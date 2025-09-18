Mac Remote Desktop Software by Splashtop

Remote Desktop Software voor MacOS
Remote computer access van en naar Mac-computers
Verbeter uw workflow met de beste Mac remote desktop-oplossing
Werk overal!
Waar u ook bent, u bent altijd verbonden met uw Mac-computers. Werk vanuit huis, op de luchthaven, in een ander land of waar dan ook ter wereld.
Onbeperkte flexibiliteit
Krijg op afstand toegang tot uw Macs vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat. Gebruik uw Mac om toegang te krijgen tot andere apparaten. Het maakt niet uit welk apparaat u bij de hand heeft en waartoe u toegang nodig heeft, Splashtop maakt het mogelijk.
Verhoog de productiviteit
Krijg toegang tot elk bestand en gebruik alle apps op uw externe computer terwijl u werkt via krachtige verbindingen. Het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt.
Superieure gebruikerservaring
Installeer het in slechts een paar minuten en start met slechts één klik externe verbindingen vanaf elk apparaat. Gebruiksvriendelijke remote desktoptoegang die het werken op afstand naadloos maakt.
4 belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor Mac
Cross-platform Ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac OS- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos op laptops, tablets en smartphones.
Gebruiksgemak
Splashtop is ontworpen om gebruiksvriendelijk te zijn, zelfs voor mensen die niet technisch onderlegd zijn. Maak snel en eenvoudig verbinding met uw Mac-computers en begin op afstand te werken, zonder dat u enige gespecialiseerde kennis of training nodig heeft.
Hoogwaardige verbindingen
Krijg overal ter wereld toegang tot uw Mac-computers met minimale vertraging. 4K-streaming met maximaal 60 fps en lage latency geeft u een eersteklas remote desktopverbinding.
Veilig en compliant
Splashtop gebruikt geavanceerde securitymaatregelen om ervoor te zorgen dat remote access tot Mac-computers veilig is. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.
Hoe u een Remote Desktop-app voor Mac gebruikt
U kunt Splashtop remote desktop-software in slechts een paar snelle stappen instellen . Zodra u uw Splashtop-account heeft aangemaakt en de Splashtop remote desktop-app op uw Mac-computers en andere apparaten heeft gedownload, bent u helemaal klaar!
Wanneer u vervolgens verbinding wilt maken met uw computer, kunt u de Splashtop-app op uw apparaat openen en op de computer klikken waartoe u toegang wilt om de externe verbinding tot stand te brengen. U ziet het scherm van uw externe computer op uw lokale apparaat en bedient hem alsof u er echt achter zit.
Bekijk onze Splashtop remote desktop voor Mac-downloads.
Creëer mogelijkheden voor externe werknemers, IT-teams en meer
Splashtop remote desktopsoftware is ontworpen om een breed scala aan professionals te ondersteunen die overal veilige, krachtige toegang tot Mac-computers nodig hebben.
Externe werknemers - Werknemers kunnen thuis of onderweg verbinding maken met hun Macs op kantoor en toegang krijgen tot bestanden, apps en alle informatie met dezelfde snelheid en betrouwbaarheid alsof ze ter plaatse zouden zijn.
IT-supportteams – Helpdeskmedewerkers en MSP's kunnen snelle, onbeheerde toegang tot Macs bieden voor het oplossen van problemen, patches en onderhoud. Met Splashtop Enterprise of Splashtop Remote Support kunnen IT-teams apparaten veilig en op schaal beheren.
Creatives en designers - Professionals op het gebied van videobewerking, ontwerp en animatie profiteren van Splashtop's 4K-streaming, prestaties met lage latency en ondersteuning voor tablets zoals Wacom. Dit maakt het gemakkelijk om op afstand aan veeleisende creatieve projecten te werken zonder concessies te doen aan de kwaliteit.
Docenten en studenten – Scholen en universiteiten kunnen de toegang tot computerruimtes uitbreiden naar Macs voor hybride of extern leren, zodat studenten vanaf elke locatie gespecialiseerde applicaties kunnen gebruiken.
Verbeter uw Mac Remote Desktop-ervaring met Splashtop
Apple 's ingebouwde remote desktop-applicatie voor MacOS mist veel geavanceerde functies die software van derden wel biedt. Splashtop onderscheidt zich door een uitgebreide oplossing te bieden voor Mac-gebruikers die robuuste en flexibele remote access nodig hebben.
Splashtop maakt naadloze platformonafhankelijke verbindingen mogelijk, waardoor u vanaf uw Mac op afstand toegang hebt tot Windows-, Linux-, iOS- en Android-apparaten. Dit maakt remote access eenvoudig en probleemloos.
Van onze tevreden klanten
Ik gebruikte eerder andere remote desktoptools, maar ik kreeg problemen met die software. Toen ontdekte ik Splashtop. Het is geweldig en erg Mac-vriendelijk. Bedankt voor een geweldig product.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association
Van onze tevreden klanten
Werkt geweldig voor mijn bedrijf en de prijs is de reden dat ik het koos in plaats van andere producten met vergelijkbare mogelijkheden.
Scott Evans, Digital Wave LLC
Van onze tevreden klanten
Ik moet u gewoon even vertellen hoezeer ik onder de indruk ben van Splashtop Remote Access voor Mac. Splashtop laat me doen wat ik moet doen - buffers kopiëren/plakken , bestandsoverdrachten, verbazingwekkend vloeiende remote graphics, enz. Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Ik ben heel erg onder de indruk.
Gregory F. Welch, Professor and AdventHealth Endowed Chair in Healthcare Simulation
Van onze tevreden klanten
Tot nu toe ben ik erg onder de indruk. Ik moest een show leveren aan ABC, dus opende ik Adobe Premiere op mijn externe computer, deed het werk dat ik moest doen en kon de show bekijken en beluisteren. De latency is zo laag dat ik het gevoel had dat ik aan echt het werk was op die computer. Dat is precies wat ik nodig heb. Alles is duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken.
Brian Davids