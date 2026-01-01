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Pers

Laatste persberichten en media-aandacht

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Persberichten

Splashtop zet zijn expertise in externe toegang in tegen oplichters met de lancering van Shield

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Persberichten

Splashtop voor het vijfde jaar op rij uitgeroepen tot “Leader” in de ITreview Grid Award

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Persberichten

Splashtop erkend in de 2026 Gartner Peer Insights™ Voice of the Customer voor remote desktop-software

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Persberichten

Splashtop wint de 2026 Visionary Spotlight Award voor verenigd platform voor autonoom endpointbeheer

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Persberichten

Splashtop introduceert Splashtop Live, een nieuwe reeks community-evenementen voor IT- en MSP-professionals om te leren, contact te leggen en operations te vereenvoudigen

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Persberichten

Splashtop werkt samen met Misora Connect om mogelijkheden voor onderhoud op afstand te versterken

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Persberichten

Splashtop-onderzoek toont aan dat onderhoud van eindpunten de helft van de IT-capaciteit opslokt

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Persberichten

Splashtop ontvangt de Top Rated Award 2026 van TrustRadius

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Persberichten

Splashtop erkend in verschillende G2-rapporten voor het vereenvoudigen van modern IT-beheer

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Persberichten

Splashtop kondigt partnerschapsovereenkomst aan met Hitachi High-Tech

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Mediadekking

Rippling adds Splashtop remote access for IT teams

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Mediadekking

Splashtop Powers Remote Support Within Rippling

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