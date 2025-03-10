Doorgaan naar de hoofdinhoud
Splashtop20 years of trust
AanmeldenTest Gratis
+31 (0) 20 888 5115AanmeldenTest Gratis
IT professional at datacenter reviewing data

Splashtop Toegang op Afstand: Beveiliging

We bewaken uw veiligheid en privacy bij elke stap

Man studying security measures for remote access software

Uw computers, netwerk en data zijn veilig

Splashtop zet zich sinds 2006 in voor het aanbieden van veilige remote accessoplossingen. Tegenwoordig bedienen we meer dan 200.000 bedrijven en 30 miljoen eindgebruikers over de hele wereld, waaronder grote banken, politie, overheidsinstanties, lokale overheden en bedrijven die voor de overheid werken.

Met Splashtop remote access-software kunt u erop vertrouwen dat uw data veilig is.

  • A blue outline of a document with a sparkle icon at the bottom left corner, symbolizing a new or clean file.

    Standaarden en compliance

    De remote access en supportoplossingen van Splashtop zijn zorgvuldig ontworpen om te voldoen aan en te helpen bij een breed scala aan voorschriften en industrie- en overheidsnormen. We zijn volledig compliant met ISO/IEC 27001, SOC 2, GDPR, AVG en CCPA en zorgen ervoor dat we voldoen aan strenge richtlijnen voor gegevensbescherming en privacy. Daarnaast ondersteunt Splashtop ook HIPAA, PCI en FERPA.

    Meer informatie
  • A blue outline of a shield with two diagonal lines across its center, symbolizing protection or security, on a light gray background.

    Geavanceerde securityfuncties

    De oplossingen van Splashtop zijn ontwikkeld om IT volledige controle te geven over het beveiligen van de data, terwijl gebruikers de flexibiliteit krijgen van veilige remote access vanaf elke locatie. Functies zijn onder meer twee-factor-authenticatie, wachtwoordbeveiliging op meerdere niveaus, leeg scherm, automatische schermvergrendeling, time-out voor inactieve sessies, melding van externe verbinding, logregistratie en nog veel meer! 

    Meer informatie
  • Secure infrastructure icon

    Beveiligingsinfrastructuur

    Onze cloudinfrastructuur wordt gehost op Amazon Web Services (AWS) en andere IaaS-providers, die een veilige netwerk- en computeromgeving bieden, inclusief maar niet beperkt tot firewalls op netwerk-, applicatie- en instancelaag, data-encryptie, DDoS-mitigatie etc.

    Meer informatie
  • A blue outline of an eye inside a blue square border on a light gray background, resembling an icon for visibility or view.

    Inbraakpreventie

    We hebben inbraakdetectie- en verdedigingsmechanismen voor onze productieomgeving die 24×7 draaien. Bij het bouwen van onze cloud applicatiestacks hebben we best practices uit de industrie overgenomen om ervoor te zorgen dat beveiliging wordt afgedwongen en instances worden versterkt.

    Meer informatie
  • Blue outline icon of a person next to a padlock with a check mark, symbolizing privacy, security, or protected account access.

    Data Privacy

    Splashtop verwerkt geen, bewaart geen en heeft geen toegang tot computergegevens van onze gebruikers die tijdens een remote sessie toegankelijk zijn. Splashtop verzendt, maar slaat de gecodeerde screen capture stream, die end-to-end gecodeerd is, niet op.

    Meer informatie
  • Blue icon showing a smartphone with a location pin on the screen and a padlock with a check mark, representing secure location or privacy protection for mobile devices.

    App Beveiliging

    Op endpointdevices hebben we meerdere beveiligingsniveaus, waaronder verplichte apparaatverificatie en optionele twee-factor-authenticatie en beveiligingscode. Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS (inclusief TLS 1.2) en 256-bit AES encryptie. 

    Meer informatie
  • Blue outline icon of a computer monitor with a padlock symbol in the upper right corner, representing cybersecurity or computer security.

    Endpoint-beveiliging

    U kunt ervoor zorgen dat uw beheerde endpoints beschermd zijn. Bekijk de status van de endpoint bescherming voor Windows computers met Bitdefender, Windows Defender, Kaspersky en meer.

    Meer informatie
  • Blue outline of a padlock and a key on a light gray background, symbolizing security or access.

    Integratie van single sign-on (SSO)

    Profiteer van Splashtop SSO-integratie en laat uw gebruikers hun Splashtop-account verifiëren met een centraal SSO gebruikers-ID en wachtwoord.Ondersteuning beschikbaar voor Okta, Azure AD, ADFS, JumpCloud, OneLogin, Workspace ONE, G-Suite en TrustLogin. SSO is beschikbaar in Splashtop Enterprise.

    Meer informatie

Waarom veiligheid onze prioriteit is

Cybersecurity is de grootste uitdaging geworden voor de hedendaagse IT-professionals en MSPs. We nemen dit serieus en daarom hebben we vanaf dag één beveiliging tot onze topprioriteit gemaakt. We werken er hard aan om ervoor te zorgen dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we hun data en privacy te beschermen.

Daarom investeren we elk jaar miljoenen om onze infrastructuur en veiligheidsmaatregelen voortdurend te verbeteren. We scannen onze producten voortdurend om hun integriteit te waarborgen, en we werken samen met eersteklas securitybedrijven om regelmatig audits uit te voeren. We hebben ook onze eigen Security Advisory Council gevormd om Splashtop te helpen bij het bereiken van onze strenge beveiligings- en nalevingsdoelstellingen.

Beveiliging is nooit af; het blijft een constante inspanning om de steeds veranderende bedreigingen voor te blijven. We zijn het aan onze huidige en toekomstige klanten verplicht om er alles aan te doen om het remote access en remote support-aanbod van Splashtop zo veilig mogelijk te maken.

Aan de slag met Splashtop

Gratis proefperiode