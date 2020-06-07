メインコンテンツへスキップ
Splashtop New Features

Splashtop 新機能 2020年6月/7月

Splashtop Team
所要時間 3分
更新済み
Splashtopは、Splashtop リモートアクセスとSplashtop リモートサポートの加入者（およびトライアルユーザー）向けに、Splashtop Businessアプリとストリーマーの3.4.0.xバージョンをリリースしました。

Splashtop Business AppsとStreamersのバージョン3.4.0.0の新機能は？

ここでは、3.4.0.0および3.4.0.1のアップデートでの新機能と強化点の一部を紹介します。

New! Switch between computer users in an リモートサポート セッション without reconnecting (for users of Splashtop リモートサポート)

Splashtop リモートサポート リモートアクセス セッション中にリモートコンピュータで別のユーザーアカウントに切り替える必要がある場合、セッションは接続されたままになります。

リモートサポートセッションでのリモート再起動後の自動ログイン

When you are in a Splashtop リモートサポート リモートセッション accessing a Windows computer and you reboot the remote computer, you can now ログイン after reboot without entering credentials again.この新しい時間節約機能を紹介できることを嬉しく思います。

リモートWindowsコンピュータとの印刷品質/互換性の向上

Windowsでのリモート印刷機能は以前、XPSファイル形式を使用していました。現在では、PDFファイル形式を使用して、ドキュメントのフォーマットのレンダリングを改善できます。プリンタードライバーの追加インストールなしで、印刷先として「Splashtop PDF Remoteプリンター」を選択するだけで済むようにプロセスも簡素化されました。詳細については、リモート印刷サポート記事をご覧ください。

iPadでSplashtopを使用してマウスやトラックパッドを使用する

iOS 13.4を搭載したiPadでBluetoothマウスやトラックパッドをリモートセッションで使用できるようになりました。外部キーボードを使用する際のショートカットサポートも改善しました。

Linux用Splashtop Streamerに新機能が追加されました

2020年7月15日にリリースされたSplashtop Streamer for Linuxの新バージョン2.6.4.0は、WindowsおよびMacストリーマーに近づけるために多くの新機能を追加しました。

新機能には、リモート再起動、リモートカーソル、Wake-on-LAN、リモートモニター間の切り替えや複数のリモートモニターを1つのローカル画面に表示する機能を備えたマルチモニターサポート、動的解像度のサポート（リモートセッション中に解像度を変更）、などがあります！

Splashtop GlobalとEUの両方のサポート

2020年6月22日から、フランスでの初期利用可能性を持つ新しいmy.splashtop.euサイトとクラウドバックエンドを追加しました。2020年6月29日には、他の28か国に拡張しました。

バージョン3.4.0.0以降のアプリとストリーマーは、どちらにも接続をサポートしています。世界のどこにいても、my.splashtop.comでアカウントを作成した場合、そのサイトを引き続き使用し、アカウントはグローバルインスタンスでホストされます。29のヨーロッパ諸国のいずれかから新しいアカウントを開始する場合、そのアカウントをmy.splashtop.euサイトで開始するように求められます。

ヨーロッパにいる場合、位置情報に基づいて自動的にmy.splashtop.euサイトにリダイレクトされることがあります。ログインフィールドの横にあるGlobal | EUセレクターを確認して、アカウントが存在する正しいサイトにいることを確認してください。

追加の改善と強化:

  • 改善点: ファイル転送インターフェースがローカルの日付/時間形式に従うようになります

  • Macでのオーディオ/ビデオ同期の強化

  • セキュリティの向上

  • 各種バグ修正

最新のSplashtopアップデートを入手するにはどうすればいいですか？

通常通り、更新されたアプリとストリーマーは最初にhttps://www.splashtop.com/downloadsから入手可能です。その後、「更新を確認」機能を通じて利用可能になり、最終的に既存のストリーマーに自動的に展開され、WindowsまたはMacアプリの更新を促されます。

2020年6月22日現在利用可能なバージョン3.4.0.0のアプリとストリーマーには、WindowsとMac用のSplashtop Business App、WindowsとMac用のSplashtop Streamer、MacとWindows用のSplashtop リモートサポートアプリ、iOS用のSplashtop Businessアプリが含まれます。3.4.0.1のマイナーアップデートは2020年7月15日からリリースされました。

Androidアプリは同時にリリースされ、異なるバージョン番号を使用し、Splashtop Business for Android 3.4.3.2、Splashtop Streamer for Android 3.1.5、そしてSplashtop Remote Support for Android 3.1.5がGoogle Play Storeで利用可能です。

