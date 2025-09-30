デジタルアクセスのセキュリティに関して、Splashtopは常に革新を推進し、ユーザーの最大限の保護を確保してきました。
私たちのこれらの原則への献身が再び大舞台で認められました。Splashtop Secure Workspaceが「Convergence & Integrated ソフトウェア Solutions」カテゴリーでSecurity Todayの2023 New Product of the Year Awardを受賞したことを発表できることを大変嬉しく思います。
この栄誉は、私たちの卓越性へのコミットメントを強調するだけでなく、今日のデジタル時代の多面的な課題に対処するSplashtop Secure Workspaceの変革的な影響をも示しています。
受賞について
Security Today's New Product of the Year Awardは、単なる認識以上のものであり、セキュリティ業界における卓越性の追求を証明するものです。15年目を迎えるこの賞は、セキュリティ機器メーカーの優れた製品開発の成果を称えます。
Security Today誌の名高い発行者Ralph C. Jensenは、この賞の本質を的確に捉え、「セキュリティの領域では、革新が不可欠です。新しいセキュリティ製品を評価する際には、今日の課題に対応するだけでなく、明日の脅威を予測することも重要です。」と述べています。�この視点は、セキュリティ製品の開発において必要な積極的かつ包括的なアプローチを強調し、商業および産業環境の現在および将来のニーズに対応することを保証します。
43の製品賞カテゴリーで受賞者が選ばれる中、Security Todayによって認められることは大きな成果です。これは、製品が業界標準を満たすだけでなく、それを超え、安全とセキュリティを確保するための革新的で重要なソリューションを提供していることの証です。この重要な分野での貢献が認められた選択する少数の中に入ることを光栄に思います。
Splashtop Secure Workspaceの詳細
デジタル時代は多くの機会に満ちていますが、同時に組織に独自の課題をもたらします。リモートワークフォースの管理からマルチクラウド移行の複雑さをナビゲートすることまで、ITチームはしばしば複雑なネットワークアクセスや資格情報と秘密の管理に取り組むことで手一杯です。
Splashtop Secure Workspaceの統合アーキテクチャで断片化されたITオペレーションを克服
これらの課題の中心には、IT運用への断片的なアプローチがあります。多くの組織は、アイデンティティ管理ツール、リモートアクセスシステム、VPN、ファイアウォール、シークレットボールトなど、さまざまな分断されたソリューションを抱えています。
これらの各要素は独自に動作し、広範なアクセスコンテキストへの可視性を制限します�。この分断されたアプローチは、シームレスなユーザー体験を妨げ、重大なセキュリティの脆弱性を引き起こします。各コンポーネントが独立して動作するため、一貫したセキュリティポリシーを全体にわたって強制することは困難な作業となり、組織は潜在的な侵害やコンプライアンスリスクにさらされます。
Splashtop Secure Workspaceは、これらの多面的な課題に対処します。Splashtop Secure Workspaceの核となるのは、アクセスを提供する際に関与するすべての要素を包括的に考慮した単一の統合アーキテクチャです。ユーザーがリソースやサービスに正常に接続することは、彼らの正しいアイデンティティ、権利、デバイスのコンプライアンス、ネットワーキング能力、検証された資格情報の確認です。
この相互接続されたアーキテクチャは、アイデンティティやデバイスからネットワーキングや秘密まで、基盤層が調和して動作することを保証します。そのような統合は、アクセス要求の包括的な理解を提供し、ユーザーが場所に関係なく、仕事の旅全体を通じて豊かで高品質な体験を楽しむことを保証します。
ゼロトラストとゼロナレッジの原則
ゼロトラストとゼロナレッジの原則に導かれ、Splashtop Secure Workspaceはさらに一歩進んでいます。組織が強力なセキュリティ対策を実施し、オンプレミス、クラウドベース、またはSaaSのいずれのアプリケーションにもシームレスで安全なアクセスを確保できるようにします。
Splashtop Secure Workspaceのゼロナレッジシークレットボルトは、私たちのセキュリティへの取り組みを示しています。このボルトは、Splashtopのパスワードマネージャーと特権アクセ�ス管理のフロントエンドの要となり、パスワードやAPIキー、さらにはワンタイムトークンの管理と共有をサポートします。さらに、オンデマンドでの暗号解読がデバイス上で行われ、資格情報の最大限の保護を確保します。
統一されたポリシーによる効率的な管理
Splashtop Secure Workspaceはそれだけでは終わりません。IT管理者の生活を簡素化するために、統一されたポリシーシステムを提供します。認証と承認からアプリケーションアクセス条件やウェブフィルタリングまで、ポリシーは一つの統合された場所で設定および管理できます。これにより、組織全体で標準化されたアクセス管理の実践が確保されます。さらに、ソリューションはデバイスの登録を制御し、デバイスのアイデンティティを検証するための徹底した証明書ベースのチェックを可能にし、多くのIT管理者にとって長年の痛点に対処します。
本質的に、Splashtop Secure Workspaceは単なる製品以上のものであり、現実のアクセスの課題に対処し、プロセスを効率化し、あらゆるステップでセキュリティを確保する包括的なソリューションです。従業員のオンボーディングとオフボーディングを簡素化すること、さまざまなクラウド環境でVPNなしのアクセスを確保すること、またはIT自動化を活用することに関わらず、Splashtop Secure Workspaceはアクセス管理において真のゲームチェンジャーです。
Splashtop Secure Workspaceが際立つ理由
アクセスソリューションが飽和した市場で、Splashtop Secure Workspaceが本当に際立つのは何でしょうか？
セキュリティへの包括的アプローチ
Splashtop Secure Workspaceの全体的なアプローチがその基盤です。多くのソリューションが孤立したセキュリティの側面に焦点を当てている一方で、私たちの製品は包括的な視点を提供し、さまざまなコンポーネントを単一の統合システムに統合します。この相互接続されたアーキテクチャは、ITオペレーションを悩ませることが多いサイロを排除し、セキュリティを損なうことなくシームレスなユーザー体験を保証します。
ユーザー中心のデザイン
私たちは、従業員がどこにいても継続的なアクセスを確保し、豊かで高品質な体験を提供することで、ユーザーの満足度を優先しています。このユーザー体験への焦点と強力なセキュリティ対策を組み合わせることで、アクセス性と保護の完璧なバランスを実現しています。
強力なセキュリティ対策
ゼロトラストとゼロナレッジの原則に導かれ、Splashtop Secure Workspaceは強力なセキュリティフレームワークを提供します。これにより、ユーザーはどのデバイスからでも自信を持ってアプリケーションにアクセスでき、データと資格情報が常に保護されていることを知ることができます。
現実の課題への対応
Splashtop Secure Workspaceを際立たせるのは、現実の課題に正面から取り組む能力です。従業員のオンボーディングとオフボーディングの合理化から、サードパーティアクセスのセキュリティ確保、IT自動化の活用まで、私たちのソリューションは多くの組織が日々取り組んでいる痛点に対処します。
詳細はこちら About Splashtop Secure Workspace
デジタルセキュリティのダ�イナミックな世界では、先を行くことは単なる目標ではなく、必要不可欠です。Splashtopでは、革新、ユーザーエクスペリエンス、堅牢なセキュリティ対策への揺るぎないコミットメントが、常に私たちを限界を押し広げ、新しいベンチマークを設定する原動力となっています。Security TodayによるSplashtop Secure Workspaceの認識は、単なる栄誉ではなく、私たちのチームの努力、献身、ビジョンの証です。
Splashtop Secure Workspaceの機能に興味を持ち、その変革の可能性を探求したい方々に、さらに深く掘り下げることをお勧めします。私たちの受賞歴のあるソリューションが、デジタルセキュリティとアクセス管理へのアプローチをどのように再定義できるかを発見してください。