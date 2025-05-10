FAQ en technische ondersteuning

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Splashtop technische support

We zijn hier om te helpen. Kies hieronder een supportsite om aan de slag te gaan.

Business Remote Access Icon

Splashtop Business Support

Voor Splashtop Remote Access, Remote Support, Enterprise, Autonomous Endpoint Management, SOS en SRS Premium

Supportartikelen, een ticket openen, chatsupport, telefonische ondersteuning


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Splashtop On‑Prem Support

Voor Splashtop On‑Prem

Supportartikelen, open een ticket


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Splashtop Personal Support

Voor Splashtop Personal en add-ons

Supportartikelen, open een ticket


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Support voor andere producten

  • Splashtop Classroom

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  • Mirroring360

    Krijg ondersteuning

  • Whiteboard (1 & 2)

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  • XDisplay

    Krijg ondersteuning

  • Secure Workspace

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Als u hulp krijgt van een geverifieerde derde partij, ga dan verder volgens de instructies naar sos.splashtop.com.

Ons doel is om u de beste Remote Desktop-ervaring te bieden

We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we de meest betrouwbare remote access-infrastructuur hebben. Onze deskundigen zijn beschikbaar om hulp te bieden wanneer u het nodig heeft.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Snelle technische ondersteuning

Ons team, gevestigd in de VS, beschikt over back-up over de hele wereld om u altijd, ook buiten de Amerikaanse werkuren, te kunnen ondersteunen bij problemen. Geen onvindbare telefoonnummers, geen geautomatiseerde antwoorden en geen lange wachttijden. Wij weten hoe belangrijk het is om u zo snel mogelijk te helpen. Andere remote access bedrijven zijn berucht vanwege hun lange wachttijden en onbereikbare mensen. Bij Splashtop is ons behulpzame supportteam gemakkelijk te bereiken via telefoon, e-mail en vragen via onze supportsite. We verwachten niet dat u problemen zult ondervinden met Splashtop, maar mocht dat toch het geval zijn, dan staan we klaar om u te helpen.

Reading why IT support needs reliable remote access

Betrouwbare remote access

Wanneer u onderweg werkt, heeft u een betrouwbare remote access-oplossing nodig. Het kan zijn dat moet inloggen op uw werkcomputer om een rapport af te ronden, of een klant te helpen die problemen ondervindt. Hoe dan ook: tijd is geld en daarom is slecht werkende remote access-software is niet voldoende. Met dit in gedachten is ons platform gebouwd. U krijgt snelle verbindingen in realtime wanneer u op afstand een apparaat bedient, zodat u altijd een probleemloze remote access ervaring heeft.

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