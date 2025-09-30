Man-in-the-Middle (MitM) 攻撃はデジタル時代における増大する脅威となっています。Cybersecurity Venturesのサイバーセキュリティ統計によると、サイバー犯罪は2025年までに世界で年間10.5兆ドルの損失をもたらすと予測されています。これは2015年の3兆ドルからの急増です。この驚くべき傾向は、MitM攻撃の高度化と普及によるものです。
元FBI長官のロバート・ミューラーはかつて、「ハッキングされた企業と、これからハッキングされる企業の2種類しかない」と述べました。つまり、「もし」ではなく「いつ」の問題です。したがって、MitM攻撃とは何か、そしてそれがどのような形をとるのかを理解することが重要です。
Man-in-the-Middle 攻撃: 概要
Man-in-the-Middle攻撃は、ハッカーが2者間の通信を傍受し、潜在的に改ざんするサイバー攻撃です。攻撃者は通信の「中間」に位置するため、この名前が付けられています。
Man-in-the-Middle攻撃の7つのタイプ
Evil Twin Attack、別名Wi-Fi盗聴: evil twin attackでは、ハッカーが本物のWi-Fiネットワークに見せかけた無料の不正Wi-Fiホットスポットを設置します。ユーザーがこのネットワークに接続すると、オンライン活動が監視される可能性があります。一般的な例として、カフェのような公共の場所でハッカーが無料Wi-Fiを提供し、接続したユーザーからデータを収集することがあります。
ARP Spoofing: ここでは、ハッカーが自分のMACアドレスをローカルエリアネットワーク（LAN）上の正当なユーザーのIPアドレスに関連付け、被害者のデータを傍受します。例えば、企業ネットワークでハッカーが自分のMACアドレスを正当なユーザーのIPアドレスにリンクさせることができます。その結果、正当なユーザー向けのすべてのネットワークトラフィックが攻撃者のマシンにルーティングされます。
IP Spoofing: これは、攻撃者がIPパケットの送信元アドレスを操作して信頼されたホストになりすますときに発生します。例えば、ハッカーが自分のIPを信頼された銀行のIPに変更し、銀行の顧客を騙してログイン情報などの機密情報を漏らさせることができます。
HTTPS Spoofing: このタイプの攻撃では、ハッカーが信頼されたウェブサイトの偽バージョンを作成します。例として、元のものとそっくりな偽の銀行ウェブサイトがあります。被害者が自分の資格情報を入力すると、知らずにハッカーに渡してしまいます。
SSL Hijacking: この攻撃は、ユーザーがセキュアなセッションを開始し、ハッカーがセッションの開始時に通信を傍受する際に発生します。例として、ユーザーがセキュアなHTTPSウェブサイトにアクセスしようとしたときに、攻撃者がユーザーを標準のHTTPサイトにリダイレクトし、ユーザーのデータをキャプチャすることが�あります。
Email Hijacking: これは、ハッカーがユーザーのメールアカウントにアクセスし、通信を監視または改ざんすることを含みます。例えば、ハッカーがビジネスメールを傍受し、支払いを自分のアカウントに振り替えるように操作することがあります。
DNS Spoofing: これは攻撃者がドメイン名サーバーのキャッシュを破損させ、ユーザーを不正なサイトにリダイレクトさせることを含みます。例えば、ユーザーが安全な銀行サイトにアクセスしようとしても、代わりに資格情報を盗む悪意のあるサイトにリダイレクトされる可能性があります。
FoxpassのRADIUSでMan-in-the-Middle攻撃を軽減
MitM攻撃のリスクは高いですが、FoxpassのRADIUSのようなソリューションは、組織の防御を強化するのに役立ちます。
RADIUS (Remote 認証 Dial-In User Service) は、ネットワークサービスを利用するユーザーのための集中型の認証、承認、アカウンティング (AAA) 管理を提供するネットワークプロトコルです。FoxpassのRADIUSは、MitM攻撃に対する強力な防御線を提供します。
ここに、FoxpassのRADIUSがこれらの脅威を軽減するいくつかの方法があります:
認証: これは強力な認証手続きを採用しており、IP、HTTPS、SSL、ARP スプーフィングのリスクを大幅に低減します。
ネットワークアクセス制御: ネットワークアクセスを詳細に管理することで、Foxpass�のRADIUSはWi-Fi盗聴の可能性を大幅に減少させます。
デジタルの世界は脅威に満ちており、その中でも中間者攻撃は最も危険なものの一つです。7種類のユニークなMitM攻撃があり、警戒し情報を得ることが重要です。FoxpassのRADIUSのような強力なセキュリティソリューションを装備することで、これらの脅威を大幅に軽減できます。暗号化を強化し、認証を強化し、ネットワークアクセス制御を施行することで、組織のデジタルコミュニケーションが安全で信頼性があり、信頼できるものになることを保証できます。
