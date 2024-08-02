iPad Remote Desktop Software by Splashtop

iPad Remote Desktop-software van Splashtop
Remote access van en naar iPads
Waarom iPad remote desktopsoftware gebruiken?
Het gebruik van iPad remote desktopsoftware biedt aanzienlijke voordelen voor veel gebruikers, waaronder zakelijke professionals, docenten en particulieren. Voor zakelijke gebruikers verbetert het de productiviteit door overal veilige toegang tot werkcomputers mogelijk te maken, waardoor realtime samenwerking en remote support mogelijk wordt gemaakt. Docenten kunnen remote desktopsoftware gebruiken om virtuele lessen te geven, toegang te krijgen tot lesmateriaal en interactief met studenten om te gaan, waardoor de continuïteit in het onderwijs wordt gewaarborgd.
Voor persoonlijk gebruik biedt het het gemak van toegang tot thuiscomputers, het streamen van multimedia-inhoud en het op afstand oplossen van problemen met de apparaten van familieleden. iPad remote desktopsoftware overbrugt de kloof tussen mobiliteit en desktopfunctionaliteit, waardoor het een hulpmiddel van onschatbare waarde is om verbonden en productief te blijven.
Wat Splashtop de beste iPad Remote Desktop-oplossing maakt
Werk overal!
Gebruik uw iPad om overal toegang te krijgen tot uw computers en op afstand te werken. U kunt thuis, onderweg en waar ook ter wereld werken.
Onbeperkte flexibiliteit
U hoeft uw computer niet mee te nemen; gebruik uw iPad om op afstand toegang te krijgen tot elke computer. Al uw computerbestanden, apps en bronnen zijn toegankelijk vanaf uw iPad met Splashtop remote desktopsoftware.
Verhoog de productiviteit
Het voelt alsof u de externe computer persoonlijk gebruikt, zelfs terwijl u deze op afstand bestuurt vanaf een iPad. Op afstand werken vanaf een iPad is nog nooit zo naadloos geweest.
Superieure gebruikersinterface
Eenvoudige, snelle en gemakkelijk te gebruiken remote desktopsoftware voor iPad. Bedien uw computers in realtime vanaf uw iPad alsof u uw computers persoonlijk gebruikt.
Remote Desktop-software ontworpen voor iPad-gebruikers
Met Splashtop remote desktop-software voelt het alsof u achter uw computer zit terwijl u deze op afstand bedient vanaf uw iPad.
Tijdens een externe desktopsessie kunt u elk bestand openen en alle software op uw externe computer gebruiken, inclusief videobewerkingssoftware, grafisch ontwerp en 3D-modelleringstools. Programma's zoals Adobe Creative-tools, Autodesk, QuickBooks en meer, zijn altijd voor u toegankelijk als u op afstand werkt.
Hoe gebruik ik Remote Desktop voor iPad
Het instellen van remote desktopsoftware op uw iPad is snel en eenvoudig. Volg deze eenvoudige stappen om aan de slag te gaan:
Installeer de app: Download en installeer de Splashtop Business-app vanuit de App Store op uw iPad.
Aanmelden of inloggen: Open de app en meld u aan voor een nieuw account of log in met uw bestaande Splashtop-inloggegevens.
Stel uw computer in: Download en installeer op uw computer de Splashtop Streamer-applicatie van de Splashtop-website.
Verbind uw apparaten: Zorg ervoor dat zowel uw iPad als uw computer met internet zijn verbonden. Open de Splashtop-app op uw iPad en uw computer zou in de lijst moeten verschijnen. Tik op uw computer om de externe sessie te starten.
De nummer 1 iPad Remote Desktop-tool
Als het gaat om remote desktop-tools voor iPad, is Splashtop de beste keuze. Remote desktopaccess wordt een fluitje van een cent, dankzij de superieure prestaties, beveiliging en gebruiksgemak van Splashtop.
Of u nu thuis werkt, onderweg bent, of remote support biedt, u kunt het allemaal met Splashtop en een iPad.
Belangrijkste voordelen van Splashtop Remote Desktop voor iPad
Cross-platform Ondersteuning
Krijg op afstand toegang tot uw Windows-, Mac OS- en Linux-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS-, Android- en Chromebook-apparaat. Splashtop werkt naadloos op laptops, tablets en smartphones.
Gebruiksgemak
Uw computer en al uw bestanden en software zijn voor u toegankelijk vanaf uw iPad. Op afstand werken gaat totaal naadloos met Splashtop.
Hoogwaardige verbindingen
Toegang tot remote resource- en rekenintensieve werkcomputers alsof u er echt zelf achter zit. 4K-streaming en lage latency zorgen voor een eersteklas remote desktopverbinding.
Veilig en compliant
Alle remote sessies zijn beveiligd met TLS en 256-bits AES-codering. Splashtop voldoet aan diverse branchevoorschriften en -normen. Meer informatie over veilige remote desktopsoftware.
Van onze tevreden klanten
Ik heb met andere remote desktoptools gewerkt, maar Splashtop is een veel beter product. Ik word blij van het gebruiksgemak, de mogelijkheid om bepaalde computers aan bepaalde gebruikers toe te wijzen en de mogelijkheid om in te loggen op een pc vanaf je telefoon, tablet en computer.
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
Van onze tevreden klanten
Tot nu toe ben ik erg onder de indruk. De latency is zo laag dat ik het gevoel had dat ik aan echt het werk was op die computer. Dat is precies wat ik nodig heb. Alles is duidelijk, gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken... Ik gebruik de Splashtop-app op m'n telefoon om de status van mijn systemen te controleren. Daar is het perfect voor.
Brian Davids
Van onze tevreden klanten
Ik gebruikte eerder andere remote desktoptools, maar ik kreeg problemen met die software. Toen ontdekte ik Splashtop. Het is geweldig en erg Mac-vriendelijk. Bedankt voor een geweldig product.
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association