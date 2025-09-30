今日の急速に進化するデジタルシーンでは、業界を問わず、あらゆる規模の企業がサイバーセキュリティの課題に直面しています。個人用と仕事用のデバイスを混在して使用し、リモートワークや学習が増加する中で、サイバー犯罪者の攻撃対象は拡大し続けています。
予測は良い方向には向かっておらず、Cybersecurity Venturesはサイバー犯罪の世界的なコストが2025年までに年間10.5兆ドルに達すると予測しています。
サイバーセキュリティの課題が拡大する中、技術リーダーは組織とエンドユーザーを保護することに注力するよう求められています。
Splashtopでは、生産性を高めるための安全な技術空間を信じています。2006年以来、私たちはユーザーがどこからでもデバイス、アプリ、ドキュメントにアクセスできるようにし、場所、デバイス、または身元に関係なく安心して効率を確保できるようにしています。
セキュリティは常に私たちにとって重要であり、サイバーセキュリティの脅威が増加し続ける中で、今やこれまで以上に重要です。顧客とパートナーの洞察に導かれ、セキュリティ専門家のチームによって推進され、今年は私たちのセキュリティの旅における重要なマイルストーンを迎えました。
2023年には、どこからでも生産性を可能にするという私たちの基本的な使命を拡大し、あなたの仕事、データ、そして安心が密接に結びついているとい�う信念に基づいています。
Splashtopは、リモートアクセスソフトウェアにおけるサイバーセキュリティを強化し、無料製品の悪用に対処しています。リモートアクセスベンダー間で'行動規範'を提唱し、無料トライアルを含むすべてのユーザーを必須の登録と資格情報の確認を通じて検証することを奨励しています。さらに、私たちはセキュリティポートフォリオを拡大し、現代のワークスペースを再定義し、安全にする画期的なソリューションを導入しました。
2023年2月: Bitdefenderの高度なアンチウイルス機能でエンドポイントを保護
Splashtopは重要なパートナーシップを通じてサイバーセキュリティを強化しました。私たちは、エンドポイントセキュリティを強化するためにBitdefenderによって強化されたSplashtop Antivirusを立ち上げました。これは、Splashtopコンソールから一元管理されるマルウェア対策、アンチウイルス、および強力なセキュリティ機能を提供します。
小売業者が直面するサイバーセキュリティリスクの増加に対抗するために、特に販売時点管理 (POS) デバイスの保護が重要です。POSデバイスは、取り扱う機密の金融情報のためにサイバー攻撃の脆弱なターゲットです。
小売業界はフィッシング、ランサムウェア、高度な持続的脅威、サプライチェーン攻撃の急増を目の当たりにしてい�ます。Verizonの2022年データ侵害調査報告書によると、小売セクターの629件のインシデントの98%が金銭的動機に関与していました。同時に、サイバー犯罪者は小売POSシステム、IoTデバイス、エンドポイント、クラウドおよびサーバー環境の脆弱性を悪用する新しい方法を見つけています。
Bitdefenderと提携することにより、SplashtopはIT専門家に一元化されたコンソールを提供し、エンドポイント操作を効率化し、安全にするための「シングルペインオブグラス」アプローチを開始しました。
2023年3月: Foxpassの買収により、パスワードおよびパスワードレス認証をサポートする安全なWi-Fiアクセス制御
クラウドベースのアイデンティティ中心のパスワードおよびパスワードレスWi-FiおよびサーバーアクセスソリューションのプロバイダーであるFoxpassの買収により、セキュリティに向けたもう一つの戦略的ステップを踏み出しました。私たちは、ネットワークサービスにアクセスするユーザーのための集中認証、認可、および会計 (AAA) 管理を提供するソリューションであるFoxpass RADIUSでポートフォリオを拡大しました。
Wi-Fiアクセス制御は、内部または外部のアクターがシステムへの不正アクセスを得るためにWi-Fiネットワークを簡単に悪用できるため、組織をサイバー脅威から保護するために重要です。ネットワークアクセスの可視性と制御を維持することは困難ですが、Wi-Fiネットワークは本質的に安全であると誤解される傾向があり、ほとんどの組織は依然として共有パスワードに依存しています。
未保護のWi-Fiアクセスに関連するリスクは、教育業界で特に顕著です。多くのユーザーが個人用デバイスで学校のWi-Fiネットワークに接続し、パスワードを共有しています。これらのシナリオでは、悪意のあるアクターが中間者攻撃 (MitM) を通じて資格情報を簡単に盗むことができ、しばしばランサムウェアや個人データの盗難のゲートウェイを提供します。
Foxpass RADIUSを使用することで、Splashtopは強力な認証手順を採用し、詳細なレベルでアクセスを管理することで強力な防御線を提供します。ユーザーがネットワークにアクセスしようとすると、その資格情報が認証され、デバイスがセキュリティ基準を満たしているか評価されます。これにより、不正アクセスの可能性が減少し、侵害やデータ漏洩のリスクが軽減されます。その結果、FERPA、COPPA、HIPAAなどのコンプライアンス要件を満たすのに役立ち、機密データや健康情報へのアクセスを制限します。
2023年8月: SplashtopがISO/IEC 27001認証を取得
2023年には、情報セキュリティ、データ保護、国際的なコンプライアンスの取り組みで大きなマイルストーンを達成しました�。SOC2、GDPR、その他のコンプライアンス基準に加えて、SplashtopはISO/IEC 27001認証を取得しました。ISO 27001は、個人、ポリシー、技術を厳格なテストと監査にかける情報セキュリティ管理システム（ISMS）を確立するための世界的に認められた標準です。
この認証は、Splashtopが信頼できる業界パートナーとしての地位を固め、セキュリティ管理、運用の卓越性、パフォーマンス、サイバー回復力に対する一貫した焦点を顧客に保証します。
2023年9月: ゼロトラスト原則で現代のワークスペースを保護
今日、組織は、アイデンティティ管理、リモートアクセス、VPN、ファイアウォール、シークレットボールトのための複数のソリューションの共存から生じるアクセス管理の課題に直面しています。各コンポーネントが独立して動作するこの断片的な構造は、脆弱性を露呈し、コンプライアンスリスクを引き起こし、ITからの可視性と制御を妨げ、しばしば生産性を妨げる貧弱なエンドユーザー体験をもたらします。
Splashtopでは、これらの問題に対処するためにアクセス管理システムを統合したシームレスなフレームワークを採用しました。その結果がSplashtop Secure Workspaceであり、大企業や中小企業向けにアイデンティティ、デバイス、ネットワーキング、資格情報の4つの基本レイヤーをシームレスに接続することでアクセス管理を革新します。
Splashtop Secure Workspaceは、リモートワ�ークフォース、マルチクラウド移行、複雑なネットワークアクセス、資格情報管理の複雑さに対処し、限られたITリソースを持つ組織でも対応します。この画期的なソリューションの相互接続された設計は、組織のセキュリティ姿勢を強化し、エンドユーザーにシームレスで充実した体験を提供します。従業員は、場所やデバイスに関係なく、継続的で安全なアクセスを得て、ワークフローを効率化し、生産性を向上させます。
Splashtopのアーキテクチャは、エンドツーエンドのゼロトラスト原則と条件付きアクセス制御を採用し、強力なセキュリティ対策を実施する力を組織に与えます。これにより、オンプレミス、クラウド、またはSaaSベースのすべてのアプリケーションへのスムーズで安全なアクセスが保証されます。その結果、組織は包括的で非常に効果的なセキュリティフレームワークを享受し、ユーザーはどのデバイスからでも安全にアプリケーションにアクセスできます。
2024年に公式リリースが予定されているSplashtop Secure Workspaceは、すでに業界で注目を集めており、「Convergence & Integrated ソフトウェア Solutions」カテゴリーでSecurity Today 2023 New Product of the Year Awardを受賞しました。
Splashtopは、アプリケーション、ネットワーク、リソースアクセスのためのモダンなソリューションを提供し、ゼロトラスト・ネットワーク接続、特権アクセス管理、セキュアアクセスサービスエッジのモダンなフレームワークを統合したことが評価され、年間最優秀セキュリティベンダーとして2023年のSDCアワードを受賞しました。
概要
2023年、Splashtopの積極的なサイバーセキュリティアプローチは、リモートアクセスと高度なエンドポイント保護の強化から、Foxpassの買収によるWi-Fiのセキュリティ確保、そして画期的なSplashtop Secure Workspaceの発表まで、顕著な成果を達成しました。
2024年に向けて、あらゆる規模の企業に革新と最高のサイバーセキュリティを提供するという私たちのコミットメントは揺るぎません。
Splashtopがどのようにデジタル体験を向上させるかを発見するために、私たちのカスタマイズされたソリューションを探索してください。安全で効率的な運用を確保し、スムーズな旅を進めるために私たちに参加してください。