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US capitol business front view during night time

Splashtop Veilige Remote Access voor Overheidsinstellingen

Veilige oplossingen voor werken op afstand, ondersteuning en samenwerking voor staats-, lokale en federale agentschappen

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Flexibel werken op afstand, remote support en samenwerkingsoplossingen

Met oplossingen voor remote access kunnen staats- en lokale overheden een veilige, productieve flexibele werkplek creëren door werknemers altijd en overal toegang te bieden. Met Splashtop kunt u de controle over een computer op afstand overnemen en met elk apparaat toegang krijgen tot toepassingen voor ERP, planning, budgettering, boekhouding en meer. 

Vertrouwd door overheidsinstellingen voor veilige en hoogwaardige remote access

DLIFLC logo
Oregon City logo
Ohio Auditor logo
Seal of the Housing Authority of the City of Los Angeles featuring a stylized house with four people inside, surrounded by a blue ring with stars, and text reading “Organized 1938” at the bottom.
Lake County Juvenile Court Logo
City of Milwaukee Logo
United States Courts logo
CDC Centers for Disease Control and Prevention Logo
U.S. Immigration and Customs Enforcement logo
United States Department of State logo

Belangrijkste voordelen

Uitgebreide securityfuncties

Alle remote sessies woden beschermd door securityfuncties en best practices. Deze functies omvatten TLS en 256-bit AES encryptie, apparaatverificatie en tweestapsverificatie. Verbindingen, bestandsoverdrachten en management events worden ook gelogd. Meer informatie over SOC2, GDPR en HIPAA compliance.

EENVOUDIG IN GEBRUIK

Met Splashtop heeft u toegang tot een centrale console voor technici, waarmee u massa-implementaties kunt uitvoeren en gebruikers, groepen, apparaten en toegangsrechten kunt beheren. Splashtop AEM voegt endpointmonitoring, patchmanagement en automatisering toe, waardoor IT-teams apparaten binnen een organisatie met minder handmatig werk kunnen beheren. Het is eenvoudig te installeren, te gebruiken en op te schalen.

High-Performing Features

Ervaar HD kwaliteit, snelle verbindingen in real time. U kunt meerdere gelijktijdige sessies houden met een intuïtieve gebruikersinterface en superieure functies. Deze omvatten Single Sign-On integratie (SSO), granulaire rechtencontrole, groepsgebaseerde toegangsmachtigingen, geplande toegang en meer.

Toegankelijk op verschillende apparaten

Op afstand naar uw Windows, Mac en Linux computers vanaf Windows, Mac, iOS, Android en Chrome browsers. U heeft vanuit dezelfde toepassing ook toegang tot virtual machines en Virtual Desktop Infrastructure (VDI) op VMware, Citrix, Microsoft, Windows, AWS, Azure en andere. 

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Voor Individuen en Teams

Splashtop Remote Access

Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken

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Voor IT-professionals om elk apparaat op afstand te ondersteunen. Endpointmanagement is beschikbaar als add-on.

Splashtop Remote Support

Beheerde en onbeheerde remote supportoplossing

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Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.

Splashtop Enterprise

Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften

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Voor speciale compliancebehoeften

Splashtop On-Prem

Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen

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Voor IT-teams om endpoints te beheren en te ondersteunen

Splashtop AEM

Gecentraliseerd endpointmanagement om apparaten op grote schaal te monitoren, patchen en onderhouden.

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Van onze tevreden klanten

Splashtop voldeed aan onze twee topprioriteiten - veiligheid en budget. Ten eerste moesten we heel voorzichtig zijn met onze gevoelige informatie over jongeren, dus veiligheid was onze topprioriteit. Vervolgens moesten we rekening houden met onze verantwoordelijkheid tegenover de county en de belastingbetalers en dus zeer kostenbewust omgaan met onze technologie-aankopen. Onze gebruikers zijn er ook dol op. Ze zijn enthousiast over hoe goed het werkt!

Velta Moisio, IT-directeur bij de jeugdrechtbank van Lake County

Splashtop On Prem

Kies voor on-premise implementatie als alternatief voor FedRAMP compliant of StateRAMP compliant cloudoplossingen

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