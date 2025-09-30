Wi-Fiは、オンライン宿題ポータルからバーチャル教員会議まで、教育機関の基盤を形成しています。ほとんどのK-12管理者は、自分たちのWi-Fiネットワークのセキュリティに信頼を持ち、既存のサイバーセキュリティ対策が十分であると考えています。
残念ながら、この自信はしばしば誤ったものになることがあります。Wi-Fiセキュリティは頻繁に見過ごされがちですが、学校のネットワークセキュリティシステムの弱点となる可能性があります。実際、Comparitech.comによると、2022年に米国の学校や大学でのランサムウェア攻撃は94.5億ドルの損失をもたらしました。
Wi-Fiセキュリティの幻想
学校はしばしば、マルウェア対策やフィッシング防止ツールなど、いくつかのセキュリティソリューションに依存しています。これらのソリューションは堅牢なセキュリティ戦略の重要な部分を形成しますが、学校のWi-Fiネットワークをすべての脅威から必ずしも保護するわけではありません。
Wi-Fiネットワークが本質的に安全であり、他のセキュリティ対策が十分な保護を提供するという考えは、危険な誤解です。これは特に、キャンパス外に拠点を置くことが多いITスタッフが、Wi-Fiセキュリティをうっかり無視してしまう場合に当てはまります。
Wi-Fiの脆弱性の危険性
ここで現実を確認しましょう：Wi-Fiネットワークは、内部または外部のアクターによってシステムへの不正アクセスを得るために悪用される可能性があり、深刻な問題を引き起こす可能性があります。Wi-Fiデータを盗聴または傍受すること（Man-in-the-Middle、またはMITM攻撃として知られる行為）を通じて、悪意のある個人は教師や管理者から資格情報を盗むことができます。
これにより、保護されていない管理/スタッフネットワークへの不正アクセス、成績システムの操作、さらには試験などの学術活動を妨げる完全なシステムシャットダウンが発生する可能性があります。
これに加えて、MITM攻撃は他の攻撃のゲートウェイを提供し、ランサムウェアが展開されたり、個人データが悪用目的で盗まれたりする可能性があります。これは理論的な話ではなく、適切な対策が取られなければ、こうした侵害は再び発生します。
ネットワークセキュリティ: 可視性と制御の維持
ネットワークセキュリティのもう一つの重要な側面は、ネットワークアクセスの可視性と制御を維持することであり、これには元従業員や学生のアクセス管理が含まれる可能性があります。不正アクセスは、望ましくない侵害、機密情報の漏洩を引き起こし、特に教育機関で設定されたネットワークフィルターを回避する可能性があります。現在の承認された個人のみがアクセスできるように、アクセス制御を定期的にレビューし、更新することが重要です。
"Evil Twin Attacks” (別名Wi-Fi盗聴): 学校のWi-Fiネットワークにおける隠れた脅威
特に警戒すべきだがしばしば見過ごされがちなWi-Fiネットワーク攻撃の一種が「イービルツイン」攻撃です。このシナリオでは、正規のネットワークと名前や外観が似た不正なWi-Fiネットワークが作成されます。この不正なネットワークは、元のネットワークの「イービルツイン」として機能し、ユーザーをだまして正規のネットワークではなくそれに接続させます。このトリックは実行が非常に簡単で、技術的なスキルがほとんど必要ないため、技術に詳しくない学生でも実行可能な戦術です。
無防備な教師が日常業務を行う際に、この不正ネットワークに知らずに接続してしまうかもしれません。接続すると、教師のデバイスが露出します。悪意のある双子ネットワークを操作する個人は、教師のオンライン活動を監視し、ログイン資格情報などの機密データを傍受し、機密リソースにアクセスする可能性があります。
コンプライアンス要件の満たし方
K-12の学校は、児童オンラインプライバシー保護法（COPPA）、児童インターネット保護法（CIPA）、家族教育権利とプライバシー法（FERPA）、および健康保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）を含むいくつかの重要な規制に縛られています。
これらの法律は、学校が学生のオンライン安全を確保し、学生記録のプライバシーを保護し、健康情報を守ることを義務付けています。強力なWi-Fiセキュリティフレームワークを実装することは、�これらの規制要件を満たすために不可欠です。
コンプライアンスとWi-FiセキュリティにおけるRADIUSの役割
RADIUS（リモート認証ダイヤルインユーザーサービス）は、学校がこれらの基準に準拠するのを助ける重要な役割を果たすことができます。これは、Wi-Fiネットワークへのセキュアで認証されたアクセスを提供することで実現します。Foxpassのような堅牢なアクセス制御製品は、既存のシステムと統合し、設定時間を最小限に抑えることができるRADIUS サーバーです。
RADIUSを使用すると、ユーザーがネットワークにアクセスしようとしたときに、その資格情報が認証され、デバイスがセキュリティ基準を満たしているかどうかが評価されます。これにより、不正アクセスの可能性が減少し、侵害やデータ漏洩のリスクが軽減されます。その結果、FERPA、COPPA、HIPAAのプライバシー要件を満たすために、機密性の高い学生データや健康情報へのアクセスを制限するのに役立ちます。
RADIUS 認証が提供する制御は、CIPA準拠にも役立ちます。認可されたユーザーのみがネットワークアクセスを持つことを保証することで、学校はオンライン活動をより良く管理および監視し、不適切なオンラインコンテンツへのアクセスを防ぐための必要な安全策を提供できます。
学校を今すぐセキュアに
セキュリティの怠慢は、K-12の学校に壊滅的な結果をもたらす可能性があります。現在のセキュリティ対策を評価し、特��にWi-Fiネットワークに存在する可能性のあるギャップを考慮する時が来ました。侵害が発生するまでWi-Fiセキュリティの重要性を認識するのを待たないでください。
今日、Foxpass RADIUSのようなソリューションを導入して、学校のネットワークが本当に安全で、コンプライアンスを満たし、将来に備えていることを確認してください。セキュリティはシステムやデータを保護するだけでなく、私たちの学生の未来を守ることでもあります。K-12学校におけるWi-Fiセキュリティに関しては、安全であるに越したことはありません。