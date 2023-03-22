Splashtopは、セキュリティポートフォリオを拡大するためにFoxpassを買収しました
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信頼できるアイデンティティ＆アクセス管理プラットフォームは、Splashtopのセキュリティ提供を拡大し、SMBおよびMSP顧客にエンタープライズクラスのソリューションを提供します
Cupertino, Calif. – March 23, 2023 – Splashtop、どこでも働ける世界を簡素化し安全にするリモートITソリューションのリーダーは、本日、ITおよびDevOpsシステム向けのクラウドベースのアイデンティティ中心のネットワークおよびサーバーアクセスソリューションを提供するFoxpassを買収したことを発表しました。Splashtopの買収は、特に中小企業（SMBs）や現代のセキュリティソリューションのコストと複雑さに挑むマネージドサービスプロバイダー（MSPs）に対して、セキュリティを民主化するというコミットメントを強調しています。
この戦略的買収は、Splashtopが業界で最も強力なリモートアクセスとセキュリティの提供を構築するための重要なステップを示し、強力なエンタープライズクラスのWi-Fiとサーバーアクセス管理ソリューションでセキュリティ姿勢を向上させたい市場の主要セグメントのニーズに応えることを可能にします。
「過去数年間で、人々や組織の働き方が��劇的に変わりました。ビジネスがハイブリッドワークの利点を受け入れ続ける中で、サイバーセキュリティへのリスクは加速し、中小企業は簡単なターゲットになっています」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べました。「私たちは、アイデンティティ管理をセキュリティの重要な基盤と見ています。SplashtopとFoxpassの間には自然なシナジーがあり、企業が生産性を維持しながら現代のセキュリティ課題に対処できることを保証します。Foxpassの管理は、世界クラスのソリューションセットと世界クラスの文化を構築しており、チームを迎え入れることができることを非常に嬉しく思います。」
Foxpassは、Microsoft O365、Google Workspace、Oktaを含む人気のアイデンティティプロバイダーとシームレスに統合するセキュアなサーバーおよびネットワークアクセス管理ソリューションを提供します。また、そのクラウドRADIUSサーバープラットフォームは、Meraki、Ruckus、Apple、Aruba、Fortinet、Ubiquitiなどの主要なWi-Fiアクセスポイントおよび仮想プライベートネットワーク（VPN）プロバイダーと統合します。業界をリードするプラットフォームは、従業員がパスワードを共有せず、必要なときにのみ必要なサーバーやネットワークにアクセスできるようにするための、現代的なパスワードレスメカニズムをサポートしています。
Foxpassのブランドと製品ラインはそのまま維持され、Splashtopの拡張されたセキュアITソリューションの一部として、Splashtopの高パフォーマンスリモートアクセスとサポートをFoxpassのスケーラブルなアイデンティティ中心のセ�キュリティプラットフォームと組み合わせて活用することができます。FoxpassとSplashtopの両方がSOC2に準拠しています。
「セキュアリモートアクセスのリーダーとして、Splashtopチームは非常に印象的なものを構築しています」と、Foxpassの創設者兼CEOであるAren Sandersenは述べました。「今日の環境では、セキュリティが深く組み込まれていないリモートアクセスはあり得ません。Splashtopのアプローチは、セキュリティをソリューションの中心に据えることで、正しい選択であることが証明されています。FoxpassチームがSplashtopの旅に参加し、業界で最も包括的なリモートアクセスとセキュリティソリューションを提供することに興奮しています。」
買収の一環として、SplashtopはFoxpassの従業員を保持し、Foxpassの製品ロードマップを加速するために多大なリソースを投資します。Lyft、Segment、HackerOne、One Medicalを含む既存のFoxpassの顧客数百社が、Splashtopの25万以上の顧客リストに加わります。取引の条件は開示されませんでした。詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、8K / 60fpsと遅延のない体験を実現できます。 Splashtopは、高度なセキュリティ機能とコンプライアンス、幅広いデバイスサポート、そして迅速なカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
Foxpassについて
Foxpassは、Microsoft O365、Google Workspace、Oktaを含む人気のアイデンティティプロバイダーとシームレスに統合される、クラウドベースのアイデンティティ中心のサーバーおよびネットワークアクセス管理ソリューションです。会社は2015年に設立され、サンフランシスコに本社を置いています。Foxpass.com