOC 2, GDPR, AVG, HIPAA en meer te voldoen, zonder extra overhead.

A laptop on a wooden desk displays a dashboard interface. Beside it is a white cup and saucer. Large text on the right reads Product Demo: Autonomous Endpoint Management. The background is blurred.

Superieure gebruikerservaring

Met betrouwbare verbindingen met bijna geen latency, ondersteuning voor 4K-streaming en een intuïtieve interface zorgt Splashtop voor een naadloze ervaring voor zowel technici als eindgebruikers.

IT support helping via desktop with remote access software

Slimmere workflows, snellere oplossingen

Maak snellere, efficiëntere support mogelijk met geïntegreerde workflows en meerdere externe verbindingsmethoden. Start sessies direct vanuit uw ITSM-tools, voer achtergrondacties uit, hou toezicht op apparaten en los problemen snel op.

A dashboard displays antivirus stats: a bar graph of threats by date, a pie chart of virus definitions status, a bar chart of remediation actions, and a task list with task names, types, and scheduled execution times.

Geconsolideerd platform voor IT-support

Of u nu opschaalt of stroomlijnt, Splashtop combineert remote support, remote access en endpointmanagement voor alle apparaten en besturingssystemen in één allesomvattende oplossing en bespaart zo tijd en kosten en vermindert tegelijkertijd complexiteit.

Remote IT-supporttools voor veilig en efficiënt apparaatbeheer

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Beeerde & Onbeheerde Support

    Maak direct verbinding met elk apparaat - of er nu een gebruiker aanwezig is of niet. Bied on-demand support of krijg toegang tot onbeheerde systemen voor updates, het oplossen van problemen en routineonderhoud.

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Autonoom Endpointmanagement

    Aanvullende endpointmanagement-mogelijkheden om apparaten efficiënt te monitoren, beheren en updaten met realtime patches voor systeemsoftware en software van derden, intuïtieve dashboards, voorraadrapportages en snelle hersteltools.

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid

    Upgrade uw activiteiten met beveiliging op zakelijk niveau en betere beheersbaarheid met SSO, servicedesk, gedetailleerde toegangscontrole, IP whitelisting, cloud sessie-opname, onbeheerde Android-support en meer.

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  • Icon: outline of a computer-application window with a padlock overlay — representing “app window lock” / locked window

    Endpointprotectie

    Bescherm uw endpoints tegen dreigingen en beperk de risico's van cyberaanvallen met Splashtop AV en EDR, powered by Bitdefender.

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Help uw IT-team elke dag betere remote support te bieden

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Van onze tevreden klanten

Onze afhankelijkheid van Intune voor bepaalde functionaliteit voor het beheer van endpoints wordt aangevuld door Splashtop, dat kritieke hiaten opvult, waaronder beter inzicht in en meer controle over software-updates, en een betere documentatie. We zijn nu binnen één platform in staat om problemen op alle externe apparaten op te lossen, systemen proactief te monitoren, softwarepatches te automatiseren en compliance te garanderen.

IT Manager, pb2 Architecture + Engineering

Van onze tevreden klanten

We waren AnyDesk op een paar computers aan het testen, maar toen we ook Splashtop gingen proberen was de feedback van gebruikers direct dat de framerates met Splashtop veel beter waren en dat ze een veel responsievere ervaring hadden. Met Splashtop ervaren onze redacteuren weinig tot geen vertraging, net alsof ze gewoon op kantoor zijn.

Mike Marsh, IT-manager, Warner Bros. International Television Production New Zealand

Kies een abonnement dat bij u past

Aan de slag met externe IT-supportoplossingen van Splashtop

SOS

Oplossing voor beheerde en onbeheerde remote support voor computers en mobiele apparaten.

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Enterprise

Enterprise-grade oplossing voor remote support en remote access met SSO, geavanceerde beveiliging, servicedesk met geavanceerde workflows en beheerbaarheid. On-Prem versie beschikbaar.

Gratis proefperiodeMeer informatie

Veelgestelde vragen

Wat is software voor IT-remote support?
Wat zijn remote IT-services?
Hoe werkt remote IT-supportsoftware?
Hoe kies ik de beste remote supportsoftware?
Is remote IT-remote supportsoftware veilig?
Kan remote IT-supportsoftware worden geïntegreerd met andere IT-beheertools?