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Splashtop Secure Workspace
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Zero Trust vereenvoudigd

Uniform Secure Access Platform met SSE & SASE Services

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Harvard University logo with a red shield featuring the Latin word VERITAS on three open books, next to the text HARVARD UNIVERSITY in black capital letters.
The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
The Hyundai logo, featuring a stylized blue H inside an oval, appears next to the word HYUNDAI in bold blue capital letters on a light background.
The CBS logo features a stylized eye symbol to the left of the bold, black letters CBS on a white background.
Marriott logo in red text with a stylized “M” above the word “Marriott,” and the words “Hotels Resorts Suites” below. The background is light gray.
A digital dashboard with cybersecurity icons and shield symbols connecting devices across a world map, highlighting global online security. One device has a red X alert, while others show green check marks.

Stop met uw VPN en omarm next-gen Zero Trust Network Access (ZTNA)​

Dwing zero-trust, default-deny-beleid af voor gebruikers die toegang hebben tot uw interne resources. Deze aanpak is sneller en veiliger dan een VPN door zijwaartse verplaatsing en backhauling van verkeer te voorkomen.​


Meer informatie
A laptop screen displays a web page titled Active Sessions, showing a list of user sessions with details like user ID, source IP, country flag, access type, application, and timestamps. The background is blue.

Beveilig toegang van derden met sessie-opname en live monitoring​

Krachtige, referentievrije, tijdgebonden Just-in-Time (JIT)-access met Remote Privileged Access Management (RPAM). Bescherming tegen internetdreigingen en dataverlies met Remote Browser Isolation (RBI). Ondersteuning voor BYOD, clientless access en onbeheerde apparaten, voor zowel IT- als OT-omgevingen.​


Meer informatie

Next-gen Zero Trust-security

  • Blue outline icon of a computer monitor with a triangular warning sign containing an exclamation mark in front, suggesting a computer or display error or alert.

    Zero Trust-netwerken

    Een veiliger en sneller alternatief voor oudere VPN's met microsegmentatie, waardoor zijwaartse bewegingen worden verminderd. ​

  • Blue outline icon of an ID card with a user silhouette and horizontal lines, accompanied by a large check mark in a circle, indicating verification or approval.

    Least Privileged Access

    Zero Trust secure access, toegang tot alleen wat nodig is op basis van identiteit, rol, apparaat en netwerkcontext.​

  • Blue outline icon of a computer monitor with a video camera symbol in the top right corner, suggesting video calling or video conferencing.

    Live sessie monitoring

    Remote sessies worden gemonitord, gecontroleerd en opgenomen, compleet met volledig inzicht in gebruikersactiviteiten. ​

Makkelijk te gebruiken​

  • A blue line forms a square on the left, then curves upward into a large arrow pointing diagonally to the top right on a light gray background.

    Eenvoudige implementatie

    Geen ingewikkeld VPN-beleidsbeheer meer. Veilige toegang en connectiviteit kunnen binnen enkele minuten worden ingesteld.​

  • A blue outline of a clock showing 3 o’clock, with bold hour markers at 12, 1, 2, and 3, on a light gray background.

    Just-in-time access

    Gebruikers krijgen alleen tijdelijk toegang tot resources wanneer dat nodig is, met beperkte tijd en nauwkeurige machtigingen.​

  • Blue outline icon of an open laptop connected to a network node below, symbolizing a computer linked to a network. The background is light gray.

    Agentless ZTNA access

    Agentless ZTNA-access elimineert de noodzaak voor software-installatie en maakt een snelle onboarding van externe leveranciers en BYOD-gebruikers mogelijk.​

Van onze tevreden klanten

Wat we nodig hadden was een eenvoudige, snelle en gemakkelijke manier om mensen overal en veilig op afstand toegang te geven tot interne resources. Met Splashtop Secure Workspace hebben we de perfecte oplossing gevonden.

IT Manager, Community College

Van onze tevreden klanten

Mijn ervaring met het product is dat er veel aandacht en moeite is besteed aan het maken ervan en het garanderen dat het veilig is, wat ik erg op prijs stel.

Manager of Technology, Community College District

Van onze tevreden klanten

Ik ben verliefd! Alles waar ik naar op zoek was op het gebied van veilige remote access voor privileged en externe users is in uw product ingebouwd

CTO, a Managed Service Provider

Van onze tevreden klanten

Onze huidige Privileged Access Management-tool is duur en complex in het gebruik. Splashtop Secure Workspace vereenvoudigt niet alleen de dagelijkse workflow aanzienlijk, maar verbetert ook de externe toegang tot kritieke resources met zijn security service edge mogelijkheden

Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital

Van onze tevreden klanten

We zijn blij dat we hebben ontdekt dat Splashtop een veilige accessoplossing voor het bedrijf is, vooral bij het aanpakken van de complexiteit van toegang van derden met Splashtop Secure Workspace.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Van onze tevreden klanten

Splashtop is een van de beste leveranciers waarmee we hebben samengewerkt. Het Splashtop Secure Workspace-team is zeer deskundig, hardwerkend en biedt snel hulp. We hopen onze samenwerking met Splashtop nog vele jaren voort te zetten.

Systems Administrator, A Global Manufacturing Company

Van onze tevreden klanten

We hadden bij andere leveranciers vaak te maken met verschillende uitdagingen, waarbij we, wanneer we hulp nodig hadden, het meestal met een pdf met instructies moesten doen. Jullie team heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we de volledige waarde van jullie oplossing krijgen. Er was geen beter moment om over te stappen naar Splashtop Secure Workspace!

IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company

Van onze tevreden klanten

Splashtop Secure Workspace biedt de ideale oplossing voor onze IT-securityvereisten, beantwoordt aan onze securitybehoeften met één enkel gebruiksvriendelijk platform en leidt tot aanzienlijke besparingen in middelen en inspanningen.

Founder / CEO, Technology Services Provider

A blue outline icon of a laptop with a padlock displayed on the screen, symbolizing cybersecurity or secure online access, on a light gray background.

Beveiligde toegang transformeren met Splashtop Secure Workspace

Yanlin Wang, VP Advanced Technology, legt uit hoe de beveiliging kan worden veranderd door altijd en overal veilige toegang tot bronnen waar dan ook mogelijk te maken

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Blue outline icon of a person’s ID card next to a padlock with a checkmark, symbolizing privacy, security, or protected personal information, on a light background.

Identity en access management uitgelegd: een complete gids voor IAM

In het snel evoluerende digitale landschap is de noodzaak om gevoelige data te beschermen en gebruikerstoegang effectief te beheren nog nooit zo cruciaal geweest.

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Blue line icon of a prison bed and a skull, connected by a line, symbolizing death row or capital punishment, on a light gray background.

Hoe kunt u een XZ Backdoor Supply Chain-aanval beperken

In het digitale tijdperk zijn supply chain-aanvallen uitgegroeid tot een geavanceerde bedreigingsvector, waarbij gebruik wordt gemaakt van de onderlinge verbondenheid van moderne software-ecosystemen.

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Blue icon of a person next to a triangular warning sign with an exclamation mark inside, on a light background.

Toegang van derden beveiligen: de Just-In-Time-aanpak van Splashtop

In de IT-wereld is het duidelijk dat toegang door derden noodzakelijk is, maar dit ook cybersecurityrisico's met zich mee brengen die niet moeten worden onderschat.

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