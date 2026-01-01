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Laatste persberichten en media-aandacht
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Persberichten
Splashtop zet zijn expertise in externe toegang in tegen oplichters met de lancering van Shield
Persberichten
Splashtop voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot “Leader” in de ITreview Grid Award
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Splashtop erkend in de 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor remote desktop-software
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Splashtop wint de 2026 Visionary Spotlight Award voor verenigd platform voor autonoom endpointbeheer
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Splashtop introduceert Splashtop Live, een nieuwe reeks community-evenementen voor IT- en MSP-professionals om te leren, contact te leggen en operations te vereenvoudigen
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Splashtop werkt samen met Misora Connect om mogelijkheden voor onderhoud op afstand te versterken
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Splashtop-onderzoek toont aan dat onderhoud van eindpunten de helft van de IT-capaciteit opslokt
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Splashtop ontvangt de Top Rated Award 2026 van TrustRadius
Persberichten
Splashtop erkend in verschillende G2-rapporten voor het vereenvoudigen van modern IT-beheer
Persberichten
Splashtop kondigt partnerschapsovereenkomst aan met Hitachi High-Tech
Mediadekking
Rippling adds Splashtop remote access for IT teams
Mediadekking
Splashtop Powers Remote Support Within Rippling
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