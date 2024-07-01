Los mejores clientes están en Splashtop
Muchas de las principales empresas e instituciones educativas confían en Splashtop como su solución líder de acceso y soporte remoto
De nuestros clientes satisfechos
Splashtop nos permite dar asistencia a distancia a cientos de clientes y, sin él, habríamos seguido haciendo visitas in situ para llamadas que podrían hacerse a distancia, lo que habría dado lugar a un departamento de atención al cliente menos rentable.
Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment
De nuestros clientes satisfechos
A las 48 horas de anunciar que el personal podría elegir trabajar desde casa, el proceso fue tan fluido y sin contratiempos que nadie podría haber esperado.
Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP