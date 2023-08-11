SplashtopがISO 27001認証を取得
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世界的に認められた基準が、情報セキュリティと顧客データの保護へのコミットメントを通じて、Splashtopの競争優位性を強化
CUPERTINO, Calif.– 2023年8月15日 – Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するリモートソリューションのリーダーとして、ISO/IEC 27001認証を取得したことを発表しました。これは、情報セキュリティ管理システム（ISMS）の最高基準を維持し、顧客のデータ保護と法的および規制要件への準拠を確認するものです。
ISO 27001は、強固な情報セキュリティ管理システムを確立し維持するための最も国際的に認知された基準です。この基準は、厳格なテストと監査を通じて、個人、ポリシー、技術を徹底的に評価することで、情報セキュリティへの包括的なアプローチをサポートします。ISOのセキュリティフレームワークを実装することで、Splashtopは業界をリードするリモートアクセスソリューションをユーザーに提供し、リスク管理、サイバー・レジリエンス、運用の卓越性、顧客データの保護において最高の基準を確保します。
「ISO 27001によって設定された基準を満たすことは、セキュリティがSplashtopで行うすべてのことの最前線にある�ことを強化します。これは、私たちが構築する製品だけでなく、ビジネスとしての運営方法にも関わります」と、Splashtopのセキュリティおよびコンプライアンス担当副社長のJerry Hsiehは述べています。「この達成は、Splashtopを業界の信頼できるパートナーとしてさらに強固にし、顧客に対して情報を保護し、データの機密性、完全性、可用性を維持するために私たちが一歩先を行くことを示しています。私たちは、先進的な情報セキュリティプラクティスで知られる世界的な組織の排他的なグループに参加できることを誇りに思います。」
セキュリティ対策の継続的な進化を示すことで、企業はますますSplashtopを安全で信頼性が高く信頼できるリモートアクセスとサポート技術の選択肢として選んでいます。2023年3月、SplashtopはFoxpassの買収を発表し、中小企業（SMB）とマネージドサービスプロバイダー（MSP）向けのサポートを強化してセキュリティポートフォリオを拡大しました。Foxpass Cloud RADIUSソリューションは、Splashtopの6つのグローバルオフィスでのWi-Fiに対するシングルサインオン（SSO）と一貫したポリシーをサポートすることで、SplashtopのISO準拠にも貢献しました。2023年2月、SplashtopはMSPとITチームの保護をさらに高めるために、新しいアンチウイルス機能を提供し、サイバー脅威からエンドポイントを最適に保護するためにBitdefenderとのパートナーシップを拡大しました。この集団的な勢いは、あらゆる規��模の企業にとってセキュリティをアクセスしやすくすることに重点を置き、業界で最も包括的なリモートアクセスとセキュリティの提供を構築するというSplashtopのコミットメントを強調しています。
Splashtopのリモートアクセスおよびリモートサポートソリューションは、業界および政府の標準と規制を遵守またはサポートしています。SplashtopはGDPRおよびSOC 2に準拠しており、HIPAA、FERPA、PCI、その他多くの業界コンプライアンスをサポートしています。Splashtopの受賞歴のあるリモートアクセスとサポートソリューションの詳細については、Splashtop.comをご覧ください。
ISO/IEC 27001標準について
ISO 27001は、情報セキュリティ管理システム（ISMS）の確立、実施、維持、継続的な改善のための要件を定めた国際的に認められた標準です。国際標準化機構（ISO）と国際電気標準会議（IEC）によって開発されたISO 27001は、機密性、完全性、可用性を確保しながら、機密会社情報を管理するための体系的なアプローチを提供します。この認証を取得することで、組織は機密データの保護と効果的な情報セキュリティ管理の確立へのコミットメントを示します。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化するソリューションのリーダーです。そのソリューションは、ハイブリッドワークとIT / MSP リモートサポートのために、迅速でシンプルかつ安全な体験を提供します。 Splashtopの特許取得済みの高パフォーマンステクノロジーは、4K HD品質、マルチモニターサポート、60fpsを超低遅延で実現可能です。 Splashtop��は、高度なセキュリティ機能、幅広いデバイスサポート、応答性の高いカスタマーサービスを備えています。3000万人以上のユーザー、25万の企業、Fortune 500企業の85%を含む企業が、世界中でSplashtop製品を利用しています。Splashtop.com
連絡先:
マリア・ロス
Splashtop の fama PR