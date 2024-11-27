Zero Trust vereenvoudigd
Uniform Secure Access Platform met SSE & SASE Services
Stop met uw VPN en omarm next-gen Zero Trust Network Access (ZTNA)
Dwing zero-trust, default-deny-beleid af voor gebruikers die toegang hebben tot uw interne resources. Deze aanpak is sneller en veiliger dan een VPN door zijwaartse verplaatsing en backhauling van verkeer te voorkomen.
Beveilig toegang van derden met sessie-opname en live monitoring
Krachtige, referentievrije, tijdgebonden Just-in-Time (JIT)-access met Remote Privileged Access Management (RPAM). Bescherming tegen internetdreigingen en dataverlies met Remote Browser Isolation (RBI). Ondersteuning voor BYOD, clientless access en onbeheerde apparaten, voor zowel IT- als OT-omgevingen.
Next-gen Zero Trust-security
Zero Trust-netwerken
Een veiliger en sneller alternatief voor oudere VPN's met microsegmentatie, waardoor zijwaartse bewegingen worden verminderd.
Least Privileged Access
Zero Trust secure access, toegang tot alleen wat nodig is op basis van identiteit, rol, apparaat en netwerkcontext.
Live sessie monitoring
Remote sessies worden gemonitord, gecontroleerd en opgenomen, compleet met volledig inzicht in gebruikersactiviteiten.
Makkelijk te gebruiken
Eenvoudige implementatie
Geen ingewikkeld VPN-beleidsbeheer meer. Veilige toegang en connectiviteit kunnen binnen enkele minuten worden ingesteld.
Just-in-time access
Gebruikers krijgen alleen tijdelijk toegang tot resources wanneer dat nodig is, met beperkte tijd en nauwkeurige machtigingen.
Agentless ZTNA access
Agentless ZTNA-access elimineert de noodzaak voor software-installatie en maakt een snelle onboarding van externe leveranciers en BYOD-gebruikers mogelijk.
Van onze tevreden klanten
Wat we nodig hadden was een eenvoudige, snelle en gemakkelijke manier om mensen overal en veilig op afstand toegang te geven tot interne resources. Met Splashtop Secure Workspace hebben we de perfecte oplossing gevonden.
IT Manager, Community College
Van onze tevreden klanten
Mijn ervaring met het product is dat er veel aandacht en moeite is besteed aan het maken ervan en het garanderen dat het veilig is, wat ik erg op prijs stel.
Manager of Technology, Community College District
Van onze tevreden klanten
Ik ben verliefd! Alles waar ik naar op zoek was op het gebied van veilige remote access voor privileged en externe users is in uw product ingebouwd
CTO, a Managed Service Provider
Van onze tevreden klanten
Onze huidige Privileged Access Management-tool is duur en complex in het gebruik. Splashtop Secure Workspace vereenvoudigt niet alleen de dagelijkse workflow aanzienlijk, maar verbetert ook de externe toegang tot kritieke resources met zijn security service edge mogelijkheden
Systems Engineer, Nationally Ranked Hospital
Van onze tevreden klanten
We zijn blij dat we hebben ontdekt dat Splashtop een veilige accessoplossing voor het bedrijf is, vooral bij het aanpakken van de complexiteit van toegang van derden met Splashtop Secure Workspace.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Van onze tevreden klanten
Splashtop is een van de beste leveranciers waarmee we hebben samengewerkt. Het Splashtop Secure Workspace-team is zeer deskundig, hardwerkend en biedt snel hulp. We hopen onze samenwerking met Splashtop nog vele jaren voort te zetten.
Systems Administrator, A Global Manufacturing Company
Van onze tevreden klanten
We hadden bij andere leveranciers vaak te maken met verschillende uitdagingen, waarbij we, wanneer we hulp nodig hadden, het meestal met een pdf met instructies moesten doen. Jullie team heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat we de volledige waarde van jullie oplossing krijgen. Er was geen beter moment om over te stappen naar Splashtop Secure Workspace!
IT Network and Cybesecurity Manager, A Global Manufacturing Company
Van onze tevreden klanten
Splashtop Secure Workspace biedt de ideale oplossing voor onze IT-securityvereisten, beantwoordt aan onze securitybehoeften met één enkel gebruiksvriendelijk platform en leidt tot aanzienlijke besparingen in middelen en inspanningen.
Founder / CEO, Technology Services Provider
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