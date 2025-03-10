Splashtop Toegang op Afstand: Beveiliging
We bewaken uw veiligheid en privacy bij elke stap
Uw computers, netwerk en data zijn veilig
Splashtop zet zich sinds 2006 in voor het aanbieden van veilige remote accessoplossingen. Tegenwoordig bedienen we meer dan 200.000 bedrijven en 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld, waaronder grote banken, politie, overheidsinstanties, lokale overheden en bedrijven die voor de overheid werken.
Met Splashtop remote access-software kunt u erop vertrouwen dat uw data veilig is.
Standaarden en complianceMeer informatie
De remote access en supportoplossingen van Splashtop zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan en te helpen bij een breed scala aan voorschriften en industrie- en overheidsnormen. We zijn volledig compliant met ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, AVG en CCPA en zorgen ervoor dat we voldoen aan strenge richtlijnen voor gegevensbescherming en privacy. Daarnaast ondersteunt Splashtop ook HIPAA, PCI en FERPA.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
De oplossingen van Splashtop zijn ontwikkeld om IT volledige controle te geven over het beveiligen van de data, terwijl gebruikers de flexibiliteit krijgen van veilige remote access vanaf elke locatie. Functies zijn onder meer twee-factor-authenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, leeg scherm, automatische schermvergrendeling, time-out voor inactieve sessies, melding van externe verbinding, logregistratie en nog veel meer!
BeveiligingsinfrastructuurMeer informatie
Onze cloudinfrastructuur wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) en andere IaaS-providers, die een veilige netwerk- en computeromgeving bieden, inclusief maar niet beperkt tot firewalls op netwerk-, applicatie- en instancelaag, data-encryptie, DDoS-mitigatie etc.
InbraakpreventieMeer informatie
We hebben inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen voor onze productieomgeving die 24×7 draaien. Bij het bouwen van onze cloud applicatiestacks hebben we best practices uit de industrie overgenomen om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt.
Data PrivacyMeer informatie
Splashtop verwerkt geen, bewaart geen en heeft geen toegang tot computergegevens van onze gebruikers die tijdens een remote sessie toegankelijk zijn. Splashtop verzendt, maar slaat de gecodeerde screen capture stream, die end-to-end gecodeerd is, niet op.
App BeveiligingMeer informatie
Op endpointdevices hebben we meerdere beveiligingsniveaus, waaronder verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie en beveiligingscode. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie.
Endpoint-beveiligingMeer informatie
U kunt ervoor zorgen dat uw beheerde endpoints beschermd zijn. Bekijk de status van de endpoint bescherming voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer.
Integratie van single sign-on (SSO)Meer informatie
Profiteer van Splashtop SSO-integratie en laat uw gebruikers hun Splashtop-account verifiëren met een centraal SSO gebruikers-ID en wachtwoord.Ondersteuning beschikbaar voor Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin. SSO is beschikbaar in Splashtop Enterprise.
Waarom veiligheid onze prioriteit is
Cybersecurity is de grootste uitdaging geworden voor de hedendaagse IT-professionals en MSPs. We nemen dit serieus en daarom hebben we vanaf dag één beveiliging tot onze topprioriteit gemaakt. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we hun data en privacy te beschermen.
Daarom investeren we elk jaar miljoenen om onze infrastructuur en veiligheidsmaatregelen voortdurend te verbeteren. We scannen onze producten voortdurend om hun integriteit te waarborgen, en we werken samen met eersteklas securitybedrijven om regelmatig audits uit te voeren. We hebben ook onze eigen Security Advisory Council gevormd om Splashtop te helpen bij het bereiken van onze strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen.
Beveiliging is nooit af; het blijft een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen voor te blijven. We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om er alles aan te doen om het remote access en remote support-aanbod van Splashtop zo veilig mogelijk te maken.