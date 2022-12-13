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Oplossingen voor veilige remote access en support

Mensen, teams en organisaties voorzien van veilige, betrouwbare en krachtige remote access en supportoplossingen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.

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Splashtop oplossingen

Er is een oplossing voor elke rol, behoefte en branche. Vind degene die bij u past.

Externe werknemers

Maak naadloos verbinding met uw kantoorwerkplek, waar u ook bent.

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IT-support en helpdesk

Bied directe remote support voor beheerde en onbeheerde apparaten.

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Endpointmanagement en security

Automatiseer patching, bewaak de status van apparaten en beveilig endpoints in realtime.

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MSPs

Lever premium remote services aan klanten en vereenvoudig het beheer.

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OEM

Integreer Splashtop remote access screen mirroring in uw oplossingen.

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Beheer van kwetsbaarheden en patches

Automatiseer updates voor besturingssystemen en software van derden en beperk beveiligingsrisico's efficiënt.

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RDP/VPN Alternatief

Vervang RDP/VPN-infrastructuur door veilige, snelle remote access.

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VDI/DaaS-alternatief

High-performance, snel in te zetten remote access tot bestaande Windows, Mac & Linux computers, servers en virtual machines.

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On-prem implementatie

Zelfgehoste remote access en support om aan uw security- en compliancevereisten te voldoen.

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Remote support voor IoT

Beheer IoT-apparaten en los problemen naadloos op zonder onsite IT-teams.

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Ondersteuning op locatie

Verbind experts en teams op locatie met door AR ondersteunde remote support en los problemen sneller op.

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Remote access via RDP/SSH/VNC

Gebruik Splashtop Connector voor beveiligde verbindingen zonder VPN of installatie van een programma.

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Werken op afstand met Wacom

De samenwerking tussen Splashtop en Wacom maakt naadloos gebruik van uw Wacom-apparaten op elke computer mogelijk.

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Toegang op afstand voor Labo's

Remote access voor studenten vanaf elk apparaat of elke locatie, op elk moment.

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Antivirus

Bescherm uw Windows- en Mac-computers met de bekroonde anti-malwaretechnologie van Bitdefender.

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Onderwijs

Remote access en support die ervoor zorgt dat het leren en werken buiten de klas gewoon door kan gaan voor studenten, docenten en IT.

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Media en Entertainment

Creëer en bewerk vanaf elke locatie met snelle en veilige remote access tot hoogwaardige werkcomputers.

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Gezondheidszorg

Help meer patiënten, verhoog u productiviteit, en werk van kamer tot kamer met compliant remote access.

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Detailhandel

Verhoog de omzet en klanttevredenheid op meerdere locaties met een uniform platform voor endpointmanagement en support voor eindgebruikers.

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Publieke sector

Beveilig werken, ondersteuning en samenwerking op afstand voor nationale en lokale instanties.

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Architectuur en Design

Krachtige remote access tot gespecialiseerde, reken-intensieve software vanaf elke plek.

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Accounting

Veilig op afstand inloggen op computers van klanten of toegang tot boekhoudsoftware ter ondersteuning van alle belastinggerelateerde taken.

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Van onze tevreden klanten

De beveiliging en het gebruiksgemak van Splashtop zijn ongeëvenaard. Onze IT-support kan nu meer tijd aan gebruikers besteden.

John Williams, CEO of Mediator

Van onze tevreden klanten

We hebben Splashtop om verschillende redenen aanbevolen: de kosten, de persistente client, de verplichte tweefactorauthenticatie en het gebruikersbeheer voor individuele technici.

Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech

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Van onze tevreden klanten

De beschikbaarheid van remote access voor onze klanten is een enorm verkoopargument; we hebben meer dan 20 klanten die Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot hun systemen.

Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH

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