Beyond Digital Solutions vermindert het aantal bezoeken ter plaatse en herstelt 90% van de problemen met Digital Signage op afstand
Digitale campagnes verbeteren en tegelijkertijd meer dan 7.000 digital signage schermen in twee continenten beheren met Splashtop Enterprise
In één oogopslag
De uitdaging
Beyond Digital Solutions moest zorgen voor een uitstekende gebruikerservaring op meer dan 7.000 digital signage schermen verspreid over het VK, Europa, Canada en de VS.
De oplossing
Ze maakten gebruik van Splashtop Enterprise om downtime te minimaliseren, werken op afstand mogelijk te maken en on-demand support te bieden aan klanten terwijl ze allerlei digital signage software beheerden.
Resultaat
Beyond Digital Solutions bespaart nu jaarlijks bijna 25.000 kilometer per klant voor bezoeken ter plaatse. Hierdoor kunnen ze betere service leveren en de technologische mogelijkheden uitbreiden om hun aanbod te vergroten.
Van Beyond Digital Solutions
Splashtop voldeed aan al onze eisen. Met één schaalbare oplossing konden we onze schermen overal op afstand bedienen en een grote verscheidenheid aan apparaten voor klanten en intern personeel ondersteunen. Allemaal met niet-invasieve en veilige software die on-demand geactiveerd kon worden.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert
De uitdaging: het beheren van een verscheidenheid aan narrowcasting apparaten en software op verschillende continenten
Beyond Digital Solutions, gevestigd in Newcastle, Engeland, is een communicatiebureau dat content, creativiteit en technologie met elkaar verbindt. Van digitale menukaarten voor de horeca tot interne communicatieschermen, ze werken in alle sectoren en bieden meeslepende digitale communicatieoplossingen die de manier beïnvloeden waarop mensen met consumentenmerken omgaan. Ze beheren 7.000 (maar het worden er dagelijks meer) digitale schermen voor klanten in heel Europa, de VS en Canada.
Michael Thompson, Digital Architect en Digital Signage Expert, fungeert als verbindingspunt tussen klanten en een intern team van 25 mensen. Hij zorgt voor de beste UX voor elke campagne door de eisen van de klant af te stemmen op de inspanningen van ingenieurs, creatieven en digital signage-experts. Hij werkt ook samen met ontwikkelaars aan portalen en backendsystemen om te zorgen voor een naadloze integratie van digital signage software voor elke campagne.
Beyond Digital Solutions moet de eisen van elke klant en campagne in overweging nemen om de beste digital signage software voor hun behoeften te kiezen. "We gebruiken een verscheidenheid aan technologie," - legt Michael uit - "waaronder hybride etalageschermen om het publiek van buitenaf te volgen, en eye-tracking technologie om de aandacht van het publiek te analyseren of het conversiepercentage te meten."
Hoewel ze al 12 jaar met remote software hebben gewerkt, voelde Beyond Digital Solutions de behoefte om een efficiëntere aanbieder te vinden. Hun vorige leverancier bleef de prijzen verhogen zonder nieuwe functies toe te voegen of de stabiliteit van de software te verbeteren.
Beyond Digital Solutions was op zoek naar een stabiele oplossing die:
Zorgt voor maximale compatibiliteit met de software die ze gebruiken
Verstoringen op schermen snel op kan lossen
Onmiddellijke, on-demand support kan bieden aan klanten en intern personeel op elk apparaat of besturingssysteem
De oplossing: Minimale downtime, betere ondersteuning en werken op afstand mogelijk maken met Splashtop Enterprise
De nieuwe oplossing moest compatibel zijn met al hun digital signage software. Het moest ook efficiënte ondersteuning aan klanten en medewerkers mogelijk maken, zodat ze snel konden ingrijpen en problemen op de schermen konden oplossen. Beyond Digital was ook op zoek naar een oplossing waarvoor geen installatie nodig was en die met elk apparaat of besturingssysteem zou werken. Voortaan wilden ze hun klanten de best mogelijke ervaring bieden.
Michael onderzocht en testte verschillende tools, waaronder TeamViewer, voordat hij LogMeIn verving door Splashtop Enterprise. Geen enkele bood de stabiliteit, extra functies of live ondersteuning die Beyond Digital nodig had, laat staan tegen een redelijke prijs. Splashtop voldeed echter aan al hun eisen en paste in hun budget.
Met Splashtop Enterprise was Beyond Digital Solutions in staat om:
Minimale downtime van hun digital signage campagnes te realiseren. Splashtop stelde hun servicedesk in staat om dagelijks gemakkelijk meer dan 200 machines te controleren en te ondersteunen, waarbij bezoeken ter plaatse werden vervangen door slechts een paar klikken op afstand.
Meer flexibiliteit en concurrentievermogen te realiseren. Met de mogelijkheid om alle software op afstand te kiezen en te beheren, kon Beyond Digital digitale campagnes op maat maken voor hun klanten.
Klanten en medewerkers bijstaan met een veilige, niet-invasieve remote supporttool. On-demand geactiveerd zonder lokale installatie of onderhoud.
IT-medewerkers kunnen tegelijkertijd toegang krijgen tot en werken op dezelfde machine, zonder uitgelogd te zijn uit hun sessies, voor een efficiënter proces van probleemoplossing.
Stel werknemers in staat om op afstand te werken vanaf hun eigen apparaten. Met snelle ondersteuning van en toegang tot high-end workstations en programma's, ongeacht hun besturingssysteem.
Resultaten: Beyond Digital Solutions verkleint hun ecologische footprint en verhoogt tegelijkertijd de efficiëntie van hun digitale campagnes.
Tijdens de migratie van hun vorige provider implementeerde Beyond Digital Solutions Splashtop in een paar dagen zonder downtime. "Het voelde alsof ik de ene dag het kantoor verliet en toen ik de volgende dag terugkwam, logden we gewoon op een andere applicatie in en klikten we op een andere knop. Zonder pijnpunten," aldus Jonathan Peachey, IT Manager.
Vandaag is Splashtop de toepassing die Beyond Digital het meest gebruikt om de naadloze uitvoering van campagnes te garanderen, vanuit een technisch en UX standpunt. Hoewel hun meer dan 7.000 schermen verspreid zijn over twee continenten, kunnen ze tot 90% van de problemen op afstand oplossen, waardoor verstoringen worden vermeden of geminimaliseerd en kosten in verband met bezoeken ter plaatse worden bespaard.
In het eerste jaar konden ze de meeste problemen op afstand oplossen, wat gemiddeld 15.000 kilometer rijden en ruwweg 4 ton CO2-uitstoot per klant bespaarde. Nu kan Beyond Digital nieuwe technologie implementeren die bij andere leveranciers onmogelijk te beheren was, waardoor ze hun aanbod aan klanten verbreden en een concurrentievoordeel krijgen. "Tot nu toe draaien we 90% van onze activiteiten op Windows, maar Splashtop stelt ons in staat om te kijken naar nieuwe digital signage machines, zoals Android en Linux, waarvan de prestaties in de afgelopen periode aanzienlijk zijn verbeterd," aldus Michael.
Details
Over Beyond Digital Solutions
Beyond Digital Solutions, gevestigd in Newcastle, Engeland, is expert in het creëren van content voor digitale schermen. Van digitale menukaarten voor de horeca tot interne communicatieschermen, ze werken in alle sectoren en bieden meeslepende digitale communicatieoplossingen die de manier beïnvloeden waarop mensen met consumentenmerken omgaan.
Wat klanten zeggen
Meerdere mensen kunnen verbinding maken met dezelfde machine. Dat is een briljante functie die we nergens anders hebben gezien.
Michael Thompson, Digital Architect and Digital Signage Expert