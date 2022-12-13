Oplossingen voor veilige remote access en support
Mensen, teams en organisaties voorzien van veilige, betrouwbare en krachtige remote access en supportoplossingen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.
Splashtop oplossingen
Er is een oplossing voor elke rol, behoefte en branche. Vind degene die bij u past.
Externe werknemers
Maak naadloos verbinding met uw kantoorwerkplek, waar u ook bent.
IT-support en helpdesk
Bied directe remote support voor beheerde en onbeheerde apparaten.
Endpointmanagement en security
Automatiseer patching, bewaak de status van apparaten en beveilig endpoints in realtime.
MSPs
Lever premium remote services aan klanten en vereenvoudig het beheer.
OEM
Integreer Splashtop remote access screen mirroring in uw oplossingen.
Beheer van kwetsbaarheden en patches
Automatiseer updates voor besturingssystemen en software van derden en beperk beveiligingsrisico's efficiënt.
RDP/VPN Alternatief
Vervang RDP/VPN-infrastructuur door veilige, snelle remote access.
VDI/DaaS-alternatief
High-performance, snel in te zetten remote access tot bestaande Windows, Mac & Linux computers, servers en virtual machines.
On-prem implementatie
Zelfgehoste remote access en support om aan uw security- en compliancevereisten te voldoen.
Remote support voor IoT
Beheer IoT-apparaten en los problemen naadloos op zonder onsite IT-teams.
Ondersteuning op locatie
Verbind experts en teams op locatie met door AR ondersteunde remote support en los problemen sneller op.
Remote access via RDP/SSH/VNC
Gebruik Splashtop Connector voor beveiligde verbindingen zonder VPN of installatie van een programma.
Werken op afstand met Wacom
De samenwerking tussen Splashtop en Wacom maakt naadloos gebruik van uw Wacom-apparaten op elke computer mogelijk.
Toegang op afstand voor Labo's
Remote access voor studenten vanaf elk apparaat of elke locatie, op elk moment.
Antivirus
Bescherm uw Windows- en Mac-computers met de bekroonde anti-malwaretechnologie van Bitdefender.
Onderwijs
Remote access en support die ervoor zorgt dat het leren en werken buiten de klas gewoon door kan gaan voor studenten, docenten en IT.
Media en Entertainment
Creëer en bewerk vanaf elke locatie met snelle en veilige remote access tot hoogwaardige werkcomputers.
Gezondheidszorg
Help meer patiënten, verhoog u productiviteit, en werk van kamer tot kamer met compliant remote access.
Detailhandel
Verhoog de omzet en klanttevredenheid op meerdere locaties met een uniform platform voor endpointmanagement en support voor eindgebruikers.
Publieke sector
Beveilig werken, ondersteuning en samenwerking op afstand voor nationale en lokale instanties.
Architectuur en Design
Krachtige remote access tot gespecialiseerde, reken-intensieve software vanaf elke plek.
Accounting
Veilig op afstand inloggen op computers van klanten of toegang tot boekhoudsoftware ter ondersteuning van alle belastinggerelateerde taken.
Van onze tevreden klanten
De beveiliging en het gebruiksgemak van Splashtop zijn ongeëvenaard. Onze IT-support kan nu meer tijd aan gebruikers besteden.
John Williams, CEO of Mediator
Van onze tevreden klanten
We hebben Splashtop om verschillende redenen aanbevolen: de kosten, de persistente client, de verplichte tweefactorauthenticatie en het gebruikersbeheer voor individuele technici.
Edward O'Dell, IT Support Specialist at Virginia Tech
Van onze tevreden klanten
De beschikbaarheid van remote access voor onze klanten is een enorm verkoopargument; we hebben meer dan 20 klanten die Splashtop gebruiken om op afstand toegang te krijgen tot hun systemen.
Matthew Buechler, President and Senior Technical Consultant of Midwest PROTECH