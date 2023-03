Splashtop Remote Access voor Architectuur en Design

Van onze tevreden klanten

"We hebben andere producten overwogen, maar Splashtop bood een concurrerende oplossing, die beheer op ondernemingsniveau en multi-factor-authenticatie mogelijk maakte Met Splashtop konden we de krachten verenigen van de sterke, speciaal gebouwde machines die we hadden staan en gebruikers die er via hun gewone desktops op konden werken.."



Alistair Kell - Principal and head of information technology and processes at BDP