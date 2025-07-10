Over Splashtop
Ons verhaal, onze waarden en hoe onze klanten alles bepalen wat we doen
Wie zijn we
Wij zijn de leider op het gebied van veilige remote access en support. We bieden de persoonlijke ervaring die gebruikers nodig hebben met beveiliging waar IT op kan vertrouwen.
Wat is een persoonlijke ervaring? In tegenstelling tot onhandige remote access-oplossingen, zijn onze producten net zo snel, eenvoudig en veilig als het echt op uw on-site werkcomputer werken, maar u kunt overal zijn en op elk apparaat werken. Onze oplossingen bieden hoge prestaties met 4K-kwaliteit en 60 fps; geavanceerde beveiligingsfuncties en naleving; één applicatie voor toegang en ondersteuning voor alle besturingssystemen, inclusief Windows en Mac; en wereldwijde ondersteuning met directe toegang tot een expert.
Meer dan 30 miljoenGebruikers
Meer dan 800 miljoenSessies
Meer dan 2.000 5-sterrenreviews
Meer dan $1 miljardWaardering
Wat we voor staan
Onze klanten blij maken, over de hele wereld
Luisteren naar en handelen naar feedback van klanten is de drijvende kracht achter alles wat we doen. Dit wordt weerspiegeld in onze meer dan 2.000 5-sterrenrecensies.
De beste waarde bieden
Wij bieden onze best-in-class oplossingen tegen concurrerende prijzen. Onze duidelijke, consistente en stabiele abonnementsprijzen betekenen geen verborgen voorwaarden en geen verrassingen.
Focus op beveiliging en compliance
We voldoen aan en ondersteunen de nieuwste securitynormen en -voorschriften, waaronder ISO/IEC 27001, AVG, GDPR, HIPAA, SOC 2 en PCI. Onze Security Advisory Council begeleidt ons bij het bereiken van onze steeds strengere security- en compliancedoelstellingen.
Betrouwbare, goed presterende gebruikerservaringen bieden
De bekroonde betrouwbaarheid en prestaties van onze producten vertalen zich rechtstreeks naar het vermogen van onze klanten om hun doelen op het werk, op school of in de entertainment te bereiken.
Hoe de oprichters elkaar hebben ontmoet
Het bedrijf dat nu bekend staat als Splashtop werd opgericht in 2006. Het verhaal van Splashtop begon echter meer dan 15 jaar eerder toen de vier oprichters van het bedrijf - Mark Lee, Robert Ha, Thomas Deng en Philip Sheu - elkaar ontmoetten aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) als studenten elektrotechniek en computerwetenschappen.
De vier werden geboren in Taiwan en groeiden op in Taiwanese immigrantengezinnen in Californië. Ze vormden een hechte groep die het MIT-credo "work hard and play hard" omarmde.
De ondernemersdrang begint
Vooral in Mark huisde altijd al een ondernemer. MIT promootte ondernemerschap, en Mark haalde de anderen over om samen met hem een ondernemingsplan in te dienen in wat toen een ondernemerschapswedstrijd met een prijs van 10.000 dollar was (tegenwoordig is de prijs 100.000 dollar). Hun ondernemingsplan was een finalist.
De vier volgden verschillende loopbaantrajecten na het verlaten van MIT. Mark werkte voor Intel in Arizona en Californië; Thomas werkte voor Motorola in Florida en voor Intel in Californië; Phil werkte voor HP in Californië en Oregon; en Robert ging naar New York om op Wall Street te werken. Maar de groep bleef contact houden en ze spraken vaak over het samen starten van een bedrijf.
Het eerste bedrijf van de oprichters: OSA Technologies
In 2000 startten de medeoprichters met OSA Technologies. Deze organisatie maakte embedded software en firmware voor intelligent platform management interface (IPMI).
OSA heeft in totaal $20 miljoen opgehaald bij Intel, Dell, Quanta, Foxconn, UMC, Storm Ventures, Sycamore Ventures en anderen. Met vestigingen in San Jose, Shanghai en Taipei, verscheept OSA zijn producten naar serverleveranciers, waaronder Microsoft, Intel, Dell, HP en IBM. In 2004 werd OSA overgenomen door Avocent voor $ 100 miljoen.
Het begin van Splashtop
De vier oprichters hebben een tijdlang bij Avocent gewerkt. In 2006 besloten ze samen een ander bedrijf te beginnen. Het bedrijf heette oorspronkelijk DeviceVM, maar werd later omgedoopt naar zijn eerste productnaam: Splashtop.
Met het doel een snellere, eenvoudigere internetgebruikerservaring te bieden, lanceerde DeviceVM het eerste instant-on browser besturingssysteem (OS), dat later werd toegepast door Asus, Acer, HP, Dell, Lenovo, LG, Sony en anderen. Het browser OS is op meer dan 300 miljoen pc's op alle belangrijke pc- en netbookplatforms geïnstalleerd. Het was een voorloper van Google Chromebooks. Het DeviceVM instant-on browser OS won in 2009 de "Best of CES" prijs.
Een nieuwe richting inslaan
In 2010 zag het bedrijf dat pc's als primair computerplatform terrein aan het verliezen waren. Dat betekende dat hun marktrichting in de toekomst niet duurzaam of uit te breiden zou zijn. Daarom sloegen ze, gebruikmakend van hun kernexpertise in het leveren van hoogwaardige softwareproducten die de computerervaring van mensen hebben verbeterd, een nieuwe richting in.
Splashtop draait naar veilige remote access en support
We richtten onze nieuwe inspanningen eerst op mobiel remote gamen en daarna op meer algemeen remote computerwerk en remote support. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een globaal marktleider in eenvoudige, veilige en krachtige toegang tot de computerbronnen die nodig zijn voor werk, leren, spelen en IT-support - overal, altijd en vanaf elk apparaat.
Familie-achtige vriendschap en betrokkenheid
Het team dat Splashtop vandaag leidt, is hetzelfde team dat het bedrijf in 2006 heeft opgericht. En ze zijn allemaal nog steeds vrienden. Een van hun vaste investeerders bestempelde de kracht en veerkracht van de groep als een van de 'superkrachten' achter het succes van Splashtop. De normen en waarden en de geschiedenis die de oprichters delen, zijn grotendeels verantwoordelijk voor Splashtop's cultuur van broederlijke vriendschap, transparantie en gepassioneerde toewijding om de klanten blij te maken.
Splashtop bereikt Unicornstatus
Tussen 2006 en 2010 haalde Splashtop in vier rondes in totaal $49 miljoen aan durfkapitaalfinanciering op van investeerders, waaronder Storm Ventures, DFJ DragonFund, New Enterprise Associates (NEA) en Sapphire Ventures. In januari 2021 kondigde het bedrijf een nieuwe investering van meer dan $50 miljoen aan. Geleid door Sapphire Ventures en de andere drie lange-termijn investeerders ook omvattend, bracht dit onze waardering boven de $1 miljard 'unicorn'-grens.