Splashtop es la mejor alternativa a GoToMyPC 2023

La mejor alternativa a GoToMyPC para 2026
Ahorra al menos un 75 % cambiando a Splashtop, una solución de escritorio remoto segura y de alto rendimiento
Las ventajas de Splashtop Remote Access: la mejor alternativa a GoToMyPC
En comparación con GoToMyPC, Splashtop Remote Access permite un acceso en línea más rápido y más ininterrumpido a tu ordenador de trabajo desde cualquier ubicación y cualquier sistema. Conéctate inmediatamente a tu ordenador usando un dispositivo iOS, Android, PC, Mac o Chromebook y haz tu trabajo rápidamente.
Splashtop Remote Access Pro frente a GoToMyPC: una comparación detallada
Características
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
A partir de
$99/año
$420/año
Número de computadoras
10 computadoras
1 ordenador
Acceso remoto y soporte
Transferencia de archivos entre plataformas (Arrastrar y soltar)
Impresión remota
Sonido
Copiar y pegar
Aplicación para móviles
Comparte tu escritorio
Multi a multi (Windows)
Multi a multi (Mac)
Grabación de la sesión
Inicio remoto
Necesita la versión corporativa
Reinicio remoto
Necesita la versión corporativa
Gestión y colaboración
Splashtop
GoToMyPC
Chat
Varios usuarios (hasta 3) pueden conectarse remotamente al mismo ordenador simultáneamente (requiere una suscripción con múltiples licencias).
Informes de uso
Necesita la versión Pro
Gestión de usuarios
Necesita la versión Pro
Facturación central
Necesita la versión Pro
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Sustituimos GoToMyPC, ya que Splashtop hace todo y más. Puedo ejecutar varios monitores en varios monitores si están disponibles. Me encanta. ¡Acelera el tiempo que se tarda en realizar las tareas y deja más tiempo libre para hacer otras cosas!
Nanci Stevens, VP of Marketing, TUFF Products
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Cambiamos GoToMyPC por Splashtop y estoy superfeliz de haberlo hecho. No solo la funcionalidad y la facilidad de uso son mucho mejores, sino que cuesta un tercio del precio.
Pam Davidson, Senior Bookkeeper, BRMGRP LLCFood & Beverages
8 razones para elegir Splashtop en lugar de GoToMyPC
Al seleccionar una solución de escritorio remoto que sea potente y fácil de usar, la elección entre Splashtop y GoToMyPC es más que evidente. Splashtop está repleto de funciones y lo hace con un modelo de precios económico que garantiza que obtengas la mejor relación calidad-precio por tu inversión. He aquí por qué Splashtop destaca como la mejor opción a GoToMyPC:
Rendimiento incomparable: Splashtop ofrece una experiencia de acceso remoto de alto rendimiento, lo que garantiza una navegación fluida y en tiempo real y control total sobre tu escritorio remoto. Con sus conexiones rápidas y calidad de alta definición, Splashtop garantiza que tus sesiones de trabajo remotas sean eficientes y sin complicaciones.
Solución rentable: Splashtop ofrece todas las funciones por mucho menos dinero del precio de GoToMyPC. Con ahorros de hasta el 75 %, Splashtop ofrece una alternativa económica y garantiza que no comprometas la calidad y las funciones.
Amplia compatibilidad con dispositivos: a diferencia de GoToMyPC, todas las funciones de Splashtop son compatibles con varios sistemas operativos, incluidos Windows, Mac, iOS, Android e incluso Linux y Chrome OS.
Seguridad mejorada: Splashtop prioriza tu seguridad y te ofrece protección líder en la industria con funciones como TLS y cifrado AES de 256 bits, verificación en dos pasos, autenticación de dispositivo y múltiples opciones de contraseña de segundo nivel. Tus sesiones remotas y transferencias de datos están a buen recaudo para que no tengas la mínima preocupación.
Experiencia repleta de funciones: Splashtop ofrece potentes funciones de las que GoToMyPC podría carecer, como impresión remota en todos los tipos de dispositivos, grabación de sesiones y capacidades de activación remota. Estas funciones mejoran tu experiencia de acceso remoto y te aportan utilidad y comodidad adicionales.
Interfaz fácil de usar: Splashtop es famoso por su interfaz intuitiva y fácil de usar, especialmente en dispositivos móviles. La plataforma está diseñada para ser táctil, lo que garantiza una experiencia de usuario perfecta y superior a GoToMyPC, especialmente cuando se accede desde tabletas y teléfonos inteligentes.
Reseñas estelares de clientes: los usuarios de Splashtop a menudo destacan la fiabilidad, el rendimiento y la rentabilidad de la plataforma como ventajas clave sobre GoToMyPC. Las reseñas y testimonios positivos subrayan el compromiso de Splashtop de ofrecer a sus usuarios una solución de acceso remoto de primer nivel.
Planes flexibles: Splashtop ofrece una gama de planes diseñados para satisfacer diversos requisitos de usuarios y presupuestos. No importa si eres un profesional autónomo, un equipo pequeño o una gran empresa, Splashtop tiene un plan diseñado para satisfacer tus necesidades específicas de acceso remoto.
Splashtop: la solución de acceso remoto rápida, segura y fiable que necesitas
Cambiar a Splashtop significa elegir una solución de acceso remoto que sobresalga en rendimiento, seguridad y facilidad de uso. Con una interfaz fácil de usar, puedes configurar y gestionar rápidamente conexiones remotas en varios dispositivos, incluidos Windows, Mac, iOS, Android y Linux.
Splashtop prioriza la seguridad de tus datos con cifrado avanzado y autenticación multifactor, lo que garantiza que tus sesiones remotas estén siempre protegidas. Su precio competitivo ofrece una excelente relación calidad-precio sin comprometer las funciones o el rendimiento.
Experimenta sesiones remotas de alta definición y sin retrasos con la plataforma optimizada de Splashtop, diseñada para ofrecer velocidad y fiabilidad. Benefíciate de un excelente servicio de atención al cliente y de funciones innovadoras como la impresión remota y la transferencia de archivos.
Únete a millones de usuarios satisfechos que confían en Splashtop por su fiabilidad y capacidades superiores de acceso remoto. Haz el cambio hoy y mejora tu experiencia de acceso remoto con Splashtop.
Cómo cambiar de GoToMyPC a Splashtop en 4 sencillos pasos
Pasar de GoToMyPC a Splashtop es rápido y sencillo. Puedes configurarlo en minutos y comenzar a disfrutar de un acceso remoto más rápido y seguro de inmediato.
Paso 1: Registrarte en Splashtop: crea tu cuenta de Splashtop y elige el plan que se ajuste a tus necesidades. Puedes comenzar con una prueba gratuita para explorar todas las funciones antes de comprometerte.
Paso 2: Instalar Splashtop Streamer: descarga e instala Splashtop Streamer en los ordenadores a los que desees acceder de forma remota. Esta pequeña aplicación de fondo te permite conectarte de forma segura en cualquier momento.
Paso 3: Configurar la aplicación Splashtop: instala la aplicación Splashtop en tus dispositivos (Windows, Mac, iOS, Android, Chromebook o navegador web). Inicia sesión con tu cuenta Splashtop para ver tus ordenadores al instante.
Paso 4: Conectarte desde cualquier lugar: abre la aplicación, haz clic en el ordenador al que deseas acceder y comienza a trabajar como si estuvieras sentado frente a él. La transmisión de alto rendimiento hace que su experiencia remota sea fluida y fiable.