Splashtop Remote Access voor Architectuur en Design
Overal toegang tot CAD/CAM/BIM-software zonder in te boeten aan prestaties of veiligheid
Neem uw high-end workstation overal mee naartoe
Bent u een architect, een ontwerper, een ingenieur of een stedenbouwkundige die op afstand toegang moet hebben tot rekenintensieve software? Splashtop kan u helpen veilig verbinding te maken en onderweg te werken.
Werkt u met een 3D-muis? Geen probleem. Heeft u een Mac? We hebben een oplossing voor u. Splashtop biedt veilige remote access en support voor een breed scala aan apparaten, zodat u altijd en overal krachtige software kunt gebruiken.
Belangrijkste voordelen
Gemakkelijke toegang vanaf elk apparaat
U kunt vanaf elke computer of mobiel apparaat (inclusief tablets en Chromebooks) snel op afstand inloggen op Windows, Mac en Linux computers of Virtual Machines.
Betrouwbare hoge prestaties
Krijg bijna real-time remote access met 4K streaming en minimale latentie. Uw mobiele computer heeft dezelfde snelheid en prestaties als uw krachtige werkcomputer op kantoor.
Werk overal!
Remote access geeft u bewegingsvrijheid. Werk gemakkelijk vanuit uw favoriete koffietentje of waar u ook maar inspiratie opdoet.
Waarborg veilige verbindingen
Dankzij versleutelde verbindingen, wachtwoordopties op meerdere niveaus, multi-factor authenticatie en andere beveiligingsfuncties zijn de gegevens van uw klant veilig. Meer informatie over de beveiliging van Splashtop.
Beheer verspreide werkcomputers
Houd werkcomputers veilig, up-to-date en betrouwbaar draaiende in kantoor-, hybride en externe omgevingen met de endpointmonitoring-, patch- en automatiseringstools van Splashtop AEM.
Werk op afstand met software voor het ontwerpen en renderen van 2D/3D-modellen
- Rhino 3D
- Autodesk – AutoCAD, Formlt, Revit Architecture
- SolidWorks
- SketchUp
- V-Ray
- ArchiCAD
- BIMx
- En meer!
Van onze tevreden klanten
We hebben andere producten overwogen, maar Splashtop bood een concurrerende oplossing die beheer op bedrijfsniveau en multi-factor-authenticatie mogelijk maakte. Splashtop stelde ons in staat om gebruik te maken van de krachtige, vooraf gebouwde machines die we al hadden staan met gebruikers die toegang hadden tot hun gewone desktops.
Alistair Kell - Principal en hoofd informatietechnologie en processen bij BDP
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Voor Individuen en Teams
Splashtop Remote Access
Veilige hoogwaardige remote access om overal te kunnen werken
Voor remote access en remote support op bedrijfsniveau met SSO en geavanceerde beheerbaarheid.
Splashtop Enterprise
Toegang en remote support om te voldoen aan uw geavanceerde bedrijfs- en securitybehoeften
Voor speciale compliancebehoeften
Splashtop On-Prem
Zelf gehoste remote access en support om aan uw beveiligings- en compliance-eisen te voldoen
Voor IT-teams die verspreide apparaten beheren
Splashtop AEM
Gecentraliseerd endpointmanagement om architectuur en designcomputers op grote schaal te monitoren, te patchen en te onderhouden.