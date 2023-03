Beyond Digital Solutions vermindert het aantal bezoeken ter plaatse en herstelt 90% van de problemen met Digital Signage op afstand

Beyond Digital Solutions, gevestigd in Newcastle, Engeland, is een communicatiebureau dat content, creativiteit en technologie met elkaar verbindt. Van digitale menukaarten voor de horeca tot interne communicatieschermen, ze werken in alle sectoren en bieden meeslepende digitale communicatieoplossingen die de manier beïnvloeden waarop mensen met consumentenmerken omgaan. Ze beheren 7.000 (maar het worden er dagelijks meer) digitale schermen voor klanten in heel Europa, de VS en Canada.

Michael Thompson, Digital Architect en Digital Signage Expert, fungeert als verbindingspunt tussen klanten en een intern team van 25 mensen. Hij zorgt voor de beste UX voor elke campagne door de eisen van de klant af te stemmen op de inspanningen van ingenieurs, creatieven en digital signage-experts. Hij werkt ook samen met ontwikkelaars aan portalen en backendsystemen om te zorgen voor een naadloze integratie van digital signage software voor elke campagne.

Beyond Digital Solutions moet de eisen van elke klant en campagne in overweging nemen om de beste digital signage software voor hun behoeften te kiezen. "We gebruiken een verscheidenheid aan technologie," - legt Michael uit - "waaronder hybride etalageschermen om het publiek van buitenaf te volgen, en eye-tracking technologie om de aandacht van het publiek te analyseren of het conversiepercentage te meten."

Hoewel ze al 12 jaar met remote software hebben gewerkt, voelde Beyond Digital Solutions de behoefte om een efficiëntere aanbieder te vinden. Hun vorige leverancier bleef de prijzen verhogen zonder nieuwe functies toe te voegen of de stabiliteit van de software te verbeteren.

Beyond Digital Solutions was op zoek naar een stabiele oplossing die: