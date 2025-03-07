Mejor alternativa a RDP y VPN 2026
Splashtop es una alternativa de alto rendimiento a tu infraestructura RDP/VPN
¿Es la VPN heredada una pesadilla? ¿Te has hartado del RDP lento y costoso?
¡Prueba Splashtop en su lugar y presta asistencia a BYOD! ¿Estás planteándote Microsoft RDP (Protocolo de escritorio remoto) antes que una VPN para permitir el acceso remoto de los empleados a los ordenadores Windows y Mac? El uso de RDP solo fuera del firewall expone el tráfico a riesgos de seguridad y puede hacer que los ordenadores anfitriones sean vulnerables a ataques externos, por lo que se requiere una VPN.
Esta puede parecer una opción fácil o económica, pero las organizaciones que la implementan pronto se dan cuenta de que esta solución es costosa de configurar y mantener, difícil de ampliar y engorrosa de usar para los empleados, sin mencionar los problemas de retardo.
Inconvenientes de usar el acceso remoto heredado con RDP en lugar de VPN
- Riesgos de seguridad: las VPN y RDP son objetivos frecuentes de amenazas cibernéticas como ransomware y acceso no autorizado.
- Problemas de rendimiento: las conexiones lentas y la alta latencia hacen que RDP/VPN no sea fiable.
- Configuración y mantenimiento complejos: requiere una amplia configuración de TI y una gestión continua.
- Limitaciones de escalabilidad: es difícil escalar de manera eficiente para equipos en crecimiento y fuerzas de trabajo remotas.
- Mala experiencia del usuario: las desconexiones frecuentes y los pasos de autenticación engorrosos interrumpen el flujo de trabajo.
- Compatibilidad limitada de dispositivos: soporte limitado para dispositivos móviles y plataformas que no sean Windows.
Factores clave que se deben tener en cuenta al elegir una alternativa a RDP y VPN
Elegir la alternativa adecuada a RDP y VPN requiere evaluar soluciones en función de la seguridad, el rendimiento y la facilidad de uso. Estos son los factores críticos que se deben tener en cuenta:
Seguridad Zero Trust: asegúrate de que la solución siga un enfoque Zero Trust con autenticación, cifrado y verificación de dispositivos de garantías.
Sin exposición de la red: las mejores alternativas no requieren puertos abiertos ni túneles VPN, lo que reduce las vulnerabilidades de seguridad.
Gestión de acceso sin inconvenientes: busca controles de acceso basados en roles y permisos de usuario para optimizar la supervisión de TI.
Fiabilidad y tiempo de actividad: una herramienta de acceso remoto potente debe proporcionar conexiones coherentes y de alta disponibilidad sin interrupciones frecuentes.
Preparación para el cumplimiento: verifica si la solución cumple con los estándares de la industria como RGPD, HIPAA y SOC 2 para el manejo seguro de datos.
Optimizado para trabajo remoto y soporte de TI: la alternativa debe satisfacer tanto a usuarios particulares como a equipos de TI, ofreciendo acceso sin supervisión, registro de sesiones y funciones de resolución de problemas remota.
Actualiza a una alternativa de RDP y reemplazo de VPN de última generación: acceso remoto seguro con Splashtop
Splashtop ofrece una solución alternativa a RDP y VPN que es fácil de usar para los empleados y simplifica la configuración del acceso remoto para TI. Splashtop Remote Access respalda tu plan de continuidad del negocio (BCP), el plan de recuperación ante desastres (DR), la iniciativa de trabajo desde casa (WFH), la política de pandemias, el teletrabajo y la iniciativa BYOD (tráete tu dispositivo), lo que permite a los empleados mantenerse seguros mientras son productivos desde cualquier lugar.
Averigua por qué Splashtop es una alternativa de acceso remoto superior a la VPN (red privada virtual).
¿Por qué Splashtop es una mejor alternativa a los RDP y VPN heredados?
Splashtop
Tradicional VPN / RDP
Seguridad
Acceso a la red de Zero-Trust (ZTNA)
Sí (la autenticación se establece primero a través del agente cloud de Splashtop, y solo después de que esta autenticación a distancia se produzca correctamente, se da acceso al usuario remoto al sistema autorizado). El análisis de Gartner de junio de 2019 predice que para el 2023, el 60 % de las empresas eliminarán progresivamente su VPN de acceso remoto en pro de las soluciones de Acceso a la Red de Zero-Trust*.
No (se establece demasiada confianza entre el dispositivo remoto y la red corporativa, lo que expone a amenazas laterales, como el secuestro de datos o ransomware)
Autenticación de dos factores (2FA/MFA)
Sí
Sí, pero algunas funciones de la MFA no son gratuitas
Autenticación del dispositivo
Sí
No disponible en la mayoría de las soluciones VPN
Actualización de la infraestructura
Sí, se actualiza automáticamente contra las nuevas amenazas
Manual y arriesgado. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) advirtió: "Como las VPN funcionan de forma ininterrumpida, hay menos probabilidades de que las empresas las mantengan actualizadas con las últimas actualizaciones y parches de seguridad". (13 de marzo de 2020)
Actualización del software
Sí, automático
Necesita verificar las diferentes versiones del cliente VPN y RDP así como problemas de compatibilidad
SSO
Sí
Sí
Grabación de la sesión
Sí
No
Deshabilitar / Habilitar la transferencia de archivos y la impresión remota
Sí
No
Registro y monitoreo
Registros legibles para los humanos
Registros no son amigables con los humanos
Productividad del usuario
Facilidad de uso
Clic y conectar: conexiones remotas rápidas
No - Es doloroso configurar y usar VPN y RDP; la VPN puede tardar más de 20 segundos en conectarse, y el RDP suele ser lento.
Puede usar su dispositivo personal, que apoya a la idea BYOD
Sí - Puede usar cualquier dispositivo personal incluyendo tabletas y teléfonos móviles
No. Necesita un dispositivo de la compañía para garantizar la seguridad.
Rendimiento
Alto rendimiento; 3D CAD / CAM capaz; 1080p @ 60fps; 4k @ 30fps
El soporte de CAD/CAM 3D y de video streaming y RDP para MAC es débil.
Herramientas/utilidades
Transferencia de archivos, bloqueo de teclado/ratón, chat, etc.
Herramientas incorporadas limitadas con el cliente RDP nativo de MS
Escalabilidad
A bordo miles de usuarios
Rápido y fácil (tanto el despliegue de TI como el auto-aprovisionamiento del usuario final)
Un proceso largo y difícil para TI
Limitado por el hardware de la puerta de enlace (gateway)
No aplica; basado en software
La CPU/memoria de VPN puede sobrecargarse y necesita ser actualizada
Tráfico de la red
El acceso corporativo utiliza el ancho de banda corporativo. El navegador personal utiliza el ancho de banda doméstico.
Los usuarios olvidarse de que están en una VPN y todo el tráfico personal (YouTube) también se enruta a través de la red corporativa, congestionando la red. La desactivación de los túneles divididos reduce la productividad; la activación de los túneles divididos aumenta el riesgo.
Cualquier dispositivo
Sólo tienes que usar cualquier dispositivo personal, incluyendo tabletas, teléfonos inteligentes, Chromebook
Necesitas dispositivos emitidos por la empresa
Establecer una puerta de enlace VPN en cada oficina...
No aplicable; basado en software
Requiere la configuración y la gestión de la puerta de enlace VPN para cada oficina
Fiabilidad
Siempre actualizado
Sí - Actualizaciones gestionadas por Splashtop
No - siempre solucionando problemas, y requiere actualizaciones manuales
Herramienta consistente en todas las plataformas
Sí: experiencia de acceso remoto homogénea en sistemas operativos Windows, MAC y Linux
No - RDP sólo es compatible con Windows
Costo
Muy buena relación calidad-precio a partir de $6 por usuario y mes (descuento por volumen de licencias disponible)
Complejo y caro de configurar y administrar; actualizaciones de seguridad manuales; requiere un dispositivo suministrado por la compañía; enfrentando constantes desafíos de soporte al usuario
Gestión
Fácil gestión de usuarios/grupos
Necesidad de establecer la gestión de usuarios/grupos de VPN y también la gestión de usuarios/grupos de RDP, lo que resulta en trabajo redundante y dificultad para rastrear/administrar
Conclusión
A los usuarios finales y a los informáticos les encanta Splashtop
La configuración de VPN/RDP es una molestia para los informáticos y los usuarios
*Fuente: https://www.techradar.com/news/best-remote-desktop-software
¿Aún necesitas un RDP?
Usa Splashtop Connector para acceder de forma remota a ordenadores y servidores a través de Splashtop sin usar VPN o instalar un agente de acceso remoto. Consulta nuestra comparación de Splashtop Connector frente a RDP y VPN para obtener más información.
Riesgos de vulnerabilidad de la puerta de enlace RDP y RD
El 5 de noviembre de 2019, el equipo de FortiGuard Labs recomienda a los clientes que apliquen inmediatamente los últimos parches de Microsoft para CVE-2019-0708 en cualquier máquina afectada y, siempre que sea posible, que deshabiliten también por completo el RDP. COMIENZAN LOS ATAQUES DE BLUEKEEP RDP: https://www.fortinet.com/blog/threat-research/bluekeep-rdp-attacks-starting-patch-now.html.
El 27 de septiembre de 2018, el Public Service Annoucement (PSA) advirtió "LOS CIBERACTISTAS EXPLOTAN CADA VEZ MÁS EL PROTOCOLO DE ESCRITORIO REMOTO (RDP) PARA PERPETRAR ACTIVIDADES MALICIOSAS," destacando los problemas relacionados con las versiones obsoletas de RDP con un mecanismo de cifrado defectuoso, el acceso sin restricciones al puerto RDP predeterminado (TCP 3389) https://www.ic3.gov/media/2018/180927.aspx
El 14 de enero de 2020, el Centro de Coordinación CERT publicó la Nota de Vulnerabilidad VU#491944 en MICROSOFT WINDOWS REMOTE DESKTOP GATEWAY (RD Gateway) PERMITE LA EJECUCIÓN DE CÓDIGO REMOTO NO AUTENTICADO: https://kb.cert.org/vuls/id/491944/. "Microsoft RD Gateway en Windows Server 2012 y posteriores contienen dos vulnerabilidades que pueden permitir a un atacante remoto no autenticado ejecutar código arbitrario con privilegios de SISTEMA...los fallos residen en la gestión de la fragmentación. Esta vulnerabilidad se puede explotar conectándose al servicio RD Gateway que escucha en UDP/3391".
¡Se acabaron los problemas de RDP heredado a través de VPN! Accede a tus escritorios, aplicaciones y archivos con Splashtop
Splashtop está diseñada para ofrecer a los usuarios un acceso remoto seguro y sin fisuras a sus ordenadores desde cualquier dispositivo, adoptando el BYOD. Con su tecnología de escritorio remoto líder del sector que funciona a través de un túnel seguro SSL (AES-256), Splashtop permite a los usuarios acceder a sus escritorios de PC y Mac a través de sus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook como si estuvieran sentados frente a sus ordenadores o servidores. Obtienes todas las ventajas de RDP y VPN sin los problemas y complejidades mencionados anteriormente. Además, solo se tarda unos minutos en configurarlo.