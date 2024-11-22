Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer 2023

La mejor alternativa a TeamViewer en 2026
Splashtop ofrece a empresas y equipos de TI un acceso y soporte remotos seguros y de alto rendimiento que les ahorra a los usuarios hasta un 50 % o más en comparación con TeamViewer precios.
Ahorros garantizados en comparación con TeamViewerVer todos los productos
Para Individuos y Equipos
Acceso Remoto Splashtop
Comienza en $6/mes
Ahorro garantizado del 50 % frente a TeamViewer
Acceda a sus computadoras de manera remota, desde cualquier dispositivo. Es perfecto para particulares o empresas/escuelas que quieran que sus usuarios trabajen desde sus hogares.
Para TI, Soporte y Mesas de ayuda
Splashtop Remote Support
Comienza en $22/mes
Ahorro garantizado del 50 % frente a TeamViewer
Software de asistencia remota con y sin asistencia. Proporciona asistencia remota bajo demanda (QuickSupport) a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil.
Splashtop Enterprise
Alternativa a TeamViewer Tensor
Ahorros garantizados en comparación con TeamViewer
Obtendrás un software combinado de acceso remoto y asistencia remota que satisfaga tus necesidades avanzadas de seguridad.
¿Por qué buscar una alternativa a TeamViewer?
Si buscas una alternativa TeamViewer, probablemente no estés buscando otra herramienta de acceso remoto del montón. Probablemente estés comparando costes, rendimiento, fiabilidad, seguridad y lo bien que una plataforma se adapta a tus necesidades diarias. Para muchas empresas y equipos de TI, el objetivo es encontrar una solución que sea más fácil de justificar, más fácil de gestionar y más acorde a cómo se producen realmente el acceso y soporte remotos.
Las razones más comunes por las que los equipos empiezan a buscar una alternativa a TeamViewer incluyen:
Los precios de TeamViewer pueden volverse difíciles de justificar a medida que aumentan las necesidades de uso, usuarios o soporte
Los empleados y equipos de TI en remoto necesitan conexiones rápidas y estables para el trabajo diario y el soporte
La seguridad es importante, especialmente para empresas que prestan soporte a empleados, clientes o sistemas sensibles de forma remota
Los equipos de TI suelen querer una plataforma más sencilla de desplegar, más fácil de gestionar y menos frustrante tanto para administradores como para usuarios finales
Los equipos quieren un servicio de atención al cliente resolutivo y tener una experiencia de soporte más fluida, no solo otra suscripción de software más
Únete a nuestros clientes satisfechos
Descubrimos que Splashtop es una alternativa realmente buena a TeamViewer, más ligera en recursos y agradable por defecto que no tiene un ID y Pass local de cliente que cualquiera puede usar para conectarse.
Shaun Dunstan, PETstock IT Manager
Splashtop cuesta menos que TeamViewer y es mejor adaptado para uso empresarial
Disfruta de una solución de acceso remoto creada a medida para ti. Consigue ahorros garantizados al elegir Splashtop (consulta nuestra comparación de precios entre Splashtop y TeamViewer). O, si utilizas la versión gratuita de TeamViewer y te bloquean las conexiones debido a que sospechan de uso comercial, prueba una versión de prueba gratuita de Splashtop antes de comprar una costosa licencia comercial de TeamViewer.
Tanto si necesitas una solución para trabajo remoto, acceso remoto a salas de ordenadores o soporte remoto, Splashtop tiene la solución para ti, con todas las funciones principales, como conexiones remotas de alta calidad, almacenamiento de grabaciones de sesiones en la cloud, transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, chat, impresión remota, grabación de sesiones, visualización en varios monitores, Wake-on-LAN, reinicio remoto, gestión de usuarios y mucho más.
Software de acceso remoto rápido, fiable y seguro
Splashtop obtiene sistemáticamente altas puntuaciones de satisfacción de los usuarios gracias a su fiabilidad. Siempre obtendrás conexiones remotas de alto rendimiento, facilitando tareas como la edición de vídeo, la mezcla de audio, la sincronización labial y el dibujo CAD en 3D mientras accedes a tu ordenador a distancia.
Splashtop es compatible con los sistemas operativos que utiliza y ofrece acceso remoto multiplataforma. Obtenga acceso de escritorio remoto a computadoras Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. El departamento de TI puede acceder a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil para proporcionar asistencia remota.
Además, Splashtop te ofrece tranquilidad gracias a las funciones y prácticas de seguridad líderes en la industria y al cumplimiento de los estándares y regulaciones gubernamentales y de la industria, incluidos ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.
Consigue una mejor experiencia de atención al cliente con Splashtop
Splashtop se compromete a ofrecer excelencia en la atención al cliente.Splashtop tiene equipos de atención al cliente en California, Japón, Taiwán, China, Singapur y Ámsterdam para que te resulte fácil ponerte en contacto con una persona de carne y hueso.Los clientes nuevos y actuales pueden llamar a las líneas telefónicas internacionales de Splashtop para hablar con una persona de verdad.En cambio, si tienes TeamViewer y necesitas asistencia, tienes que enviar una solicitud y esperar que alguien te responda.
TeamViewer no le permite cancelar su suscripción en línea, sino que le obliga a escribir una carta o a intentar ponerse en contacto con alguien de la empresa, lo cual es difícil de hacer. Con Splashtop, puede entrar en su cuenta, abrir la configuración de su suscripción y modificar su suscripción o cancelarla sin problemas. Splashtop es claramente la mejor alternativa a TeamViewer.
Programa de ahorro garantizado o de inicio anticipado
Consigue la solución Splashtop homóloga por la mitad del precio de TeamViewer (o menos) y hasta 3 meses gratis agregados a tu suscripción para que coincida con el final de tu suscripción actual de TeamViewer. ¡Contáctanos para obtener más información!
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es una buena alternativa a TeamViewer?
¿Cuánto tiempo se tarda en desbloquear mi TeamViewer?
¿TeamViewer sigue siendo la mejor solución?
¿Splashtop es mejor que TeamViewer?
¿TeamViewer es gratuito de verdad?
¿Cuál es la diferencia entre TeamViewer gratuito y de pago?
¿Puedes imprimir a distancia con la versión gratuita de TeamViewer?
¿Cuánto dura una sesión gratuita de TeamViewer?
¿Cómo cancelo mi suscripción a TeamViewer?
¿Cuál es la alternativa gratuita a TeamViewer?
¿Cuál es una buena alternativa a TeamViewer para trabajar de forma remota?
¿Cuál es el mejor software alternativo a TeamViewer?
¿Existe un programa mejor que TeamViewer?
¿Existe una alternativa más segura que TeamViewer?
¿Es Splashtop similar a TeamViewer?
¿Por qué Splashtop es mejor que TeamViewer?
Comparativa entre Splashtop y TeamViewer: funciones y precios
Características y comparación de precios
Splashtop Remote Access Pro
TeamViewer Business
Licencias y precios
$99 por usuario/año
(¡Ahorra aún más con descuentos por volumen!)
$610.80 al año
Solo licencia individual
Límite de tamaño de transferencia de archivos
64 GB
4 GB
Soporte técnico
✔
✗
Acceder y controlar ordenadores a distancia
✔
✔
Accede remotamente desde tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android Aplicación web y Navegador Chrome
✔
✔
Número de sesiones simultáneas por usuario/canal
10
3
Número de dispositivos desde los que conectarse
Ilimitado
3
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
✔
✔
Chat (en sesión)
✔
✔
Chat (fuera de la sesión)
✔
✔
Grabación de la sesión
✔
✔
Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias).
✔
✗
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)
✔
✔
Impresión remota
✔
✔
Despertar a distancia (Wake on LAN)
✔
✔
Reinicio remoto
✔
✔
Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario
✔
✗
Agrupación de computadoras
✔
✗
Cifrado AES de 256 bits
✔
✔
Verificación de dos pasos
✔
✔
Bloquea la pantalla remota
✔
✔
Pantalla remota vacía
✔
✔
Autenticación de dispositivos
✔
✔
Compartir pantalla a través de un enlace web
✔
✔
Características y comparación de precios
Splashtop Remote Support
TeamViewer Premium
Licencias y precios
A partir de $259 al año por usuario simultáneo
$1,450.80 al año por usuario concurrente
Acceder y controlar ordenadores a distancia
✔
✔
Asistencia bajo demanda para dispositivos ilimitados
✔
✔
Número de dispositivos desde los que conectarse
Ilimitado
Ilimitado
# Puntos finales gestionados no supervisados
Elige entre 10 o 300 ordenadores por licencia. Obtén más ordenadores con licencias adicionales
300 para cualquier número de licencias
Ofrecer asistencia supervisada a
✔
$155.40 adicionales/año
Número de sesiones simultáneas por usuario/canal
10
10
Gestión de usuarios
✔
✔
Permisos de grupo
✔
✔
Límite de tamaño de transferencia de archivos
64 GB
4 GB
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
✔
✔
Chat (en sesión)
✔
✔
Chat (fuera de la sesión)
✔
✔
Grabación de la sesión
✔
✔
Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias).
✔
✔
Integración con ticketing e ITSM
✔
Disponible como complemento para TeamViewer Corporate o TeamViewer Tensor
Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)
✔
✔
Impresión remota
✔
✔
Reinicio remoto
✔
✔
Cifrado AES de 256 bits
✔
✔
Agrupación de computadoras y usuarios
✔
✔
Marca personalizada
✔
✔
Gestión de puntos finales o Endpoint
Disponible como complemento
Disponible como complemento
Características y comparación de precios
TeamViewer Premium
TeamViewer Corporate
Precio inicial (por año)
$399 al año por usuario simultáneo
$1,450.80 al año por usuario simultáneo
$2,950.80 al año por usuario simultáneo (3 usuarios)
3 usuarios concurrentes
$1,197
$3,248.40
$2,950.80
Soporta iOS y Android
Incluido
Complemento $155.40
Complemento $155.40
# Puntos finales gestionados no supervisados
Elige entre 10 o 300 ordenadores por licencia. Obtén más ordenadores con licencias adicionales.
300
500
Integraciones con ticketing e ITSM
Incluido
No está disponible
Complemento de integraciones estándar
Antivirus
Splashtop AV con complemento de tecnología Bitdefender dentro de la misma consola
Disponible con el complemento del paquete de gestión remota
Disponible con el complemento del paquete de gestión remota
Gestión de puntos finales o Endpoint
Disponible como complemento
Disponible como complemento
Disponible como complemento
Características y comparación de precios
Splashtop Enterprise
TeamViewer Tensor
Adecuado tanto para el trabajo a distancia como para el soporte remoto con opciones de licencia flexibles
Elige cualquier número de licencias de acceso remoto para usuarios finales y soporte remoto para técnicos que necesites
No existen opciones de licencia flexibles
Precios (licencia de técnico)
por usuario concurrente
Por usuario designado
Precios (licencia de usuario final)
Por usuario designado
Por usuario designado
Inicio de Sesión Único / Integración del Directorio Activo
✔
✔
Acceso remoto en dispositivos
✔
✔
Fácil inicio de sesión
✔
✔
Acceder y controlar dispositivos IoT
✔
✔
Despliegue silencioso
✔
✔
Acceso condicional
✔
✔
Marca personalizada
✔
✔
Grabación de sesiones en la cloud
✔
✗
Integración con MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne y más.
✔
Disponible por un coste adicional
Simplifica y automatiza la gestión de puntos finales con aplicación de políticas, gestión de parches de terceros y del sistema operativo, acciones de diagnóstico en segundo plano, alertas proactivas, reparación automatizada a través de acciones inteligentes, informes de inventario y más.
Disponible con el complemento del paquete de gestión de puntos finales
Disponible con el complemento del paquete de gestión remota
Herramienta de asistencia remota AR para asistencia y soporte en las instalaciones
Primer año incluido gratis con Splashtop Enterprise (oferta por tiempo limitado)
Disponible por un coste adicional
Splashtop Connector para acceso sin agente a través de protocolos RDP, VNC y SSH
Primer año incluido gratis con Splashtop Enterprise (oferta por tiempo limitado)
✗