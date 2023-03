FAQ en technische ondersteuning

Ons team, gevestigd in de VS, beschikt over back-up over de hele wereld om u altijd, ook buiten de Amerikaanse werkuren, te kunnen ondersteunen bij problemen. Geen onvindbare telefoonnummers, geen geautomatiseerde antwoorden en geen lange wachttijden. Wij weten hoe belangrijk het is om u zo snel mogelijk te helpen. Andere remote access bedrijven zijn berucht vanwege hun lange wachttijden en onbereikbare mensen. Bij Splashtop is ons behulpzame supportteam gemakkelijk te bereiken via telefoon, e-mail en vragen via onze supportsite. We verwachten niet dat u problemen zult ondervinden met Splashtop, maar mocht dat toch het geval zijn, dan staan we klaar om u te helpen.