Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Rescue

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La mejor alternativa a LogMeIn
La mejor alternativa a LogMeIn

La mejor alternativa a LogMeIn Rescue para soporte remoto seguro en 2026

Ahorra hasta un 80 % o más si te pasas a Splashtop

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Splashtop Remote Support cuesta menos, funciona más rápido y viene con las mismas funciones principales que se encuentran en LogMeIn Rescue

¿Ya te hartan los precios de LogMeIn Rescue y buscas una solución de mejor relación calidad-precio? Únete a los muchos clientes de LogMeIn que se están pasando a Splashtop y ahorrando entre un 70 % y un 90 % con esta alternativa a LogMeIn Rescue. Utiliza Splashtop Remote Support para acceder de forma remota y prestar soporte a dispositivos Windows, Mac, iOS y Android.


Splashtop Remote Support

LogMeIn Rescue

Precio Mensual Inicial

$22

$108.25

Remoto en los Dispositivos Móviles (iOS y Android)

Incluido GRATIS

$37.50/mes extra

Compatibilidad con Windows y Mac

Soporte de Dispositivos Ilimitados

Las principales funciones durante la sesión (incluyendo transferencia de archivos, chat, impresión remota, activación/reinicio remoto, de multi a multimonitor y más)


Splashtop Remote Support

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5 razones para elegir Splashtop en lugar de LogMeIn Rescue

1. Menor coste sin sacrificar la calidad: Splashtop ofrece soporte remoto de nivel empresarial a una fracción del coste de LogMeIn Rescue, lo que ayuda a las empresas a ahorrar significativamente y mantener un alto rendimiento.

2. Sesiones remotas de alto rendimiento: experimenta conexiones fluidas y fiables con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con múltiples monitores, lo que permite a los técnicos resolver problemas de manera rápida y eficaz.

3. Fuerte seguridad y cumplimiento: Splashtop utiliza encriptación AES-256, MFA, SSO y ofrece cumplimiento con SOC 2, ISO 27001, RGPD y HIPAA, lo que ofrece a los equipos de TI tranquilidad al prestar soporte a dispositivos remotos.

4. Soporte flexible para cualquier dispositivo: compatible con Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebooks desde una sola plataforma. Splashtop también proporciona acceso supervisado y no supervisado, lo que lo hace versátil para equipos de TI y MSP.

5. Fácil integración y gestión: con integraciones integradas para las principales herramientas ITSM y PSA como ServiceNow, Zendesk, Autotask y Freshservice, Splashtop agiliza los flujos de trabajo de los técnicos y reduce los tiempos de resolución.

Qué dicen los usuarios al cambiar de LogMeIn Rescue a Splashtop

Habiendo usado otros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; he encontrado que Splashtop es el más rápido y confiable. Las personas que reciben asistencia también encuentran que el software de apoyo es uno de los más fáciles de usar y simplemente funciona.

Michael Tott - Fore Computers

Consigue todas las funciones principales que necesitas para ofrecer asistencia rápida y bajo demanda

  • Apoyo Supervisado y No Supervisado
  • Conectividad rápida con un simple código de sesión
  • Compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android
  • Remoto desde Windows, Mac, iOS y Android
  • Incluye tu identidad corporativa en la aplicación SOS con el texto, logotipo y colores de tu empresa
  • Integración con PSA
  • Chat
  • Transferencia de archivos
  • Transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar entre plataformas (LogMeIn Rescue no la tiene)
  • Compartir pantalla con el técnico
  • Navegación multimonitor
  • Registro de sesiones
  • Grabación de la sesión
  • Seguridad robusta

¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?

¡Consigue un programa de inicio anticipado con Splashtop sin coste adicional!

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Strobel Energy Group facility at night

Estudio de Caso

Strobel se ahorra un 80 % al pasar de LogMeIn Central

Las mejores funciones de asistencia remota a un precio mucho más bajo que el de LogMeIn Central

Lea el caso de estudio
MSP technician remotely managing endpoints using Splashtop on a laptop

Estudio de Caso

Fast Break Tech se pasa de LogMeIn Central a Splashtop

Averigua las principales razones por las que cambiar a Splashtop fue la mejor opción para este MSP

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¿Utilizas otras herramientas de LogMeIn?

¿Utilizas otras herramientas de LogMeIn? También ofrecemos sustitutos para LogMeIn Pro y LogMeIn Central. Consulta nuestra guía completa para conocer la mejor alternativa a LogMeIn.


Preguntas Frecuentes

¿Puedo probar Splashtop antes de cambiar de LogMeIn Rescue?
¿Splashtop ofrece el mismo nivel de seguridad que LogMeIn Rescue?
¿Qué es más rentable: LogMeIn Rescue o Splashtop?
¿Cómo se compara Splashtop con LogMeIn Rescue en términos de escalamiento de las operaciones de soporte de TI?