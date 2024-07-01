Saltar al contenido principal
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Smiling Splashtop support specialist on phone call with clients

Los mejores clientes están en Splashtop

Muchas de las principales empresas e instituciones educativas confían en Splashtop como su solución líder de acceso y soporte remoto

Empieza

De nuestros clientes satisfechos

Splashtop nos permite dar asistencia a distancia a cientos de clientes y, sin él, habríamos seguido haciendo visitas in situ para llamadas que podrían hacerse a distancia, lo que habría dado lugar a un departamento de atención al cliente menos rentable.

Darach Meade - Equipment Sales Manager, Munster Business Equipment

Munster Business Equipment logo

De nuestros clientes satisfechos

A las 48 horas de anunciar que el personal podría elegir trabajar desde casa, el proceso fue tan fluido y sin contratiempos que nadie podría haber esperado.

Alistair Kell - Chief Information Officer, BDP

BDP logo

Descubre cómo hemos ayudado a nuestros clientes gracias a nuestra tecnología

Lee los Estudios de Casos

3D CAD / CAM / BIM

kirin logo
daikin logo
koito logo

Automoción/Fabricación

isuzu logo
land-rover logo
hyundai logo

Educación

USC Logo
Harvard University logo
logo of johns-hopkins university

Servicios financieros

Lake City bank logo
Nissay Asset Management Logo
Signature Bank Logo

Gobierno

United States Probation Logo
City of Milwaukee Logo
Los Alamos National Lab Logo

Salud / Biotecnología / EMR

Stanford Healthcare Logo
Harvard Medical School Logo
MIT Medical Logo

Hostelería

Marriot Logo
L'orange-Bleue Logo
Leeds Bradford Airport Logo

Seguros

chicago-title logo
MS & AD Insurance Group Logo
Dai-Ichi Life Logo

Medios y entretenimiento

The image shows the Warner Bros. logo, featuring a blue shield with the letters WB on the left, next to the words WARNER BROS. in blue, all set against a white background.
CBS Logo
Conde Nast Logo

Sin Ánimo de Lucro

Goodwill NYNJ Logo
Colorado Health Foundation Logo
Saint Louis Science Center Logo

Venta al por menor

CVS Health logo with a red heart icon followed by the words CVS Health in bold red and black text.
Levi's Logo
Petstock Logo
Tapestry Logo

Tecnología / Telefónicas

Kyocera Logo
Logo of Fuji Xerox

¿Ya quieres empezar?

Prueba gratuita