Asistencia in situ para cuando estés fuera

Software de soporte remoto habilitado con realidad aumentada
Resuelve problemas hasta un 50 % más rápido con Splashtop Augmented Reality (AR)
Ventajas del software de asistencia remota de RA
Aumenta la productividad
Permite a los técnicos prestar asistencia a varias ubicaciones externas y reduce los desplazamientos en camioneta
Compartir y colaborar
Permite al personal no técnico in situ que solucione problemas o ayude a los aprendices sobre el terreno
Resuelva los problemas en menos tiempo
Reduce el tiempo de inactividad y resuelve los problemas con anotaciones interactivas
Aumenta la satisfacción
Da la posibilidad a empleados y clientes de solucionar problemas técnicos con orientación experimentada
Cómo funciona el software de RA de soporte remoto
Conéctate: Conéctate a través de la cámara de un dispositivo móvil y visualiza a distancia el entorno como si estuvieras in situ.
Colabora: Ve virtualmente el problema y trabaja con el personal in situ como si estuvieras codo con codo.
Resuelve: Reduce el tiempo de inactividad utilizando anotaciones de RA para resolver problemas sin necesidad de que los informáticos estén in situ.
Funciones clave del soporte remoto Splashtop AR
- Anotaciones interactivas bidireccionales de AR
- Compartir cámara y comunicación VoIP
- Control remoto de la linterna
- Grabación de la sesión
- Gestión de dispositivos de usuario
- Grabación de la sesión
- Y mucho más.
Estudio de Caso
Más de 1000 puntos finales. 46 ubicaciones. No hay problema.
Descubre cómo Peter Pane Restaurants pudo ofrecer asistencia remota bajo demanda utilizando la realidad aumentada para reducir el tiempo de inactividad de sus dispositivos.