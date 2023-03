Over Splashtop

Vooral in Mark huisde altijd al een ondernemer. MIT promootte ondernemerschap, en Mark haalde de anderen over om samen met hem een ondernemingsplan in te dienen in wat toen een ondernemerschapswedstrijd met een prijs van 10.000 dollar was (tegenwoordig is de prijs 100.000 dollar). Hun ondernemingsplan was een finalist.

De vier volgden verschillende loopbaantrajecten na het verlaten van MIT. Mark werkte voor Intel in Arizona en Californië; Thomas werkte voor Motorola in Florida en voor Intel in Californië; Phil werkte voor HP in Californië en Oregon; en Robert ging naar New York om op Wall Street te werken. Maar de groep bleef contact houden en ze spraken vaak over het samen starten van een bedrijf.