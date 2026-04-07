Vereenvoudig compliance en versterk uw securityhouding
Splashtop helpt u te voldoen aan PCI, HIPAA, SOC 2, CIS, GLBA, ACSC en meer door middel van geautomatiseerde patching, verbeterde zichtbaarheid en gecentraliseerde rapportage.
Volledig inzicht in al uw endpoints
Breng hiaten aan het licht, detecteer onbeschermde apparaten en volg software in uw omgeving. Splashtop biedt realtime zichtbaarheid van patches en inventarisrapportage om audits en wettelijke controles te vereenvoudigen.
Maak compliance eenvoudiger en schaalbaarder
Stem af op PCI, HIPAA, SOC 2 en meer met behulp van de automatisering van Splashtop, veilige toegangscontroles, robuuste remote access en gedetailleerde rapportage om gemakkelijk aan de nalevingsvereisten te voldoen.
Automatiseer patchworkflows
Verminder risico's en voldoe aan patch-SLA's met realtime updates voor Windows, MacOS, apps van derden en custom apps. Prioriteer kwetsbaarheden met behulp van AI-gestuurde CVE-inzichten en dwing endpoint-updates af via beleid, ter ondersteuning van auditgereedheid en cyberverzekeringsvereisten.
Vereenvoudig audittrails en compliance-rapportage
Registreer automatisch toegang, registreer sessies en toon gedetailleerde activiteitenrapporten. Splashtop helpt u te voldoen aan auditvereisten zonder complexiteit toe te voegen.
Voordelen van het gebruik van Splashtop voor compliance
Minimaliseer de blootstelling aan risico's
Houd endpoints veilig en compliant met geautomatiseerde patching en toegangscontroles.
Vermijd last-minute auditpaniek
Registreer taken, houd de sessiegeschiedenis bij en exporteer rapporten direct om het hele jaar door voorbereid te zijn.
Complianceactiviteiten consolideren
Breng patching, toegangscontrole en rapportage samen in één gestroomlijnde workflow om overhead en complexiteit van tools te verminderen.
Pas u snel aan veranderende eisen aan
Werk eenvoudig beleidsregels bij, implementeer patches en pas toegangscontroles in uw omgeving aan naarmate de compliancenormen of verwachtingen van verzekeraars veranderen.
Verminder risico's, wees klaar voor audits en vereenvoudig compliance op elk endpoint
Van scriptimplementatie tot securitycompliance, Splashtop kan u bij alles helpen. Als u ooit een probleem tegenkomt, helpt hun klantenservice snel en is ook altijd beschikbaar.
~Drew E, System Administrator
Het is het oplossen van problemen met mensen die verouderde versies van Windows en andere software draaien die mogelijk een veiligheidsrisico vormen. Het helpt ook bij de compliance op het gebied van verzekeringen wanneer een aantal teamleden op afstand werkt.
~ Kyle W, Director of IT