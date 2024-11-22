Splashtop es la mejor alternativa a TeamViewer 2023

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La mejor alternativa a TeamViewer
La mejor alternativa a TeamViewer

La mejor alternativa a TeamViewer en 2026

Splashtop ofrece a empresas y equipos de TI un acceso y soporte remotos seguros y de alto rendimiento que les ahorra a los usuarios hasta un 50 % o más en comparación con TeamViewer precios.

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Con la confianza de más de 30 millones de usuarios con una calificación de 4,7 de 5 estrellas en Capterra, G2, TrustRadius y GetApp
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Acceda a sus computadoras de manera remota, desde cualquier dispositivo. Es perfecto para particulares o empresas/escuelas que quieran que sus usuarios trabajen desde sus hogares.

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Software de asistencia remota con y sin asistencia. Proporciona asistencia remota bajo demanda (QuickSupport) a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil.

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Splashtop Enterprise

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Obtendrás un software combinado de acceso remoto y asistencia remota que satisfaga tus necesidades avanzadas de seguridad.

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¿Por qué buscar una alternativa a TeamViewer?

Si buscas una alternativa TeamViewer, probablemente no estés buscando otra herramienta de acceso remoto del montón. Probablemente estés comparando costes, rendimiento, fiabilidad, seguridad y lo bien que una plataforma se adapta a tus necesidades diarias. Para muchas empresas y equipos de TI, el objetivo es encontrar una solución que sea más fácil de justificar, más fácil de gestionar y más acorde a cómo se producen realmente el acceso y soporte remotos.

Las razones más comunes por las que los equipos empiezan a buscar una alternativa a TeamViewer incluyen:

  • Los precios de TeamViewer pueden volverse difíciles de justificar a medida que aumentan las necesidades de uso, usuarios o soporte

  • Los empleados y equipos de TI en remoto necesitan conexiones rápidas y estables para el trabajo diario y el soporte

  • La seguridad es importante, especialmente para empresas que prestan soporte a empleados, clientes o sistemas sensibles de forma remota

  • Los equipos de TI suelen querer una plataforma más sencilla de desplegar, más fácil de gestionar y menos frustrante tanto para administradores como para usuarios finales

  • Los equipos quieren un servicio de atención al cliente resolutivo y tener una experiencia de soporte más fluida, no solo otra suscripción de software más


Únete a nuestros clientes satisfechos

Descubrimos que Splashtop es una alternativa realmente buena a TeamViewer, más ligera en recursos y agradable por defecto que no tiene un ID y Pass local de cliente que cualquiera puede usar para conectarse.

Shaun Dunstan, PETstock IT Manager

A woman remotely accessing her work computer with Splashtop, the best TeamViewer alternative.

Splashtop cuesta menos que TeamViewer y es mejor adaptado para uso empresarial

Disfruta de una solución de acceso remoto creada a medida para ti. Consigue ahorros garantizados al elegir Splashtop (consulta nuestra comparación de precios entre Splashtop y TeamViewer). O, si utilizas la versión gratuita de TeamViewer y te bloquean las conexiones debido a que sospechan de uso comercial, prueba una versión de prueba gratuita de Splashtop antes de comprar una costosa licencia comercial de TeamViewer.

Tanto si necesitas una solución para trabajo remotoacceso remoto a salas de ordenadores o soporte remoto, Splashtop tiene la solución para ti, con todas las funciones principales, como conexiones remotas de alta calidad, almacenamiento de grabaciones de sesiones en la cloud, transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar, chat, impresión remota, grabación de sesiones, visualización en varios monitores, Wake-on-LAN, reinicio remoto, gestión de usuarios y mucho más.

Tabla que compara la valoración (global, funcionalidad, facilidad de uso, relación calidad-precio y soporte al cliente) de cuatro productos de escritorio remoto: Splashtop, LogMeIn Rescue, ConnectWise Control y TeamViewer.


A man providing remote support to a customer with Splashtop, the best TeamViewer alternative

Software de acceso remoto rápido, fiable y seguro

Splashtop obtiene sistemáticamente altas puntuaciones de satisfacción de los usuarios gracias a su fiabilidad. Siempre obtendrás conexiones remotas de alto rendimiento, facilitando tareas como la edición de vídeo, la mezcla de audio, la sincronización labial y el dibujo CAD en 3D mientras accedes a tu ordenador a distancia.

Splashtop es compatible con los sistemas operativos que utiliza y ofrece acceso remoto multiplataforma. Obtenga acceso de escritorio remoto a computadoras Windows, Mac y Linux desde cualquier otro dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook. El departamento de TI puede acceder a cualquier computadora, tableta o dispositivo móvil para proporcionar asistencia remota.

Además, Splashtop te ofrece tranquilidad gracias a las funciones y prácticas de seguridad líderes en la industria y al cumplimiento de los estándares y regulaciones gubernamentales y de la industria, incluidos ISO 27001, SOC 2, RGPD, CCPA, HIPAA.

An IT technician using Splashtop, the best TeamViewer alternative, to remotely support end-users.

Consigue una mejor experiencia de atención al cliente con Splashtop

Splashtop se compromete a ofrecer excelencia en la atención al cliente.Splashtop tiene equipos de atención al cliente en California, Japón, Taiwán, China, Singapur y Ámsterdam para que te resulte fácil ponerte en contacto con una persona de carne y hueso.Los clientes nuevos y actuales pueden llamar a las líneas telefónicas internacionales de Splashtop para hablar con una persona de verdad.En cambio, si tienes TeamViewer y necesitas asistencia, tienes que enviar una solicitud y esperar que alguien te responda.

TeamViewer no le permite cancelar su suscripción en línea, sino que le obliga a escribir una carta o a intentar ponerse en contacto con alguien de la empresa, lo cual es difícil de hacer. Con Splashtop, puede entrar en su cuenta, abrir la configuración de su suscripción y modificar su suscripción o cancelarla sin problemas. Splashtop es claramente la mejor alternativa a TeamViewer.

Programa de ahorro garantizado o de inicio anticipado

Consigue la solución Splashtop homóloga por la mitad del precio de TeamViewer (o menos) y hasta 3 meses gratis agregados a tu suscripción para que coincida con el final de tu suscripción actual de TeamViewer. ¡Contáctanos para obtener más información!


Preguntas Frecuentes

¿Cuál es una buena alternativa a TeamViewer?
¿Cuánto tiempo se tarda en desbloquear mi TeamViewer?
¿TeamViewer sigue siendo la mejor solución?
¿Splashtop es mejor que TeamViewer?
¿TeamViewer es gratuito de verdad?
¿Cuál es la diferencia entre TeamViewer gratuito y de pago?
¿Puedes imprimir a distancia con la versión gratuita de TeamViewer?
¿Cuánto dura una sesión gratuita de TeamViewer?
¿Cómo cancelo mi suscripción a TeamViewer?
¿Cuál es la alternativa gratuita a TeamViewer?
¿Cuál es una buena alternativa a TeamViewer para trabajar de forma remota?
¿Cuál es el mejor software alternativo a TeamViewer?
¿Existe un programa mejor que TeamViewer?
¿Existe una alternativa más segura que TeamViewer?
¿Es Splashtop similar a TeamViewer?
¿Por qué Splashtop es mejor que TeamViewer?

Comparativa entre Splashtop y TeamViewer: funciones y precios

Características y comparación de precios

Splashtop Remote Access Pro

TeamViewer Business

Licencias y precios

$99 por usuario/año

(¡Ahorra aún más con descuentos por volumen!)

$610.80 al año

Solo licencia individual

Límite de tamaño de transferencia de archivos

64 GB

4 GB

Soporte técnico

Acceder y controlar ordenadores a distancia

Accede remotamente desde tu dispositivo Windows, Mac, iOS, Android Aplicación web y Navegador Chrome

Número de sesiones simultáneas por usuario/canal

10

3

Número de dispositivos desde los que conectarse

Ilimitado

3

Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)

Chat (en sesión)

Chat (fuera de la sesión)

Grabación de la sesión

Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias).

Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)

Impresión remota

Despertar a distancia (Wake on LAN)

Reinicio remoto

Asignar el acceso computadoras por usuario dentro de equipos multiusuario

Agrupación de computadoras

Cifrado AES de 256 bits

Verificación de dos pasos

Bloquea la pantalla remota

Pantalla remota vacía

Autenticación de dispositivos

Compartir pantalla a través de un enlace web


Características y comparación de precios

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

Licencias y precios

A partir de $259 al año por usuario simultáneo

$1,450.80 al año por usuario concurrente

Acceder y controlar ordenadores a distancia

Asistencia bajo demanda para dispositivos ilimitados

Número de dispositivos desde los que conectarse

Ilimitado

Ilimitado

# Puntos finales gestionados no supervisados

Elige entre 10 o 300 ordenadores por licencia. Obtén más ordenadores con licencias adicionales

300 para cualquier número de licencias 

Ofrecer asistencia supervisada a
dispositivos iOS y Android

$155.40 adicionales/año

Número de sesiones simultáneas por usuario/canal

10

10

Gestión de usuarios

Permisos de grupo

Límite de tamaño de transferencia de archivos

64 GB

4 GB

Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)

Chat (en sesión)

Chat (fuera de la sesión)

Grabación de la sesión

Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias).

Integración con ticketing e ITSM

Disponible como complemento para TeamViewer Corporate o TeamViewer Tensor

Soporte de monitores múltiples (multi-to-multi)

Impresión remota

Reinicio remoto

Cifrado AES de 256 bits

Agrupación de computadoras y usuarios

Marca personalizada

Gestión de puntos finales o Endpoint

Disponible como complemento

Disponible como complemento


Características y comparación de precios

Splashtop Remote Support

TeamViewer Premium

TeamViewer Corporate

Precio inicial (por año)

$399 al año por usuario simultáneo

$1,450.80 al año por usuario simultáneo

$2,950.80 al año por usuario simultáneo (3 usuarios)

3 usuarios concurrentes

$1,197

$3,248.40

$2,950.80

Soporta iOS y Android

Incluido

Complemento $155.40

Complemento $155.40

# Puntos finales gestionados no supervisados

Elige entre 10 o 300 ordenadores por licencia. Obtén más ordenadores con licencias adicionales.

300

500

Integraciones con ticketing e ITSM

Incluido

No está disponible

Complemento de integraciones estándar

Antivirus

Splashtop AV con complemento de tecnología Bitdefender dentro de la misma consola

Disponible con el complemento del paquete de gestión remota

Disponible con el complemento del paquete de gestión remota

Gestión de puntos finales o Endpoint

Disponible como complemento

Disponible como complemento

Disponible como complemento


Características y comparación de precios

Splashtop Enterprise

TeamViewer Tensor

Adecuado tanto para el trabajo a distancia como para el soporte remoto con opciones de licencia flexibles

Elige cualquier número de licencias de acceso remoto para usuarios finales y soporte remoto para técnicos que necesites

No existen opciones de licencia flexibles

Precios (licencia de técnico)

por usuario concurrente

Por usuario designado

Precios (licencia de usuario final)

Por usuario designado

Por usuario designado

Inicio de Sesión Único / Integración del Directorio Activo

Acceso remoto en dispositivos

Fácil inicio de sesión

Acceder y controlar dispositivos IoT

Despliegue silencioso

Acceso condicional

Marca personalizada

Grabación de sesiones en la cloud

Integración con MobileIron, Zendesk, ServiceNow, Freshworks, Freshdesk, IBM MaaS360, NinjaOne y más.

Disponible por un coste adicional

Simplifica y automatiza la gestión de puntos finales con aplicación de políticas, gestión de parches de terceros y del sistema operativo, acciones de diagnóstico en segundo plano, alertas proactivas, reparación automatizada a través de acciones inteligentes, informes de inventario y más.

Disponible con el complemento del paquete de gestión de puntos finales

Disponible con el complemento del paquete de gestión remota

Herramienta de asistencia remota AR para asistencia y soporte en las instalaciones

Primer año incluido gratis con Splashtop Enterprise (oferta por tiempo limitado)

Disponible por un coste adicional

Splashtop Connector para acceso sin agente a través de protocolos RDP, VNC y SSH

Primer año incluido gratis con Splashtop Enterprise (oferta por tiempo limitado)


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