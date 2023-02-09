Comparaciones con competidores de Splashtop
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Splashtop vs. TeamViewer
Ahorra un 50 % o más al pasarte de TeamViewer a Splashtop, garantizado.
Nuestros clientes supersatisfechos disfrutan de una mejor experiencia y un servicio al cliente de clase mundial cuando se cambian a Splashtop.
Splashtop frente a LogMeIn
Ahorra un 80 % al año en comparación con LogMeIn. Splashtop ofrece soluciones de acceso remoto y asistencia informática remota al mejor precio.
Splashtop vs. AnyDesk
Consigue un mayor ahorro y un mejor rendimiento que AnyDesk con Splashtop.
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