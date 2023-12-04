SplashtopがSDC「今年のセキュリティベンダー」賞を受賞
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Splashtopは、アプリケーション、ネットワーク、リソースアクセスのための最新のソリューションを提供し、Zero Trust Network Access、特権アクセス管理、セキュアアクセスポリシーフレームワークを統合しています。
オランダ、アムステルダム、2023年12月5日– Splashtopは、どこでも働ける環境を変革するパイオニアとして、ロンドンで開催された第14回SDCアワードで「今年のセキュリティベンダー」として誇らしく登場しました。この名誉ある賞は、企業規模を問わず、エンタープライズグレードの暗号化と承認ベースのアクセスで組織を保護するSplashtopの取り組みを強調しています。
2006年の設立以来、Splashtopは常に最先端のリモートアクセスとサポート技術を提供し、ユーザーがどこからでもデバイス、アプリ、ドキュメントにアクセスできるようにし、パフォーマンスを損なうことなく利用できるようにしています。2023年には、リモートワークフォース、マルチクラウド移行、複雑なネットワークアクセス、資格情報管理の現代的な課題に対処し、ITリソースが限られている場合でも大きな進歩を遂げました。
今年、Splashtopはエンドポイントセキュリティ、Wi-Fiとサーバーアクセス制御、そして革新的なSplashtop Secure Workspaceの画期的なソリューションでセキュリティポートフォリオを拡大しました。これらのソリューションは、サイバー攻撃の脅威が増大する中での課題に対処します。特に、Splashtop Secure Workspaceは、大企業や中小企業向けのアクセス管理を革新し、アイデンティティ、デバイス、ネットワーキング、資格情報の4つの基盤レイヤーをシームレスに接続します。すでにSecurity Todayによって「今年の新製品」に選ばれたSplashtopソリューションは、エンドツーエンドのZero Trust原則と条件付きアクセス制御に従い、組織に強力なセキュリティ対策を提供します。
SplashtopのCEO、Mark Leeは、同社の積極的なアプローチを強調しています：「サイバーセキュリティの課題が拡大する中、技術リーダーは組織とエンドユーザーを保護することに焦点を当てることが求められています。この世界的な認識は、情報セキュリティ、データ保護、国際的なコンプライアンスの取り組みに対するSplashtopの献身を確認するものです。」
「今年のセキュリティベンダー」としてのSDCアワードは、Splashtopの信頼できる業界パートナーとしての地位を確認し、セキュリティ、コンプライアンス、リスク管理、使いやすさに対する継続的な焦点を示しています。
Splashtopについて
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、現場のマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopの特許取得済みの高性能技術は、4K HD品質�、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現できます。Splashtopは高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザーと25万の企業が、85%のFortune 500企業を含むSplashtop製品を世界中で利用しています。Splashtop.comをご覧ください。