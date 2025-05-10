FAQ en technische ondersteuning

Splashtop technische support
We zijn hier om te helpen. Kies hieronder een supportsite om aan de slag te gaan.
Splashtop Business Support
Voor Splashtop Remote Access, Remote Support, Enterprise, Autonomous Endpoint Management, SOS en SRS Premium
Supportartikelen, een ticket openen, chatsupport, telefonische ondersteuning
Splashtop On‑Prem Support
Voor Splashtop On‑Prem
Supportartikelen, open een ticket
Splashtop Personal Support
Voor Splashtop Personal en add-ons
Supportartikelen, open een ticket
Support voor andere producten
Splashtop ClassroomKrijg ondersteuning
Mirroring360Krijg ondersteuning
Whiteboard (1 & 2)Krijg ondersteuning
XDisplayKrijg ondersteuning
Secure WorkspaceVraag support aan
Als u hulp krijgt van een geverifieerde derde partij, ga dan verder volgens de instructies naar sos.splashtop.com.
Ons doel is om u de beste Remote Desktop-ervaring te bieden
We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat we de meest betrouwbare remote access-infrastructuur hebben. Onze deskundigen zijn beschikbaar om hulp te bieden wanneer u het nodig heeft.
Snelle technische ondersteuning
Ons team, gevestigd in de VS, beschikt over back-up over de hele wereld om u altijd, ook buiten de Amerikaanse werkuren, te kunnen ondersteunen bij problemen. Geen onvindbare telefoonnummers, geen geautomatiseerde antwoorden en geen lange wachttijden. Wij weten hoe belangrijk het is om u zo snel mogelijk te helpen. Andere remote access bedrijven zijn berucht vanwege hun lange wachttijden en onbereikbare mensen. Bij Splashtop is ons behulpzame supportteam gemakkelijk te bereiken via telefoon, e-mail en vragen via onze supportsite. We verwachten niet dat u problemen zult ondervinden met Splashtop, maar mocht dat toch het geval zijn, dan staan we klaar om u te helpen.
Betrouwbare remote access
Wanneer u onderweg werkt, heeft u een betrouwbare remote access-oplossing nodig. Het kan zijn dat moet inloggen op uw werkcomputer om een rapport af te ronden, of een klant te helpen die problemen ondervindt. Hoe dan ook: tijd is geld en daarom is slecht werkende remote access-software is niet voldoende. Met dit in gedachten is ons platform gebouwd. U krijgt snelle verbindingen in realtime wanneer u op afstand een apparaat bedient, zodat u altijd een probleemloze remote access ervaring heeft.