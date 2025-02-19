Splashtop Veilige Remote Access voor Overheidsinstellingen
Veilige oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en samenwerking voor staats-, lokale en federale agentschappen
Flexibel werken op afstand, remote support en samenwerkingsoplossingen
Met oplossingen voor remote access kunnen staats- en lokale overheden een veilige, productieve flexibele werkplek creëren door werknemers altijd en overal toegang te bieden. Met Splashtop kunt u de controle over een computer op afstand overnemen en met elk apparaat toegang krijgen tot toepassingen voor ERP, planning, budgettering, boekhouding en meer.
Vertrouwd door overheidsinstellingen voor veilige en hoogwaardige remote access
Belangrijkste voordelen
Uitgebreide securityfuncties
Alle remote sessies woden beschermd door securityfuncties en best practices. Deze functies omvatten TLS en 256-bit AES encryptie, apparaatverificatie en tweestapsverificatie. Verbindingen, bestandsoverdrachten en management events worden ook gelogd. Meer informatie over SOC2, GDPR en HIPAA compliance.
EENVOUDIG IN GEBRUIK
Met Splashtop heeft u toegang tot een centrale console voor technici, waarmee u massa-implementaties kunt uitvoeren en gebruikers, groepen, apparaten en toegangsrechten kunt beheren. Splashtop AEM voegt endpointmonitoring, patchmanagement en automatisering toe, waardoor IT-teams apparaten binnen een organisatie met minder handmatig werk kunnen beheren. Het is eenvoudig te installeren, te gebruiken en op te schalen.
High-Performing Features
Ervaar HD kwaliteit, snelle verbindingen in real time. U kunt meerdere gelijktijdige sessies houden met een intuïtieve gebruikersinterface en superieure functies. Deze omvatten Single Sign-On integratie (SSO), granulaire rechtencontrole, groepsgebaseerde toegangsmachtigingen, geplande toegang en meer.
Toegankelijk op verschillende apparaten
Op afstand naar uw Windows, Mac en Linux computers vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chrome browsers. U heeft vanuit dezelfde toepassing ook toegang tot virtual machines en Virtual Desktop Infrastructure (VDI) op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure en andere.
Laat uw abonnement van start gaanBekijk alle producten
Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.
Splashtop Remote Support
Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen
Voor IT-teams om endpoints te beheren en te ondersteunen
Splashtop AEM
Gecentraliseerd endpointmanagement om apparaten op grote schaal te monitoren, patchen en onderhouden.
Van onze tevreden klanten
Splashtop voldeed aan onze twee topprioriteiten - veiligheid en budget. Ten eerste moesten we heel voorzichtig zijn met onze gevoelige informatie over jongeren, dus veiligheid was onze topprioriteit. Vervolgens moesten we rekening houden met onze verantwoordelijkheid tegenover de county en de belastingbetalers en dus zeer kostenbewust omgaan met onze technologie-aankopen. Onze gebruikers zijn er ook dol op. Ze zijn enthousiast over hoe goed het werkt!
Velta Moisio, IT-directeur bij de jeugdrechtbank van Lake County
Splashtop On Prem