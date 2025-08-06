Toegang en Ondersteuning op afstand Software voor MSP's

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IT professional researching remote access support for MSPs

Schaalbare remote support en endpointmanagement voor MSP's

Ondersteun meerdere klantomgevingen, los problemen sneller op en beheer endpoints efficiënt zodat u uw diensten kunt laten groeien zonder extra kosten en complexiteit.

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An IT tech support technician using Splashtop to provide remote support.

Bied superieure ondersteuning voor eindgebruikers

Krijg onbewaakte en bewerkte remote toegang tot elk beheerd of onbeheerd apparaat, inclusief BYOD en mobiele apparaten, om klanten naadloze remote support te bieden. Maak gebruik van maatwerk om je merk te benadrukken.

Female IT professional researching remote access support for MSPs

Profiteer van vereenvoudigde remote monitoring en management

Eenvoudig kunnen client-endpoints volgen, monitoren en beheren met patchbeheeroplossingen, waarschuwingen, inventarisbeheer en saneringstools die handmatige taken verminderen, endpoints beveiligen en compliance waarborgen – zonder de kosten en complexiteit van traditionele RMM-tools.

A young woman using Splashtop's remote access software for remote work in 2024.

Schakel remote access voor eindgebruikers in voor werken op afstand

Verbeter uw dienstenaanbod door hoogwaardige remote access-software aan klanten te bieden en hen in staat te stellen overal te werken, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen.

A team of IT Pros using remote management tools in the office.

Unificeer bedrijfsactiviteiten

Pas je aan aan de groeiende klantbehoeften met flexibele licentieopties en ondersteuning voor een groeiend aantal endpoints, zodat je diensten samen met je bedrijf kunnen opschalen. Integreer met PSA- en ticketsystemen en voeg antivirus - en EDR-oplossingen toe om één platform voor externe ondersteuning, endpointbeheer en beveiliging te krijgen.

De tools die MSP's nodig hebben om snelle, schaalbare support te bieden

  • Blue outline icon of a headset with a microphone, representing support or communication.

    Bemande en onbemande toegang

    Bied 24/7 support zonder tussenkomst van de klant, en ad-hoc beheerde support voor BYOD en mobiele apparaten.

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  • Blue outline icon of a dashboard with a pie chart, line graph, and text lines, representing analytics or reporting.

    Remote Monitoring en Management

    Bewaak, beheer en beveilig de apparaten van uw klanten proactief in realtime. Omvat AI-verbeterde CVE-zichtbaarheid, patchbeheer voor besturingssysteem en software van derden, dashboards, voorraadbeheer en hersteltools.

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  • Icon of a key — “login key” symbol indicating authentication / secure login.

    Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheid

    Upgrade je operaties met enterprise-niveau beveiliging en betere beheerbaarheid met SSO, servicedesk, gedetailleerde toegangscontrole, IP whitelisting, cloud sessieregistratie, onbewaakte remote Android ondersteuning en meer.

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  • Blue icon of a person sitting and using a laptop, with a suitcase beside them, suggesting work or productivity while traveling.

    Schakel remote access voor eindgebruikers in

    Geef eindgebruikers overal veilig toegang tot hun werkcomputers zonder dat er een VPN of extra hardware nodig is.

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Van onze tevreden klanten

Splashtop is mijn beste gereedschap. Ik gebruik het voor ondersteuning voor eindgebruikers, het patchen en op afstand bedienen van al mijn apps en inventarismanagement. Jullie zijn de meest kosteneffectieve en eenvoudigste oplossing met de beste klantenservice. Zonder twijfel zou ik jullie aanraden aan iedereen die op zoek is naar remote support en endpointmanagement. Een probleem oplossen kostte me vroeger zo'n 20 minuten per keer, en nu kost het me minder dan 5 minuten, allemaal dankzij Splashtop.

Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC

Van onze tevreden klanten

We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenservice en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager.

Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit

Geavanceerde dataprotectie en security

De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.

  • Blue line icon of a safe with a circular combination lock on the front, depicted on a light background.

    Veilige infrastructuur

    Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.

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  • Blue outline of a computer monitor with a padlock in front of it, symbolizing computer security or protected access.

    Geavanceerde securityfuncties

    Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.

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  • Blue GDPR text in bold capital letters, centered over a stylized globe outline, representing the General Data Protection Regulation and global data privacy.

    Standaarden en compliance

    Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.

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Kies een abonnement dat bij u past

SOS

Oplossing voor beheerde en onbeheerde remote support voor computers en mobiele apparaten.

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Enterprise

Enterprise-grade oplossing voor remote support en remote access met SSO, geavanceerde beveiliging, servicedesk met geavanceerde workflows en beheerbaarheid. On-Prem versie beschikbaar.

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Autonoom Endpointmanagement

Stroomlijn IT-activiteiten, automatiseer routinetaken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn.

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