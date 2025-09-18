Het beste VDI-alternatief voor de volgende generatie externe en hybride computerlabs

Het beste VDI-alternatief voor veilige, krachtige remote access
Met Splashtop profiteren honderdduizenden bedrijven, scholen en overheidsinstellingen van hoogwaardige, snel te implementeren remote access tot bestaande Windows-, Mac- en Linux-computers, servers en virtuele machines.
De echte uitdagingen als u vandaag de dag nog vertrouwt op traditionele VDI
Hoewel Virtual Desktop Infrastructure (VDI)-oplossingen op grote schaal worden gebruikt, vinden veel organisaties het steeds moeilijker om ze te beheren in de hybride werkomgeving van vandaag. Veelvoorkomende uitdagingen zijn onder meer:
Hoge kosten – VDI vereist aanzienlijke investeringen vooraf in servers, opslag en licenties, plus doorlopend onderhoud. Deze kosten maken het moeilijk voor kleinere IT-teams en groeiende organisaties om op te schalen.
Complexe installatie en beheer – Het implementeren en beheren van VDI vereist vaak gespecialiseerde expertise, toegewijde infrastructuur en continu toezicht, wat een onnodige werkdruk voor IT-personeel met zich meebrengt.
Prestatiebeperkingen – Eindgebruikers hebben vaak te maken met latency, knelpunten in de bandbreedte of een slechte ervaring bij het openen van resource-intensieve apps, met name in creatieve, ontwerp- of technische workflows.
Beveiligingsproblemen – Hoewel VDI gegevens centraliseert, kunnen verkeerd geconfigureerde systemen, verouderde patches of kwetsbaarheden in de VDI-omgeving zelf gevoelige informatie blootleggen. Om bij te blijven met steeds evoluerende dreigingen zijn constante waakzaamheid en extra beschermingslagen vereist.
Beperkte toegankelijkheid – Traditionele VDI-opstellingen hebben vaak moeite om naadloze toegang te bieden op alle apparaten en besturingssystemen. Externe werknemers kunnen te maken krijgen met beperkingen of compatibiliteitsproblemen wanneer ze verbinding proberen te maken vanaf persoonlijke of mobiele apparaten.
Deze nadelen benadrukken waarom veel organisaties op zoek zijn naar flexibele, veilige en goedkopere alternatieven zoals Splashtop, dat krachtige remote access biedt zonder de zware infrastructuureisen van VDI.
VDI- en DaaS-uitdagingen overwinnen met remote desktopoplossingen
Remote desktopsoftware zoals Splashtop is een modern alternatief voor traditionele VDI- en DaaS-modellen. Door de noodzaak van dure infrastructuur en complex beheer weg te nemen, helpt Splashtop organisaties de meest voorkomende pijnpunten te overwinnen.
Lagere kosten – Elimineer dure servers, opslag en licenties die gekoppeld zijn aan VDI. Splashtop biedt veilige toegang zonder de zware overhead.
Eenvoudige implementatie – Ga snel aan de slag met lichtgewicht software in plaats van langdurige infrastructuurprojecten. IT-teams kunnen de toegang direct schalen voor alle gebruikers en apparaten.
Hoogwaardige ervaring - Splashtop biedt streaming met lage latency van 4K-kwaliteit die veeleisende applicaties ondersteunt die worden gebruikt door ontwerpers, ingenieurs en mediaprofessionals.
Beveiliging op bedrijfsniveau – Alle verbindingen zijn beveiligd met TLS- en 256-bits AES-encryptie, multi-factor-authenticatie, apparaatverificatie en naleving van standaarden zoals SOC 2, ISO 27001, HIPAA, AVG en GDPR.
Platformonafhankelijke toegankelijkheid - Gebruikers hebben toegang tot werkdesktops en apps vanaf Windows, MacOS, Linux, iOS, Androiden Chromebooks, waardoor echte apparaatflexibiliteit ontstaat voor hybride en externe werknemers.
Waarom klanten Splashtop kiezen als hun favoriete VDI-alternatief
Met VDI is er niet genoeg GPU-power. Daardoor, samen met alle vertraging, het opstarten en de kosten werkte het niet. Je kunt Adobe of (Autodesk) Maya niet op een VDI draaien. Je zou wat vectordingen kunnen doen, maar heel weinig.
Splashtop werkt gewoon. We hebben iMac Pro's in de lokalen op school. Leerlingen kunnen op afstand werken met Chromebooks en alles werkt voor hen.
Gary Cendrowski, Director of Technology & Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Waarom klanten Splashtop kiezen als hun favoriete VDI-alternatief
Splashtop werkt gewoon. We hebben iMac Pro's in de lokalen op school. Leerlingen kunnen op afstand werken met Chromebooks en alles werkt voor hen.
Chris Gilbert, Application Technical Analyst, College of Fine, Performing, and Communication Arts, Wayne State University
Splashtop Remote Desktop vergeleken met traditionele VDI/DaaS: Gedetailleerde vergelijking
Splashtop
VDI/DaaS
Performance
Gebruikers krijgen betrouwbare, krachtige remote sessies waarmee ze zelfs resource-intensieve taken kunnen uitvoeren, zoals videobewerking, grafisch ontwerp, het maken van animaties, coding en nog veel meer met een lage latency. Splashtop ondersteunt NVIDIA- en AMD GPU-versnelling.
De DaaS- en VDI-infrastructuur kunnen zich vele honderden kilometers verderop bevinden, wat resulteert in een trage remote accesservaring, wat de productiviteit belemmert.
Gebruikerservaring
Naast krachtige remote sessies zorgen extra functies zoals bestandsoverdracht via drag-and-drop, echte ondersteuning voor meerdere monitoren, 4:4:4 kleurmodus, high-fidelity audio en de mogelijkheid om USB-apparaten zoals styluspennen/tablets om te leiden, voor een meeslepende remote accesservaring, net alsof u echt op de externe computer werkt.
Geen uitgebreide functieset die de productiviteit verhoogt en een naadloze gebruikerservaring mogelijk maakt tijdens remote sessies.
Softwarelicenties
Er zijn geen extra softwarelicenties vereist. Gebruikers hebben toegang tot de werkcomputers en kunnen bestaande gelicentieerde applicaties gebruiken, net zoals ze dat op de campus zouden doen.
Veel van de bestaande apps zouden verschillende licenties moeten hebben die virtualisatie dekken. Sommige softwareleveranciers staan zelfs niet toe dat hun software wordt gevirtualiseerd, omdat ze de licenties niet goed bij kunnen houden, en degenen die wel virtualisatielicenties aanbieden, vragen vaak een hoge bedragen. Door alle softwareleveranciers te betrekken bij het opnieuw licentiëren zullen de complexiteit, de kosten en de tijd van het licentiebeheer toenemen.
Tijd om te implementeren
Binnen enkele minuten operationeel.
VDI-implementatie kan maanden duren / DaaS kost vaak weken. Het kan maanden duren om verschillende software-leveranciers te betrekken bij het aanvragen van nieuwe licenties voor virtualisatiegebruik.
Toegang voor studenten plannen
IT-beheerders kunnen specifieke tijden plannen en machtigingen voor werknemers beheren om toegang te krijgen tot computers via een gecentraliseerde beheerdersconsole, waardoor IT-beheerders strakke controle hebben over toegang en gebruik.
Geen inherente planningsmogelijkheden.
Gemaakte kosten en mogelijkheid om bestaande investeringen te benutten
Betaal voor gelijktijdige gebruikerslicenties en maak gebruik van bestaande investeringen in computers. Met fysieke computers (CapEx) kunnen instellingen hun budget beter beheren en controleren.
De bedrijfskosten (OpEx) kunnen zeer hoog zijn, vooral wanneer deze gebaseerd zijn op basis van gebruik of vraag. Hoog gebruik drijft de prijs aanzienlijk op. Denk eraan dat veel gebruikers vergeten uit te loggen bij hun VDI-cloud die dan ongebruikt blijft draaien.
Gegevensbeveiliging en privacy
Alle gegevens bevinden zich op kantoor.
Met DaaS zijn zorgvuldige beoordeling en monitoring vereist om de privacy van gebruikers te beschermen wanneer gegevens in de cloud worden opgeslagen. Er zijn aanvullende compliancevereisten voor dataprivacy, overhead en risico's.
Mac-ondersteuning
Veel bedrijven gebruiken zowel Windows- als Mac-computers. Splashtop levert een consistente gebruikerservaring op Windows en Macs.
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Mogelijkheid om samen te werken tijdens remote sessies
Meerdere gebruikers kunnen deelnemen aan een remote sessie en samenwerken met collega's op dezelfde computer.
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Geconsolideerd platform voor remote access en support
Splashtop Enterprise biedt ook remote supportmogelijkheden waarmee IT-teams computers kunnen beheren en monitoren, en on-demand support kunnen bieden aan werknemers, waar ze ook zijn.
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Meest geschikt voor hybride werk
De combinatie van persoonlijk werken en werken op afstand is de toekomst, en Splashtop is de meest geschikte partner voor remote access. Werknemers kunnen op kantoor op hun computers werken en hebben vanuit huis op afstand toegang tot dezelfde computers. IT kan hetzelfde platform gebruiken voor endpointmanagement en voor het bieden van remote support, op elk apparaat, waar dan ook.
Niet geschikt voor een hybride werkomgeving.
Splashtop wordt door meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd gebruikt. Lees meer over Splashtop Enterprise.