Toegang en Ondersteuning op afstand Software voor MSP's

Schaalbare remote support en endpointmanagement voor MSP's
Ondersteun meerdere klantomgevingen, los problemen sneller op en beheer endpoints efficiënt zodat u uw diensten kunt laten groeien zonder extra kosten en complexiteit.
Bied superieure ondersteuning voor eindgebruikers
Krijg onbewaakte en bewerkte remote toegang tot elk beheerd of onbeheerd apparaat, inclusief BYOD en mobiele apparaten, om klanten naadloze remote support te bieden. Maak gebruik van maatwerk om je merk te benadrukken.
Profiteer van vereenvoudigde remote monitoring en management
Eenvoudig kunnen client-endpoints volgen, monitoren en beheren met patchbeheeroplossingen, waarschuwingen, inventarisbeheer en saneringstools die handmatige taken verminderen, endpoints beveiligen en compliance waarborgen – zonder de kosten en complexiteit van traditionele RMM-tools.
Schakel remote access voor eindgebruikers in voor werken op afstand
Verbeter uw dienstenaanbod door hoogwaardige remote access-software aan klanten te bieden en hen in staat te stellen overal te werken, net zoals ze dat persoonlijk zouden doen.
Unificeer bedrijfsactiviteiten
Pas je aan aan de groeiende klantbehoeften met flexibele licentieopties en ondersteuning voor een groeiend aantal endpoints, zodat je diensten samen met je bedrijf kunnen opschalen. Integreer met PSA- en ticketsystemen en voeg antivirus - en EDR-oplossingen toe om één platform voor externe ondersteuning, endpointbeheer en beveiliging te krijgen.
De tools die MSP's nodig hebben om snelle, schaalbare support te bieden
Bemande en onbemande toegangMeer informatie
Bied 24/7 support zonder tussenkomst van de klant, en ad-hoc beheerde support voor BYOD en mobiele apparaten.
Remote Monitoring en ManagementMeer informatie
Bewaak, beheer en beveilig de apparaten van uw klanten proactief in realtime. Omvat AI-verbeterde CVE-zichtbaarheid, patchbeheer voor besturingssysteem en software van derden, dashboards, voorraadbeheer en hersteltools.
Geavanceerde beveiliging en beheerbaarheidMeer informatie
Upgrade je operaties met enterprise-niveau beveiliging en betere beheerbaarheid met SSO, servicedesk, gedetailleerde toegangscontrole, IP whitelisting, cloud sessieregistratie, onbewaakte remote Android ondersteuning en meer.
Schakel remote access voor eindgebruikers inMeer informatie
Geef eindgebruikers overal veilig toegang tot hun werkcomputers zonder dat er een VPN of extra hardware nodig is.
Van onze tevreden klanten
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Cameron Montgomery, Owner/Operator, C.M. Computers Northwest LLC
Van onze tevreden klanten
We hebben voor Splashtop gekozen omdat het een betere ervaring biedt tegen een lagere prijs. Splashtop heeft de beste klantenservice en we hebben een geweldige, directe relatie met onze accountmanager.
Ericson Oliveira, Process Specialist, Tivit
Geavanceerde dataprotectie en security
De beste beveiliging. Ongekende gemoedsrust.
Veilige infrastructuurMeer informatie
Veilige cloud en on-prem hosting met 24/7 inbraakdetectie en SOC 2 & 3 certificeringen, betekent dat uw computers, gebruikers en data beschermd blijven.
Geavanceerde securityfunctiesMeer informatie
Met functies zoals 2FA, endpoint MFA, sessie-auditregistratie en end-to-end encryptie hebben uw IT-teams volledige controle over het beveiligen van remote access.
Standaarden en complianceMeer informatie
Onze voortdurende focus op het voldoen aan de hoogste privacy- en securitynormen (zoals ISO/IEC 27001, SOC2, AVG en GDPR) geeft het vertrouwen dat u weet dat u beschermd bent en aan de regels voldoet.
Kies een abonnement dat bij u past
SOS
Oplossing voor beheerde en onbeheerde remote support voor computers en mobiele apparaten.
Enterprise
Enterprise-grade oplossing voor remote support en remote access met SSO, geavanceerde beveiliging, servicedesk met geavanceerde workflows en beheerbaarheid. On-Prem versie beschikbaar.
Autonoom Endpointmanagement
Stroomlijn IT-activiteiten, automatiseer routinetaken en zorg ervoor dat uw endpoints veilig, up-to-date en compliant zijn.