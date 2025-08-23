いくつかのサイバー脅威とリスクは他よりも一般的です。実際、IT専門家が潜在的な脆弱性に対処し、システムを安全に保つために使用できる一般的な脆弱性と露出（CVEs）のリストがあります。
CVEは、脆弱性の管理、セキュリティパッチのリリース、ITコンプライアンス要件の満たす際に重要です。CVEはMITREによってカタログ化されており、NVDやMITRE ATT&CKフレームワークのような関連リソースは、脆弱性や攻撃方法に関する追加のコンテキストを提供し、それらに対処するためのガイダンスを提供します。これにより、ITリーダーやサイバーセキュリティチームはシステムを効果的に保護できます。
それを念頭に置いて、CVEの脆弱性を見てみましょう。それを理解することがなぜ重要なのか、そしてSplashtopがどのようにしてエンドポイントを安全に保つためにそれらを管理するのを助けるかを見てみましょう。
CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）とは何ですか？
CVE（Common Vulnerabilities and Exposures）は、既知の公開されたセキュリティの欠陥のリストです。各CVEの脆弱性には、CVE-2025-6428 や CVE-2025-30259 のようにCVE ID番号が割り当��てられており、報告と追跡が容易です。
CVEシステムは、米国政府が資金提供する研究開発会社であるMITRE Corporationによって作成および維持されています。CVE IDは、Microsoft、Oracle、IBMのようなセキュリティ企業、研究機関、ITベンダーを含むCVEナンバリングオーソリティ（CNA）によって割り当てられます。彼らは一緒に、cve.orgで見つけることができる288,000以上のCVEレコードを記録しています。サイバーセキュリティおよびインフラストラクチャセキュリティ庁（CISA）は、CVEシステムにサポートと資金を提供しています。
サイバーセキュリティのリスクと脆弱性のリストは多数ありますが、CVEエントリは簡潔な脆弱性の説明のみを提供する傾向があります。CVEの脆弱性に関する詳細情報を求めるITエージェントやセキュリティチームは、米国国家脆弱性データベース（NVD）やCERT/CC脆弱性ノートデータベースなどの他のデータベースとクロスリファレンスすることを望むでしょう。これらは、そのリスク、影響、および対処方法に関するより詳細な情報を提供します。
しかし、CVE IDは依然として脆弱性を特定し、それに対処するためのセキュリティツール、ソリューション、パッチを開発するための信頼性のある有用なツールです。
CVEの脆弱性が重要な理由
脆弱性を無視することは、ハッカーを招き入れ、データ（さらに悪いことに、顧客のデータ）を銀の皿に載せて提供するようなものです。
例えば、2025年7月に、McDonald'sはAIを活用した採用システムが一連のサイバーセキュリティエラー（アクセス制御の欠如や監視の不足、重大な人的エラーを含む）により侵害され、大規模なデータ漏洩が発生しました。これにより、セキュリティ研究者が古い管理者アカウントにログインして個人データにアクセスできるようになり、何百万もの求職者の個人情報が危険にさらされました。McDonald'sがこれらのセキュリティの欠陥を特定し対処していれば、脆弱性を閉じて個人情報を保護することができたでしょう。
実際、CVEの脆弱性を理解し対処することは、ほとんどのビジネスにとって必要です。例えば、SOC 2、ISO 27001、HIPAAコンプライアンスなどの多くのセキュリティフレームワークは、関連するCVEに対する保護を要求しています。一般的な脆弱性を考慮しないことは、規制要件を満たさないことを意味します。
特に一般的な脆弱性を放置することは、災害を招く行為です。未修正の脆弱性は、ハッカーやその他の悪意のある人物にとってシステムへの簡単な侵入点を提供し、簡単にアクセスできるようにします。これにより、ランサムウェア、データ漏洩、その他のサイバー攻撃が発生し、ビジネス、財務、評判に重大な損害を与える可能性があります（ITセキュリティ要件を満たさないことによる多額の罰金も含まれます）。
知っておくべきCVE関連用語
とはいえ、CVEに関連するいくつかの用語（および関連する略語）は混乱を招くかもしれません。それでは、知っておくべきCVE用語、それが何を意味するのか、そしてなぜ重要なのかを分解してみましょう。
CVSS（Common Vulnerability Scoring System）: 共通脆弱性評価システム（CVSS）は、CVEの深刻度を0から10のスケールで評価します。すべての脆弱性に対処する必要がありますが、CVSSの数値が高いほど、脆弱性に直ちに対処することが重要です。
CWE（共通脆弱性一覧）: CWEは、一般的なハードウェアおよびソフトウェアの弱点のコミュニティ開発リストであり、これらはセキュリティに影響を与える可能性のある根本的な原因のカテゴリです。CWEリストは、これらの弱点を特定し説明するのに役立ち、それらに対処することができます。
EPSS（エクスプロイト予測スコアリングシステム）: EPSSは、CVEが積極的に悪用される可能性をランク付けするスコアリングシステムです。ITおよびセキュリティチームが修正作業を優先するのを助けるために設計されており、さまざまなデータポイントを使用して、次の30日間に脆弱性が悪用される可能性を推定します。
既知の悪用された脆弱性（KEV）カタログ: KEVカタログは、CISAによってフラグが立てられたすべての既知の悪用された脆弱性をホストしています。組織はこれを使用して、脆弱性管理の優先順位付けフレームワークをガイドし、特定の��脆弱性が何であるか、どのように対処できるかを学ぶことができます。
CVE脆弱性の実例
一部の一般的な脆弱性の例を調べることで、CVEの脆弱性が何であるか、どのように対処されているかをよりよく理解できます。これらは、いくつかの実際の最近のCVEの脆弱性です：
CVE-2025-53770はMicrosoft SharePointサーバーのリモートコード実行の脆弱性です。これはアクティブな攻撃下にある重大なデシリアライズの欠陥で、ネットワーク上で不正な攻撃者がコードを実行できるようにし、重大度スコアは9.8であり、優先的に対処する必要があります。Microsoftはこの脆弱性に対処するためのアップデートに取り組んでいますが、ユーザーはデシリアライズを防ぐために最終オブジェクトを明示的に定義するなど、脅威を軽減するための措置を講じるべきです。
CVE-2025-6558はChromeのゼロデイ脆弱性であり、リモート攻撃者が細工されたHTMLページを使用してサンドボックス環境での不正なコード実行を可能にします（「サンドボックスエスケープ」とも呼ばれます）。その深刻度スコアは8.8であるため、CVEのセキュリティパッチを含むStableチャネルの更新をインストールすることが推奨されます。
CVE-2025-48530は、Android 16を使用するデバイスで発見された比較的新しい脆弱性です。これは、実行�権限やユーザーの操作を必要とせずにリモートコード実行を引き起こす可能性のある重大なセキュリティ脆弱性です。悪用される前に、それに対処するセキュリティパッチを直ちにインストールすることが推奨されます。
CVEの検索、追跡、優先順位付けの方法
約30万件のCVEレコードが利用可能であり、それらを整理してビジネスやソフトウェアに関連する脆弱性を見つけることは非常に困難な作業です。幸いなことに、関連するCVEを見つけるのに役立つ検索およびフィルターツールを含むツールがあります。
まず、CVEの脆弱性に関する情報を含むリソースとデータベースがあります。これには、CVE.org、NVD.nist.gov、CVE Details、およびCVE Vaultが含まれ、詳細、深刻度スコア、および脆弱性を軽減するための推奨方法などの情報が含まれています。
検索する際には、最も関連性が高く重要な情報を見つけるために検索をフィルタリングすることが重要です。データベースは通常、ベンダー、製品、日付、CVSSスコア、CWEタイプで検索をフィルタリングすることを許可します。フィルタを多く使用するほど、結果はより正確になります。National Vulnerability Database（NVD）などのサイトには、リストステータス、タグ、プラットフォームなどでフィルタリングできる高度な検索ツールも含まれています。
たとえば、Microsoft 365を使用していて、最も潜在的に有害なCVEから保護されたい場合は、会社に「Microsoft」、製品に「Microsoft 365」、重大度に「Critical」のフィルターを含めることができます。それにより、最も影響を与える可能性のあるCVEを見つけることができ、それらを軽減するためのアプローチを優先することができます。
もちろん、CVEデータをリアルタイムで自動的に使用して脅威を特定し、迅速に対処するソリューションを使用することも役立ちます。Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management）は、CVEデータを使用して脅威を特定し、優先順位を付けるソリューションです。これにより、リスクを軽減し、プロアクティブなアラートと修正、リアルタイムのパッチ適用を通じて、オペレーティングシステムとアプリケーションを最新の状態に保つことができます。
SplashtopがCVEを管理するのにどのように役立つか
膨大な数のCVEに注意を払う必要があることを考えると、圧倒されるかもしれません - どうやってこれほど多くの脆弱性から守ることができるのでしょうか？幸いなことに、ほとんどのCVEは既存のパッチで対処でき、適切なツールを使用すれば、すべてのエンドポイントとアプリを簡単に管理して保護することができます。
ここでSplashtop AEMが登場します。Splashtop AEMは、リアルタイムのCVEデータを使用して脅威を特定し、OSおよびサードパーティアプリ全体でリアルタイムのパッチを提供し、組織がデバイスとネットワークを安全に保つのを助けます。エンドポイント管理ソリューションとして、Splashtop AEMは、分散�環境全体でリモートデバイスを管理、更新、保護できるため、どこからでも従業員をサポートできます。
Splashtop AEMが脅威や脆弱性を特定すると、ITチームが迅速に対応できるようにリアルタイムアラートを即座に送信します。Splashtop AEMを使用してCVEで脆弱性を検索したり、深刻度でフィルタリングして重要な更新を展開していることを確認したり、新しいパッチが利用可能になるたびに、Splashtop AEMのパッチ管理が自動的にスケジュールを設定し、エンドポイント全体に更新を展開します。ポリシー、リスクレベル、またはデバイスグループに基づいて展開ルールを設定することもできます。
さらにセキュリティを強化するために、Splashtop AEMはCrowdStrikeやBitdefenderなどの多くのトップセキュリティツールと統合されています。さらに、Splashtop AEMは監査対応のログを提供し、すべてのセキュリティ標準と規制に準拠していることを示すことができます。
Splashtop AEMは、ITチームがエンドポイントを監視し、デバイスを保護し、作業負荷を軽減するために必要なリソースを提供します。
オペレーティングシステムとアプリケーションの自動パッチ適用。
AIを活用したCVEベースの脆弱性インサイト。
エンドポイント全体で施行できるカスタマイズ可能なポリシーフレームワーク。
エンドポイント全体で在庫を追跡し管理します。
問題が発生する前に対処するためのアラートと自動修正ツール。
ツールやタスクマネージャーにアクセスするためのバックグラウンドアクションで、作業を中断せずに利用できます。
Splashtop AEMについてもっと知りたいですか？無料トライアルで今日から始めましょう。