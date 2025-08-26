Asistencia in situ para cuando estés fuera

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Splashtop Tutorials - Splashtop AR
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Software de soporte remoto habilitado con realidad aumentada

Resuelve problemas hasta un 50 % más rápido con Splashtop Augmented Reality (AR)

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Ventajas del software de asistencia remota de RA

  • A blue icon showing three cylindrical bars of increasing height from left to right, resembling a bar graph or chart, on a light gray background.

    Aumenta la productividad

    Permite a los técnicos prestar asistencia a varias ubicaciones externas y reduce los desplazamientos en camioneta 

  • Blue icon showing a computer monitor with an arrow pointing toward a document, symbolizing file transfer or download from a computer to a document.

    Compartir y colaborar

    Permite al personal no técnico in situ que solucione problemas o ayude a los aprendices sobre el terreno 

  • Blue outline icon of a hand holding a wrench, symbolizing tools, repair, or technical support, on a light gray background.

    Resuelva los problemas en menos tiempo

    Reduce el tiempo de inactividad y resuelve los problemas con anotaciones interactivas 

  • A blue outline of a smartphone with a connected line leading to a 3D cube, suggesting a concept of augmented reality or virtual object integration with mobile devices.

    Aumenta la satisfacción

    Da la posibilidad a empleados y clientes de solucionar problemas técnicos con orientación experimentada 

Holding smartphone, viewing a server rack through the camera, with augmented reality arrows on the phone screen pointing to key areas

Cómo funciona el software de RA de soporte remoto

  • Conéctate: Conéctate a través de la cámara de un dispositivo móvil y visualiza a distancia el entorno como si estuvieras in situ. 

  • Colabora: Ve virtualmente el problema y trabaja con el personal in situ como si estuvieras codo con codo. 

  • Resuelve: Reduce el tiempo de inactividad utilizando anotaciones de RA para resolver problemas sin necesidad de que los informáticos estén in situ. 


Funciones clave del soporte remoto Splashtop AR

  • Anotaciones interactivas bidireccionales de AR
  • Compartir cámara y comunicación VoIP
  • Control remoto de la linterna
  • Grabación de la sesión
  • Gestión de dispositivos de usuario
  • Grabación de la sesión
  • Y mucho más.
A modern restaurant interior with wooden tables, black chairs, hanging lights, indoor plants, and a large decorative tree, creating a warm and inviting atmosphere.

Estudio de Caso

Más de 1000 puntos finales. 46 ubicaciones. No hay problema.

Descubre cómo Peter Pane Restaurants pudo ofrecer asistencia remota bajo demanda utilizando la realidad aumentada para reducir el tiempo de inactividad de sus dispositivos.

Lea el caso de estudio

Recursos

Splashtop Augmented Reality (AR) - Artículo de soporte

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Preguntas Frecuentes

¿Cómo el software de asistencia remota AR supera al chat por vídeo?
¿Cómo puede el software de soporte remoto habilitado para RA reducir los costes operativos?
¿Cómo de seguro es el software de soporte remoto basado en RA?