Saltar al contenido principal
Volver a Splashtop
Splashtop20 years of trust
AccederPrueba gratuita
+1.408.886.7177AccederPrueba gratuita
Make Intune More Powerful with Splashtop
Make Intune More Powerful with Splashtop

Haz que Intune sea más potente con Splashtop

Splashtop potencia Intune con visibilidad y control de puntos finales completo y de nivel empresarial con parches en tiempo real, soporte remoto fiable y autenticación de dispositivos basada en certificados.

ContáctenosPrograme una Demostración
SJC Servers Update interface showing scan and update schedule settings with daily and weekly options configured.

Aplicación de parches en tiempo real

Mantén todos los puntos finales parcheados y protegidos al instante.

  • Implementación inmediata de parches para el sistema operativo y aplicaciones de terceros en Windows y MacOS.

  • Control total de los programas de análisis, actualización y reinicio.

  • Informes de parches profundos e información de CVE impulsada por IA para una corrección más rápida.

  • Inventario y estado de todos los dispositivos.

Más información sobre Splashtop Autonomous Endpoint Management

An IT support agent working on their computer.

Acceso remoto y soporte

Presta soporte a cualquier persona, en cualquier lugar, sin fricciones.

  • Acceso remoto supervisado y no supervisado de alto rendimiento para cualquier dispositivo. Controla de forma remota dispositivos Windows, Mac y Android y presta soporte de solo visualización para iOS y versiones anteriores de Android.

  • Funciones avanzadas como soporte para múltiples monitores, transferencia de archivos, llamadas de voz, registro, grabación de sesiones y más.

  • Personalización de la marca e integración con herramientas de ticketing e ITSM para una experiencia perfecta.

Más información sobre el Soporte Remoto de Splashtop


Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

Autenticación de dispositivos basada en certificados

Refuerza la Zero Trust y mantén alejados a los intrusos.

  • Gestiona fácilmente el ciclo de vida completo del certificado (aprovisionamiento, renovación y revocación), lo que garantiza que los certificados sean siempre válidos y confiables

  • Aplica métodos de autenticación. Cada conexión se verifica antes de otorgar acceso.

  • Garantiza el cumplimiento listo para auditorías con registros detallados de cada intento de acceso a la red.

  • Extiende la autenticación segura a dispositivos más allá de Intune.

Más información sobre Foxpass Cloud RADIUS

¿Por qué Splashtop + Intune?

Combina la solidez de la política de Intune con la respuesta, el control y la amplia cobertura en tiempo real de Splashtop para:

  • Solventa las brechas de seguridad rápidamente

  • Presta soporte y capacita a los trabajadores híbridos

  • Simplifica las operaciones de TI y reduce los costes

Amplía y mejora tu entorno de Intune hoy mismo.

Empieza con Splashtop

Prueba gratuitaContáctenos