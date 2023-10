Het beste VDI-alternatief voor de volgende generatie externe en hybride computerlabs

IT-beheerders van onderwijsinstellingen kunnen specifieke tijden plannen en de machtigingen voor studenten voor toegang tot laboratoriumcomputers beheren via een gecentraliseerde beheerdersconsole, waardoor IT-beheerders strakke controle hebben over de toegang en het gebruik.

Meest geschikt voor hybride leren

Een combinatie van leren in de klas en leren op afstand is de toekomst en Splashtop is de meest geschikte partner voor externe toegang. Studenten kunnen op de campus op de laboratoriumcomputers werken en kunnen ook vanuit huis op afstand toegang krijgen tot dezelfde computers. IT kan hetzelfde platform gebruiken om studenten en docenten op elk apparaat en waar dan ook ondersteuning op afstand te bieden.