Splashtop es la mejor alternativa a LogMeIn Rescue

La mejor alternativa a LogMeIn Rescue para soporte remoto seguro en 2026
Ahorra hasta un 80 % o más si te pasas a Splashtop
Splashtop Remote Support cuesta menos, funciona más rápido y viene con las mismas funciones principales que se encuentran en LogMeIn Rescue
¿Ya te hartan los precios de LogMeIn Rescue y buscas una solución de mejor relación calidad-precio? Únete a los muchos clientes de LogMeIn que se están pasando a Splashtop y ahorrando entre un 70 % y un 90 % con esta alternativa a LogMeIn Rescue. Utiliza Splashtop Remote Support para acceder de forma remota y prestar soporte a dispositivos Windows, Mac, iOS y Android.
Splashtop Remote Support
LogMeIn Rescue
Precio Mensual Inicial
$22
$108.25
Remoto en los Dispositivos Móviles (iOS y Android)
Incluido GRATIS
$37.50/mes extra
Compatibilidad con Windows y Mac
Soporte de Dispositivos Ilimitados
Las principales funciones durante la sesión (incluyendo transferencia de archivos, chat, impresión remota, activación/reinicio remoto, de multi a multimonitor y más)
5 razones para elegir Splashtop en lugar de LogMeIn Rescue
1. Menor coste sin sacrificar la calidad: Splashtop ofrece soporte remoto de nivel empresarial a una fracción del coste de LogMeIn Rescue, lo que ayuda a las empresas a ahorrar significativamente y mantener un alto rendimiento.
2. Sesiones remotas de alto rendimiento: experimenta conexiones fluidas y fiables con transmisión 4K, baja latencia y compatibilidad con múltiples monitores, lo que permite a los técnicos resolver problemas de manera rápida y eficaz.
3. Fuerte seguridad y cumplimiento: Splashtop utiliza encriptación AES-256, MFA, SSO y ofrece cumplimiento con SOC 2, ISO 27001, RGPD y HIPAA, lo que ofrece a los equipos de TI tranquilidad al prestar soporte a dispositivos remotos.
4. Soporte flexible para cualquier dispositivo: compatible con Windows, Mac, iOS, Android, Linux y Chromebooks desde una sola plataforma. Splashtop también proporciona acceso supervisado y no supervisado, lo que lo hace versátil para equipos de TI y MSP.
5. Fácil integración y gestión: con integraciones integradas para las principales herramientas ITSM y PSA como ServiceNow, Zendesk, Autotask y Freshservice, Splashtop agiliza los flujos de trabajo de los técnicos y reduce los tiempos de resolución.
Qué dicen los usuarios al cambiar de LogMeIn Rescue a Splashtop
Habiendo usado otros; LogMeIn, TeamViewer, etc.; he encontrado que Splashtop es el más rápido y confiable. Las personas que reciben asistencia también encuentran que el software de apoyo es uno de los más fáciles de usar y simplemente funciona.
Michael Tott - Fore Computers
Consigue todas las funciones principales que necesitas para ofrecer asistencia rápida y bajo demanda
- Apoyo Supervisado y No Supervisado
- Conectividad rápida con un simple código de sesión
- Compatible con dispositivos Windows, Mac, iOS y Android
- Remoto desde Windows, Mac, iOS y Android
- Incluye tu identidad corporativa en la aplicación SOS con el texto, logotipo y colores de tu empresa
- Integración con PSA
- Chat
- Transferencia de archivos
- Transferencia de archivos mediante arrastrar y soltar entre plataformas (LogMeIn Rescue no la tiene)
- Compartir pantalla con el técnico
- Navegación multimonitor
- Registro de sesiones
- Grabación de la sesión
- Seguridad robusta
¿Ya tiene una licencia de LogMeIn?
¡Consigue un programa de inicio anticipado con Splashtop sin coste adicional!
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