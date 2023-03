Splashtop Toegang op Afstand: Beveiliging

Cybersecurity is de grootste uitdaging geworden voor de hedendaagse IT-professionals en MSPs. We nemen dit serieus en daarom hebben we vanaf dag één beveiliging tot onze topprioriteit gemaakt. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we hun data en privacy te beschermen.

Daarom investeren we elk jaar miljoenen om onze infrastructuur en veiligheidsmaatregelen voortdurend te verbeteren. We scannen onze producten voortdurend om hun integriteit te waarborgen, en we werken samen met eersteklas securitybedrijven om regelmatig audits uit te voeren. We hebben ook onze eigen Security Advisory Council gevormd om Splashtop te helpen bij het bereiken van onze strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen.

Beveiliging is nooit af; het blijft een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen voor te blijven. We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om er alles aan te doen om het remote access en remote support-aanbod van Splashtop zo veilig mogelijk te maken.