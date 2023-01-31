Splashtop、新しいBitdefenderによるアンチウイルス機能を発表
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あらゆる規模の企業を洗練された統合エンドポイントセキュリティでさらに保護
カリフォルニア州クパチーノ、2023年2月2日 — Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化しサポートするセキュアなリモートITソリューションのリーダーとして、Bitdefenderによって強化されたSplashtop Antivirusの発売を発表しました。受賞歴のあるサイバーセキュリティ技術が、複数のSplashtop製品で利用可能になり、MSPやITチームが集中管理の利点を活かしてエンドポイントを脅威から最適に保護できるようになりました。
最新の提供は、エンドポイントのセキュリティから、どのデバイスからでもセキュアリモートアクセスを可能にするまで、複数の面でユーザーを保護するというSplashtopのコミットメントを高めています。BitdefenderによるSplashtop Antivirusは、今日のビジネスエンドポイントを現代のサイバー脅威から安全に保つために必要なアンチマルウェア、アンチウイルス、およびその他の強力なセキュリティ機能を提供します。Splashtopのサブスクリプションにアドオンとして利用可能な統合機能により、中小企業から大企業までの組織がIT戦略、管理、コストをSplashtopで統合するのがさらに簡単になります。
「エンドポイントセキュリティ、リモートアクセス、サポートを簡単に管理できるようにすることは、ITを簡素化するための強力な戦略です」とSplashtopのCEO、Mark Leeは述べています。「Bitdefenderとのパートナーシップを拡大することで、私たちはお客様にとってさらにアクセスしやすいトップエンドポイントセキュリティソリューションを提供できることを嬉しく思います。」
「ランサムウェア、資格情報窃取、フィッシングキャンペーンは、脅威の状況が進化するにつれてますます洗練され、頻繁になっています」とBitdefenderの技術ライセンスおよびサービスプロバイダー担当副社長のJose Lopez氏は述べています。「環境への脅威の侵入を防ぐことは、強力なサイバー防御のための最初で最も重要な手段です。私たちは、業界をリードするサイバーセキュリティ技術を通じて、企業がデジタル資産を保護するのを支援するためにSplashtopと提携できることを嬉しく思います。」
BitdefenderによるSplashtop Antivirusは、顧客がSplashtopのWeb管理コンソールで直接必要なすべてを確認できる「シングルペインオブグラス」ソリューションを構築するという会社のコミットメントをサポートします。これにより、顧客はセキュリティ機能を向上させると同時に、異なるソリューションにアクセスするために追加のWebサイトやコンソールを使用する必要がなくなり、ITスタッフの負担が軽減されます。Splashtopの単一のWeb管理コンソール内で管理される組み込み機能には以下が含まれます:
Anti-malware Scanning: クイックスキャンをスケジュールし、フルオンデマンドスキャンを実行し、マル�ウェアに対するリアルタイム保護のためのオンアクセススキャンを有効にします。
Webトラフィックセキュリティ: ファイアウォール、フィッシング対策、トラフィックスキャンを活用して、不正な接続試行をブロックし、スパイウェアやウイルスなどの悪意のあるコンテンツからユーザーを保護します。
高度な脅威制御: Bitdefenderのヒューリスティックスコアリングアルゴリズムを使用して、アプリやプロセスを継続的に監視し、公式に特定される前に脅威を検出します。
ウイルス対策アラートとログ: 各デバイスの保護状況と記録された脅威を表示し、脅威が検出またはブロックされたときにリアルタイムで通知を受け取ります。
デバイススキャン: 外部USBデバイスやCD/DVDメディアからの機密データ漏洩やマルウェア感染を防ぎます。
ポリシーの割り当て: 特定のコンピュータやグループに対してアンチウイルスポリシーをカスタマイズし、異なるクライアントや組織のニーズに対応します。
利用可能性
Splashtop Antivirus powered by Bitdefender は現在 Splashtop Enterprise、Splashtop SOS+、Splashtop リモートサポート、および Splashtop Business Access Pro と Legacy 製品で利用可能です。
Splashtop について
Splashtopは、どこでも働ける世界を簡素化し、合理化する安全なITソリューションのリーダーです。そのリモートおよびオンプレミスのソリューションは、仕事、学習、ITサポートにおいて、オンサイトマシンの前にいるのと同じくらい速く、シンプルで安全な体験を提供します。Splashtopは、4k品質で60fpsの高パフォーマンスを提供し、先進的なセキュリティ機能とコンプライアンスを備え、すべてのデバイスとオペレーティングシステムのためのアクセスとサポートのための1つのアプリケーション、そして専門家への直接アクセスによる即時のグローバルサポートを提供します。Fortune 500企業の85%を含む3,000万人以上のユーザーが、世界中でSplashtop製品を楽しんでいます。
Bitdefenderについて
Bitdefenderは、世界中で最高クラスの脅威防止、検出、対応ソリューションを提供するサイバーセキュリティのリーダーです。消費者、企業、政府の環境を何百万も守るガーディアンであり、Bitdefenderはプライバシー、デジタルアイデンティティ、データを保護し、サイバー回復力を可能にする業界で最も信頼されている専門家の一つです。研究開発への深い投資により、Bitdefender Labsは毎分数百の新しい脅威を発見し、毎日数十億の脅威クエリを検証しています。同社は、アンチマルウェア、IoTセキュリティ、行動分析、人工知能における画期的な革新を先駆けており、その技術は世界で最も認知された150以上のテクノロジーブランドによってライセンスされています。2001年に設立され、Bitdefenderは170以上の国に顧客を持ち、世界中にオフィスを構えています。詳細については、www.bitdefender.comをご覧ください。